Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" поддерживает решение Зеленского уволить Ермака

Фракция "Слуга народа" поддержит увольнение Ермака, — Арахамия

Фракция "Слуга народа" поддерживает решение президента Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

Об этом в телеграме сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда президента поддерживает его решение"

"Мы, как команда Президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции снаружи", - заявил Арахамия.

Он отметил, что президент "четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины".

"Это приоритет номер один для власти, для общества, для каждого украинца", - сказал парламентарий.

Также Арахамия добавил, что "для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине".

"Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. И он, как лидер нации, лидер государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри", - добавил глава фракции большинства.

Обыски и увольнение Ермака

У Арахамии честное лицо валютного кидалы с местного базара.
Таке відчуття що його хтось питав. Що скажуть то і робити буде
Таке відчуття що його хтось питав. Що скажуть то і робити буде
Це для того щоб відокремити партію СН він негідника Єрмака, його бруд це не СН, типа він не з нашої пісочниці, ми до нього жодного відношення не маємо.
Арахамию и всю банду СН - тоже в клетку зоопарка. Уничтожать крыс надо раскаленным катком. Что крысы пищат никого не интересует. Мы разрушаем сианискую машину. Жида за жидом, белый человек идет! Власть - Украинцам!!!
Держите в курсе. Ваше мнение важно для нас
Пам'ятаємо, як ти, друг Хламідія, сокрушався, що Борис Джонсон делегацію в Стамбулі розігнав.
У Арахамии честное лицо валютного кидалы с местного базара.
ломщіки, коли з віком втрачають швидкість пальців, то зазвичай йдуть у політику\депутати.
ще на деяких торгашів б/в мобілами схожий, ліл
Морда ящиком і цеглини просить.
морда 🦧 сухомськоі гамадріли , заблукавшого до України. Тотальні чужинці кровосісі Він , не мав бути , навіть обраним у ВР
Колись знав одного шахрая з південного берега Криму. Він розповідав. Стик 80-90х. Тоді ціна грошей була інша і за 100 доларів можна вже було тікати. Фізично, маю наувазі. Взяв гроші в руку на обмін і втікає з купюрою. Потім тиждень другий десь в іншому місті ,,працює,,
Арахама ловлять?
На Банковій знову стартував улюблений жанр - кадрова опера-буф. У повітрі запах гарячого попкорну, адже глядачам обіцяють велике «перезавантаження силового блоку».

Хоча насправді це не перезавантаження - це перестановка тулубів у кріслах, щоб хоч щось виглядало свіжим.

Журналіст Фомічов злив інформацію: Татарова нібито виносять із кабінету, як старий зламаний стілець. ДБР - міняють керівництво. І все це виглядає майже оптимістично, поки не доходиш до найсмішнішого моменту:

Малюка переводять на позицію Татарова.

Ага. З СБУ - просто під теплу ковдру Єрмака.

Це навіть не «кадрове рішення», це класична спецоперація по порятунку свого фаворита -

коли йдуть дощі, сухі парасолі ховають у комору,

а мокрі прикривають на балконі, щоб не зіпсували дорогий паркет.

Рояль рятує АліБабу - і робить це так елегантно, що хочеться аплодувати стоячи.

Татарова - у смітник чи в дипломати, Малюка - з кабінету в кабінет ,

а ми все ще робимо вигляд, що це «оновлення влади».

Нові кандидати? Прізвища звучать як список людей, яких можна знайти у вічному резерві Банкової:

«Хто вільний? Поклад? Добре, ставте Поклада».

Усе, дисципліна залізна:

ніхто зайвий до геніального диригента не потрапить.

Бо головне не нові обличчя - головне вчасно прикрити старі проблеми новими костюмами.

Те, що тоне країна - другорядне.

Головне, щоб оркестр на Банковій не зупинявся.

Грайте далі! Хай рухаються барабани, переносяться труби, перескакують скрипки.

Бо коли музика затихне - почуються справжні питання.

Поки що в офісі панує нервовий сміх, перемішаний із дивним оптимізмом:

може, знову пронесе.

Але всі розуміють:

коли влада починає міняти стільці - це тому, що підлога вже горить.

https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZUusrhuuav6TVzVAhPky1vgRGtDQlLQ3ZD7TwRyKKc1AlaEYqnelTe_pK0x-AjD4UAj7UkB9hYoWbLJyK5bXmbR8vvH5KDObucmFttOVlJYKQ1E3oMYDN8uhuALQetiFP7Fq_VlvW7ru_hnzCggRtPOHIZ5KJOVYvTSU6gNgr5evUEAgybBrwMu08_Hfr29V-o&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko
Судячи з фото, у кабінеті Єрмака роздягався якийсь клоун... А на телефоні АліБаби слідчі почули рінгтон, де хрипатий голос казав "Андрій, мені личить твоє кохання..."
ДУРДОМ- колаж Голубуцького - ОБШУК У ЄРМАКА називається
Залишив гардероб Арестовича на згадку.
кандидат на голову ВР, кажуть....
Його до цієї пори шукають в Сухумському обіз"яннику - втік
Таку "глибу" він не посуне, так і залишиться на ролі шакала Табакі.
Колективне фото Слуг Зеленського
Претендує...?
Бджоли проти меду.Слуги проти Єрмака.
ПОСЛОМ ДО КИТАЮ ЙОГО НАХЕР! да Арахамка? Бігом збери ВР бо йой на тебе в нього теж торба комПРоМАТУ
О, яким "сміливим" став хламіндіч!
цікаво за ними спостерігати. Ну просто як за скорпіоном та сколопєндрою у банці.
Схоже ми на порозі чергового нєв'******** уряду єдності.
показать весь комментарий
Хламідію на свалку!
подсос корабєльний
Бл.. Ну клоуни
Хіба у Хламідії є мозок для свого мнєнія?
Весь час до сьогодні язика в анусі тримав, а як дьоргнули за нитку, то одразу виразіл підтримку.
Одноклітинне створіння, мля!
********** за
агрохламідія- видатна українська агрополітикиня.
мені так подобається цей слуговнячий жабогадюкінг, шо тільки додавайте...
арахімія українець? - не смішить мої чоботи....
він реально ,втік з сухумського пітомника бібізян , блукав на россії , разом з *********** , а потім завербованих , сюди заслали , відновлювати , бред руссо -рашистов
Фракція "Слуга народу" підтримує рішення Зеленського звільнити Єрмака
фрікція кажете?
Джон Сміт:
"Відбудеться перезавантаження офісу президента".

Ні, Вова. Щоб перезавантажити Офіс президента остаточно, треба ще одного етого чорта відставити.

"З Єрмаком прийшов, з Єрмаком піду".

Давай.

Нах*й.
І в дальній путь на долгіє года.
тільки з повною конфіцкаю , намародерених мільярдів на крові ЗСУ, на всі цігроши , необхідно було знаходити все для фронту , для Перемоги, а зеленський з підручним Саботували Перемогу з рашистами, відсилаючи" двушку намоскву" , " мільйони на історіческую родіну мамісаші папі рімі Як, що їх просто , так відпустити на їх місто , вжє копитами чорти просяться
А ще кілька днів були за те, щоб він залишився. Принаймні ніхто не виступив проти. Бо тлусті конверти з грошима.

Чума на блаЗЄнів!
не сцьі, ти наступний
А що скаже товаріщ Безугла?
Україні, напевно, треба пройти крізь це.

Щоб потім ніколи в майбутньому не повторити 19.4.19.
скоро вся фракція буде підтримувати арешт Агрохімії...
Хотілося б почути - посадити
Усю ЗЕлену сРАТЬ.
Срань
Єрмака принесено в жертву. Значить, справи кепські. Але не Єрмаком єдиним.

А тепер соратник Януковича, вже раз врятований від НАБУ і САП Татаров.

А тепер прес-обслуга Януковича і брат ГРУшника Подоляк.

А тепер соратниця Медведчука, яка запускала шаттли на Крим, Верещук, а тепер віце-премʼєр Кулеба, а тепер замішана в брудних справах премʼєрка-стюардеса Свириденко

І уряд формувати не з Банкової, а з нової коаліції національної єдності.

Хороший план дій? Тільки цього не буде. Зеленський готовий рятувати себе, звільнивши Єрмака, але не готовий відмовитися від власної корупційної вертикалі одноосібної влади. Знову буде велике ліжкопересувництво - і так до наступного мародерського скандалу, який неодмінно народить створена Зеленським

вертикаль.

В. Ар'єв
Змусили гниду... але питання чому дєрьмак не має сидіти за мароберство і зраду??
Зеленський своїм указом, може призначити Андрія Борисовича, помічником президента по особистим дорученням.
По національной безопасности
єрмака на ноль?!
Потвори грьобані....кому вони це розповідають?люди кнопки блд....
***************- ти наступний!!!
Понакачували собі губи, ідіоти, ці всі аригамії, фурсенки і вся інша слуганародовська шваль.
Зірок з себе вдають.
Чмошники.
Бабуїн сухумський, ти один з наступних, хватить познущались над країною прийшов час за все відповідати разом.
І шо? дерьмак кудись зникне? Перестане впливати на шось? Як сидів на Банковій, так і буде сидіти. І неважливо, яка табличка буде висіти на кабінеті глави ОП.
"Крота" єрмака звільнили але боюсь що завдяки в тому числі і таким мавпоподібним істотам як арахамія справа його буде продовжувати жити і процвітати в Україні!
Ну просто в воздухе переобулся.
у арахамії така радість, що він в нестямі бовкнув, що "лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини" Джерело: https://censor.net/ua/n3587631. Тепер ми знаємо, хто був зсередини! І памятаємо, хто за цього зсередини, зуб давав!
Загін Стюардес Алібаби в шоці.
арахламідія тобі теж на вихід скоро вкажуть ,після татарова... ...
буратінка без єрмака?! Це як? Треба йому негайно з мацкви мертвечука виписувати.
агрохімія
можє цє , "хачапурі" з плівок "🦩фламіндіча " ?
Авжеж, триматись магістрального курсу партії і правітєльства!
https://x.com/zorrozorro1511

ключ.нік@zorrozorro1511



У внутрощах партіі
Куди ж ви без ЗЕленського,бо ви ніхто і звуть вас ніяк.Поки ЗЕбіл не сказав "фас" ви не бачили і не знали і він був таким гарним "Алі-Баба".
ТО абдискхасія** Давідавна НАСТУПНА?????
**абдискхасія - не чмо що вилізло НІЗВІДКИ.
Та не може цього бути. щоб баба такого чоловіка покинула.Не гулящий,все в сім'ю, по закордонам возить, всі питання вирішує - що ж Ваві ще потрібно?
Мені цікаво - коли фрікція слуг зможе самостійно діяти, як справжні депутати -безвказівки з банкової???
Прочитавши досьє цього чола, там просто піпець залишилося Нобелівську премію дати, Арахамія красавелло, окуеть. Найзрозуміліша схема відходу, ******** бабла відставку, і все...
