"Монокоаліції "Слуг народу" не існує. Треба обговорити нову коаліцію", - "слуга народу" Яременко

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко сумнівається, що наразі існує монокоаліція у парламенті.

Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"А що далі? Далі, якщо ми дійсно вболіваємо за свою справу, ми маємо працювати над подоланням політичної кризи.

Фракція партії "Слуга народу" повинна вперше зібратися на чесну розмову про себе - скільки нас? Звідки і за рахунок чого беруться голоси на законопроекти? Чи готові ми до нової коаліції?" - пише народеп.

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За його словами, попередні кілька тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції "СН" вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти.

"Колись вона була цінністю. Але зараз питання в іншому - чи існує вона? Адже попри формальну цифру (здається 228 чи 229 учасників фракції "СН"), яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, ми вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні. І справа не у відрядженнях. Взяти хоча б групу Разумкова, яка не голосує з фракцією за якимось там невеликим винятком", - додає він.

Також Яременко стверджує, що серед депутатів "СН" існує побоювання, що в разі створення нової коаліції (композиція коаліції - теж велика проблема. - Б.Я.) усі політичні і організаційні питання вирішуватимуться не в діалозі з ними, а між лідерами фракцій.

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"Насправді фракція за дуже невеликим винятком ніколи і не впливала на політичний порядок денний. І в цьому плані я не бачу ніякої різниці через кого це може відбуватися - через тиск Банкової чи через гіперактивність і амбційність інших політичних сил.

Єдина відповідь на цю проблему - початок роботи самої фракції "СН", обговорення політичних питань, порядку денного і тд. Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють. І неможливо, коли чи то 228 чи навіть 180 депутатів приймають колегіальне рішення", - продовжує депутат.

Також він зауважує, що в реорганізації роботи фракції схована також відповідь і на проблему повернення до конституційного порядку взаємин між парламентом, президентом і урядом.

Промовлена президентом Зеленським у відео з приводу відставки Єрмка фраза про те, що він "очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції" для мене прозвучала якось так подібно до "Єрмак - помер, нехай живе - Єрмак!!!" Це справа прем’єра і коаліції, а не президента отримати і затвердити кандитатів на міністерські посади (за винятком звичайно міністрів оборони та закордонних справ).

Тому на моє глибоке переконання вихід з політичної кризи залежить від того, чи стали депутати "Слуги народу" політиками?" - резюмує Яременко.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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