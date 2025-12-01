Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

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В одному із таємних чатів впливові члени владної команди ОП координували свої дії, щоб усунути Єрмака з посади, пише видання.

Повного кола учасників встановити ще не вдалося, проте відомо, що йдеться про найвищу ланку державного управління.

"Відставка Єрмака була вже неминучою реальністю. Просто він об'єднав проти себе всіх", - каже один із співрозмовників.

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УП зазначає, що глава Офісу, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.

"Єрмак до останнього не вірив, що Перший (Зеленський. - Ред.) його зніме. Ще й отак – поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув", - розповіло джерело.

"Розрив був жахливим. Але круто, що президент врешті-решт побачив, кого він пригрів, і зараз все зрозумів. Як Кай після Снігової королеви", - додав інший співрозмовник.

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Звільнення Єрмака

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