"Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски!" - "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поделилась своим сном, в котором она услышала разговор между президентом Владимиром Зеленским и уже бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом парламентарий написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Богуцкой, этот сон она видела за неделю до "Миндичгейта".

"Забыла вам рассказать свой сон. Но те друзья, кому о нем рассказывала, знают, что я не вру. Мои сны как видение будущего при правильной трактовке. Это знают очень многие люди, и когда приближаются какие-то чрезвычайные события, меня спрашивают: "что тебе снилось"? Об этом сне я специально вам не рассказывала... Очень короткий. Буквально одна маленькая картинка. Я смотрю из окна второго этажа (ночью), потому что слышу разговор двух мужчин. И вижу Зеленского и Ермака. Владимир Александрович громко говорит о том, что его достали вся эта грязь, склоки, обиды: "Хорошо, если они хотят, чтобы я ушел в отставку, уйду. Хотят другого - пусть выбирают". И уходит, оставляя одного Андрея Борисовича", - пишет депутат.

"Я, услышав это, начинаю кричать, что этого нельзя делать ни за что! Обращаюсь к Ермаку и кричу ему: "Сделай хоть что-нибудь! Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски! Останови его!" Ермак, который остался один, говорит: "Не переживай. Он не уйдет. Все будет хорошо"", - пересказала свой сон Богуцкая.

Далее депутат говорит, что первое, о чем она подумала, - это то, что что-то произойдет между Зеленским и Ермаком.

"Но Ермак вернет Президента. За свой счет. Мои сны всегда превращаются в реальность, и я очень надеюсь, что мы все преодолеем. После ночи всегда наступает рассвет. Даже если идет дождь и пасмурно. Это утро. Все будет хорошо. Все проходит. И это пройдет", - говорится в посте Богуцкой.

Читайте также: Раскрытие коррупционного скандала вредно для Украины. Лишнее кипение может ошпарить, - "слуга народа" Богуцкая

Увольнение Ермака

Читайте также: Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака