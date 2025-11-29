Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт, - New York Post
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через несколько часов после обысков и увольнения заявил, что отправляется на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в сообщении для издания New York Post.
"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек.
Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я ухожу на фронт.
Я испытываю отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - написал Ермак.
По данным издания, Ермак извинился перед теми, кому больше не сможет отвечать на звонки. Однако он не уточнил, как и когда именно планирует присоединиться к боевым действиям, а также не сообщил, будет ли вступать в ряды Вооруженных сил Украины.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
@StarshinaZapasa
·
11 год
А хорошо быть главным по скрепкам. Помните, как все еще вчера спрашивали - *****, да кто такой Ермак? Почему он встречается с тем-то и тем-то? Почему он возглавляет делегацию? Какая у него должность? Главный по карандашам? Он нихрена не представляет!
Ну, уволился с пустой должности - даже не уволили, по собственному желанию написал - пiдозру не предьявили, насколько я понимаю.
Реальная власть от должности как бы и не зависела особо.
Вопрос, не откуда уволили.
Вопрос, куда назначат.
И останутся ли реальные рычаги управления у него в руках.
Коломойский вот эти рычаги удержать не смог.
Сожрет ли Ермака новая генерация молодых менеджеров?
Потому что на данный момент Андрей Борисыч - ну, как бы несущая конструкция государственного управления.
Коломойского сожрал! А это не хухры мухры.
Как функции управления будет осуществлять генератор случайных слов без подставки в виде человека, который точно знает, что он хочет, рвется к власти, и по крайней мере хотя бы как минимум понимает, что происходит - я, честно говоря, не особо представляю.
Всю эту пирамиду он строил персонально под себя.
С петрушкой не верхушке торта.
Певне генерал усіх генералів?
Знаючі таки зрозуміїть
"Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими."
2019 рік.
Ну щоб документувала його подвиги на війнонькі.
Йой так він же ж втратить купу грошей, адже кожний подвиг
рівняєтся новій команді яка документує подвиг.
Бо вони просто там і повмирають, чи від кацапів чи від сміху.