3 861 52

Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака

Ермак Андрей

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая написала положительный отзыв о деятельности уволенного главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



Богуцкая заявила, что знает много случаев, когда к Ермаку обращались "посодействовать в решении личных вопросов (порешать)", но тот всем отказывал.

Также нардеп отмечает, что тезис о том, что "возглавляет диктатуру в Украине Ермак, он же руководит Президентом, он же "Серый Кардинал" не стыкуется с проведением обысков у руководителя ОП.

"В какой стране "развитой Европы" вы видели, чтобы с обысками от "антикоррупционной" организации приходили в дом "диктатора" или "серого кардинала"? Когда вы видели в Украине, чтобы к Ложкину, Багле, Львочкину, тем более Медведчуку приходили с обысками тогда, когда они возглавляли Офис (Администрацию, Секретариат) Президента?

Говорите, что в Украине диктатура Ермака-Зеленского? Нормальная такая диктатура, правда, построенная Ермаком... и немного Зеленским...", - написала "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак уволен с должности главы ОП, - Зеленский. ВИДЕО

Богуцкая отметила, что благодарна Ермаку за работу в ОП.

"Я только от себя могу написать, что я благодарна Андрею Борисовичу за его работу в ОП. За то, что он был сильной опорой для Президента. За то, что он отстаивал украинские позиции везде и всегда. За человечность. За патриотизм. За работу ради мира на позициях Украины. Он всегда был рядом с Президентом и никогда впереди.

Я пишу об Андрее Ермаке с той стороны, которую я знаю и ценю. Андрей Борисович, все пройдет. Помните "кольцо Соломона": "Проходит все. И это пройдет". Держитесь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Раскрытие коррупционного скандала вредно для Украины. Лишнее кипение может ошпарить, - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая о Ермаке

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермаку вручат подозрение в ближайшее время, - источники

Автор: 

Богуцкая Лиза (80) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+33
Лізко, та відірвись ти вже від члена єрмака! Настав час шукати інше джерело їжі!
28.11.2025 19:32 Ответить
+21
***** - Богуцька. Готуйся, курва.
28.11.2025 19:30 Ответить
+13
Слуга Зеленського - професійна ''карабєльная сасна'' Єрмака відізвалась...
28.11.2025 19:34 Ответить
***** - Богуцька. Готуйся, курва.
28.11.2025 19:30 Ответить
Лізко, та відірвись ти вже від члена єрмака! Настав час шукати інше джерело їжі!
28.11.2025 19:32 Ответить
якщо "сосна" каже "тримайтеся", значить є за що.
28.11.2025 19:33 Ответить
Та ні - тримайтесь на допитах, не здавайте нас
28.11.2025 19:59 Ответить
люди, вона таки дурна !

.
28.11.2025 19:34 Ответить
ні
вона кончЄна
28.11.2025 19:58 Ответить
Соска каже: я знаю Єрмака з боку, який я знаю і ціную! Чи це вона натякає, що знає його з боку гульфіка?
28.11.2025 20:14 Ответить
Слуга Зеленського - професійна ''карабєльная сасна'' Єрмака відізвалась...
28.11.2025 19:34 Ответить
Арештувати єрмака, бо втіче як авакян
28.11.2025 19:35 Ответить
Так він вже втік.
28.11.2025 19:37 Ответить
пагтія "лизати подано". ( Служки покірні оптом і в роздріб )
28.11.2025 19:35 Ответить
І таких прикормлених єрмаком корабельних "сосен" ще ой скільки вилізе!
28.11.2025 19:35 Ответить
Богуцька Єлізавета Петрівна (нар. 14 квітня 1964, Сімферополь, Кримська область, Українська РСР) - російськомовна українська блогерка, громадська активістка. 2019 року обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу».

Життєпис та трудова діяльність
Народилась 1964 року у Сімферополі (Кримська область УРСР). Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.

Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю. З 1997 року почала займатися дизайном. З 2002 року - член Спілки дизайнерів України. До 2004 року мешкала у «хрущовці», але вже у 2008 році брала участь у телешоу на одному з місцевих кримських телеканалів та у конкурсі на кращу заміську садибу, в цьому конкурсі її садиба здобула перемогу як найбільш естетична.
28.11.2025 19:35 Ответить
А мені чомусь запам'яталися в'язані труси на її пиці під час ковіду. Дизайнер бляха-муха.
28.11.2025 19:41 Ответить
Тому що всі психіатри не відстають когнітивно від своїх пацієнтів.
28.11.2025 20:32 Ответить
Ой, дурна-а-а... Відразу видно... Вже-б сиділа та мовчала... Так "підписуваться" можна тільки тоді, коли за "попаленим" стоїть якась політична, чи військова сила. А його ненавидять і політики, і військові... Навіть вчорашні "жополизи" - або "прижухли, як миш - під віником", або почали відмежовуваться, щоб не "попасти під роздачу"... А вона , після такої заяви - "піде під танки", ще швидше, ніж сам "д"Єрмак...
28.11.2025 19:35 Ответить
Ще одна стюардеса своє р до показала
28.11.2025 19:36 Ответить
Більше за все ненавиджу ЖОПОЛИЗОВ, лжецов и подлецов
28.11.2025 19:36 Ответить
Єлизавета . та й . йди ти разом за ним... А кільце Соломона . було в мудрої людини...краще пам ятайте про кільце на шиїї...
28.11.2025 19:37 Ответить
Мудра була людина...наказав дитину на дві частини розірвати...
28.11.2025 19:42 Ответить
Але не розірвали !!! А знайшли дійсну матір...
28.11.2025 20:16 Ответить
Дякую АБ за те, що він був сильним підґрунтям для Президента

Нарешті моє питання отримало відповідь? Чи я дурна стара не так розумію - Єрмак знизу був лише у бункері? ( підгруннтя ...)
28.11.2025 19:40 Ответить

Алібаба в своїй печері. Там 40 розбійників. Чого ця пігаліца примазується до товариства благородних джентльменів?
28.11.2025 19:41 Ответить
Перший укро(кремле) Козир (тrump-англ)пашьол?
28.11.2025 19:45 Ответить
Знайшли записи, коли- скільки і за що приплачували Слугам зеленського...
28.11.2025 19:41 Ответить
Останній помах язика.
28.11.2025 19:42 Ответить
Схоже у Лизи був свій особистий президент України.
28.11.2025 19:42 Ответить
Дуполизка нетрахана вилізла, готуйся! Ти наступна
28.11.2025 19:43 Ответить
Раньше я думал что тупее Безуглой существа быть не может, но потом появилась Богуцька и я понял, что еще как может! Мерзость поганая, что она, что Дерьмак!
28.11.2025 19:45 Ответить
Попалилась курва. Майже чистосердечне зізнання у причетністі до ОПГ дЕрьмака та Zе. Ну, з огляду на розумові здібності Слуг ***** це не дивно.
28.11.2025 19:45 Ответить
Знайшли,готуйте кеш для застави.
28.11.2025 19:46 Ответить
Всіх чуєте всіх хто хоч якось був пов'язаний із єрмаком нах.й з верху до низу
28.11.2025 19:46 Ответить
Курва сидить на курві і курвою поганяє. І весь курятник в говнє.
28.11.2025 19:46 Ответить
Тримайтеся Андрій Борисович???🤦‍♂️
Андрій Борисович може потриматися за свій качан кукурудзи 🌽
Єрмака 6-ть років не могли відігнати від вуха Зеленського.
Але в останньому двобої, любов Володі до президентського крісла, перемогла любов до нашіптувань на вухо👂 від Андрія Борисовича.
Шоу триває...
28.11.2025 19:47 Ответить
Санітаааарииии! Тримайте Лізу!
28.11.2025 19:47 Ответить
Її не тримати, а приспати треба. Щоб патрони не витрачати
28.11.2025 19:56 Ответить
В Криму вона грала виставу (спонтом щира українка), вона тут під прикриттям.
28.11.2025 19:47 Ответить
Єрмак був (може, й залишиться) тим каналом, що пов'язував зє! з тіньовим кабінетом (читай, організованим злочинним угрупуванням), який власне і керував країною. Кажуть, тепер свериденчиха замінить єрмака, то тут питання - вона теж "в тємє"? А хфедоров на її місце - таке ж питання. Знову переставляння ліжок в борделі?
28.11.2025 19:55 Ответить
*******.
28.11.2025 20:02 Ответить
Шо ця шістка продажна тіки не писала в своєму житті....
28.11.2025 20:02 Ответить
Богуцька підставляє усе, що може, щоб можна було приймати з усіх боків
28.11.2025 20:07 Ответить
Товсті слуги товстих конвертів...
28.11.2025 20:07 Ответить
і за шо ілзавєта пропонує барісавічу триматись?
28.11.2025 20:11 Ответить
Лізка, хорошого коксу вже не буде. 😊 Схоже, його вже нема. Те, що ти споживаєш - лайно, бо воно вилазить через рот.
28.11.2025 20:24 Ответить
"Спєшитє насладіца жизнью ,гаспада,вєдь завтра может бить вайна"(((
28.11.2025 20:25 Ответить
Не встигла стати міністром або послом у Занзібарі .
28.11.2025 20:33 Ответить
Кого кого,а цю ...треба буде хапати за гардло першою із ЗЄльоних опаришів.
28.11.2025 20:55 Ответить
И каждый думает кто следующий)) Если уж до дерьмака добрались, то остальных зебоба сольет даже не глядя)
28.11.2025 21:07 Ответить
Можа сказать спали в адной пастели. 🤣🤣🤣
28.11.2025 21:10 Ответить
 
 