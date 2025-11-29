Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт, - New York Post

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через несколько часов после обысков и увольнения заявил, что отправляется на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в сообщении для издания New York Post.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек.

Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я ухожу на фронт.

Я испытываю отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - написал Ермак.

По данным издания, Ермак извинился перед теми, кому больше не сможет отвечать на звонки. Однако он не уточнил, как и когда именно планирует присоединиться к боевым действиям, а также не сообщил, будет ли вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Обыски и увольнение Ермака

