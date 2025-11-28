Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька написала схвальний відгук про діяльність звільненого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Богуцька заявила, що знає багато випадків, коли до Єрмака звертались "посприяти в вирішенні особистих питань (порішати)", але той всім відмовляв.

Також нардепка зауважує, що теза про "очолює диктатуру в Україні Єрмак, він же керує Президентом, він же "Сірий Кардинал" не стикується з проденням обшуків у керівника ОП.

"В якій країні "розвинутої Європи" ви бачили, щоб з обшуками від "антикорупційної" організації приходили до дому "диктатора", чи "сірого кардиналу"? Коли ви бачили в Україні, щоб до Ложкіна, чи Балоги, чи Львочкіна, тим більше Медведчука приходили з обшуками тоді, коли вони очолювали Офіс (Адміністрацію, Секретаріат) Президента? Кажете, що в Україні диктатура Єрмака-Зеленського? Нормальна така диктатура, правда, побудована Єрмаком... і трохи Зеленським...", - написала "слуга народу".

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Богуцька зазначила, що вдячна Єрмаку за роботу в ОП.

"Я лише від себе можу написати, що я вдячна Андрію Борисовичу за його роботу в ОП. За те, що він був сильним підґрунтям для Президента. За те, що він відстоював українські позиції скрізь і завжди. За людяність. За патріотизм. За працю ради миру на позиціях України. Він завжди був поряд з Президентом і ніколи попереду.

Я пишу про Андрія Єрмака з боку, який я знаю і ціную. Андрій Борисович, все минеться. Пам'ятайте "кільце Соломона": "Проходить все. І це мине". Тримайтеся", - ідеться у дописі.

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Звільнення Єрмака

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