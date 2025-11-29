РУС
"Монокоалиции "Слуг народа" не существует. Надо обсудить новую коалицию", - "слуга народа" Яременко

Монобольшинство слуги народа

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сомневается, что в настоящее время в парламенте существует монокоалиция. 

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"А что дальше? Дальше, если мы действительно болеем за свое дело, мы должны работать над преодолением политического кризиса.

Фракция партии "Слуга народа" должна впервые собраться на честный разговор о себе - сколько нас? Откуда и за счет чего берутся голоса за законопроекты? Готовы ли мы к новой коалиции?" - пишет народный депутат.

По его словам, предыдущие несколько недель показали, что и президент, и руководство парламента, и фракции, и многие участники фракции "СН" считают монокоалицию ценностью, которую стоит сохранить.

"Когда-то она была ценностью. Но сейчас вопрос в другом - существует ли она? Ведь несмотря на формальную цифру (кажется 228 или 229 участников фракции "СН"), которая позволяет заявлять, что монокоалиция существует, мы уже около двух лет не способны продемонстрировать это при голосовании. И дело не в командировках. Взять хотя бы группу Разумкова, которая не голосует с фракцией с каким-то там небольшим исключением", - добавляет он.

Также Яременко утверждает, что среди депутатов "СН" есть опасение, что в случае создания новой коалиции (композиция коалиции - тоже большая проблема. - Б.Я.) все политические и организационные вопросы будут решаться не в диалоге с ними, а между лидерами фракций.

"На самом деле фракция, с очень небольшим исключением, никогда и не влияла на политическую повестку дня. И в этом плане я не вижу никакой разницы, через кого это может происходить - через давление Банковой или через гиперактивность и амбициозность других политических сил.

Единственный ответ на эту проблему - начало работы самой фракции "СН", обсуждение политических вопросов, повестки дня и т.д. То есть волю фракции легко подменить, когда депутаты эту волю не проявляют. И невозможно, когда то ли 228, то ли даже 180 депутатов принимают коллегиальное решение", - продолжает депутат.

Также он отмечает, что в реорганизации работы фракции скрыт также ответ и на проблему возвращения к конституционному порядку взаимоотношений между парламентом, президентом и правительством.

Сказанная президентом Зеленским в видео по поводу отставки Ермыка фраза о том, что он "ожидает кандидатуры министров энергетики и юстиции" для меня прозвучала как-то так, подобно "Ермак - умер, да здравствует - Ермак!!!" Это дело премьера и коалиции, а не президента - получить и утвердить кандидатов на министерские должности (за исключением, конечно, министров обороны и иностранных дел).

Поэтому, по моему глубокому убеждению, выход из политического кризиса зависит от того, стали ли депутаты "Слуги народа" политиками?", - резюмирует Яременко.

Обыски и увольнение Ермака

Автор: 

Оо ото боневтіку оманському сюрприз за сюрпризом.
29.11.2025 15:27 Ответить
Танунах. Коаліцію з ким???

Ну Тюля погодиться на співпрацю з цією поганню. ОПЗЖ та Замайбах і так по суті співпрацює.

На виході - антиукраїнська коаліція на чолі з ж дебілами.
29.11.2025 15:27 Ответить
парламент по суті не існує

одні кнопкодави ..інші імпотенти
29.11.2025 15:28 Ответить
Яременко, на Зе-коаліцію наклав табу...
29.11.2025 15:28 Ответить
Щури зазвилювались, шукають нові шпаринки та смітники доя харчування! А що це безмозгла ще нічого не висрала, немає більше вказівок від дєрмака? 😅
29.11.2025 15:33 Ответить
та почекайте 🤡 свого фаворіта дєрмака ще поставить вами правити ,якімсь міністром ,а шо ви зробите ,як шо навіть сбу малюка , хвіст собачий в ОПі ?! ...
29.11.2025 15:34 Ответить
Безтабушник тримає рило за вітром.
Таки як він гниди обачлеві.
29.11.2025 15:36 Ответить
Откуда и за счет чего берутся голоса за законопроекты? Готовы ли мы к новой коалиции?" - пишет народный депутат.

И главный вопрос: анал - табу?
29.11.2025 15:38 Ответить
Ваша т.з. "коаліція" тримається на грошах у конвертах. Не буде їх і всі ви з неї повтікаєте.
29.11.2025 15:43 Ответить
виставив свое табу на продаж
29.11.2025 15:44 Ответить
 
 