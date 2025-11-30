"Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски!" - "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поделилась своим сном, в котором она услышала разговор между президентом Владимиром Зеленским и уже бывшим главой ОП Андреем Ермаком.
Об этом парламентарий написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Богуцкой, этот сон она видела за неделю до "Миндичгейта".
"Забыла вам рассказать свой сон. Но те друзья, кому о нем рассказывала, знают, что я не вру. Мои сны как видение будущего при правильной трактовке. Это знают очень многие люди, и когда приближаются какие-то чрезвычайные события, меня спрашивают: "что тебе снилось"? Об этом сне я специально вам не рассказывала... Очень короткий. Буквально одна маленькая картинка. Я смотрю из окна второго этажа (ночью), потому что слышу разговор двух мужчин. И вижу Зеленского и Ермака. Владимир Александрович громко говорит о том, что его достали вся эта грязь, склоки, обиды: "Хорошо, если они хотят, чтобы я ушел в отставку, уйду. Хотят другого - пусть выбирают". И уходит, оставляя одного Андрея Борисовича", - пишет депутат.
"Я, услышав это, начинаю кричать, что этого нельзя делать ни за что! Обращаюсь к Ермаку и кричу ему: "Сделай хоть что-нибудь! Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски! Останови его!" Ермак, который остался один, говорит: "Не переживай. Он не уйдет. Все будет хорошо"", - пересказала свой сон Богуцкая.
Далее депутат говорит, что первое, о чем она подумала, - это то, что что-то произойдет между Зеленским и Ермаком.
"Но Ермак вернет Президента. За свой счет. Мои сны всегда превращаются в реальность, и я очень надеюсь, что мы все преодолеем. После ночи всегда наступает рассвет. Даже если идет дождь и пасмурно. Это утро. Все будет хорошо. Все проходит. И это пройдет", - говорится в посте Богуцкой.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
нікуди Єрмак не подінеться!
Просто змінять назву його посади, - скажімо: Голова адміністрації Президента України, або Перший радник та керуючий справами Кабінету міністрів України!
Нікуди Єрмака не подінуть! Інакше в середині України почненься заворушка!
Я можу тебе зрозуміти. Ти була зіркою в гаремі Алі-Баби. А зараз ти ніхто і звуть тебе ніяк. Але твой професійні навики нікуди не ділись. Хоч тобі після теплой ермаківської хази не хочеться, але ти вернись на окружну. Ти хоч і постаріла і пострашніла після групових забав у д,Ермака, навики твої нікуди не ділись і ти знов будеш зіркою першої величини на окружній, і твої гонореї... не так, гонорари не зменшаться. Все залежить тільки від тебе.
- Снилось мені, що біля нашого будинку відкрився новий АТБ. Я там ходжу, роздивляюсь, купую все по акції.
Чоловік каже:
- А мені снилось, що я в ліжку з трьома прекрасними жінками.
Жінка:
- І я там була?
Чоловік:
- Ні, ти була в АТБ.
Два молодых,красивых,богатых,но закомплексованных парубка встретились ночью под окном спальни знойной, свободной от предрассудков леди и начали нудный спор о том,кто должен уйти,леди услышав голоса открывает окно и кричит на них:
- **************!!! Не тратьте время и силы на балачки,вы мне нужны оба,поднимайте свои сабли и разорвите уже мня на куски.