"Монокоаліції "Слуг народу" не існує. Треба обговорити нову коаліцію", - "слуга народу" Яременко
Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко сумнівається, що наразі існує монокоаліція у парламенті.
Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"А що далі? Далі, якщо ми дійсно вболіваємо за свою справу, ми маємо працювати над подоланням політичної кризи.
Фракція партії "Слуга народу" повинна вперше зібратися на чесну розмову про себе - скільки нас? Звідки і за рахунок чого беруться голоси на законопроекти? Чи готові ми до нової коаліції?" - пише народеп.
За його словами, попередні кілька тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції "СН" вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти.
"Колись вона була цінністю. Але зараз питання в іншому - чи існує вона? Адже попри формальну цифру (здається 228 чи 229 учасників фракції "СН"), яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, ми вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні. І справа не у відрядженнях. Взяти хоча б групу Разумкова, яка не голосує з фракцією за якимось там невеликим винятком", - додає він.
Також Яременко стверджує, що серед депутатів "СН" існує побоювання, що в разі створення нової коаліції (композиція коаліції - теж велика проблема. - Б.Я.) усі політичні і організаційні питання вирішуватимуться не в діалозі з ними, а між лідерами фракцій.
"Насправді фракція за дуже невеликим винятком ніколи і не впливала на політичний порядок денний. І в цьому плані я не бачу ніякої різниці через кого це може відбуватися - через тиск Банкової чи через гіперактивність і амбційність інших політичних сил.
Єдина відповідь на цю проблему - початок роботи самої фракції "СН", обговорення політичних питань, порядку денного і тд. Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють. І неможливо, коли чи то 228 чи навіть 180 депутатів приймають колегіальне рішення", - продовжує депутат.
Також він зауважує, що в реорганізації роботи фракції схована також відповідь і на проблему повернення до конституційного порядку взаємин між парламентом, президентом і урядом.
Промовлена президентом Зеленським у відео з приводу відставки Єрмка фраза про те, що він "очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції" для мене прозвучала якось так подібно до "Єрмак - помер, нехай живе - Єрмак!!!" Це справа прем’єра і коаліції, а не президента отримати і затвердити кандитатів на міністерські посади (за винятком звичайно міністрів оборони та закордонних справ).
Тому на моє глибоке переконання вихід з політичної кризи залежить від того, чи стали депутати "Слуги народу" політиками?" - резюмує Яременко.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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Ну Тюля погодиться на співпрацю з цією поганню. ОПЗЖ та Замайбах і так по суті співпрацює.
На виході - антиукраїнська коаліція на чолі з ж дебілами.
Чувак, мова йде про фундаментальні речі, про які ти видно жодного разу не чув.
Речі називаються- розділення влади на законодавчу, виконавчу і судову.
Так от. В Україні з 2019 року це розділення, влади, через монополізацію в руках офісу президента, фактично зникло. Зеленьський, руками чергового Єрмака фактично керував законодавчим органом, виконуючи непритаманні функції.
Зараз прибрали одну фігуру із цієї системи, але якщо парламент не поверне собі суб'єктність, завтра виникне новий " Єрмак", що з під крила Зеленьського візмеця за відновоення монополії влади.
Не розуміти таких елементарних речей може тілки дитина до 10 річного віку.
Навчися вести себе відповідним чином, з відповідними людьми - а потім лізь когось повчать... Бо слова розумні говорить навчилася, а під нігтями - сіра кайма з бруду...
Біда у іншому. Що цього якраз скоріше і не станеця і Зеленьський, через тиждень- місяць відновить монополію на владу в Україні..
І заміна прізвища Єрмак на Кучмак, чи Пєрвак не буде мати мати НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ. Як була абсолютна влада у Зеленьського, так вона і залишиця.
Набагато практичніше зачекати політичної смерті нинішньої, а потім створити більшість без неї.
Навскидку більше 30.
Більшості нема вже зараз.
Ще 30 на тюрячку.
Скільки буде "дезертирів" - важко сказати але вони точно будуть.
Це і є політична смерть. СН - фікція вже зараз.
З точки зору пересічного українця, що торгує котлетами, рятувати владу, виходити з кризи, рятувати коаліцію...
З точки зору конкуруючої політичної сили нічого або добивати.
Мені особисто більше близька цинічна позиція. Вся ця ***** про імідж, рятування і пр - фуфло. Якщо брати, то брати все, а не лягати під дохлу коняку.
Що " брати все"?
Коли " брати" У 2031?, чи 2033--му?
Ти до 2033-го зібрався насолоджуватися монополією Зеленьського, безконтрольним крадіством і дебіломарахвоном?
Ну, ну..
Я тобі кажу, що жодна партія демократичної опозиції навряд буде маратися об коаліцію з СН, коли через тиждень їй *****. Неспроможність проголосувати бюджет - і все.
Тобто, треба добивати і не давати голосів на жодному з голосувань, паралельно переманюючи, підкуповуючи, залякуючи ту срань, що залишилася.
Якщо Порох, Голос, Бют не підуть на співпрацю, то далі розпуск ВР.
І це перспектива місяців, а не років.
Що таке коаліція?= це об'єднання, яке має спільні цілі, які разом оперативно будуть відстоювати і втілювати в життя без срачу.
Що треба робити:
чітко сформулювати ці цілі і завдання на сьогодні, завтра і на перспективу, визначити ресурси і засоби реалізації цих цілей, заради збереження суб'єктності, суверенитету держави Україна.
Все інше другорядне - це танці з популісткими бубнами. Да, без них не обходяться виборчи перегони.
Але, зараз питання руба не дати зжерти Україну.
пу вже пьє шампанське, адже тр підкідає козир за козирем, і наперед заготовив план перевиховання "рузких 3-го гатунку": як мінімум 7 млн. відправить в сибир, і ще пару млн. "нацистів" фізично знищить...а приросши укр.ресурсами, в тому числі, мобілізаційними, посуне далі на Захід асвабаждать від "нацистів" и защищать рузкаяЫчных.
Доста цей маячні про політ.сили. Якщо не втримати удар то все буде єдина расєя
Всі притомні зараз мають згуртуватися під одним прапором - прапором держави Україна!
Чи історія УНР нічому не навчила?
Вистоїть Україна, будуть вибори, от тоді і будіте мірятися рейтингами та репетувати.
Зараз Україна в війні, це значить, що все і вся заради збереження нації, укр.державності!
одні кнопкодави ..інші імпотенти
''Слуги народу Зеленського'' - велииииикий Анал - з діареєю - закрепами - гемороєм - метеоризмом.....
Нова назва фракції - Парламентська Задниця Зеленського - ПЗЗ.
Таки як він гниди обачлеві.
Це називається узурпація влади. Янукович хоч формально відмінив положення конституції і повернув собі повноваження. Теперішній просто наплював, разом зі своєю "монопенісуальною" більшістю.
Наш мудрий нарід голосував спочатку за регіони, потім за слуг.
Знайде, за кого такого штибу й далі голосувати.
Бо немає ніяких депутатів СН. Є підстилки під Зеленського, які виконують всі його забаганки, навіть не замислюючись ні над їх суттю, ні над наслідками. Після голосувань по НАБУ і САП це зрозуміли вже навіть найтупіші.
Запам'яталася ж "монобільшість" хіба що обсмоктуванням черевиків "регіоналам", бо своїх голосів на забаганки Зє вже давно немає. А щоб домовитися з іншими, треба ж чимсь поступитися, то краще поступитися "регіоналам". Аби не Порошенко... )
Коротше, СН як були безхребетною тупою біомасою, якій Зє клацне пальцями - і вона робить що сказано, так і лишиться до свого закономірного розвалу, бо нема нічого, що б ідейно об'єднувало цих випадкових людей.
оболонський: мар'янка безмозгла.
святошинський: колян каклєта.
дніпровський: аналтабу.