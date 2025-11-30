РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7879 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
10 299 148

"Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски!" - "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский

Зеленский, Ермак

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поделилась своим сном, в котором она услышала разговор между президентом Владимиром Зеленским и уже бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Об этом парламентарий написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Богуцкой, этот сон она видела за неделю до "Миндичгейта".

"Забыла вам рассказать свой сон. Но те друзья, кому о нем рассказывала, знают, что я не вру. Мои сны как видение будущего при правильной трактовке. Это знают очень многие люди, и когда приближаются какие-то чрезвычайные события, меня спрашивают: "что тебе снилось"? Об этом сне я специально вам не рассказывала... Очень короткий. Буквально одна маленькая картинка. Я смотрю из окна второго этажа (ночью), потому что слышу разговор двух мужчин. И вижу Зеленского и Ермака. Владимир Александрович громко говорит о том, что его достали вся эта грязь, склоки, обиды: "Хорошо, если они хотят, чтобы я ушел в отставку, уйду. Хотят другого - пусть выбирают". И уходит, оставляя одного Андрея Борисовича", - пишет депутат. 

"Я, услышав это, начинаю кричать, что этого нельзя делать ни за что! Обращаюсь к Ермаку и кричу ему: "Сделай хоть что-нибудь! Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски! Останови его!" Ермак, который остался один, говорит: "Не переживай. Он не уйдет. Все будет хорошо"", - пересказала свой сон Богуцкая.

Далее депутат говорит, что первое, о чем она подумала, - это то, что что-то произойдет между Зеленским и Ермаком. 

"Но Ермак вернет Президента. За свой счет. Мои сны всегда превращаются в реальность, и я очень надеюсь, что мы все преодолеем. После ночи всегда наступает рассвет. Даже если идет дождь и пасмурно. Это утро. Все будет хорошо. Все проходит. И это пройдет", - говорится в посте Богуцкой.

Читайте также: Раскрытие коррупционного скандала вредно для Украины. Лишнее кипение может ошпарить, - "слуга народа" Богуцкая

Увольнение Ермака

Читайте также: Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака

Автор: 

Зеленский Владимир (22778) Богуцкая Лиза (80) Ермак Андрей (1412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Ну, тут хорошее ходячее пособие для клинической психиатрии.
показать весь комментарий
30.11.2025 00:49 Ответить
+41
Да уж. Наше "мудрое" население обязательно должно увидеть насколько отборный мусор оно навыбирало во власть.
показать весь комментарий
30.11.2025 00:56 Ответить
+24
показать весь комментарий
30.11.2025 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це ж який гидотний аналолиз з переходом на мінєт придумала **********,це треба так заглотнути ...аж з другого поверху.
показать весь комментарий
30.11.2025 05:10 Ответить
Ви самі зробили цю психічно хвору кумиром. Тільки тому що вона сказала що вона з Криму.
показать весь комментарий
30.11.2025 05:12 Ответить
Поки в Криму жили татари, то пустеля була оазою навіть без дніпровської води. Коли сталін татар виселив і замістив їх цапами, то Крим став пусткою. Якщо б не Україна, то він був би нікому не потрібний. Крим завжди був під турецьким протекторатом до окупації Катериною Другою. Хай би турецьким і залишавсь. Поки Україна закохана в цапню, то цапня українців використовує на шкоду всьому світові
показать весь комментарий
30.11.2025 06:44 Ответить
Вангу бы спросить? Давно темы не было. То приснилось, или Таро козырем выпало, комменты читая, тоже на дверь глянуть, номер какой? А вдруг Наполеон зайдет, а у нас кипятка нету!
показать весь комментарий
30.11.2025 05:59 Ответить
Наслідки роботи психіатром чи депутатом в Верховній Раді?Валькірія Мессінг.Можна тільки уявити скільки таких "хворих на голову" депутатів, приведенних ЗЕленським до Верховної Ради.
показать весь комментарий
30.11.2025 06:13 Ответить
Молодець ! Якщо виживе, то не пропаде,буде платити дань барону і працювати циганкою в електричках ,на вокзалах...Я це точно знаю, мені такий сон приснився, а мені який сон приснився то так і буде,багато людей про ці мої сни знають , хоч я нікому й не розповідаю.
показать весь комментарий
30.11.2025 06:28 Ответить
: «Я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком і піду». Єрмак пішов.
показать весь комментарий
30.11.2025 06:31 Ответить
Просто короткий переказ фільму «Політ над гніздом зозулі 2» .....
показать весь комментарий
30.11.2025 06:34 Ответить
І таких придурків вибрали в депутати по всій країні. Для Путіна - ідеальний час для знищення України.
показать весь комментарий
30.11.2025 06:37 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 06:38 Ответить
Ага. Чонгар розмінував. Якщо б не Залужний, то від Півдня нічого б не залишилось
показать весь комментарий
30.11.2025 06:48 Ответить
манька прес-алкаше
показать весь комментарий
30.11.2025 06:54 Ответить
Маня, ще тільки ранок, а ти вже нализалась як свиня. Головне, з дому не виходь, а то якщо впадеш, то бродячі собаки надругаються над тобою і помітять. Потім не відмиєшся.
показать весь комментарий
30.11.2025 07:14 Ответить
Що Ти несеш?
показать весь комментарий
30.11.2025 07:15 Ответить
Богуцька, судячи з допису на русяцько-свинській мові, про-руськая!
показать весь комментарий
30.11.2025 06:49 Ответить
До речі а що по цьому мутному Джокеру? Підозру ж вішали? Ні? Тиша? Молчят всє?
показать весь комментарий
30.11.2025 08:42 Ответить
Чому інформація про те що Богуцька ******* знаходиться у новинах? Для кого це ще новина?
показать весь комментарий
30.11.2025 06:42 Ответить
Розмріялись Єрмак - !вічнний!!
нікуди Єрмак не подінеться!
Просто змінять назву його посади, - скажімо: Голова адміністрації Президента України, або Перший радник та керуючий справами Кабінету міністрів України!
Нікуди Єрмака не подінуть! Інакше в середині України почненься заворушка!
показать весь комментарий
30.11.2025 06:47 Ответить
Чомусь в мене чуйка, що Козирь ще буде гадити і гадити
показать весь комментарий
30.11.2025 06:57 Ответить
Маня, твій хозяїн д,Ермак для найвеличнішого відпрацьований матеріал. Змирись і помяни його гранчаком боярки.
Я можу тебе зрозуміти. Ти була зіркою в гаремі Алі-Баби. А зараз ти ніхто і звуть тебе ніяк. Але твой професійні навики нікуди не ділись. Хоч тобі після теплой ермаківської хази не хочеться, але ти вернись на окружну. Ти хоч і постаріла і пострашніла після групових забав у д,Ермака, навики твої нікуди не ділись і ти знов будеш зіркою першої величини на окружній, і твої гонореї... не так, гонорари не зменшаться. Все залежить тільки від тебе.
показать весь комментарий
30.11.2025 07:45 Ответить
Зранку жінка розказує сон чоловіку:
- Снилось мені, що біля нашого будинку відкрився новий АТБ. Я там ходжу, роздивляюсь, купую все по акції.
Чоловік каже:
- А мені снилось, що я в ліжку з трьома прекрасними жінками.
Жінка:
- І я там була?
Чоловік:
- Ні, ти була в АТБ.
показать весь комментарий
30.11.2025 06:59 Ответить
Трьома. А потягнеш? Тут хочаб одну. ))
показать весь комментарий
30.11.2025 07:18 Ответить
Якщо будеш себе гарно вести, то і тобі присниться такий прекрасний сон )
показать весь комментарий
30.11.2025 07:37 Ответить
Як я хочу в дурдом - нова пісня Лізи
показать весь комментарий
30.11.2025 07:03 Ответить
Ось людина, навіть уві сні продовжує працювати, в дурдом вже пізно, тільки в раду
показать весь комментарий
30.11.2025 07:09 Ответить
гарний дилер у цієї тьотьки
показать весь комментарий
30.11.2025 07:13 Ответить
у венесуелі зараз править мадуро це такий латиноамериканський ***** або бульбафюрер в ********** а до мадуро був уго чавес який подох . виступаючи на мітингах мадуро розказує людям що у снах до нього приходить уго чавес і повністю підтримує його політику . а політично-економічна ситуація така венесуела має 18% світових покладів нафти і мінімальну зарплату 2 доллара сша в місяць ---- не доведи господи щоб до богуцькой у снах прилітав ..карлсон.. уго чавес і алібаба
показать весь комментарий
30.11.2025 07:27 Ответить
"Хто повинен приймати ліки-приймає рішення у країні"-в нас так....
показать весь комментарий
30.11.2025 07:50 Ответить
Да шановні українці-І ЦЕ ВАШ ВІБІР.Іжте не обляпайтесь
показать весь комментарий
30.11.2025 07:54 Ответить
знов безугла в богуцької пігулки поцупила
показать весь комментарий
30.11.2025 08:04 Ответить
Яке ж воно кончине....
показать весь комментарий
30.11.2025 08:08 Ответить
Лізуха від горя,що турнули Алібабая, передознулася чимось геть їдючим...)))
показать весь комментарий
30.11.2025 08:12 Ответить
Нічний брєд сивої кобили під час місячного затемнення. Якщо коротко.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:13 Ответить
*******
показать весь комментарий
30.11.2025 08:20 Ответить
А про твоє ж майбутнє щось та сниться? Сумна картина...
показать весь комментарий
30.11.2025 08:23 Ответить
Конкурентка машці безмозглій.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:25 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 08:26 Ответить
Ліза ,наркотики до добра не доведуть ,кидай це діло.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:27 Ответить
Нова Баба Вангуцька з'явилася, ти ба як рве на дупі волосся за Єрмака.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:27 Ответить
Навіть коментувати ніяково.І ці люди ще при владі?Під час війни?Невже для когось є надія перемогти з ними?❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
30.11.2025 08:29 Ответить
І оце -народний депутат України.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:36 Ответить
На зоне ,сексуально озабоченным подружкам, будешь свои сны рассказывать...
показать весь комментарий
30.11.2025 08:41 Ответить
богуцька "шо дєлать? шо ж дєлать?" - первий сон. ))
показать весь комментарий
30.11.2025 08:43 Ответить
Ну это же чистый Фрейд.
Два молодых,красивых,богатых,но закомплексованных парубка встретились ночью под окном спальни знойной, свободной от предрассудков леди и начали нудный спор о том,кто должен уйти,леди услышав голоса открывает окно и кричит на них:
- **************!!! Не тратьте время и силы на балачки,вы мне нужны оба,поднимайте свои сабли и разорвите уже мня на куски.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 