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Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Єрмак не вірив, що його звільнять: подробиці

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

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В одному із таємних чатів впливові члени владної команди ОП координували свої дії, щоб усунути Єрмака з посади, пише видання. 

Повного кола учасників встановити ще не вдалося, проте відомо, що йдеться про найвищу ланку державного управління.

"Відставка Єрмака була вже неминучою реальністю. Просто він об'єднав проти себе всіх", - каже один із співрозмовників.

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УП зазначає, що глава Офісу, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.

"Єрмак до останнього не вірив, що Перший (Зеленський. - Ред.) його зніме. Ще й отак – поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув", - розповіло джерело.

"Розрив був жахливим. Але круто, що президент врешті-решт побачив, кого він пригрів, і зараз все зрозумів. Як Кай після Снігової королеви", - додав інший співрозмовник.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+30
Який зворушливий жабо-гадюкинг. Через сльози не бачу, що пишу. ))
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01.12.2025 09:28 Відповісти
+16
Хочеться захистити його від жорстокого світу... подушкою на обличчя.
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01.12.2025 09:32 Відповісти
+11
шкода прямо цього довірливого, чесного патріота
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01.12.2025 09:29 Відповісти
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Єрмак перед звільненням добивався відставки голови СБУ Малюка - УП
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01.12.2025 09:27 Відповісти
І навіщо? Хіба не Малюк допомагав смарагдовим мародерам "топити" НАБУ та САП?
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01.12.2025 09:36 Відповісти
лаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями. Джерело: http
если бы я был Тарантино.итак-озвучка гундявым голосом с прищепкой на носу.."ты чьто,нигер криворожский-берега попутал? ты забыл,с чьей руки мацу ел? нигер,ты запамятовал что именно я делал тебе обрезание??" а потом-бах-бабах!!и дальше в кадре"Склад дохлых нигеров".все.
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01.12.2025 10:43 Відповісти
Дурня це все.Підозрюю що єрмак просто в тінь на деякий час відійшов.Можливо хоче руками умерова якусь хєрню з рашкою і американцями узгодити і підписати.А помім повернеться "рятувати" ситуацію
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01.12.2025 09:27 Відповісти
бідний бубочка був введений в оману підступною змією пригрітою на накачаних грудях
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01.12.2025 09:28 Відповісти
Який зворушливий жабо-гадюкинг. Через сльози не бачу, що пишу. ))
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01.12.2025 09:28 Відповісти
шкода прямо цього довірливого, чесного патріота
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01.12.2025 09:29 Відповісти
Хочеться захистити його від жорстокого світу... подушкою на обличчя.
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01.12.2025 09:32 Відповісти
Ви там обережніше - щоб від сліз клавіатуру не коротнуло
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01.12.2025 09:32 Відповісти
Якщо "потужний"приніс навіть Єрмака в жертву, то значить, справи були зовсім кепські...
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01.12.2025 09:29 Відповісти
Кай?
Коли вже цей "кай" складе нарешті свої кубики і зрозуміє до чого довів країну?
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01.12.2025 09:30 Відповісти
як не крути кругом дупа
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01.12.2025 09:31 Відповісти
Мудрі люди ще в 19-му про це криком кричали, але більшість українців їх не почули
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01.12.2025 09:37 Відповісти
"Мудрі люди" це хто?
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01.12.2025 10:37 Відповісти
Ой, да!
Такий наївний !
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01.12.2025 09:38 Відповісти
Вся країна на четвертому році війни активно обговорює звільнення завгоспа, це якийсь обкурений шизофренічний пиндець.
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01.12.2025 09:33 Відповісти
дЄрмак пішов - а вся дєрмаківська шобла залишилася!!!
Чи це перемога? Результат: 50 на 50
"Щупальця" теж потрібно відрізати, щоб дЄрмаківська гідра не відновилася...
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01.12.2025 09:40 Відповісти
Ну, трохи земля захиталася під ногами державної мафії , і справу Єрмака вже мабуть відправили "на захоронення", але все одно буде продовжуватись одноосібне і антиконституційне керування. Нікуди воно поки не зникло.
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01.12.2025 11:15 Відповісти
Єрмак невіруючий
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01.12.2025 09:35 Відповісти
Одним словом ДЕРЬМАК спасся!!!
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01.12.2025 09:44 Відповісти
Віримо, віримо. Ніхто ж не буде бачити, як дєрьмак керує із під килимка у кабінеті вави
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01.12.2025 09:46 Відповісти
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01.12.2025 09:46 Відповісти
Як казали узбеки коли я служив строкову:
- Я плакаю...
Яка романтична історія! "Горбата гора" відпочиває.
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01.12.2025 10:04 Відповісти
А що там із "кріслом завгоспа"? Призначив підібрав уже Найвеличніший собі напарника чи всі притомні люди відмовляються?
Закуповувати туалетний папір і йоршики в убиральні ОПи дуже невдячна і ризикована справа - можна і на фронт потрапити, навіть без БЗВП...
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01.12.2025 09:49 Відповісти
а як ми не вірили
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01.12.2025 10:11 Відповісти
Ліжко Єрмака вже викинули з бункера чи тільки перенесли в іншу кімнату?
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01.12.2025 10:19 Відповісти
Як казав Станіславський: "НЕ вірю!". Я впевнений, що це просто інформаційний вкид, для відбілювання президента.
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01.12.2025 10:24 Відповісти
Як казала Вєрка Смердючка А я нєзнала пачєму но ти мнє нравішся ...
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01.12.2025 10:32 Відповісти
"круто, що президент врешті-решт побачив, кого він пригрів, і зараз все зрозумів" - всього лише 5 років пішло на швидке прозріння...
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01.12.2025 10:59 Відповісти
добре він знав, але він став занадто токсичним, що вже прикривати його не було можливості токсини проникли скрізь.
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01.12.2025 18:57 Відповісти
Навіщо розганяти фуфло ??? Невірив, невірив. Порадились і вирішили.
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01.12.2025 11:00 Відповісти
Може ще трохи "поштовхалися", доводячи, хто в хаті господар..)
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01.12.2025 11:07 Відповісти
Сер гей Ну нах, щось вам маловато платять.
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01.12.2025 18:53 Відповісти
Ішак все зрозумів...Чи хтось з притомних вірить у цю фантазію?
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01.12.2025 21:30 Відповісти
 
 