Розкриття корупційного скандалу шкідливе для України. Зайве кипіння може ошпарити, - "слуга народу" Богуцька
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька розкритикувала колишніх союзників Президента Володимира Зеленського та медійне висвітлення нинішніх корупційних скандалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, коментуючи інтерв’ю Олександра Харєбіна журналістці Наталії Мосейчук.
"Подивилась інтерв'ю Олександра Харєбіна Наталії Мосейчук. Сподобалося. З 99% сказаного згодна. Деякі тези співпали з тим, про що я пишу постійно, або дуже часто - повністю.
От деякі з них: Зеленського зрадили всі, хто був з ним в доєрмаківський період. Я писала про це не один раз. Богдан, Разумков, Рябошапка, Гончарук... Це ще далеко не всі, хто думав, мабуть, що вони зможуть усунути Зеленського подалі від прийняття рішень. Або що він стане маріонеткою, якою можна керувати як заманеться.
Хтось з них, коли був звільнений, пішов займатись своїми справами, не маючи жагу до сатисфакції. Хтось не пробачить ніколи, буде мститися найпідступнішим ієзуїтським чином.
Коломойський, якого пов'язували з Зеленським чи ні як батька з сином - готовий стати Іваном Грозним стосовно нього через каральний посох свого "правосуддя". Дубінський, який є товаришем Деркача і рупором Коломойського... Людина, в якої вся правда формується на фантазіях помсти. Людина, яка навіть з СІЗО вміє знайти "вдячних читачів". Я вже всіх і не згадаю", - йдеться в дописі.
Критика медійного висвітлення скандалів
Богуцька також заявила, що розгортається абсолютно шкідлива для України історія розкриття корупційного скандалу. Вона наголосила, що юридичні аспекти мають розглядати НАБУ, САП і ВАКС, але медійна складова, за її словами, "має інші цілі", зокрема - дискредитацію Президента.
"А є медійна, яка має набагато ширші цілі, ніж Суд. Багато видань, які смакують цю історію є олігархічними й для них зараз час цькування Президента є найкращім за весь час війни, адже під час неї вони втратили. Втрачені ресурси та статки потребують не тільки моральної сатисфакції. Саме ресурсної. Вони готові були бороти корупцію, якщо чудово почували себе в неї всі попередні роки? Ні. Очолити? Так. Саме за цим і опозиційні сили в ВР і будуть хитати ситуацію відставкою Уряду", - написала Богуцька.
Крім того, депутатка назвала ідею формування "уряду національної єдності" загрозливою.
"Уряд національної єдності? Ні в якому разі! Це навіть не Ющенко з Тимошенко в одному флаконі. Це кінець України. А що треба, ви спитайте в мене? Сила і рішучість Президента, яку він демонстрував не один раз.
Я впевнена, що він зможе. І впевнена, що вийде з цієї ситуації достойно.
У всякому разі - це не гірше, ніж 24.02.22. Не треба казати, що то були росіяни, а зараз - його друзі. Росіяни мають настільки вагомий вплив всередині України, що не помилюсь в думці, що так: і на друзів, які можливо такими не є", - йдеться в дописі.
Крім того, Богуцька звернула увагу на публічні обговорення щодо можливих зв’язків Президента з бізнесменом Тимуром Міндічем, навколо якого триває антикорупційне розслідування.
"Чи знає Зеленський, що Міндіч - його друг? Не впевнена. Впевнені Железняк, Гончаренко, Шабунін... Той Шабунін, який фактично корупційним чином отримував гроші, як військовий, зараз засуджує топкорупцію, тому що це, ніби, неспіврозмірно. Тому що крав меньше?
От дивіться: всі, хто брав відкати, хабарі, виводив гроші з країни, тощо - мають сидіти. Це однозначно. І я впевнена, що так і буде.
Але всі ті, хто зараз роздмухує дим від цього вогню - мають знати, що ніхто нічого не пробачить. Тому що зайве кипіння може дуже сильно обшпарити", - написала Богуцька.
Що відомо про Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я пригадую, коли в Криму людей убивали за український прапор, ця персона знімала на відео, де вона їде з прапорцем України в авто та ще й влаштовує суперечки з окупаційною кацапською поліцією.
І от хохли зробили її депутаткою...
А те, що у блаЗЄнських зараз --це банальне мародерство.
Не корупція шкідлива, а її викриття...
Не переплутайте...
А ось це каже депутат...
Сором...
Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні
Згодом почала займатись підприємницькою діяльністю.
Заперечувала існування коронавірусу. Носила маску із крупної сітки схожу на авоську
Не переплутайте.
Нічого не пропонує, тільки критикує наявні дії. Якщо бракує ідеї - позичьте у Порошенко, він покроково розписав що треба роботи.
PS. Окрім розголосу нашу владу, нажаль, нічого більше не лякає
Поэтому ты и попала в партию Зеленского
вони зовсім берегів не бачуть
може все ж майдан????????????????????????????????
Тож на майдан кацапам і всіляким "царьовим" сподіватись не варто.
Ну а якщо ти особисто захотів майдану - ти на "одній хвилі" з кацапами і підкацапами, фактично. Задумайся над цим. Над джерелами, з яких тобі щось там у вуха дме...
з тарганами у голові?
я живу у дк геофізик, біля Лютежа
приїжджай у гості, розкажеш мені "за кацапа", дегенерат
але я двічі судимий за самозахист
можу й скалічити за таки слова
поняв, зелайно ???
І "конвертів" з Франклінами стане менше.
Корупція любить тишу.
Взагалі,на 100% впевнений якби не було 2019 і тих 73% такої війни не було б.І ті хто голосував за ЗЕлене болото то мають нести якусь відповідальність.
Очікуємо нові розкриття по "Міндічгейту" і топ-корупціонерів з близького оточення "найвеличнішого".
і не треба буде слухати дурниці від дуполизів !
Все дуже просто.
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции.