Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" поддерживает решение Зеленского уволить Ермака
Фракция "Слуга народа" поддерживает решение президента Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.
Об этом в телеграме сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда президента поддерживает его решение"
"Мы, как команда Президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции снаружи", - заявил Арахамия.
Он отметил, что президент "четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины".
"Это приоритет номер один для власти, для общества, для каждого украинца", - сказал парламентарий.
Также Арахамия добавил, что "для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине".
"Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. И он, как лидер нации, лидер государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри", - добавил глава фракции большинства.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Хоча насправді це не перезавантаження - це перестановка тулубів у кріслах, щоб хоч щось виглядало свіжим.
Журналіст Фомічов злив інформацію: Татарова нібито виносять із кабінету, як старий зламаний стілець. ДБР - міняють керівництво. І все це виглядає майже оптимістично, поки не доходиш до найсмішнішого моменту:
Малюка переводять на позицію Татарова.
Ага. З СБУ - просто під теплу ковдру Єрмака.
Це навіть не «кадрове рішення», це класична спецоперація по порятунку свого фаворита -
коли йдуть дощі, сухі парасолі ховають у комору,
а мокрі прикривають на балконі, щоб не зіпсували дорогий паркет.
Рояль рятує АліБабу - і робить це так елегантно, що хочеться аплодувати стоячи.
Татарова - у смітник чи в дипломати, Малюка - з кабінету в кабінет ,
а ми все ще робимо вигляд, що це «оновлення влади».
Нові кандидати? Прізвища звучать як список людей, яких можна знайти у вічному резерві Банкової:
«Хто вільний? Поклад? Добре, ставте Поклада».
Усе, дисципліна залізна:
ніхто зайвий до геніального диригента не потрапить.
Бо головне не нові обличчя - головне вчасно прикрити старі проблеми новими костюмами.
Те, що тоне країна - другорядне.
Головне, щоб оркестр на Банковій не зупинявся.
Грайте далі! Хай рухаються барабани, переносяться труби, перескакують скрипки.
Бо коли музика затихне - почуються справжні питання.
Поки що в офісі панує нервовий сміх, перемішаний із дивним оптимізмом:
може, знову пронесе.
Але всі розуміють:
коли влада починає міняти стільці - це тому, що підлога вже горить.
Схоже ми на порозі чергового нєв'******** уряду єдності.
Весь час до сьогодні язика в анусі тримав, а як дьоргнули за нитку, то одразу виразіл підтримку.
Одноклітинне створіння, мля!
арахімія українець? - не смішить мої чоботи....
"Відбудеться перезавантаження офісу президента".
Ні, Вова. Щоб перезавантажити Офіс президента остаточно, треба ще одного етого чорта відставити.
"З Єрмаком прийшов, з Єрмаком піду".
Давай.
Нах*й.
Чума на блаЗЄнів!
Щоб потім ніколи в майбутньому не повторити 19.4.19.
Усю ЗЕлену сРАТЬ.
Срань
А тепер соратник Януковича, вже раз врятований від НАБУ і САП Татаров.
А тепер прес-обслуга Януковича і брат ГРУшника Подоляк.
А тепер соратниця Медведчука, яка запускала шаттли на Крим, Верещук, а тепер віце-премʼєр Кулеба, а тепер замішана в брудних справах премʼєрка-стюардеса Свириденко…
І уряд формувати не з Банкової, а з нової коаліції національної єдності.
Хороший план дій? Тільки цього не буде. Зеленський готовий рятувати себе, звільнивши Єрмака, але не готовий відмовитися від власної корупційної вертикалі одноосібної влади. Знову буде велике ліжкопересувництво - і так до наступного мародерського скандалу, який неодмінно народить створена Зеленським
вертикаль.
В. Ар'єв
Зірок з себе вдають.
ключ.нік@zorrozorro1511
У внутрощах партіі
**абдискхасія - не чмо що вилізло НІЗВІДКИ.