Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька написала схвальний відгук про діяльність звільненого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Богуцька заявила, що знає багато випадків, коли до Єрмака звертались "посприяти в вирішенні особистих питань (порішати)", але той всім відмовляв.
Також нардепка зауважує, що теза про "очолює диктатуру в Україні Єрмак, він же керує Президентом, він же "Сірий Кардинал" не стикується з проденням обшуків у керівника ОП.
"В якій країні "розвинутої Європи" ви бачили, щоб з обшуками від "антикорупційної" організації приходили до дому "диктатора", чи "сірого кардиналу"? Коли ви бачили в Україні, щоб до Ложкіна, чи Балоги, чи Львочкіна, тим більше Медведчука приходили з обшуками тоді, коли вони очолювали Офіс (Адміністрацію, Секретаріат) Президента?
Кажете, що в Україні диктатура Єрмака-Зеленського? Нормальна така диктатура, правда, побудована Єрмаком... і трохи Зеленським...", - написала "слуга народу".
Богуцька зазначила, що вдячна Єрмаку за роботу в ОП.
"Я лише від себе можу написати, що я вдячна Андрію Борисовичу за його роботу в ОП. За те, що він був сильним підґрунтям для Президента. За те, що він відстоював українські позиції скрізь і завжди. За людяність. За патріотизм. За працю ради миру на позиціях України. Він завжди був поряд з Президентом і ніколи попереду.
Я пишу про Андрія Єрмака з боку, який я знаю і ціную. Андрій Борисович, все минеться. Пам'ятайте "кільце Соломона": "Проходить все. І це мине". Тримайтеся", - ідеться у дописі.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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вона кончЄна
Життєпис та трудова діяльність
Народилась 1964 року у Сімферополі (Кримська область УРСР). Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.
Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю. З 1997 року почала займатися дизайном. З 2002 року - член Спілки дизайнерів України. До 2004 року мешкала у «хрущовці», але вже у 2008 році брала участь у телешоу на одному з місцевих кримських телеканалів та у конкурсі на кращу заміську садибу, в цьому конкурсі її садиба здобула перемогу як найбільш естетична.
Джерело: https://censor.net/ua/n3587699
Нарешті моє питання отримало відповідь? Чи я дурна стара не так розумію - Єрмак знизу був лише у бункері? ( підгруннтя ...)
Алібаба в своїй печері. Там 40 розбійників. Чого ця пігаліца примазується до товариства благородних джентльменів?
Андрій Борисович може потриматися за свій качан кукурудзи 🌽
Єрмака 6-ть років не могли відігнати від вуха Зеленського.
Але в останньому двобої, любов Володі до президентського крісла, перемогла любов до нашіптувань на вухо👂 від Андрія Борисовича.
Шоу триває...
Крім того Лєнка може бути проти.