Розкриття корупційного скандалу шкідливе для України. Зайве кипіння може ошпарити, - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька розкритикувала колишніх союзників Президента Володимира Зеленського та медійне висвітлення нинішніх корупційних скандалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, коментуючи інтерв’ю Олександра Харєбіна журналістці Наталії Мосейчук.

"Подивилась інтерв'ю Олександра Харєбіна Наталії Мосейчук. Сподобалося. З 99% сказаного згодна. Деякі тези співпали з тим, про що я пишу постійно, або дуже часто - повністю.

От деякі з них: Зеленського зрадили всі, хто був з ним в доєрмаківський період. Я писала про це не один раз. Богдан, Разумков, Рябошапка, Гончарук... Це ще далеко не всі, хто думав, мабуть, що вони зможуть усунути Зеленського подалі від прийняття рішень. Або що він стане маріонеткою, якою можна керувати як заманеться.

Хтось з них, коли був звільнений, пішов займатись своїми справами, не маючи жагу до сатисфакції. Хтось не пробачить ніколи, буде мститися найпідступнішим ієзуїтським чином.

Коломойський, якого пов'язували з Зеленським чи ні як батька з сином - готовий стати Іваном Грозним стосовно нього через каральний посох свого "правосуддя". Дубінський, який є товаришем Деркача і рупором Коломойського... Людина, в якої вся правда формується на фантазіях помсти. Людина, яка навіть з СІЗО вміє знайти "вдячних читачів". Я вже всіх і не згадаю", - йдеться в дописі.

Критика медійного висвітлення скандалів

Богуцька також заявила, що розгортається абсолютно шкідлива для України історія розкриття корупційного скандалу. Вона наголосила, що юридичні аспекти мають розглядати НАБУ, САП і ВАКС, але медійна складова, за її словами, "має інші цілі", зокрема - дискредитацію Президента.

"А є медійна, яка має набагато ширші цілі, ніж Суд. Багато видань, які смакують цю історію є олігархічними й для них зараз час цькування Президента є найкращім за весь час війни, адже під час неї вони втратили. Втрачені ресурси та статки потребують не тільки моральної сатисфакції. Саме ресурсної. Вони готові були бороти корупцію, якщо чудово почували себе в неї всі попередні роки? Ні. Очолити? Так. Саме за цим і опозиційні сили в ВР і будуть хитати ситуацію відставкою Уряду", - написала Богуцька.

Крім того, депутатка назвала ідею формування "уряду національної єдності" загрозливою.

"Уряд національної єдності? Ні в якому разі! Це навіть не Ющенко з Тимошенко в одному флаконі. Це кінець України. А що треба, ви спитайте в мене? Сила і рішучість Президента, яку він демонстрував не один раз.

Я впевнена, що він зможе. І впевнена, що вийде з цієї ситуації достойно.

У всякому разі - це не гірше, ніж 24.02.22. Не треба казати, що то були росіяни, а зараз - його друзі. Росіяни мають настільки вагомий вплив всередині України, що не помилюсь в думці, що так: і на друзів, які можливо такими не є", - йдеться в дописі.

Крім того, Богуцька звернула увагу на публічні обговорення щодо можливих зв’язків Президента з бізнесменом Тимуром Міндічем, навколо якого триває антикорупційне розслідування.

"Чи знає Зеленський, що Міндіч - його друг? Не впевнена. Впевнені Железняк, Гончаренко, Шабунін... Той Шабунін, який фактично корупційним чином отримував гроші, як військовий, зараз засуджує топкорупцію, тому що це, ніби, неспіврозмірно. Тому що крав меньше?

От дивіться: всі, хто брав відкати, хабарі, виводив гроші з країни, тощо - мають сидіти. Це однозначно. І я впевнена, що так і буде.

Але всі ті, хто зараз роздмухує дим від цього вогню - мають знати, що ніхто нічого не пробачить. Тому що зайве кипіння може дуже сильно обшпарити", - написала Богуцька.

Що відомо про Міндічгейт