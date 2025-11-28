Отставка Ермака – заслуга общества, но без подозрения – это цирк, - Симороз
Ветеран Олег Симороз прокомментировал увольнение Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, назвав это "заслугой общества". В то же время он отметил, что увольнение Ермака без объявления подозрения выглядит "цирком".
Об этом Симороз написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Отставки без подозрения - мало. Ермак без подозрения - это цирк. Его отставка - это заслуга общества, которое годами требовало увольнения этого ларьочника! Что там Татаров? Как дела у Умерова? Как там правительство Ермака? Если кто-то просто решил переставить кровати, то это мало что изменит", - написал ветеран российско-украинской войны.
Симороз добавил, что "вера общества вернется тогда, когда Ермак окажется в тюрьме".
"Правительство Ермака в полном составе должно быть отправлено в отставку, так же как и его главы ОВА. После чего должны пройти реальные изменения в армии с вектором на активную оборону и людей в армии, которых сейчас дефицит", - подчеркнул он.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Давайте я поясню за обшуки, бо багато хто не розуміє навіщо їх проводити, якщо фігуранти про них знають та чекають їх та "все вже сховали".
По-перше, "все сховати" досить важко. Можна якісь матеріальні штуки (наприклад, ноутбуки чи валізи з доларами) вивезти з одного приміщення і помістити в інше.
Але якщо уся злочинна група вже давно знаходиться під щільним візуальним спостереженням - ці "інші приміщення" також відомі, і там теж проведуть обшуки, одночасно з "основними" приміщеннями".
І банківські чарунки чи схованка в лісі теж ніяк не врятують.
По-друге. Досить часто обшуки мають ритуальний характер, суто формальний
"Для галочки", простіше кажучи.
Просто їх проведення вимагає процесуальне законодавство. Щоб виконати усі можливі дії для збору доказів.
Інколи під час очікувано-безглуздого обшуку знаходять предмети або документи, які допомагають розслідуванню, причому сам обшукуваний не усвідомлював значення знайденого, і тому не ховав їх.
Особливо це стосується всілякої техніки.
І ось тут у нас по-третє. Основне, що вилучається під час обшуків - це техніка, носії інформації: смартфони, планшети, лептопи, комп'ютери, флешки, зовнішні диски, сервери, тощо. Зрозуміло, що заздалегідь попереджені про обшуки підозрювані обов'язково все "почистять" або знищать техніку.
Але це допомагає далеко не завжди.
Правильно знищити той самий лаптоп - це буквально його розплавити, а у домашніх умовах зробити це проблематично.
Програмно видалити інформацію з пристрою - ще гірший (для корупціонера) варіант.
НАБУ оснащене ************** американськими та европейськими засобами відновлення даних, про які одноклітинні організми не мають найменшого поняття. І підлеглим їм правопохеронцям (типу кишенькового ДБР) ці засоби не надаються і не продаються. Оскільки партнери прекрасно знають ху-із-ху в українській політиці.
А запрошувати до себе навіть найлояльнішого працівника, скажімо, УДО, щоб той професійно почистив твої девайси - це ініші ризики. Наприклад, що він пізніше буде свідком проти тебе. Або таємно скопіює компромат і буде шантажувати. Або що насправді він не набагато вправніший, ніж ти.
Тому, як то кажуть: "хочеш щось зробити добре - зроби це сам". От вони і роблять.
Але ж вони усі тупенькі та криворукі. Вірять, що їхній ватажок "фартовий" і думати більше ні ж на крок вперед - це нудно, немає шоу, не смішно.
Приблизно ті ж самі цілі переслідує під час обшуків і так звана "політична поліція" - але з іншою метою. Їх не цікавить питання припинення скоєння злочинів.
Вони використовують обшуки як засіб залякування та примусу замовкнути. Для тиску на активістів, журналістів, працівників антикорупційних структур, просто незгодних з несправедливістю людей. Тому обшуки проводять максимально свавільно, з численними порушеннями. Майже завжди обшукуваних просто грабують, забираючі цінності і не вносячи їх у протокол обшуку. У таких випадках головна ціль - викликати максимальний стрес у жертви обшуку та стійке бажання "давайте домовлятися".
Добре, що НАБУ у нас переслідують прямо протилежні цілі і проводять обшуки максимально коректно. Їхня мета -припинення масштабній корупції топового політичного рівня. Для чого, власне, і створювалися НАБУ, САП та ВАКС.
І ще сподіваюся, що зовсім скоро ми почуємо ще більш шокуючі нові цікаві "плівки". "Плівки Алі-Баби", наприклад. А може й "Плівки Портрета".
Тому не радив би не викидати картонки з посилок Нової пошти, кожної хвилини ситуація може понестися за будь-яким сценарієм.
Козир був битий джокером - це велика перемога УКРАЇНИ
А якщо скандал не вчухне і діло піде до арешту Єрмака, то йому дадуть втекти. Бо воно забагато знає і потопить найвеличнішого