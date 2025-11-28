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Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

Єрмак Андрій

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька написала схвальний відгук про діяльність звільненого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Богуцька заявила, що знає багато випадків, коли до Єрмака звертались "посприяти в вирішенні особистих питань (порішати)", але той всім відмовляв.

Також нардепка зауважує, що теза про "очолює диктатуру в Україні Єрмак, він же керує Президентом, він же "Сірий Кардинал" не стикується з проденням обшуків у керівника ОП.

"В якій країні "розвинутої Європи" ви бачили, щоб з обшуками від "антикорупційної" організації приходили до дому "диктатора", чи "сірого кардиналу"? Коли ви бачили в Україні, щоб до Ложкіна, чи Балоги, чи Львочкіна, тим більше Медведчука приходили з обшуками тоді, коли вони очолювали Офіс (Адміністрацію, Секретаріат) Президента?

Кажете, що в Україні диктатура Єрмака-Зеленського? Нормальна така диктатура, правда, побудована Єрмаком... і трохи Зеленським...", - написала "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО

Богуцька зазначила, що вдячна Єрмаку за роботу в ОП.

"Я лише від себе можу написати, що я вдячна Андрію Борисовичу за його роботу в ОП. За те, що він був сильним підґрунтям для Президента. За те, що він відстоював українські позиції скрізь і завжди. За людяність. За патріотизм. За працю ради миру на позиціях України. Він завжди був поряд з Президентом і ніколи попереду.

Я пишу про Андрія Єрмака з боку, який я знаю і ціную. Андрій Борисович, все минеться. Пам'ятайте "кільце Соломона": "Проходить все. І це мине". Тримайтеся", - ідеться у дописі.

Також читайте: Розкриття корупційного скандалу шкідливе для України. Зайве кипіння може ошпарити, - "слуга народу" Богуцька

Богуцька про Єрмака

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела

Автор: 

Богуцька Ліза (84) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+51
Лізко, та відірвись ти вже від члена єрмака! Настав час шукати інше джерело їжі!
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28.11.2025 19:32 Відповісти
+35
***** - Богуцька. Готуйся, курва.
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28.11.2025 19:30 Відповісти
+24
Слуга Зеленського - професійна ''карабєльная сасна'' Єрмака відізвалась...
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28.11.2025 19:34 Відповісти
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***** - Богуцька. Готуйся, курва.
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Лізко, та відірвись ти вже від члена єрмака! Настав час шукати інше джерело їжі!
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28.11.2025 19:32 Відповісти
якщо "сосна" каже "тримайтеся", значить є за що.
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28.11.2025 19:33 Відповісти
Та ні - тримайтесь на допитах, не здавайте нас
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28.11.2025 19:59 Відповісти
люди, вона таки дурна !

.
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28.11.2025 19:34 Відповісти
ні
вона кончЄна
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28.11.2025 19:58 Відповісти
Соска каже: я знаю Єрмака з боку, який я знаю і ціную! Чи це вона натякає, що знає його з боку гульфіка?
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28.11.2025 20:14 Відповісти
Вона не одна, у неї таких же здібних послідовників аж цілих 73% 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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28.11.2025 22:48 Відповісти
Слуга Зеленського - професійна ''карабєльная сасна'' Єрмака відізвалась...
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28.11.2025 19:34 Відповісти
Арештувати єрмака, бо втіче як авакян
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Так він вже втік.
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28.11.2025 19:37 Відповісти
пагтія "лизати подано". ( Служки покірні оптом і в роздріб )
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28.11.2025 19:35 Відповісти
І таких прикормлених єрмаком корабельних "сосен" ще ой скільки вилізе!
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Богуцька Єлізавета Петрівна (нар. 14 квітня 1964, Сімферополь, Кримська область, Українська РСР) - російськомовна українська блогерка, громадська активістка. 2019 року обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу».

Життєпис та трудова діяльність
Народилась 1964 року у Сімферополі (Кримська область УРСР). Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.

Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю. З 1997 року почала займатися дизайном. З 2002 року - член Спілки дизайнерів України. До 2004 року мешкала у «хрущовці», але вже у 2008 році брала участь у телешоу на одному з місцевих кримських телеканалів та у конкурсі на кращу заміську садибу, в цьому конкурсі її садиба здобула перемогу як найбільш естетична.
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28.11.2025 19:35 Відповісти
А мені чомусь запам'яталися в'язані труси на її пиці під час ковіду. Дизайнер бляха-муха.
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28.11.2025 19:41 Відповісти
Тому що всі психіатри не відстають когнітивно від своїх пацієнтів.
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28.11.2025 20:32 Відповісти
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28.11.2025 22:20 Відповісти
Нафіга її вивезли з Криму?
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28.11.2025 21:38 Відповісти
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28.11.2025 21:38 Відповісти
Ой, дурна-а-а... Відразу видно... Вже-б сиділа та мовчала... Так "підписуваться" можна тільки тоді, коли за "попаленим" стоїть якась політична, чи військова сила. А його ненавидять і політики, і військові... Навіть вчорашні "жополизи" - або "прижухли, як миш - під віником", або почали відмежовуваться, щоб не "попасти під роздачу"... А вона , після такої заяви - "піде під танки", ще швидше, ніж сам "д"Єрмак...
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Це емоції. А якщо нічого не знайдуть ? Або якийсь дріб"язок.
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28.11.2025 22:20 Відповісти
Я тут вже писав про подібне, одному - щоб він не "швидив"... Бо результатом може буть купа "варіантів"...
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28.11.2025 22:32 Відповісти
Готова взяти Єрмака у свій взвод, буде звичайним бійцем без минулого, - Чорновол
Джерело: https://censor.net/ua/n3587699
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29.11.2025 11:59 Відповісти
Ще одна стюардеса своє р до показала
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28.11.2025 19:36 Відповісти
Більше за все ненавиджу ЖОПОЛИЗОВ, лжецов и подлецов
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28.11.2025 19:36 Відповісти
Єлизавета . та й . йди ти разом за ним... А кільце Соломона . було в мудрої людини...краще пам ятайте про кільце на шиїї...
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28.11.2025 19:37 Відповісти
Мудра була людина...наказав дитину на дві частини розірвати...
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28.11.2025 19:42 Відповісти
Але не розірвали !!! А знайшли дійсну матір...
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28.11.2025 20:16 Відповісти
Дякую АБ за те, що він був сильним підґрунтям для Президента

Нарешті моє питання отримало відповідь? Чи я дурна стара не так розумію - Єрмак знизу був лише у бункері? ( підгруннтя ...)
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28.11.2025 19:40 Відповісти

Алібаба в своїй печері. Там 40 розбійників. Чого ця пігаліца примазується до товариства благородних джентльменів?
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28.11.2025 19:41 Відповісти
Перший укро(кремле) Козир (тrump-англ)пашьол?
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28.11.2025 19:45 Відповісти
Знайшли записи, коли- скільки і за що приплачували Слугам зеленського...
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28.11.2025 19:41 Відповісти
А шо такоє ?! Зе* депутатам нічого не платив. "Ці руки нічого не давали ..."
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28.11.2025 22:22 Відповісти
Останній помах язика.
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28.11.2025 19:42 Відповісти
Схоже у Лизи був свій особистий президент України.
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28.11.2025 19:42 Відповісти
Дуполизка нетрахана вилізла, готуйся! Ти наступна
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28.11.2025 19:43 Відповісти
Раньше я думал что тупее Безуглой существа быть не может, но потом появилась Богуцька и я понял, что еще как может! Мерзость поганая, что она, что Дерьмак!
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28.11.2025 19:45 Відповісти
Попалилась курва. Майже чистосердечне зізнання у причетністі до ОПГ дЕрьмака та Zе. Ну, з огляду на розумові здібності Слуг ***** це не дивно.
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28.11.2025 19:45 Відповісти
Та ні, таких мафія при собі не тримає. А там справжня мафія.
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29.11.2025 07:10 Відповісти
Знайшли,готуйте кеш для застави.
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28.11.2025 19:46 Відповісти
Всіх чуєте всіх хто хоч якось був пов'язаний із єрмаком нах.й з верху до низу
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28.11.2025 19:46 Відповісти
Курва сидить на курві і курвою поганяє. І весь курятник в говнє.
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28.11.2025 19:46 Відповісти
Тримайтеся Андрій Борисович???🤦‍♂️
Андрій Борисович може потриматися за свій качан кукурудзи 🌽
Єрмака 6-ть років не могли відігнати від вуха Зеленського.
Але в останньому двобої, любов Володі до президентського крісла, перемогла любов до нашіптувань на вухо👂 від Андрія Борисовича.
Шоу триває...
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28.11.2025 19:47 Відповісти
Санітаааарииии! Тримайте Лізу!
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28.11.2025 19:47 Відповісти
Її не тримати, а приспати треба. Щоб патрони не витрачати
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28.11.2025 19:56 Відповісти
В Криму вона грала виставу (спонтом щира українка), вона тут під прикриттям.
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28.11.2025 19:47 Відповісти
Єрмак був (може, й залишиться) тим каналом, що пов'язував зє! з тіньовим кабінетом (читай, організованим злочинним угрупуванням), який власне і керував країною. Кажуть, тепер свериденчиха замінить єрмака, то тут питання - вона теж "в тємє"? А хфедоров на її місце - таке ж питання. Знову переставляння ліжок в борделі?
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28.11.2025 19:55 Відповісти
Навряд чи.
Крім того Лєнка може бути проти.
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28.11.2025 22:25 Відповісти
*******.
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28.11.2025 20:02 Відповісти
Шо ця шістка продажна тіки не писала в своєму житті....
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28.11.2025 20:02 Відповісти
Богуцька підставляє усе, що може, щоб можна було приймати з усіх боків
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28.11.2025 20:07 Відповісти
Товсті слуги товстих конвертів...
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28.11.2025 20:07 Відповісти
і за шо ілзавєта пропонує барісавічу триматись?
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28.11.2025 20:11 Відповісти
Лізка, хорошого коксу вже не буде. 😊 Схоже, його вже нема. Те, що ти споживаєш - лайно, бо воно вилазить через рот.
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28.11.2025 20:24 Відповісти
"Спєшитє насладіца жизнью ,гаспада,вєдь завтра может бить вайна"(((
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28.11.2025 20:25 Відповісти
Не встигла стати міністром або послом у Занзібарі .
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28.11.2025 20:33 Відповісти
Кого кого,а цю ...треба буде хапати за гардло першою із ЗЄльоних опаришів.
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28.11.2025 20:55 Відповісти
И каждый думает кто следующий)) Если уж до дерьмака добрались, то остальных зебоба сольет даже не глядя)
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28.11.2025 21:07 Відповісти
Можа сказать спали в адной пастели. 🤣🤣🤣
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28.11.2025 21:10 Відповісти
🤮
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28.11.2025 21:41 Відповісти
Бидло !
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28.11.2025 21:47 Відповісти
Так ее даже дерьмак ***** брезговал.
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28.11.2025 22:08 Відповісти
Про великого економіста Гетьманцева не забудьте...
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28.11.2025 23:06 Відповісти
Тримайтесь, алі баба, за цицьку лізи
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29.11.2025 00:07 Відповісти
Всі чьмусь забули про ще одну повію-мар'яну безуглу.Але внеї хватило розуму в останню мить зістрибнути з ч..а єрмака.
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29.11.2025 05:23 Відповісти
Тобто, Богуцький зовсім пох на те, мародер зєрмак чі ні. Одни миром мазане це зЕлене шобло.
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29.11.2025 08:30 Відповісти
Оце присмокталася.Лизя👅👅👅❤️🇺🇦❤️
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29.11.2025 09:24 Відповісти
Залік! З заглотом! Ну, тіпа, корабельна сосна.
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29.11.2025 19:59 Відповісти
 
 