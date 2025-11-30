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Новини Звільнення Єрмака
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"Йому не можна йти! Україну розірвуть на шмаття!" - "слузі" Богуцькій наснились Єрмак та Зеленський

Зеленський, Єрмак

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька поділилася своїм сном, в якому вона почула розмову між президентом Володимиром Зеленським та уже колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком.

Про це парламентарка написала у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Богуцької, цей сон вона бачила за тиждень до "Міндічгейту".

"Забула вам розказати свій сон. Але ті друзі, кому про нього казала, знають, що не брешу. Мої сни як бачення майбутнього при правильному трактуванні. Це знає дуже багато людей і коли наближаються якісь надзвичайні події, в мене питають: "що тобі снилось"? Про цей сон я навмисно вам не розповідала... Дуже короткий. Буквально одна маленька картинка. Я виглядаю з вікна другого поверху (вночі), тому що чую розмову двох чоловіків. І бачу Зеленського і Єрмака. Володимир Олександрович гучно каже про те, що його дістав весь цей бруд, склоки, образи: "Добре, якщо вони хочуть, щоб я пішов у відставку, піду. Хочуть іншого - хай обирають". І йде геть, залишаючи одного Андрія Борисовича", - пише депутатка. 

"Я, почувши це, починаю кричати, що цього не можна робити нізащо! Звертаюсь до Єрмака і кричу йому: "Зроби хоч щось! Йому неможна йти! Україну розірвуть на шмаття! Зупини його!" Єрмак, який залишився один, каже: "Не переймайся. Він не піде. Все буде добре"", - переповіла свій сон Богуцька.

Далі депутатка каже, що перше, про що подумала - це те, що щось станеться між Зеленським та Єрмаком. 

"Але Єрмак поверне Президента. За свій рахунок. Мої сни завжди перетворюються на реальність, і маю велике сподівання, що ми все подолаємо. Після ночі завжди наступає світанок. Навіть якщо дощить і похмуро. Це ранок. Все буде добре. Проходить все. І це мине", - ідеться в дописі Богуцької.

Богуцька допис

Читайте також: Розкриття корупційного скандалу шкідливе для України. Зайве кипіння може ошпарити, - "слуга народу" Богуцька

Звільнення Єрмака

Читайте також: Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) Богуцька Ліза (84) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+73
Ну, тут хорошее ходячее пособие для клинической психиатрии.
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30.11.2025 00:49 Відповісти
+70
Да уж. Наше "мудрое" население обязательно должно увидеть насколько отборный мусор оно навыбирало во власть.
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30.11.2025 00:56 Відповісти
+43
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30.11.2025 00:49 Відповісти
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"Забула вам розказати свій сон.
Про цей сон я навмисно вам не розповідала... "

Яке воно тупе...
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30.11.2025 10:30 Відповісти
Буквально одна маленька картинка. Я виглядаю з вікна другого поверху (вночі), - "зелені сосни" по ночах.не сплять ,а з вікон виглядають, коли ж два й,,обарі прийдуть і їх у двох задовільнять,,,
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30.11.2025 10:31 Відповісти
Курва на курві сидить і курвою поганяє.
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30.11.2025 10:35 Відповісти
Це ми їх вибрали і 73% будуть кричати що ми не голосували за них, самі вибралися.
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30.11.2025 10:37 Відповісти
От ті 73% почали таке кричати ще з 2020 року!
Ну як бамбасці(бамбасіти?) "ми нє ентова хотєлі!"
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30.11.2025 12:06 Відповісти
Коли обирали Клоуна на вищу державну посаду, що тобі снилося?
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30.11.2025 10:46 Відповісти
Що, знепритомнила біля його кабінету зі склянкою біля вуха під дверима, й вважає що то наснилося?
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30.11.2025 10:48 Відповісти
Посадіть вже цю кончену ідіотіну в дурку, навіть Безугла адекватніша, чим оце!
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30.11.2025 11:41 Відповісти
Кому нужен бред этой старой,,кобылы,,?Зачем засорять мозги блевотиной зелёных мародеров?
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30.11.2025 11:58 Відповісти
Здача зє за 3 доби 40% території України(сам зє таке казав!) це сон чи факт?
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30.11.2025 12:08 Відповісти
Йому можна "йти", але без хаосу в країні. Без втрати управляємості. Плавно.
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30.11.2025 12:23 Відповісти
Сон - прекрасная поэзия:
Ночь,улица,окно,закрытая аптека,
Бессмысленный и громкий спор,
Двух хахалей явившихся на лядки,
К пылающей служанке на анальный и незащищённый разговор
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30.11.2025 12:29 Відповісти
Ночь, улица, фонарь, аптека. Блок.
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30.11.2025 15:23 Відповісти
Тссссс.
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01.12.2025 11:23 Відповісти
безугла вийшла з чату...
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30.11.2025 12:52 Відповісти
За бугуцькою вже їдуть санітари палати номер 6. Сьогодні Україну розривають зелені ліквідатори.
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30.11.2025 12:57 Відповісти
Дитерболен
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30.11.2025 13:32 Відповісти
З Дітером все норм якраз, а от Ліза - болен, а може і літроболєн, таке
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01.12.2025 11:39 Відповісти
Персонажі жовтого будинку з палати №6: одна парламентська клікуша, зі зрушенням по фазі від народження, друга ясновидиця сексуально незадоволена і страждаюча від нерозділеної любові до покійного депутата ківі.
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30.11.2025 13:34 Відповісти
Нікому не цікавий сон якоїсь рудої кобили, чи зеленої, чи гнідої. Невідомо у який колір вона фарбує свою гриву. САсалка просто відпрацьовує отриманні диведенти.
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30.11.2025 13:48 Відповісти
Эта дама нуждается в длительном лечении!
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30.11.2025 13:57 Відповісти
Абсолютно тупа Авоська (гойкомітіч) Богуцька продовжує свій звичний дітсадковий потік дітячого лайна. Зелена пліснява насправді не розуміє, скільки страждань принесла всім (ВСІМ!) десяткам мільйонів українців тупа спроба цього малоросійського зброду клоунів, шоуменів, аніматорів та фотографів покерувати найбільшою за територією країною Європи під час кривавої війни. Особисто в них все добре, жодних втрат, жодних страждань. Пухкі конверти вчасно надходять, закордон відкритий, вся рідня заброньована - шоколад! Прокльони електорату вони ігнорують, гідності в них не було від народження, красиво "проживають свої найкращі життя"...
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30.11.2025 14:48 Відповісти
КАТАСТРОФА!!!! Відьмі Тихій потрібно щось терміново робити---зявилась нова конкурентка!!! ЖАХ!!! І це сміття вибрали українці!!ЖАХ!!!!
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30.11.2025 16:26 Відповісти
А можна прибрати цей загальномандатний державний округ і всіх депутатів Верховної Ради, щоб обирали громадяне у відповідних округах, звідки депутат висувається? А то кожна правляча партія з собою приводить півРади тупих рахітов причепом.
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30.11.2025 16:47 Відповісти
НЕ можу зрозуміти,чому цензор пише цю блевотину? Це вже маразм.
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30.11.2025 17:07 Відповісти
Ви, зелені-сині зрадники, вже розірвали Україну на шматки. Тепер повільно згодовуєте її пуйлові.
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30.11.2025 18:59 Відповісти
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01.12.2025 00:30 Відповісти
Лізі снилось, що гімно з гори котилось, та й каже:
"Ліза, я тебе з'їм!"
А Ліза йому:
"Ні, я сама тебе з'їм!"
ГАМ!
І прокинулась.
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01.12.2025 11:36 Відповісти
І ця недоорозвинена сновіщун'я сидить у Раді та творитть державні закони для народу? Може вона ще і на картах Таро там ворожити буде?
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01.12.2025 15:12 Відповісти
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