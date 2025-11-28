Отставка Ермака – заслуга общества, но без подозрения – это цирк, - Симороз

Ветеран Олег Симороз прокомментировал увольнение Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, назвав это "заслугой общества". В то же время он отметил, что увольнение Ермака без объявления подозрения выглядит "цирком".

"Отставки без подозрения - мало. Ермак без подозрения - это цирк. Его отставка - это заслуга общества, которое годами требовало увольнения этого ларьочника! Что там Татаров? Как дела у Умерова? Как там правительство Ермака? Если кто-то просто решил переставить кровати, то это мало что изменит", - написал ветеран российско-украинской войны.

Симороз добавил, что "вера общества вернется тогда, когда Ермак окажется в тюрьме".

"Правительство Ермака в полном составе должно быть отправлено в отставку, так же как и его главы ОВА. После чего должны пройти реальные изменения в армии с вектором на активную оборону и людей в армии, которых сейчас дефицит", - подчеркнул он.

Обыски и увольнение Ермака

