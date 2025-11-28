За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією.
А дія означає просте: за Єрмаком має піти і єрмаковщина — тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків.
Так само має піти і скомпрометований уряд", - написав Порошенко у фейсбуці.
Політик наголосив: має запрацювати те, що будує державу - Конституція.
"Нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", - зазначив лідер "ЄС".
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відродження ЗСУ: Порошенко прийшов до влади у 2014 році, коли армія була в жалюгідному стані. Я вважаю його головною заслугою відновлення боєздатності армії, забезпечення її технікою та формою.
Послиця Єрмака у Швейцарії особиста генпрокурвище в ПРоукартурі Єрмака 2020 рік - Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедіктова сказала, що українське слідство дійде власних висновків.Джерело: https://censor.net/ua/n3218916
Послиця Єрмака у США - ще за часів Януковича підсудна корумпована дві не прийшла до суду Єрмаком ПРизначена в послицю СТЕФАНИШИНА
ПРо посла Єрмака у Словенії -
В 2020 году назначен на должность министра обороны Украины. Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СНБО (с 13 марта 2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
2 ноября 2021 года подал в отставку по состоянию здоровьяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 3 ноября 2021 года отставка была утверждена Верховной радой.
С 4 мая 2022 по 21 декабря 2024 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике
НАРИЄМО ЩЕ? Адже АЛІБАБА був головним дипломатом під кришею Буратіни
В море встает за волной волна, а за спиной - спина.
Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг,
Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.
Его не надо просить ни о чем, друг все поймет без слов.
Друг - это третье мое плечо, третье мое крыло.
А если случится, что он влюблен, а я на его пути;
Уйду с дороги, таков закон - третий должен уйти.
у коханні та на війні усі засоби гарні
Но петля стает уже...
Це добре!
Єрмака демонізували і він, будучи у суспільній свідомості (в т.ч. завдяки ЗМІ) тісно прив'язаний до Зеленського, потягнув і ще довго тягтиме на дно його рейтинг. Зеленський довго цього не хотів розуміти. Він мав раніше скинути цей баласт, менші збитки він би отримав для свого рейтингу та політичної репутації. Інша справа - причини, через які він цього не робив Але ж є елементарні закони політтехнологій, і вони зараз почнуть демонструвати самі себе, як вони працюють.
Яке звільнити? Посадити до кінця життя.
здуріли...
Відставки Єрмака, як і перед тим - двох міністрів-відбувайлів - недостатньо!
Мають піти геть усі замішані в корупційному скандалі.
Бо цей скандал - лише ілюстрація, до чого довели безвідповідальність, безкарність і некомпетентність.
Тож зробити «карусельку», знов помінявши на посадах тих самих людей - не вийде.
Припустимо, Свириденко або Маркарова замінять Єрмака в його (ще вчора) кріслі і кабінеті. Вони не мають такої величезної політичної та особистої негативної харизми; але вони не мають адміністративної харизми, щоб контролювати буквально все в країні та мати свою частку (в т.ч. в корупційних процесах, які, безумовно продовжаться і будуть). Тобто Зеленський зараз перетворюється на менеджера, а голова його канцелярії - на завідувача, відповідального за наявність "клею та скрепок"; і не буде сірим кардиналом, котрий тримає в корупційних заручниках усю країну. Тому це однозначно крок уперед і тому його вітає і Захід, і опозиція.
Тепер опозиція почне з новою силою вимагати уряду національної єдності та звільнення всіх токсичних персонажів у владі. Падіння начебто вічного Єрмака надихає.
Яким менеджером виявиться Зеленський - невідомо, але скоро дізнаємось та оцінимо. Тим, хто чекає на відставку Зеленського - то дарма.. Це так не працює (якщо не втече, звісно, як овощ). А от будуть колись вибори - народ вирішить.
Щодо дипломатичного процесу, то він не зміниться і не постраждає. Європа за нами!
Єрмак принесений в жертву. Значить, справи кепські. Але не Єрмаком єдиним.
А тепер соратник Януковича, вже раз врятований від НАБУ і САП Татаров.
А тепер прес-обслуга Януковича і брат ГРУшника Подоляк.
Тепер соратниця Медведчука, яка запускала шаттли на Крим, Верещук, а тепер віце-премʼєр Кулеба, а тепер замішана в брудних справах премʼєрка-стюардеса Свириденко…
І уряд формувати не з Банкової, а з нової коаліції національної єдності.
Хороший план дій? Тільки цього не буде. Зеленський готовий рятувати себе, звільнивши Єрмака, але не готовий відмовитися від власної корупційної вертикалі одноосібної влади. Знову буде велике ліжкопересувництво - і так до наступного мародерського скандалу, який неодмінно народить створена Зеленським вертикаль.
Перший пішов, але ним відставки мають лише початися. Бо все це не лише про персоналії. Це про зміну підходу до управління державою, повернення субʼєктності парламенту, створення суб'єктності уряду через його повне перезавантаження і підзвітність парламенту.
Конституцію треба терміново знімати з паузи. А ще перезавантажити ДБР, Держфінмоніторинг, АМКУ, повернути конкурси в прокуратуру, позвільняли і притягти до відповідальності всіх, на кого впала корупційна тінь і залучити до державного управління не лояльних, а професійних.