"Йому не можна йти! Україну розірвуть на шмаття!" - "слузі" Богуцькій наснились Єрмак та Зеленський

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька поділилася своїм сном, в якому вона почула розмову між президентом Володимиром Зеленським та уже колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком.

Про це парламентарка написала у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Богуцької, цей сон вона бачила за тиждень до "Міндічгейту".

"Забула вам розказати свій сон. Але ті друзі, кому про нього казала, знають, що не брешу. Мої сни як бачення майбутнього при правильному трактуванні. Це знає дуже багато людей і коли наближаються якісь надзвичайні події, в мене питають: "що тобі снилось"? Про цей сон я навмисно вам не розповідала... Дуже короткий. Буквально одна маленька картинка. Я виглядаю з вікна другого поверху (вночі), тому що чую розмову двох чоловіків. І бачу Зеленського і Єрмака. Володимир Олександрович гучно каже про те, що його дістав весь цей бруд, склоки, образи: "Добре, якщо вони хочуть, щоб я пішов у відставку, піду. Хочуть іншого - хай обирають". І йде геть, залишаючи одного Андрія Борисовича", - пише депутатка.

"Я, почувши це, починаю кричати, що цього не можна робити нізащо! Звертаюсь до Єрмака і кричу йому: "Зроби хоч щось! Йому неможна йти! Україну розірвуть на шмаття! Зупини його!" Єрмак, який залишився один, каже: "Не переймайся. Він не піде. Все буде добре"", - переповіла свій сон Богуцька.

Далі депутатка каже, що перше, про що подумала - це те, що щось станеться між Зеленським та Єрмаком.

"Але Єрмак поверне Президента. За свій рахунок. Мої сни завжди перетворюються на реальність, і маю велике сподівання, що ми все подолаємо. Після ночі завжди наступає світанок. Навіть якщо дощить і похмуро. Це ранок. Все буде добре. Проходить все. І це мине", - ідеться в дописі Богуцької.

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Звільнення Єрмака

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