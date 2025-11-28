РУС
Новости Увольнение Ермака
Отставка Ермака – заслуга общества, но без подозрения – это цирк, - Симороз

Ветеран Олег Симороз прокомментировал увольнение Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, назвав это "заслугой общества". В то же время он отметил, что увольнение Ермака без объявления подозрения выглядит "цирком".

Об этом Симороз написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отставки без подозрения - мало. Ермак без подозрения - это цирк. Его отставка - это заслуга общества, которое годами требовало увольнения этого ларьочника! Что там Татаров? Как дела у Умерова? Как там правительство Ермака? Если кто-то просто решил переставить кровати, то это мало что изменит", - написал ветеран российско-украинской войны.

Симороз добавил, что "вера общества вернется тогда, когда Ермак окажется в тюрьме".

"Правительство Ермака в полном составе должно быть отправлено в отставку, так же как и его главы ОВА. После чего должны пройти реальные изменения в армии с вектором на активную оборону и людей в армии, которых сейчас дефицит", - подчеркнул он.

Читайте также: Фракция "Слуга народа" поддерживает решение Зеленского уволить Ермака, - Арахамия

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также: Ермак должен был лететь в США на переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

увольнение Ермак Андрей подозрение Симороз Олег
Уряд Єрмака в повному складі має бути відправлений у відставку, так само як і його голови ОВА. Джерело: https://censor.net/ua/n3587652

Краще відправити їх в тюрму!
28.11.2025 22:30 Ответить
Так ОВА+як уряд - це ядро послуху мафії Алібаби -криша Міндіч
28.11.2025 22:32 Ответить
чи мафії МІндіч-криша Алібаба - да какая разніца
28.11.2025 22:33 Ответить
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun?__cft__[0]=AZUN0Mj2k-egxNgvoO7YiFK7TjMqVrBwgGLYLum6cQIBb9l1kD9Ng4K76UNBH5VIw1_hXfyhMC99c5ozyIQq6jfFVzZEfoPgPcAgaBewgEmlbaf8OdHXzU_bnR4p2Fm4oo9QCd1PwGyGVD2AQQV1uFrYC07i2HVHsvwXJntg1gu-Nc6oAGssaNL2Gyx5A65Dw34&__tn__=-UC%2CP-R Kostiantyn Korsun
Ми почуємо ще більш цікаві "плівки": "Плівки Алі-Баби",а може й "Плівки Портрета"https://republic.com.ua/article/mi-pochu%d1%94mo-shhe-bilsh-czikavi-plivki-plivki-ali-babia-mozhe-j-plivki-portreta.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/opinion

Давайте я поясню за обшуки, бо багато хто не розуміє навіщо їх проводити, якщо фігуранти про них знають та чекають їх та "все вже сховали".

По-перше, "все сховати" досить важко. Можна якісь матеріальні штуки (наприклад, ноутбуки чи валізи з доларами) вивезти з одного приміщення і помістити в інше.

Але якщо уся злочинна група вже давно знаходиться під щільним візуальним спостереженням - ці "інші приміщення" також відомі, і там теж проведуть обшуки, одночасно з "основними" приміщеннями".

І банківські чарунки чи схованка в лісі теж ніяк не врятують.

По-друге. Досить часто обшуки мають ритуальний характер, суто формальний

"Для галочки", простіше кажучи.

Просто їх проведення вимагає процесуальне законодавство. Щоб виконати усі можливі дії для збору доказів.

Інколи під час очікувано-безглуздого обшуку знаходять предмети або документи, які допомагають розслідуванню, причому сам обшукуваний не усвідомлював значення знайденого, і тому не ховав їх.

Особливо це стосується всілякої техніки.

І ось тут у нас по-третє. Основне, що вилучається під час обшуків - це техніка, носії інформації: смартфони, планшети, лептопи, комп'ютери, флешки, зовнішні диски, сервери, тощо. Зрозуміло, що заздалегідь попереджені про обшуки підозрювані обов'язково все "почистять" або знищать техніку.

Але це допомагає далеко не завжди.

Правильно знищити той самий лаптоп - це буквально його розплавити, а у домашніх умовах зробити це проблематично.

Програмно видалити інформацію з пристрою - ще гірший (для корупціонера) варіант.

НАБУ оснащене ************** американськими та европейськими засобами відновлення даних, про які одноклітинні організми не мають найменшого поняття. І підлеглим їм правопохеронцям (типу кишенькового ДБР) ці засоби не надаються і не продаються. Оскільки партнери прекрасно знають ху-із-ху в українській політиці.

А запрошувати до себе навіть найлояльнішого працівника, скажімо, УДО, щоб той професійно почистив твої девайси - це ініші ризики. Наприклад, що він пізніше буде свідком проти тебе. Або таємно скопіює компромат і буде шантажувати. Або що насправді він не набагато вправніший, ніж ти.

Тому, як то кажуть: "хочеш щось зробити добре - зроби це сам". От вони і роблять.

Але ж вони усі тупенькі та криворукі. Вірять, що їхній ватажок "фартовий" і думати більше ні ж на крок вперед - це нудно, немає шоу, не смішно.

Приблизно ті ж самі цілі переслідує під час обшуків і так звана "політична поліція" - але з іншою метою. Їх не цікавить питання припинення скоєння злочинів.

Вони використовують обшуки як засіб залякування та примусу замовкнути. Для тиску на активістів, журналістів, працівників антикорупційних структур, просто незгодних з несправедливістю людей. Тому обшуки проводять максимально свавільно, з численними порушеннями. Майже завжди обшукуваних просто грабують, забираючі цінності і не вносячи їх у протокол обшуку. У таких випадках головна ціль - викликати максимальний стрес у жертви обшуку та стійке бажання "давайте домовлятися".

Добре, що НАБУ у нас переслідують прямо протилежні цілі і проводять обшуки максимально коректно. Їхня мета -припинення масштабній корупції топового політичного рівня. Для чого, власне, і створювалися НАБУ, САП та ВАКС.

І ще сподіваюся, що зовсім скоро ми почуємо ще більш шокуючі нові цікаві "плівки". "Плівки Алі-Баби", наприклад. А може й "Плівки Портрета".

Тому не радив би не викидати картонки з посилок Нової пошти, кожної хвилини ситуація може понестися за будь-яким сценарієм.
28.11.2025 22:31 Ответить
а ще є дуже хитрий спосіб - зробити "шухер" і відслідкувати хто і куди буде "перевозити" докази
28.11.2025 22:34 Ответить
НАБУ повинно йти до кінця
28.11.2025 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UJEKwq4qXPU

Козир був битий джокером - це велика перемога УКРАЇНИ
28.11.2025 22:37 Ответить
Артист розмовного жарту не вміє по іншому - "цирк" теж із тієї області розваги глядачів, але надіюся що НАБУ і САП готовлять доказову базу, щоби не було оскаржень в суді....
28.11.2025 22:32 Ответить
Власне, татаров й займе місце єрмака
28.11.2025 22:38 Ответить
Якщо і Єрмак дивним чином виїде з України - то,безумовно, буде показник професійності НАБУ....Подивимось....
28.11.2025 22:43 Ответить
Ну а толку з того, що він пішов у відставку?! У голови ОП, взагалі не було, будь яких владних повноважень! Повноваження йому негласно надав найвеличніший. Бо саме воно розумово не витягує.... Більше ніж впевнений, що найвеличніший зробе його якимось радником, жоб той мав доступ до всіх кабінетів, що й мав до цього. І Єрмак, продовжить так само керувати всією країною!
А якщо скандал не вчухне і діло піде до арешту Єрмака, то йому дадуть втекти. Бо воно забагато знає і потопить найвеличнішого
28.11.2025 22:43 Ответить
Никаких подозрений не будет, иначе бы Ермак уже сделал ноги к югу...
28.11.2025 22:44 Ответить
Це якщо його звільнили значить він безробітний на даний час, якщо він безробітний значить в нього немає броні, якщо в нього немає броні значит його можна мобілізувати ???
28.11.2025 22:48 Ответить
 
 