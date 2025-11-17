Розкриття корупційного скандалу шкідливе для України. Зайве кипіння може ошпарити, - "слуга народу" Богуцька

Богуцька звинуватила екссоратників Зеленського у "зраді"

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька розкритикувала колишніх союзників Президента Володимира Зеленського та медійне висвітлення нинішніх корупційних скандалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, коментуючи інтерв’ю Олександра Харєбіна журналістці Наталії Мосейчук.

"Подивилась інтерв'ю Олександра Харєбіна Наталії Мосейчук. Сподобалося. З 99% сказаного згодна. Деякі тези співпали з тим, про що я пишу постійно, або дуже часто - повністю.

От деякі з них: Зеленського зрадили всі, хто був з ним в доєрмаківський період. Я писала про це не один раз. Богдан, Разумков, Рябошапка, Гончарук... Це ще далеко не всі, хто думав, мабуть, що вони зможуть усунути Зеленського подалі від прийняття рішень. Або що він стане маріонеткою, якою можна керувати як заманеться.

Хтось з них, коли був звільнений, пішов займатись своїми справами, не маючи жагу до сатисфакції. Хтось не пробачить ніколи, буде мститися найпідступнішим ієзуїтським чином.

Коломойський, якого пов'язували з Зеленським чи ні як батька з сином - готовий стати Іваном Грозним стосовно нього через каральний посох свого "правосуддя". Дубінський, який є товаришем Деркача і рупором Коломойського... Людина, в якої вся правда формується на фантазіях помсти. Людина, яка навіть з СІЗО вміє знайти "вдячних читачів". Я вже всіх і не згадаю", - йдеться в дописі.

Критика медійного висвітлення скандалів

Богуцька також заявила, що розгортається абсолютно шкідлива для України історія розкриття корупційного скандалу. Вона наголосила, що юридичні аспекти мають розглядати НАБУ, САП і ВАКС, але медійна складова, за її словами, "має інші цілі", зокрема - дискредитацію Президента.

"А є медійна, яка має набагато ширші цілі, ніж Суд. Багато видань, які смакують цю історію є олігархічними й для них зараз час цькування Президента є найкращім за весь час війни, адже під час неї вони втратили. Втрачені ресурси та статки потребують не тільки моральної сатисфакції. Саме ресурсної. Вони готові були бороти корупцію, якщо чудово почували себе в неї всі попередні роки? Ні. Очолити? Так. Саме за цим і опозиційні сили в ВР і будуть хитати ситуацію відставкою Уряду", - написала Богуцька.

Крім того, депутатка назвала ідею формування "уряду національної єдності" загрозливою.

"Уряд національної єдності? Ні в якому разі! Це навіть не Ющенко з Тимошенко в одному флаконі. Це кінець України. А що треба, ви спитайте в мене? Сила і рішучість Президента, яку він демонстрував не один раз.

Я впевнена, що він зможе. І впевнена, що вийде з цієї ситуації достойно.

У всякому разі - це не гірше, ніж 24.02.22. Не треба казати, що то були росіяни, а зараз - його друзі. Росіяни мають настільки вагомий вплив всередині України, що не помилюсь в думці, що так: і на друзів, які можливо такими не є",  - йдеться в дописі.

Крім того,  Богуцька звернула увагу на публічні обговорення щодо можливих зв’язків Президента з бізнесменом Тимуром Міндічем, навколо якого триває антикорупційне розслідування.

"Чи знає Зеленський, що Міндіч - його друг? Не впевнена. Впевнені Железняк, Гончаренко, Шабунін... Той Шабунін, який фактично корупційним чином отримував гроші, як військовий, зараз засуджує топкорупцію, тому що це, ніби, неспіврозмірно. Тому що крав меньше?

От дивіться: всі, хто брав відкати, хабарі, виводив гроші з країни, тощо - мають сидіти. Це однозначно. І я впевнена, що так і буде.

Але всі ті, хто зараз роздмухує дим від цього вогню - мають знати, що ніхто нічого не пробачить. Тому що зайве кипіння може дуже сильно обшпарити",  - написала Богуцька.

Що відомо про Міндічгейт

Ти гидота кончена, тобто нехай крадуть Зе с друзяками у ЗСУ, у пенсіонерів, у диточок що сидять без світла та опалення
О як верещать щури , свого недонаполеончика захищають! Ти повинна вже на нарах бути .
Негайно гальмівну сорочку цій шмарі.
О як верещать щури , свого недонаполеончика захищають! Ти повинна вже на нарах бути .
Нари це сильно м'яко, гілляка та мотузка. У цих ублюдків руки не по локоть в крові, вони вже з ніг до голови в ній
Ти гидота кончена, тобто нехай крадуть Зе с друзяками у ЗСУ, у пенсіонерів, у диточок що сидять без світла та опалення
Негайно гальмівну сорочку цій шмарі.
Ошпарена? - Зашкварена?
Їй це не загрожує, вона і так вже ошпарена. Схоже що працює вахтовим методом з безумною.
Від неї смердить мАсквою...

Я пригадую, коли в Криму людей убивали за український прапор, ця персона знімала на відео, де вона їде з прапорцем України в авто та ще й влаштовує суперечки з окупаційною кацапською поліцією.

І от хохли зробили її депутаткою...
Так наша ж пропаганда зробила з неї "героїню "
Ну так, зх...їли всі. Ти диви, давай їм відповідальних за тотальну корупцію під час війни! А далі що, захочуть ще реальні суди, реальні строки та покарання! Правильно Єлізавєта, шли їх всіх нах...й! Не має в Україні корупції, сам НЕлох вже про це казав.
Це -- не корупція. В мирний час це можна називати корупцією.

А те, що у блаЗЄнських зараз --це банальне мародерство.
Тварюка кончена...
Слугу народу розпустити всю як корупційну партію, тобто вони обісралися, гівно тече по ногах через тканину але вони вдають наче це цілком нормально,
Всі зрозуміли??
Не корупція шкідлива, а її викриття...
Не переплутайте...
А ось це каже депутат...
Сором...
Нє раскачівайтє лодку, нашу бубачку ташніт.
ЗЄлена Мафія погрожує Україні? Це вони розслідувачів з НАБУ збираються ошпарити чи українців?
Сила и решительность в видосах, это пздц как круто. Но все збс.
«Потрібна сила і рішучість ***********».. далі ******* мільярди, покривати злочинців і розвалювати оборонні програми
Насправді ця Богуцька - вона як в москалів був Жириновський. Говорив ніби повну шизу, всі тільки хіхі хаха, а по факту - казав саме те, що думали й в результаті робили. Так що цілком можливо, жарти про порівняння з однією країною, де їдять собак, в майбутньому виглядатимуть не такими вже й жартами.
Так їй до жирика ,як до неба рачки ,воно ж примітивне і недалеке. ,а жирик був кандидатом в президенти ,головою партії і фракції в госдумє,так що не той рівень.
Та то все для публіки було, а так просто придворний клоун, який потроху привчав плебс до думок, які спочатку здаються неймовірними, а потім стають нормою.
В Гугл поискал ради интереса кто это такая, и среди прочего ...

Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні

Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю.

Заперечувала існування коронавірусу. Носила маску із крупної сітки схожу на авоську
А може , дійсно, пані задовго переймалася психіатрією???
бо всі ви zельоні гниди замазані в корупційних схемах на крові.
Рашисти на чолі з Пуйлом гвалтують Україну, зелена шобла тримає жертву і тут Богуцька каже до жертви: на смикайся, бо буде гірше.
Блє*ать, аідсутність мізків і ампутована совість Богуцької і її зеленого начальства шкідливі для укрп'ни, а не те, що це відкрилося для інших.
Коротко: "не заважайте нам красти".
Не мав ніколи сумнівів, що ця кримська шльондра ще й гнида
ви вже і так ошпарені
Святий окріп не допоможе. Тільки вогонь як у часи інквізиції, або до пана Гильотена
Не кипятком, а каленым железом надо выжигать зеленое ворье
Ошпаренная! Вас Бл*дей в масле варить нужно, а шкуры на барабаны!
от же ш -як- завжди-мовчіть а то путін нападе- а поки нападе то ми будем красти щоб злим олігархам не дісталось
бохаізбраннийє гуцькі кинулися несамовито захищати саплємєннікаф по бохаізбранності. убогі нікчеми
Бл. Не вистачило нервів дочитувати до кінця. Яким треба бути тупим, щоб тебе використовували, як туалетний папір
Не корупція шкідлива для України, не замовчування про корупційні злочини, не кришування і покривання корупції шкідливі для України, а розголос та розкриття корупційних злочинів шкодить Україні.
Не переплутайте.
Це ж якої потрібно бути *****, щоб таке видати, що мов розкриття корупційного сканадалу шкідливе для України. Не корупційні дії влади під час війни, мародерство на крові, а його викриття і висвітлення, щоб не знищували НАБУ. Таке відчуття, що слугориги всі просто кончені і мізки у них відсутні!!!
Все простіше і страшніше - вони вороги України і діють по плану москви, вони свідомо і планомірно ведуть Україну до повного знищення.
Так, деякі соратниці вже не тільки здоровий глузд втратили захищаючи нінюшню наскрізь корумповану владу, але й інстинкт самозбереження не працює! Сором взагалі таке писати! Боротьба з корупцією - шкідлива для України ?! Терміново до лікарні!!!
до буцегарні
Вихід простий. Не ******* бабло і скандалів не буде
ZеГнида богуцька відкрито погрожує
Про те що "а може не красти під час війни" взагалі не згадує.
Нічого не пропонує, тільки критикує наявні дії. Якщо бракує ідеї - позичьте у Порошенко, він покроково розписав що треба роботи.

PS. Окрім розголосу нашу владу, нажаль, нічого більше не лякає
Это какой же епанутой нужно быть чтобы нести такую херню?
У тебя мозги уже давно ошпаренные.
Поэтому ты и попала в партию Зеленского
Кінчені зє-тварюки... Боротьба з корупцією і заміна хєрогріїстих мразот - значить "може ошпарити", а трикратна зміна уряду та двократні зміни міністрів оборони та начальника ГШ під час повномасштабної навали засрашки - не ошпарює взагалі.
Экзальтированная особа.
чуваки давно пора ******* реально по пиці цих козлів
вони зовсім берегів не бачуть
може все ж майдан????????????????????????????????
Майдан буде, коли вони до кожного в кишеню полізуть. І так триватиме принаймні пару років. А вони саме цього як вогню бояться. Тому крадуть з бюджету, але при цьому намагаються тримати ціни на комуналку, роздають "вовині тисячі", субсидії тощо. І ще нюанс - під час війни майдану не буде. Гарантовано.

Тож на майдан кацапам і всіляким "царьовим" сподіватись не варто.

Ну а якщо ти особисто захотів майдану - ти на "одній хвилі" з кацапами і підкацапами, фактично. Задумайся над цим. Над джерелами, з яких тобі щось там у вуха дме...
ти земразь
О як лайном засрашинським від тебе тхне... Отак ми вас, кінчені засрашинці, і виявляємо - ви не так думаєте, як ми. І ви нас не розумієте. Достатньо буквально 2-3 речення з вас витиснути - і одразу все про вас зрозуміло... Вчіться далі. Може колись і станете людьми. А поки що - в будку, шавка...
ти з ким розмовляеш?
з тарганами у голові?

я живу у дк геофізик, біля Лютежа
приїжджай у гості, розкажеш мені "за кацапа", дегенерат

але я двічі судимий за самозахист
можу й скалічити за таки слова
поняв, зелайно ???
Те, що ти судимий за самозахист не означає, що в тебе немає лайна в голові. Його там повно. Подумай головою, а не дупою: ти не розумієш українців і мариш якимось "майданом". Отже - в тебе в голові не українськість, а кацапізм. Тож не важливо, де ти там живеш. Кацапізм головного мозку - то не про мову чи місце проживання, дурбецало.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Ага.
І "конвертів" з Франклінами стане менше.
Корупція любить тишу.
Якщо зараз рішуче не вичистити країну від зеленого блювотиння, включно з обслугою зебуїна типу цієї тварини, то далі нас очікує катастрофа та можлива втрата державності.
Кого ошпари-то? "Слуг?" А нас всех уже ошпарило. Коррупция и хаос. А нам тут похороны через день.
Якийсь потік свідомості
Так шо, нехай і далі пиНдять?
Не на часі говорити про корупцію! Бо Бубочка святий! не спить, а думає, щоб ще такого провернути, щоб харашо було тим, для кого епоха бідності вже позаду.
Ми вас тим смоляним кипятком і напоїмо і ваших дітей ублюдків
КАК Я ПОНЯЛ ОНА НЕ ТОЛЬКО ЖОПУ ЛИЖЕТ !
Гундосий зі своєю шоблою повинен сидіти і вже давно. Ще мають конверт в Ріді виплисти. Чекаєм хто перший зробить заяву.
Ця з часом не розумнішає. Необучаєма.
Рот освободился,иди смакуй жОПу Бубы.
Щось останнім часом її забагато стало, інші жіночки сидять тихенько
А де смєтуни? Бʼють військових та палять їхні авто? Наводять ракети на військові позиції?…
Тупенька курка .
ошпарити кого ? наркошу з алі бабою ? взагалі дивлячись на іпло богуцької мені зразу є прийшла в голову думка - коли у вас важкі часи війни,можна легко узнати хто насправді головний ваш ворог - а це той,кого не можна критикувати - заборонено законом.кацапів то ми хуісосить можем всюди й по різному - ноу проблем.а от закон про антисемітизм як раз прийнятий вакурат перед війною.хоча який міг бути антисемітизм в державі,яка вибрала президентом єврея ? що за дічь ? може міндічь ? отож - вони готувались безперешкодно грабувати й геноцидить народ.
Ти захищаєш того хто захищає тих корупціонерів,виводячи їх з під удару.Влітку хіба не ЗЕленський підписав Указ про контроль над НАБУ та САП.Якщо йому це хто диктував то це був Єрмак.Давно політики,авторитетні журналісти,опозиція,громадяни казали,писали і рекомендували позбався Єрмака.Він його дискредитує,а той таскає його в кожну поїздку за собою.Яка його функція?Щоб ЗЕленський лишнього не тявкнув?
Взагалі,на 100% впевнений якби не було 2019 і тих 73% такої війни не було б.І ті хто голосував за ЗЕлене болото то мають нести якусь відповідальність.
Очікуємо нові розкриття по "Міндічгейту" і топ-корупціонерів з близького оточення "найвеличнішого".
Сраколизка ЗеЧма. Аж ригать хочеться від такої цинічної маячні.
Ой, вибачайте, ми вам заважаємо ******* і *******!!! То ми граємо на руку путина *****?!😂🤣🤪😆
... треба припинити красти,
і не треба буде слухати дурниці від дуполизів !
Все дуже просто.
Ця **** хоче продовжувати красти, але щоб ніхто про це не говорив.
ТП
Їб*нутим немає спокою. ""Чи знає Зеленський, що Міндіч - його друг? Не впевнена..." Тупа вівці. Зеля святкував свій день народження в квартирі шлімазла міндича! То знав він, хто хазяїн квартири, чи ні?!
"#иди іздєваются..." (с) Хазанов. Так, ну, крали, ну, нехай би собі і далі крали, ну, війна ж у нас, економіка, якій притаманна копупція, шо нєпанятна? Кажуть, #иди просили Рузвельта, щоб той повпливав на сталіна створити в Криму єврейську автономію. Ну, "там тєпло, там яблокі" (с). сталін створив, тільки в бірібіджані. Але апетити у #идів залишились - оця сарочка звідки? З Криму. Тому не дивуйтесь, що вона несе
Кого ви привели до влади нація дебілів???
Та кому цікава пі..ж цієї обскубаної курки.
https://t.me/tanya_adams/10457 Тетяна Худякова, дружина бійця ЗСУ, волонтерка ЗСУ (https://t.me/tanya_adams Tanya Adams):
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции.
Блін,це ж класика:цар-хорший,бояри-погані.
