Раскрытие коррупционного скандала вредно для Украины. Лишнее кипение может ошпарить, - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая раскритиковала бывших союзников президента Владимира Зеленского и освещение в СМИ нынешних коррупционных скандалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя интервью Александра Харебина журналистке Наталье Мосейчук.

"Посмотрела интервью Александра Харебина Наталье Мосейчук. Понравилось. С 99% сказанного согласна. Некоторые тезисы совпали с тем, о чем я пишу постоянно, или очень часто - полностью.

Вот некоторые из них: Зеленского предали все, кто был с ним в доермаковский период. Я писала об этом не один раз. Богдан, Разумков, Рябошапка, Гончарук... Это еще далеко не все, кто думал, видимо, что они смогут устранить Зеленского подальше от принятия решений. Или что он станет марионеткой, которой можно управлять как вздумается.

Кто-то из них, когда был уволен, пошел заниматься своими делами, не имея жажды сатисфакции. Кто-то не простит никогда, будет мстить самым коварным иезуитским образом.

Коломойский, которого связывали с Зеленским или нет как отца с сыном, готов стать Иваном Грозным по отношению к нему через карательный посох своего "правосудия". Дубинский, который является товарищем Деркача и рупором Коломойского... Человек, у которого вся правда формируется на фантазиях мести. Человек, который даже из СИЗО умеет найти "благодарных читателей". Я уже всех и не вспомню", - говорится в сообщении.

Критика медийного освещения скандалов

Богуцкая также заявила, что разворачивается абсолютно вредная для Украины история раскрытия коррупционного скандала. Она подчеркнула, что юридические аспекты должны рассматривать НАБУ, САП и ВАКС, но медийная составляющая, по ее словам, "имеет другие цели", в частности - дискредитацию Президента.

"А есть медийная, которая имеет гораздо более широкие цели, чем Суд. Многие издания, которые смакуют эту историю, являются олигархическими, и для них сейчас время травли Президента является лучшим за все время войны, ведь во время нее они потеряли. Потерянные ресурсы и состояния требуют не только моральной сатисфакции. Именно ресурсной. Они были готовы бороться с коррупцией, если прекрасно чувствовали себя в ней все предыдущие годы? Нет. Возглавить? Да. Именно за этим и оппозиционные силы в ВР и будут качать ситуацию отставкой правительства", - написала Богуцкая.

Кроме того, депутат назвала идею формирования "правительства национального единства" угрожающей.

"Правительство национального единства? Ни в коем случае! Это даже не Ющенко с Тимошенко в одном флаконе. Это конец Украины. А что нужно, спросите вы у меня? Сила и решимость Президента, которую он демонстрировал не один раз.

Я уверена, что он сможет. И уверена, что выйдет из этой ситуации достойно.

В любом случае - это не хуже, чем 24.02.22. Не надо говорить, что тогда это были россияне, а сейчас - его друзья. Россияне имеют настолько весомое влияние внутри Украины, что не ошибусь в мысли, что да: и на друзей, которые возможно таковыми не являются", - говорится в сообщении.

Кроме того, Богуцкая обратила внимание на публичные обсуждения о возможных связях президента с бизнесменом Тимуром Миндичем, вокруг которого продолжается антикоррупционное расследование.

"Знает ли Зеленский, что Миндич - его друг? Не уверена. Уверены Железняк, Гончаренко, Шабунин... Тот Шабунин, который фактически коррупционным образом получал деньги, как военный, сейчас осуждает топ-коррупцию, потому что это, как будто, несоизмеримо. Потому что воровал меньше?

Вот смотрите: все, кто брал откаты, взятки, выводил деньги из страны и т.д. - должны сидеть. Это однозначно. И я уверена, что так и будет.

Но все те, кто сейчас раздувает дым от этого огня - должны знать, что никто ничего не простит. Потому что лишнее кипение может очень сильно обшпарить", - написала Богуцкая.

