Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його з посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
В одному із таємних чатів впливові члени владної команди ОП координували свої дії, щоб усунути Єрмака з посади, пише видання.
Повного кола учасників встановити ще не вдалося, проте відомо, що йдеться про найвищу ланку державного управління.
"Відставка Єрмака була вже неминучою реальністю. Просто він об'єднав проти себе всіх", - каже один із співрозмовників.
УП зазначає, що глава Офісу, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.
"Єрмак до останнього не вірив, що Перший (Зеленський. - Ред.) його зніме. Ще й отак – поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув", - розповіло джерело.
"Розрив був жахливим. Але круто, що президент врешті-решт побачив, кого він пригрів, і зараз все зрозумів. Як Кай після Снігової королеви", - додав інший співрозмовник.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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если бы я был Тарантино.итак-озвучка гундявым голосом с прищепкой на носу.."ты чьто,нигер криворожский-берега попутал? ты забыл,с чьей руки мацу ел? нигер,ты запамятовал что именно я делал тебе обрезание??" а потом-бах-бабах!!и дальше в кадре"Склад дохлых нигеров".все.
Коли вже цей "кай" складе нарешті свої кубики і зрозуміє до чого довів країну?
Такий наївний !
Чи це перемога? Результат: 50 на 50
"Щупальця" теж потрібно відрізати, щоб дЄрмаківська гідра не відновилася...
- Я плакаю...
Яка романтична історія! "Горбата гора" відпочиває.
Призначивпідібрав уже Найвеличніший собі напарника чи всі притомні люди відмовляються?
Закуповувати туалетний папір і йоршики в убиральні ОПи дуже невдячна і ризикована справа - можна і на фронт потрапити, навіть без БЗВП...