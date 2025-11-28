Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая написала положительный отзыв о деятельности уволенного главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Богуцкая заявила, что знает много случаев, когда к Ермаку обращались "посодействовать в решении личных вопросов (порешать)", но тот всем отказывал.

Также нардеп отмечает, что тезис о том, что "возглавляет диктатуру в Украине Ермак, он же руководит Президентом, он же "Серый Кардинал" не стыкуется с проведением обысков у руководителя ОП.

"В какой стране "развитой Европы" вы видели, чтобы с обысками от "антикоррупционной" организации приходили в дом "диктатора" или "серого кардинала"? Когда вы видели в Украине, чтобы к Ложкину, Багле, Львочкину, тем более Медведчуку приходили с обысками тогда, когда они возглавляли Офис (Администрацию, Секретариат) Президента? Говорите, что в Украине диктатура Ермака-Зеленского? Нормальная такая диктатура, правда, построенная Ермаком... и немного Зеленским...", - написала "слуга народа".

Богуцкая отметила, что благодарна Ермаку за работу в ОП.

"Я только от себя могу написать, что я благодарна Андрею Борисовичу за его работу в ОП. За то, что он был сильной опорой для Президента. За то, что он отстаивал украинские позиции везде и всегда. За человечность. За патриотизм. За работу ради мира на позициях Украины. Он всегда был рядом с Президентом и никогда впереди.

Я пишу об Андрее Ермаке с той стороны, которую я знаю и ценю. Андрей Борисович, все пройдет. Помните "кольцо Соломона": "Проходит все. И это пройдет". Держитесь", - говорится в сообщении.

Увольнение Ермака

