За Ермаком должна уйти "ермаковщина" и скомпрометированное правительство, - Порошенко

Порошенко о Ермаке

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прокомментировал увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Единство нужно. Не декоративное, а реальное. Единство вокруг Украины и европейских ценностей. И настало время, чтобы это слово стало действием. 

А действие означает простое: за Ермаком должна уйти и ермаковщина — давление на правоохранителей, использование санкций как инструмента рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграм-каналов и системных фейков.

Так же должно уйти и скомпрометированное правительство", - написал Порошенко в фейсбуке.

Политик подчеркнул: должно начать работать то, что строит государство - Конституция.

"Нам нужна новая и качественная проевропейская коалиция. Которая в соответствии с Конституцией сформирует новое профессиональное правительство. Это важный шанс для страны в сложнейших условиях", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко о Ермаке

Увольнение Ермака

Порошенко Петр Ермак Андрей
Топ комментарии
+28
Золото слово від Гетьмана!!!
28.11.2025 19:47 Ответить
+22
свинарчуки та їхні кражі це міф який був створений для тупорилого населення.
28.11.2025 19:58 Ответить
+19
Зелений уряд , найгірший уряд України! Скільки вони вкрали на протязі 3 років з міжнародної допомоги, одному богу відомо....
28.11.2025 19:47 Ответить
Золото слово від Гетьмана!!!
28.11.2025 19:47 Ответить
Ну,ну,ну.Я у 19 голосував за Порошенка.Але не треба його гетьманом називать.Схоже на лизоблюдство.Він цього не потребує як бубочка.Лідер опозиції достатньо.
28.11.2025 20:16 Ответить
Послиця Єрмака в Блогарії - особиста секспсихолог Єрмака

Послиця Єрмака у Швейцарії особиста генпрокурвище в ПРоукартурі Єрмака 2020 рік - Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедіктова сказала, що українське слідство дійде власних висновків.Джерело: https://censor.net/ua/n3218916

Послиця Єрмака у США - ще за часів Януковича підсудна корумпована дві не прийшла до суду Єрмаком ПРизначена в послицю СТЕФАНИШИНА

ПРо посла Єрмака у Словенії -

В 2020 году назначен на должность министра обороны Украины. Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СНБО (с 13 марта 2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

2 ноября 2021 года подал в отставку по состоянию здоровьяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 3 ноября 2021 года отставка была утверждена Верховной радой.

С 4 мая 2022 по 21 декабря 2024 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике

НАРИЄМО ЩЕ? Адже АЛІБАБА був головним дипломатом під кришею Буратіни
28.11.2025 20:18 Ответить
Зелений уряд , найгірший уряд України! Скільки вони вкрали на протязі 3 років з міжнародної допомоги, одному богу відомо....
28.11.2025 19:47 Ответить
І 6.5 років загалом в нас!
28.11.2025 19:57 Ответить
Петро, ипашь их всех!
28.11.2025 19:49 Ответить
28.11.2025 19:49 Ответить
це зєліні яєчка?
28.11.2025 19:50 Ответить
курей мабуть спирулиною кормлять?
28.11.2025 19:51 Ответить
чисто скумбрією
28.11.2025 19:55 Ответить
курей ЗЕленкою поять ...
28.11.2025 20:21 Ответить
Зелені, бо недосмажені. Смажені вже будуть коричневі і скручені какашками
28.11.2025 19:53 Ответить
видно сіль не той сістєми.
28.11.2025 19:59 Ответить
Якісь вони неукраїнські...
28.11.2025 19:55 Ответить
28.11.2025 19:51 Ответить
АліБаба та його розбійник, замаскований під "наполеона"
28.11.2025 20:23 Ответить
то он як звали віслюка алі баби.... наполєон
28.11.2025 20:26 Ответить
Если радость на всех одна - на всех и беда одна;

В море встает за волной волна, а за спиной - спина.

Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг,

Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.



Его не надо просить ни о чем, друг все поймет без слов.

Друг - это третье мое плечо, третье мое крыло.

А если случится, что он влюблен, а я на его пути;

Уйду с дороги, таков закон - третий должен уйти.
28.11.2025 21:01 Ответить
А ти пішов за свинарчуком?!
28.11.2025 19:54 Ответить
а мав? то була звичайна спецоперація, щоб отримати рідкісні деталі, за таке медалі дають
28.11.2025 19:56 Ответить
свинарчуки та їхні кражі це міф який був створений для тупорилого населення.
28.11.2025 19:58 Ответить
28.11.2025 20:01 Ответить
28.11.2025 20:02 Ответить
Свинарчук і єрмак, це як Українець і москаль!
28.11.2025 20:44 Ответить
Сподіваюсь, ця зелена фсбешна падла здорова і придатна? Чекаємо на повістку чи краще зразу в бусік?
28.11.2025 19:55 Ответить
Не в бусік. В буцегарню.
28.11.2025 20:02 Ответить
На розмінування!!!
28.11.2025 20:03 Ответить
Теж варіант.
28.11.2025 20:06 Ответить
Если Ермак просто пересядет из одного кабинета в другой, но сохранит интимные отношения с Боневтиком - это ж..па!
Но петля стает уже...
Це добре!
28.11.2025 19:57 Ответить
Саме жопа для них і є прєдмєтом удовлєтворєнія)))
28.11.2025 20:19 Ответить
"єрмаковщина " в переносному-"рашистська агентура"
28.11.2025 19:57 Ответить
100%. Бо "єрмак" це на сьогодні вже корумпована система, яка тримається на людяї Єрмака, яких він за 6,5 років розставив на всі гілки та потоки від енергетики та МЗС до Міноборони та Нафтогазу. Від АРМА до митниці та погранслужби. Єрмак це мафіозна система, яка була створена як паралельна держава, яка підмінила собою державні механізми, які працювали до 2019 року та на яких трималася українська дердава. І лише Зеленський вирішив зруйнувати всі державні інституції, підмінивши їх мафіозними звязками свого найближчого оточення. Бо з прослушки НАБУ ми бачимо, як Міндіч та його ОЗУ роздає вказівки посадовим особам, при цьому Міндіч не є держслужбовцем, не займає жодної державної посади, але його кришував Єрмак-АліБаба а Єрмака покривав Зеленський і лише зі згоди та з дозволу Зеленського працювала вся ця мафіозна піраміда. І звісно, що Зеленський і в тємє і в долє. І має сидіти пожиттєво, або в разі бикування проти народу, має повторити "Чаушеску-челендж"...
28.11.2025 20:00 Ответить
За Єрмаком має піти сам Зе. Єрмак - табуретка Зеленського, він на ній стоїть (стояв). Ця табуретка вже розвалена. Позиції Зеленського значно послаблені.
Єрмака демонізували і він, будучи у суспільній свідомості (в т.ч. завдяки ЗМІ) тісно прив'язаний до Зеленського, потягнув і ще довго тягтиме на дно його рейтинг. Зеленський довго цього не хотів розуміти. Він мав раніше скинути цей баласт, менші збитки він би отримав для свого рейтингу та політичної репутації. Інша справа - причини, через які він цього не робив Але ж є елементарні закони політтехнологій, і вони зараз почнуть демонструвати самі себе, як вони працюють.
28.11.2025 20:01 Ответить
Д"Єрмак - не "табуретка"... Він "ляльковод"... А "Блазень" - його маріонетка... Коли зі сцени піде "ляльковод", який "смикає за ниточки" - маріонетка не зможе рухаться , і стане просто набором дерев"них планок, обтягнутих шматками тканини...
28.11.2025 21:09 Ответить
До цього все йшло - злодійський клан окупував Україну
28.11.2025 20:01 Ответить
Люди здуріли?
Яке звільнити? Посадити до кінця життя.
28.11.2025 20:08 Ответить
а якби не здурілі хіба б вони 4 рази клована вибрали б гетьманом?
здуріли...
28.11.2025 20:16 Ответить
Я б сказав голобородьщина!
28.11.2025 20:08 Ответить
кляті Біндеровці єрмака свалілі......

28.11.2025 20:08 Ответить
28.11.2025 20:09 Ответить
Воно його знало Андрюшік?
28.11.2025 20:20 Ответить
73 всі на місці - там розому не прибавилось.
28.11.2025 20:10 Ответить
зебіла видно здалеку
28.11.2025 20:18 Ответить
Дєрьмак звільнений, але гроші ботві за вкиди все одно капають
28.11.2025 20:24 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17805 Ростислав Павленко:

Відставки Єрмака, як і перед тим - двох міністрів-відбувайлів - недостатньо!

Мають піти геть усі замішані в корупційному скандалі.
Бо цей скандал - лише ілюстрація, до чого довели безвідповідальність, безкарність і некомпетентність.

Тож зробити «карусельку», знов помінявши на посадах тих самих людей - не вийде.
28.11.2025 20:14 Ответить
Ага. Навіть Єрмак нікуди не дінеться, не те що Єрмаковщина. Буде числитись позаштатним радником позаштатного радника. І керувати всім так само.
28.11.2025 20:14 Ответить
Нужны Полные Перевыборы - и Президента и Рады!!!
28.11.2025 20:16 Ответить
неможливо, вибори до ВР заборонені Конституцією, а президента хоч і можна переобрати, але навіть опозиція не хоче цим займатися
28.11.2025 20:21 Ответить
Нужни полниє переводкі затворов!✌️
28.11.2025 20:22 Ответить
Та щас. Не для того дєрьмак "звільнився".
28.11.2025 20:21 Ответить
Земля Зеля тебе или колба
28.11.2025 20:34 Ответить
Все ж здоровий політичний глузд переміг і Зеленський вимушено довелося позбутися токсичного Єрмака.
Припустимо, Свириденко або Маркарова замінять Єрмака в його (ще вчора) кріслі і кабінеті. Вони не мають такої величезної політичної та особистої негативної харизми; але вони не мають адміністративної харизми, щоб контролювати буквально все в країні та мати свою частку (в т.ч. в корупційних процесах, які, безумовно продовжаться і будуть). Тобто Зеленський зараз перетворюється на менеджера, а голова його канцелярії - на завідувача, відповідального за наявність "клею та скрепок"; і не буде сірим кардиналом, котрий тримає в корупційних заручниках усю країну. Тому це однозначно крок уперед і тому його вітає і Захід, і опозиція.
Тепер опозиція почне з новою силою вимагати уряду національної єдності та звільнення всіх токсичних персонажів у владі. Падіння начебто вічного Єрмака надихає.
Яким менеджером виявиться Зеленський - невідомо, але скоро дізнаємось та оцінимо. Тим, хто чекає на відставку Зеленського - то дарма.. Це так не працює (якщо не втече, звісно, як овощ). А от будуть колись вибори - народ вирішить.
Щодо дипломатичного процесу, то він не зміниться і не постраждає. Європа за нами!
28.11.2025 20:36 Ответить
Потихеньку і до зєлі доберемося!
28.11.2025 20:45 Ответить
 
 