За Ермаком должна уйти "ермаковщина" и скомпрометированное правительство, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прокомментировал увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Единство нужно. Не декоративное, а реальное. Единство вокруг Украины и европейских ценностей. И настало время, чтобы это слово стало действием.
А действие означает простое: за Ермаком должна уйти и ермаковщина — давление на правоохранителей, использование санкций как инструмента рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграм-каналов и системных фейков.
Так же должно уйти и скомпрометированное правительство", - написал Порошенко в фейсбуке.
Политик подчеркнул: должно начать работать то, что строит государство - Конституция.
"Нам нужна новая и качественная проевропейская коалиция. Которая в соответствии с Конституцией сформирует новое профессиональное правительство. Это важный шанс для страны в сложнейших условиях", - отметил лидер "ЕС".
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Єрмака демонізували і він, будучи у суспільній свідомості (в т.ч. завдяки ЗМІ) тісно прив'язаний до Зеленського, потягнув і ще довго тягтиме на дно його рейтинг. Зеленський довго цього не хотів розуміти. Він мав раніше скинути цей баласт, менші збитки він би отримав для свого рейтингу та політичної репутації. Інша справа - причини, через які він цього не робив Але ж є елементарні закони політтехнологій, і вони зараз почнуть демонструвати самі себе, як вони працюють.
Відставки Єрмака, як і перед тим - двох міністрів-відбувайлів - недостатньо!
Мають піти геть усі замішані в корупційному скандалі.
Бо цей скандал - лише ілюстрація, до чого довели безвідповідальність, безкарність і некомпетентність.
Тож зробити «карусельку», знов помінявши на посадах тих самих людей - не вийде.
Припустимо, Свириденко або Маркарова замінять Єрмака в його (ще вчора) кріслі і кабінеті. Вони не мають такої величезної політичної та особистої негативної харизми; але вони не мають адміністративної харизми, щоб контролювати буквально все в країні та мати свою частку (в т.ч. в корупційних процесах, які, безумовно продовжаться і будуть). Тобто Зеленський зараз перетворюється на менеджера, а голова його канцелярії - на завідувача, відповідального за наявність "клею та скрепок"; і не буде сірим кардиналом, котрий тримає в корупційних заручниках усю країну. Тому це однозначно крок уперед і тому його вітає і Захід, і опозиція.
Тепер опозиція почне з новою силою вимагати уряду національної єдності та звільнення всіх токсичних персонажів у владі. Падіння начебто вічного Єрмака надихає.
Яким менеджером виявиться Зеленський - невідомо, але скоро дізнаємось та оцінимо. Тим, хто чекає на відставку Зеленського - то дарма.. Це так не працює (якщо не втече, звісно, як овощ). А от будуть колись вибори - народ вирішить.
Щодо дипломатичного процесу, то він не зміниться і не постраждає. Європа за нами!