3 196 58

Раскрытие коррупционного скандала вредно для Украины. Лишнее кипение может ошпарить, - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая обвинила экс-сотрудников Зеленского в "предательстве"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая раскритиковала бывших союзников президента Владимира Зеленского и освещение в СМИ нынешних коррупционных скандалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя интервью Александра Харебина журналистке Наталье Мосейчук.

"Посмотрела интервью Александра Харебина Наталье Мосейчук. Понравилось. С 99% сказанного согласна. Некоторые тезисы совпали с тем, о чем я пишу постоянно, или очень часто - полностью.

Вот некоторые из них: Зеленского предали все, кто был с ним в доермаковский период. Я писала об этом не один раз. Богдан, Разумков, Рябошапка, Гончарук... Это еще далеко не все, кто думал, видимо, что они смогут устранить Зеленского подальше от принятия решений. Или что он станет марионеткой, которой можно управлять как вздумается.

Кто-то из них, когда был уволен, пошел заниматься своими делами, не имея жажды сатисфакции. Кто-то не простит никогда, будет мстить самым коварным иезуитским образом.

Коломойский, которого связывали с Зеленским или нет как отца с сыном, готов стать Иваном Грозным по отношению к нему через карательный посох своего "правосудия". Дубинский, который является товарищем Деркача и рупором Коломойского... Человек, у которого вся правда формируется на фантазиях мести. Человек, который даже из СИЗО умеет найти "благодарных читателей". Я уже всех и не вспомню", - говорится в сообщении.

Критика медийного освещения скандалов

Богуцкая также заявила, что разворачивается абсолютно вредная для Украины история раскрытия коррупционного скандала. Она подчеркнула, что юридические аспекты должны рассматривать НАБУ, САП и ВАКС, но медийная составляющая, по ее словам, "имеет другие цели", в частности - дискредитацию Президента.

"А есть медийная, которая имеет гораздо более широкие цели, чем Суд. Многие издания, которые смакуют эту историю, являются олигархическими, и для них сейчас время травли Президента является лучшим за все время войны, ведь во время нее они потеряли. Потерянные ресурсы и состояния требуют не только моральной сатисфакции. Именно ресурсной. Они были готовы бороться с коррупцией, если прекрасно чувствовали себя в ней все предыдущие годы? Нет. Возглавить? Да. Именно за этим и оппозиционные силы в ВР и будут качать ситуацию отставкой правительства", - написала Богуцкая.

Кроме того, депутат назвала идею формирования "правительства национального единства" угрожающей.

"Правительство национального единства? Ни в коем случае! Это даже не Ющенко с Тимошенко в одном флаконе. Это конец Украины. А что нужно, спросите вы у меня? Сила и решимость Президента, которую он демонстрировал не один раз.

Я уверена, что он сможет. И уверена, что выйдет из этой ситуации достойно.

В любом случае - это не хуже, чем 24.02.22. Не надо говорить, что тогда это были россияне, а сейчас - его друзья. Россияне имеют настолько весомое влияние внутри Украины, что не ошибусь в мысли, что да: и на друзей, которые возможно таковыми не являются", - говорится в сообщении.

Кроме того, Богуцкая обратила внимание на публичные обсуждения о возможных связях президента с бизнесменом Тимуром Миндичем, вокруг которого продолжается антикоррупционное расследование.

"Знает ли Зеленский, что Миндич - его друг? Не уверена. Уверены Железняк, Гончаренко, Шабунин... Тот Шабунин, который фактически коррупционным образом получал деньги, как военный, сейчас осуждает топ-коррупцию, потому что это, как будто, несоизмеримо. Потому что воровал меньше?

Вот смотрите: все, кто брал откаты, взятки, выводил деньги из страны и т.д. - должны сидеть. Это однозначно. И я уверена, что так и будет.

Но все те, кто сейчас раздувает дым от этого огня - должны знать, что никто ничего не простит. Потому что лишнее кипение может очень сильно обшпарить", - написала Богуцкая.

Что известно о Миндичгейте

Автор: 

Зеленский Владимир (22618) Богуцкая Лиза (76) Миндич Тимур (112)
+29
Ти гидота кончена, тобто нехай крадуть Зе с друзяками у ЗСУ, у пенсіонерів, у диточок що сидять без світла та опалення
17.11.2025 11:33 Ответить
+26
О як верещать щури , свого недонаполеончика захищають! Ти повинна вже на нарах бути .
17.11.2025 11:33 Ответить
+21
Негайно гальмівну сорочку цій шмарі.
17.11.2025 11:34 Ответить
О як верещать щури , свого недонаполеончика захищають! Ти повинна вже на нарах бути .
17.11.2025 11:33 Ответить
Нари це сильно м'яко, гілляка та мотузка. У цих ублюдків руки не по локоть в крові, вони вже з ніг до голови в ній
показать весь комментарий
17.11.2025 11:40 Ответить
Ти гидота кончена, тобто нехай крадуть Зе с друзяками у ЗСУ, у пенсіонерів, у диточок що сидять без світла та опалення
17.11.2025 11:33 Ответить
Негайно гальмівну сорочку цій шмарі.
17.11.2025 11:34 Ответить
Ошпарена? - Зашкварена?
17.11.2025 11:34 Ответить
Їй це не загрожує, вона і так вже ошпарена. Схоже що працює вахтовим методом з безумною.
17.11.2025 12:13 Ответить
Від неї смердить мАсквою...

Я пригадую, коли в Криму людей убивали за український прапор, ця персона знімала на відео, де вона їде з прапорцем України в авто та ще й влаштовує суперечки з окупаційною кацапською поліцією.

І от хохли зробили її депутаткою...
17.11.2025 11:34 Ответить
Ну так, зх...їли всі. Ти диви, давай їм відповідальних за тотальну корупцію під час війни! А далі що, захочуть ще реальні суди, реальні строки та покарання! Правильно Єлізавєта, шли їх всіх нах...й! Не має в Україні корупції, сам НЕлох вже про це казав.
17.11.2025 11:34 Ответить
Це -- не корупція. В мирний час це можна називати корупцією.

А те, що у блаЗЄнських зараз --це банальне мародерство.
17.11.2025 11:36 Ответить
Тварюка кончена...
17.11.2025 11:35 Ответить
Слугу народу розпустити всю як корупційну партію, тобто вони обісралися, гівно тече по ногах через тканину але вони вдають наче це цілком нормально,
17.11.2025 11:35 Ответить
Всі зрозуміли??
Не корупція шкідлива, а її викриття...
Не переплутайте...
А ось це каже депутат...
Сором...
17.11.2025 11:36 Ответить
Нє раскачівайтє лодку, нашу бубачку ташніт.
17.11.2025 11:37 Ответить
ЗЄлена Мафія погрожує Україні? Це вони розслідувачів з НАБУ збираються ошпарити чи українців?
17.11.2025 11:37 Ответить
Сила и решительность в видосах, это пздц как круто. Но все збс.
показать весь комментарий
«Потрібна сила і рішучість ***********».. далі ******* мільярди, покривати злочинців і розвалювати оборонні програми
17.11.2025 11:39 Ответить
Насправді ця Богуцька - вона як в москалів був Жириновський. Говорив ніби повну шизу, всі тільки хіхі хаха, а по факту - казав саме те, що думали й в результаті робили. Так що цілком можливо, жарти про порівняння з однією країною, де їдять собак, в майбутньому виглядатимуть не такими вже й жартами.
17.11.2025 11:40 Ответить
В Гугл поискал ради интереса кто это такая, и среди прочего ...

Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні

Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю.

Заперечувала існування коронавірусу. Носила маску із крупної сітки схожу на авоську
17.11.2025 11:42 Ответить
А може , дійсно, пані задовго переймалася психіатрією???
17.11.2025 11:55 Ответить
бо всі ви zельоні гниди замазані в корупційних схемах на крові.
17.11.2025 11:42 Ответить
Льстивая жи@овка. Лижет, аж причмокивает.
17.11.2025 11:43 Ответить
Рашисти на чолі з Пуйлом гвалтують Україну, зелена шобла тримає жертву і тут Богуцька каже до жертви: на смикайся, бо буде гірше.
17.11.2025 11:44 Ответить
Блє*ать, аідсутність мізків і ампутована совість Богуцької і її зеленого начальства шкідливі для укрп'ни, а не те, що це відкрилося для інших.
17.11.2025 11:45 Ответить
Коротко: "не заважайте нам красти".
17.11.2025 11:45 Ответить
Не мав ніколи сумнівів, що ця кримська шльондра ще й гнида
17.11.2025 11:46 Ответить
ви вже і так ошпарені
17.11.2025 11:46 Ответить
Святий окріп не допоможе. Тільки вогонь як у часи інквізиції, або до пана Гильотена
17.11.2025 11:50 Ответить
Не кипятком, а каленым железом надо выжигать зеленое ворье
17.11.2025 11:47 Ответить
Ошпаренная! Вас Бл*дей в масле варить нужно, а шкуры на барабаны!
17.11.2025 11:48 Ответить
от же ш -як- завжди-мовчіть а то путін нападе- а поки нападе то ми будем красти щоб злим олігархам не дісталось
17.11.2025 11:48 Ответить
бохаізбраннийє гуцькі кинулися несамовито захищати саплємєннікаф по бохаізбранності. убогі нікчеми
17.11.2025 11:48 Ответить
Бл. Не вистачило нервів дочитувати до кінця. Яким треба бути тупим, щоб тебе використовували, як туалетний папір
17.11.2025 11:49 Ответить
Не корупція шкідлива для України, не замовчування про корупційні злочини, не кришування і покривання корупції шкідливі для України, а розголос та розкриття корупційних злочинів шкодить Україні.
Не переплутайте.
17.11.2025 11:51 Ответить
17.11.2025 11:53 Ответить
Це ж якої потрібно бути *****, щоб таке видати, що мов розкриття корупційного сканадалу шкідливе для України. Не корупційні дії влади під час війни, мародерство на крові, а його викриття і висвітлення, щоб не знищували НАБУ. Таке відчуття, що слугориги всі просто кончені і мізки у них відсутні!!!
17.11.2025 11:53 Ответить
17.11.2025 11:53 Ответить
Так, деякі соратниці вже не тільки здоровий глузд втратили захищаючи нінюшню наскрізь корумповану владу, але й інстинкт самозбереження не працює! Сором взагалі таке писати! Боротьба з корупцією - шкідлива для України ?! Терміново до лікарні!!!
17.11.2025 11:55 Ответить
Вихід простий. Не ******* бабло і скандалів не буде
17.11.2025 11:55 Ответить
ZеГнида богуцька відкрито погрожує
17.11.2025 11:58 Ответить
Про те що "а може не красти під час війни" взагалі не згадує.
Нічого не пропонує, тільки критикує наявні дії. Якщо бракує ідеї - позичьте у Порошенко, він покроково розписав що треба роботи.

PS. Окрім розголосу нашу владу, нажаль, нічого більше не лякає
17.11.2025 12:06 Ответить
Это какой же епанутой нужно быть чтобы нести такую херню?
17.11.2025 12:12 Ответить
У тебя мозги уже давно ошпаренные.
Поэтому ты и попала в партию Зеленского
17.11.2025 12:12 Ответить
Кінчені зє-тварюки... Боротьба з корупцією і заміна хєрогріїстих мразот - значить "може ошпарити", а трикратна зміна уряду та двократні зміни міністрів оборони та начальника ГШ під час повномасштабної навали засрашки - не ошпарює взагалі.
17.11.2025 12:20 Ответить
Экзальтированная особа.
17.11.2025 12:21 Ответить
чуваки давно пора ******* реально по пиці цих козлів
вони зовсім берегів не бачуть
може все ж майдан????????????????????????????????
17.11.2025 12:23 Ответить
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
17.11.2025 12:24 Ответить
Ага.
І "конвертів" з Франклінами стане менше.
Корупція любить тишу.
17.11.2025 12:35 Ответить
Якщо зараз рішуче не вичистити країну від зеленого блювотиння, включно з обслугою зебуїна типу цієї тварини, то далі нас очікує катастрофа та можлива втрата державності.
17.11.2025 12:39 Ответить
Кого ошпари-то? "Слуг?" А нас всех уже ошпарило. Коррупция и хаос. А нам тут похороны через день.
17.11.2025 12:44 Ответить
Якийсь потік свідомості
17.11.2025 12:44 Ответить
Так шо, нехай і далі пиНдять?
17.11.2025 12:46 Ответить
Не на часі говорити про корупцію! Бо Бубочка святий! не спить, а думає, щоб ще такого провернути, щоб харашо було тим, для кого епоха бідності вже позаду.
17.11.2025 12:46 Ответить
Ми вас тим смоляним кипятком і напоїмо і ваших дітей ублюдків
17.11.2025 12:50 Ответить
КАК Я ПОНЯЛ ОНА НЕ ТОЛЬКО ЖОПУ ЛИЖЕТ !
17.11.2025 12:51 Ответить
Гундосий зі своєю шоблою повинен сидіти і вже давно. Ще мають конверт в Ріді виплисти. Чекаєм хто перший зробить заяву.
17.11.2025 12:58 Ответить
Ця з часом не розумнішає. Необучаєма.
17.11.2025 13:01 Ответить
 
 