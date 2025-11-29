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Новини Засідання фракції Слуга народу
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"Монокоаліції "Слуг народу" не існує. Треба обговорити нову коаліцію", - "слуга народу" Яременко

Монобільшість слуги народу

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко сумнівається, що наразі існує монокоаліція у парламенті. 

Про це він пише на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"А що далі? Далі, якщо ми дійсно вболіваємо за свою справу, ми маємо працювати над подоланням політичної кризи.

Фракція партії "Слуга народу" повинна вперше зібратися на чесну розмову про себе - скільки нас? Звідки і за рахунок чого беруться голоси на законопроекти? Чи готові ми до нової коаліції?" - пише народеп.

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За його словами, попередні кілька тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції "СН" вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти.

"Колись вона була цінністю. Але зараз питання в іншому - чи існує вона? Адже попри формальну цифру (здається 228 чи 229 учасників фракції "СН"), яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, ми вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні. І справа не у відрядженнях. Взяти хоча б групу Разумкова, яка не голосує з фракцією за якимось там невеликим винятком", - додає він.

Також Яременко стверджує, що серед депутатів "СН" існує побоювання, що в разі створення нової коаліції (композиція коаліції - теж велика проблема. - Б.Я.) усі політичні і організаційні питання вирішуватимуться не в діалозі з ними, а між лідерами фракцій.

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"Насправді фракція за дуже невеликим винятком ніколи і не впливала на політичний порядок денний. І в цьому плані я не бачу ніякої різниці через кого це може відбуватися - через тиск Банкової чи через гіперактивність і амбційність інших політичних сил.

Єдина відповідь на цю проблему - початок роботи самої фракції "СН", обговорення політичних питань, порядку денного і тд. Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють. І неможливо, коли чи то 228 чи навіть 180 депутатів приймають колегіальне рішення", - продовжує депутат.

Також він зауважує, що в реорганізації роботи фракції схована також відповідь і на проблему повернення до конституційного порядку взаємин між парламентом, президентом і урядом.

Промовлена президентом Зеленським у відео з приводу відставки Єрмка фраза про те, що він "очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції" для мене прозвучала якось так подібно до "Єрмак - помер, нехай живе - Єрмак!!!" Це справа прем’єра і коаліції, а не президента отримати і затвердити кандитатів на міністерські посади (за винятком звичайно міністрів оборони та закордонних справ).

Тому на моє глибоке переконання вихід з політичної кризи залежить від того, чи стали депутати "Слуги народу" політиками?" - резюмує Яременко.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

ВР (15172) коаліція (422) Яременко Богдан (141) Слуга народу (2867) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+28
Танунах. Коаліцію з ким???

Ну Тюля погодиться на співпрацю з цією поганню. ОПЗЖ та Замайбах і так по суті співпрацює.

На виході - антиукраїнська коаліція на чолі з ж дебілами.
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29.11.2025 15:27 Відповісти
+18
парламент по суті не існує

одні кнопкодави ..інші імпотенти
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29.11.2025 15:28 Відповісти
+18
Безтабушник тримає рило за вітром.
Таки як він гниди обачлеві.
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29.11.2025 15:36 Відповісти
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Оо ото боневтіку оманському сюрприз за сюрпризом.
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29.11.2025 15:27 Відповісти
Йому пох. Буде Бовтік Московський, зате знову зможе в квн хохлів висміювати
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29.11.2025 16:45 Відповісти
Танунах. Коаліцію з ким???

Ну Тюля погодиться на співпрацю з цією поганню. ОПЗЖ та Замайбах і так по суті співпрацює.

На виході - антиукраїнська коаліція на чолі з ж дебілами.
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29.11.2025 15:27 Відповісти
а як ти думав, з кого будуть створювати уряд національного порятунку? з депутатів яких завезуть з Марса? чи там тільки три депутата буде?
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29.11.2025 16:25 Відповісти
Бздюля Мошонка звичайно погодиться на каоліцію з Зебанутою блювотиною. Якщо блазень зробить її премєром.
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29.11.2025 17:01 Відповісти
ні, хоч якусь темку в управління, прем'єршою їй вже не бути, тим більш тімашонка й так з ними все лайно голосує
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29.11.2025 20:21 Відповісти
Ні, чекай. Якщо слуги бажають грати самостійну рояль без вказівок із ОПи, це вже майже революція. І склад майбутньої коаліції- питання ВТОРИННЕ на цьому фоні. Якщо змінять Стєфанчука, і парламент зможе стати самостійним політичним центром- Бонявтіку - ХАНА. воно може існувати тільки у теплій ванні, а конкуренції воно ніколи не мало.
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29.11.2025 18:30 Відповісти
Для підтримання у "теплій ванні" "Блазня", йому потрібен досвідчений "банщик"... А він його вчора відсторонив від посади... Хто ту "ванну", тепер, організовуватиме?
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29.11.2025 18:52 Відповісти
Пояснюю. Якщо парламент не стане, як і потрібно політично самостійним, вже завтра там у Зеленьського буде сидіти три " Єрмака" що будуть я мі раніше крутити і парламентом і урядом, тому що монополія влади, за відсутністтю супротиву виникає як двічі- два.
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29.11.2025 20:17 Відповісти
Справа в тому, що Єрмак не входив у склад парламенту... Він - "лицо, из ряда вон выходящее"... Вислови "сірий кардинал", "міністр без портфеля", відомі? Суть цих "ідіом", зрозуміла? "Єрмаковщина" ніякого стосунку до ОФІЦІЙНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР держави, не має... Це ""смотрящий", який контролює Зеленського... І не більше...
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29.11.2025 21:10 Відповісти
В городі бузина, в Києві дядько.
Чувак, мова йде про фундаментальні речі, про які ти видно жодного разу не чув.
Речі називаються- розділення влади на законодавчу, виконавчу і судову.
Так от. В Україні з 2019 року це розділення, влади, через монополізацію в руках офісу президента, фактично зникло. Зеленьський, руками чергового Єрмака фактично керував законодавчим органом, виконуючи непритаманні функції.

Зараз прибрали одну фігуру із цієї системи, але якщо парламент не поверне собі суб'єктність, завтра виникне новий " Єрмак", що з під крила Зеленьського візмеця за відновоення монополії влади.
Не розуміти таких елементарних речей може тілки дитина до 10 річного віку.
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29.11.2025 23:55 Відповісти
Я тобі вже пару раз казав щодо "чувака"... Я до тебе "чувіха", ні разу не звертався... Читаєш подібне, і уявляєш, що перебуваєш у якійсь "хазі", де напівп"яне кодло "хіппі" валяється на кинутих на підлогу матрасах, передаючи один одному самокрутку з марихуаною... Але я не вважаю, що мені там місце... Якщо тобі це місце підходить - то сиди там сама... ТОбі вже не один раз писали, що ти "щемишся" у "інтелектуали", з брудними нігтями на руках - а ти ніяк цього не розумієш...
Навчися вести себе відповідним чином, з відповідними людьми - а потім лізь когось повчать... Бо слова розумні говорить навчилася, а під нігтями - сіра кайма з бруду...
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30.11.2025 02:00 Відповісти
Політична сила, яка погодиться на таку коаліцію, здійснить самовбивство.
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29.11.2025 23:23 Відповісти
Ти не зрозумів головного. Плювати, хто і що там із іміджу втратить, або не втратить. Якби парламенту вдалося зараз відновити політичну суб'єктність, це зруйнує монополію влади Зеленьського. А саме це і є головним. І буде це монобільшість, чи моно із кимось, це третє питання.
Біда у іншому. Що цього якраз скоріше і не станеця і Зеленьський, через тиждень- місяць відновить монополію на владу в Україні..
І заміна прізвища Єрмак на Кучмак, чи Пєрвак не буде мати мати НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ. Як була абсолютна влада у Зеленьського, так вона і залишиця.
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30.11.2025 00:02 Відповісти
Якраз важливо. Важко створити коаліцію, коли нема охочих.

Набагато практичніше зачекати політичної смерті нинішньої, а потім створити більшість без неї.
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30.11.2025 00:20 Відповісти
" політична смерть", це просто красивий вираз, за яким нічого немає. Парламент буде працювати у цьому складі до кінця воєнного стану. Кінець може бути і у 2030 році. І що, ти бажаєш, щоб всі ці роки країною одноосібно крутив Зеленьський?
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30.11.2025 00:36 Відповісти
Порахувати скілтки підозр на членах СН?
Навскидку більше 30.

Більшості нема вже зараз.
Ще 30 на тюрячку.
Скільки буде "дезертирів" - важко сказати але вони точно будуть.

Це і є політична смерть. СН - фікція вже зараз.
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30.11.2025 01:03 Відповісти
Так ти сам собі протирічиш. Якщо по твоєму вже " смерть", то що потрібно робити?
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30.11.2025 10:46 Відповісти
З точки зору кого?

З точки зору пересічного українця, що торгує котлетами, рятувати владу, виходити з кризи, рятувати коаліцію...
З точки зору конкуруючої політичної сили нічого або добивати.

Мені особисто більше близька цинічна позиція. Вся ця ***** про імідж, рятування і пр - фуфло. Якщо брати, то брати все, а не лягати під дохлу коняку.
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30.11.2025 12:58 Відповісти
?
Що " брати все"?
Коли " брати" У 2031?, чи 2033--му?
Ти до 2033-го зібрався насолоджуватися монополією Зеленьського, безконтрольним крадіством і дебіломарахвоном?
Ну, ну..
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30.11.2025 14:03 Відповісти
Та бери що хочеш. Створюй, що хочеш.

Я тобі кажу, що жодна партія демократичної опозиції навряд буде маратися об коаліцію з СН, коли через тиждень їй *****. Неспроможність проголосувати бюджет - і все.
Тобто, треба добивати і не давати голосів на жодному з голосувань, паралельно переманюючи, підкуповуючи, залякуючи ту срань, що залишилася.

Якщо Порох, Голос, Бют не підуть на співпрацю, то далі розпуск ВР.
І це перспектива місяців, а не років.
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30.11.2025 15:54 Відповісти
Розпуску небуде, виборів до кінця воєнного стану небуде.. Всі це знають крім тебе..
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30.11.2025 23:59 Відповісти
...точно так: політ.сила, яка НЕ погодиться на коаліцію і буде бачити лише себе в політиці, а не політику в собі, здійсніть не просто самогубство, а погубить державу Україна

Що таке коаліція?= це об'єднання, яке має спільні цілі, які разом оперативно будуть відстоювати і втілювати в життя без срачу.

Що треба робити:
чітко сформулювати ці цілі і завдання на сьогодні, завтра і на перспективу, визначити ресурси і засоби реалізації цих цілей, заради збереження суб'єктності, суверенитету держави Україна.

Все інше другорядне - це танці з популісткими бубнами. Да, без них не обходяться виборчи перегони.

Але, зараз питання руба не дати зжерти Україну.

пу вже пьє шампанське, адже тр підкідає козир за козирем, і наперед заготовив план перевиховання "рузких 3-го гатунку": як мінімум 7 млн. відправить в сибир, і ще пару млн. "нацистів" фізично знищить...а приросши укр.ресурсами, в тому числі, мобілізаційними, посуне далі на Захід асвабаждать від "нацистів" и защищать рузкаяЫчных.

Доста цей маячні про політ.сили. Якщо не втримати удар то все буде єдина расєя

Всі притомні зараз мають згуртуватися під одним прапором - прапором держави Україна!

Чи історія УНР нічому не навчила?
Вистоїть Україна, будуть вибори, от тоді і будіте мірятися рейтингами та репетувати.
Зараз Україна в війні, це значить, що все і вся заради збереження нації, укр.державності!
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30.11.2025 08:33 Відповісти
парламент по суті не існує

одні кнопкодави ..інші імпотенти
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29.11.2025 15:28 Відповісти
Яременко, на Зе-коаліцію наклав табу...
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29.11.2025 15:28 Відповісти
з аналом, чи без?
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29.11.2025 16:06 Відповісти
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29.11.2025 20:08 Відповісти
Тут все сходиться - в Яременка - ''анал табу''.
''Слуги народу Зеленського'' - велииииикий Анал - з діареєю - закрепами - гемороєм - метеоризмом.....
Нова назва фракції - Парламентська Задниця Зеленського - ПЗЗ.
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29.11.2025 16:10 Відповісти
Звичайно наклав.. Тому що шут не згоден на анал.
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29.11.2025 17:02 Відповісти
Ну так, так. Вже перезамовив через свій смартфон (чи айфон?) всіх повій під час засідань у ВР (хто не пам'ятає було фото його "роботи" в парламенті де він з робочого місця замовляв собі ескортниць) тепер нарешті його поперло на політику.
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29.11.2025 19:35 Відповісти
...ага, наклав... обліко морале...
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30.11.2025 08:34 Відповісти
Щури зазвилювались, шукають нові шпаринки та смітники доя харчування! А що це безмозгла ще нічого не висрала, немає більше вказівок від дєрмака? 😅
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29.11.2025 15:33 Відповісти
та почекайте 🤡 свого фаворіта дєрмака ще поставить вами правити ,якімсь міністром ,а шо ви зробите ,як шо навіть сбу малюка , хвіст собачий в ОПі ?! ...
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29.11.2025 15:34 Відповісти
Безтабушник тримає рило за вітром.
Таки як він гниди обачлеві.
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29.11.2025 15:36 Відповісти
Ваша т.з. "коаліція" тримається на грошах у конвертах. Не буде їх і всі ви з неї повтікаєте.
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29.11.2025 15:43 Відповісти
виставив свое табу на продаж
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29.11.2025 15:44 Відповісти
Анал табу правий. Немає і давно.
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29.11.2025 15:51 Відповісти
В принципі можна розпускати те сборище як це зробив ЗЕ в 2019 році. У всякому разі треба хоч здихатися коливана.
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29.11.2025 16:01 Відповісти
...а як провести вибори?
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30.11.2025 09:13 Відповісти
"очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції" для мене прозвучала якось так подібно до "Єрмак - помер, нехай живе - Єрмак!!!"
Це називається узурпація влади. Янукович хоч формально відмінив положення конституції і повернув собі повноваження. Теперішній просто наплював, разом зі своєю "монопенісуальною" більшістю.
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29.11.2025 16:06 Відповісти
А сенс забороняти?
Наш мудрий нарід голосував спочатку за регіони, потім за слуг.
Знайде, за кого такого штибу й далі голосувати.
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29.11.2025 16:20 Відповісти
на вибори йдіть незамінні ви наші
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29.11.2025 16:18 Відповісти
Рятувати треба країну а не зеленського чи єрмака цих двох уродів ім п..да ітак.
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29.11.2025 16:20 Відповісти
Щось забагато цього підора останнім часом ....на яку посаду милиться...
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29.11.2025 16:24 Відповісти
В анальчика нюх на те, коли потрібно потрібно міняти «Титанік»!
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29.11.2025 16:35 Відповісти
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29.11.2025 16:36 Відповісти
Такого провладного "аналу" у верховній раді ще Україна за усі роки незалежності незнала.Нівіть попри подавляючей більшості "комунистів" і регіоналів.Ляшко та інші п...боли відпочівають.
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29.11.2025 16:37 Відповісти
Ярема, знов в якесь коаліційне кубло збираетесь, ви (слуги) яку коаліцію не збирайте все одно це приводить до дупи, "аналтабунщики" трускавецькі.
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29.11.2025 17:17 Відповісти
Коротше кажучи: справа анал.
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29.11.2025 18:10 Відповісти
Обговорювати???? Сраною мітлою гнати, шавок.
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29.11.2025 18:50 Відповісти
Шо там обговорювати,у вас уже коаліція з жпж і бабою юлею
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29.11.2025 18:59 Відповісти
"Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють."
Бо немає ніяких депутатів СН. Є підстилки під Зеленського, які виконують всі його забаганки, навіть не замислюючись ні над їх суттю, ні над наслідками. Після голосувань по НАБУ і САП це зрозуміли вже навіть найтупіші.
Запам'яталася ж "монобільшість" хіба що обсмоктуванням черевиків "регіоналам", бо своїх голосів на забаганки Зє вже давно немає. А щоб домовитися з іншими, треба ж чимсь поступитися, то краще поступитися "регіоналам". Аби не Порошенко... )
Коротше, СН як були безхребетною тупою біомасою, якій Зє клацне пальцями - і вона робить що сказано, так і лишиться до свого закономірного розвалу, бо нема нічого, що б ідейно об'єднувало цих випадкових людей.
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29.11.2025 20:13 Відповісти
Якщо по простому, скурвились ви "слуги народу".
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29.11.2025 20:18 Відповісти
Вони скурлені і обиралися
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30.11.2025 09:03 Відповісти
Товсті слуги товстих конвертів............
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29.11.2025 20:32 Відповісти
Щось цей любитель проституток почав активничати.
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29.11.2025 22:10 Відповісти
МОНОЗЕБАНДЕ ТОЛПОЙ ВОРОВАТЬ СПОДРУЧНЕЕ
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30.11.2025 00:02 Відповісти
такі талановиті українці були обрани киянами, закачаєшся!
оболонський: мар'янка безмозгла.
святошинський: колян каклєта.
дніпровський: аналтабу.
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30.11.2025 09:28 Відповісти
Готуй свій анал.
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30.11.2025 10:53 Відповісти
Нову "кааліцію"? Та запроста! Бабця Юлька вже наділа "бойову" косу...
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30.11.2025 11:50 Відповісти
Для Яременко немає ніяких табу.
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30.11.2025 12:38 Відповісти
 
 