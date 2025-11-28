За Ермаком должна уйти "ермаковщина" и скомпрометированное правительство, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прокомментировал увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Единство нужно. Не декоративное, а реальное. Единство вокруг Украины и европейских ценностей. И настало время, чтобы это слово стало действием.

А действие означает простое: за Ермаком должна уйти и ермаковщина — давление на правоохранителей, использование санкций как инструмента рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграм-каналов и системных фейков.

Так же должно уйти и скомпрометированное правительство", - написал Порошенко в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение двух министров не решит кризис — нужна полная перезагрузка власти, — Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Политик подчеркнул: должно начать работать то, что строит государство - Конституция.

"Нам нужна новая и качественная проевропейская коалиция. Которая в соответствии с Конституцией сформирует новое профессиональное правительство. Это важный шанс для страны в сложнейших условиях", - отметил лидер "ЕС".

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермаку вручат подозрение в ближайшее время, - источники