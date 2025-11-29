РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11824 посетителя онлайн
Новости Увольнение Ермака
8 353 147

Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт, - New York Post

Андрей Ермак заявил о решении уйти на фронт: первая реакция после увольнения

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через несколько часов после обысков и увольнения заявил, что отправляется на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в сообщении для издания New York Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек.

Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я ухожу на фронт.

Я испытываю отвращение от грязи, вылитой на меня, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - написал Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак был вне себя, узнав о решении Зеленского его уволить, - The Economist

По данным издания, Ермак извинился перед теми, кому больше не сможет отвечать на звонки. Однако он не уточнил, как и когда именно планирует присоединиться к боевым действиям, а также не сообщил, будет ли вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также: Отставка Ермака – заслуга общества, но без подозрения – это цирк, - Симороз

Автор: 

увольнение (2735) Ермак Андрей (1408)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
щоб "чесно та порядно"здавати рашистам позиції ЗСУ...
показать весь комментарий
29.11.2025 08:18 Ответить
+20
Ким? Замість Сирського ?
Нехай йде у підпорядкування до Забродського. Солдатіком
показать весь комментарий
29.11.2025 08:14 Ответить
+17
Єрмак та чесна та порядна людина-поняття не сумісні...
показать весь комментарий
29.11.2025 08:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нет.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:58 Ответить
Єрмак,тобі вірить тільки Богуцька.Навіть Безугла тебе кинула.Ти будував мафіозну структуру і в один момент фундамент дав тріщину і стіна впала на тебе як і на інших.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:43 Ответить
Ні,він побудував мафіозну структуру і або піде в тінь на деякий час або просто передасть-продасть кермо іншому,новому єрмаку
показать весь комментарий
29.11.2025 09:38 Ответить
Це вже не нова лазейка. Воно на фронт, справа по ньому суд призупиняє.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:43 Ответить
Агент ФСБ на фронті буде ламати і ліквідовувати українську оборону. Лаптєногий і в Африці залишиться лаптєногим.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:27 Ответить
Там все зайнято, там уже Маряна Безмозгла керує.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:44 Ответить
Пряма мова Лероса: "Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна поліція, а Денис Єрмак одразу став потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад. Тепер в такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!".
показать весь комментарий
29.11.2025 08:46 Ответить
Боже, давно я так не сміялась... 😂🤮
показать весь комментарий
29.11.2025 08:51 Ответить
На шаурмі піднявся - має закінчити, як шаурма.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:51 Ответить
У цензорят прямо оргазм ....
показать весь комментарий
29.11.2025 08:52 Ответить
Ну насправді- таким чином його відмазують від кримінальноі статті. Шо косвено вказує на вину Єрмака
показать весь комментарий
29.11.2025 09:00 Ответить
Это ж Петькино гнездо.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:13 Ответить
Ну, куля в лоб, так куля в лоб.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:52 Ответить
То він погарячкував. Або ми не так зрозуміли - що таке - фронт- у поняттях завхоза.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2025 08:54 Ответить
Оці вмиє гейтерів))А де доречі той,як його,узбек,що на фронт рвався...Насірав?на фронті?)
показать весь комментарий
29.11.2025 08:54 Ответить
У міндіч-батальон. Старшим.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:54 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
11 год
А хорошо быть главным по скрепкам. Помните, как все еще вчера спрашивали - *****, да кто такой Ермак? Почему он встречается с тем-то и тем-то? Почему он возглавляет делегацию? Какая у него должность? Главный по карандашам? Он нихрена не представляет!
Ну, уволился с пустой должности - даже не уволили, по собственному желанию написал - пiдозру не предьявили, насколько я понимаю.
Реальная власть от должности как бы и не зависела особо.
Вопрос, не откуда уволили.
Вопрос, куда назначат.
И останутся ли реальные рычаги управления у него в руках.
Коломойский вот эти рычаги удержать не смог.
Сожрет ли Ермака новая генерация молодых менеджеров?
Потому что на данный момент Андрей Борисыч - ну, как бы несущая конструкция государственного управления.
Коломойского сожрал! А это не хухры мухры.
Как функции управления будет осуществлять генератор случайных слов без подставки в виде человека, который точно знает, что он хочет, рвется к власти, и по крайней мере хотя бы как минимум понимает, что происходит - я, честно говоря, не особо представляю.
Всю эту пирамиду он строил персонально под себя.
С петрушкой не верхушке торта.
показать весь комментарий
29.11.2025 08:55 Ответить
h
показать весь комментарий
29.11.2025 08:57 Ответить
Не позорьте ЗСУ. Сили оборони - не виправна колонія! І не відмазка від тюрми
показать весь комментарий
29.11.2025 08:58 Ответить
Пуйло і Трамп хотіли прибрати Єрмака. Ура! Єрмака прибрали.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:01 Ответить
Ви у народу України питалися? Там за останнім опитуванням більше половини людей хотіли
показать весь комментарий
29.11.2025 09:02 Ответить
Возможно этот "опрос" был подготовкой к увольнению Ермака.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:05 Ответить
Як інтереси народу і пуйла з трампом збіглися . О чудо.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:07 Ответить
Когда 73% проголосовали за Зеленского, вы были скромнее, в анализе. А тут про народ вспомнили...
показать весь комментарий
29.11.2025 09:15 Ответить
А звідки інформація чи проводилось опитування?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:24 Ответить
Значит у других теперь должно быть больше мотивации не сдавать интересы Украины.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:04 Ответить
Мені цікаве лише одне-а який ВУС він має?
Певне генерал усіх генералів?
Знаючі таки зрозуміїть
показать весь комментарий
29.11.2025 09:01 Ответить
Нема різниці: тепер він неосудний. Переседить у штабі і все
показать весь комментарий
29.11.2025 09:06 Ответить
ну хоч ви таки маєте тверезість думки.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:18 Ответить
і шо ...дєрьмак піде шукати загиблого брата ?

"Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими."
2019 рік.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:02 Ответить
Все дуже просто: йдеш в армію - знімаєшся від кримінального переслідування. Переседить десь у тилу і все
показать весь комментарий
29.11.2025 09:04 Ответить
Сибирь покорять будет на то он и Ермак.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:06 Ответить
Так тепер прийдется йому цілу команду наймати.
Ну щоб документувала його подвиги на війнонькі.
Йой так він же ж втратить купу грошей, адже кожний подвиг
рівняєтся новій команді яка документує подвиг.
Бо вони просто там і повмирають, чи від кацапів чи від сміху.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:10 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2025 09:11 Ответить
Постанова.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:12 Ответить
Від вручення підозри хоче втекти?!
показать весь комментарий
29.11.2025 09:13 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.11.2025 09:16 Ответить
В сізо, таке гімно на фронті не потрібно. Захисник фуев
показать весь комментарий
29.11.2025 09:20 Ответить
Ця падла повинна їхати не на фронт, а в буцигарню навічно, а не пускати українцям пил в очі.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:22 Ответить
Ну і артист! Він же чудово розуміє, що до фронту його,як носія державних таємниць вищого рівня, ніхто і близько не допустить! Але грає в патріотизм...
показать весь комментарий
29.11.2025 09:23 Ответить
Що носій, так це точно, мабуть пару валізи цими таємницями заповнив
показать весь комментарий
29.11.2025 09:35 Ответить
Це йому якось в Москву треба потрапити.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:25 Ответить
Курс молодого бійця йому Абдристович буде викладати?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:31 Ответить
Так і сказав, як чесна і порядна людина іду на фронт, та замовив білети до Варшави
показать весь комментарий
29.11.2025 09:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 