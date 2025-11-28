Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая написала положительный отзыв о деятельности уволенного главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Богуцкая заявила, что знает много случаев, когда к Ермаку обращались "посодействовать в решении личных вопросов (порешать)", но тот всем отказывал.
Также нардеп отмечает, что тезис о том, что "возглавляет диктатуру в Украине Ермак, он же руководит Президентом, он же "Серый Кардинал" не стыкуется с проведением обысков у руководителя ОП.
"В какой стране "развитой Европы" вы видели, чтобы с обысками от "антикоррупционной" организации приходили в дом "диктатора" или "серого кардинала"? Когда вы видели в Украине, чтобы к Ложкину, Багле, Львочкину, тем более Медведчуку приходили с обысками тогда, когда они возглавляли Офис (Администрацию, Секретариат) Президента?
Говорите, что в Украине диктатура Ермака-Зеленского? Нормальная такая диктатура, правда, построенная Ермаком... и немного Зеленским...", - написала "слуга народа".
Богуцкая отметила, что благодарна Ермаку за работу в ОП.
"Я только от себя могу написать, что я благодарна Андрею Борисовичу за его работу в ОП. За то, что он был сильной опорой для Президента. За то, что он отстаивал украинские позиции везде и всегда. За человечность. За патриотизм. За работу ради мира на позициях Украины. Он всегда был рядом с Президентом и никогда впереди.
Я пишу об Андрее Ермаке с той стороны, которую я знаю и ценю. Андрей Борисович, все пройдет. Помните "кольцо Соломона": "Проходит все. И это пройдет". Держитесь", - говорится в сообщении.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
вона кончЄна
Життєпис та трудова діяльність
Народилась 1964 року у Сімферополі (Кримська область УРСР). Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.
Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю. З 1997 року почала займатися дизайном. З 2002 року - член Спілки дизайнерів України. До 2004 року мешкала у «хрущовці», але вже у 2008 році брала участь у телешоу на одному з місцевих кримських телеканалів та у конкурсі на кращу заміську садибу, в цьому конкурсі її садиба здобула перемогу як найбільш естетична.
Нарешті моє питання отримало відповідь? Чи я дурна стара не так розумію - Єрмак знизу був лише у бункері? ( підгруннтя ...)
Алібаба в своїй печері. Там 40 розбійників. Чого ця пігаліца примазується до товариства благородних джентльменів?
Андрій Борисович може потриматися за свій качан кукурудзи 🌽
Єрмака 6-ть років не могли відігнати від вуха Зеленського.
Але в останньому двобої, любов Володі до президентського крісла, перемогла любов до нашіптувань на вухо👂 від Андрія Борисовича.
Шоу триває...