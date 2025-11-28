УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Відставка уряду Звільнення Єрмака
5 670 71

За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко

Порошенко про Єрмака

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією. 

А дія означає просте: за Єрмаком має піти і єрмаковщина — тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків.

Так само має піти і скомпрометований уряд", - написав Порошенко у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення двох міністрів не вирішить кризу - потрібне повне перезавантаження влади, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Політик наголосив: має запрацювати те, що будує державу - Конституція.

"Нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко про Єрмака

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела

Автор: 

Порошенко Петро (14970) Єрмак Андрій (1780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Золото слово від Гетьмана!!!
показати весь коментар
28.11.2025 19:47 Відповісти
+35
Зелений уряд , найгірший уряд України! Скільки вони вкрали на протязі 3 років з міжнародної допомоги, одному богу відомо....
показати весь коментар
28.11.2025 19:47 Відповісти
+35
свинарчуки та їхні кражі це міф який був створений для тупорилого населення.
показати весь коментар
28.11.2025 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золото слово від Гетьмана!!!
показати весь коментар
28.11.2025 19:47 Відповісти
Ну,ну,ну.Я у 19 голосував за Порошенка.Але не треба його гетьманом називать.Схоже на лизоблюдство.Він цього не потребує як бубочка.Лідер опозиції достатньо.
показати весь коментар
28.11.2025 20:16 Відповісти
І я в 2019 голосував за Порошенка і вважаю, що Гетьман, то якраз про нього.
показати весь коментар
28.11.2025 21:36 Відповісти
Історично гетьман - це насамперед військовий лідер, головнокомандувач Війська Запорозького.

Відродження ЗСУ: Порошенко прийшов до влади у 2014 році, коли армія була в жалюгідному стані. Я вважаю його головною заслугою відновлення боєздатності армії, забезпечення її технікою та формою.
показати весь коментар
29.11.2025 02:25 Відповісти
Послиця Єрмака в Блогарії - особиста секспсихолог Єрмака

Послиця Єрмака у Швейцарії особиста генпрокурвище в ПРоукартурі Єрмака 2020 рік - Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", Венедіктова сказала, що українське слідство дійде власних висновків.Джерело: https://censor.net/ua/n3218916

Послиця Єрмака у США - ще за часів Януковича підсудна корумпована дві не прийшла до суду Єрмаком ПРизначена в послицю СТЕФАНИШИНА

ПРо посла Єрмака у Словенії -

В 2020 году назначен на должность министра обороны Украины. Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СНБО (с 13 марта 2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

2 ноября 2021 года подал в отставку по состоянию здоровьяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 3 ноября 2021 года отставка была утверждена Верховной радой.

С 4 мая 2022 по 21 декабря 2024 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике

НАРИЄМО ЩЕ? Адже АЛІБАБА був головним дипломатом під кришею Буратіни
показати весь коментар
28.11.2025 20:18 Відповісти
Зелений уряд , найгірший уряд України! Скільки вони вкрали на протязі 3 років з міжнародної допомоги, одному богу відомо....
показати весь коментар
28.11.2025 19:47 Відповісти
І 6.5 років загалом в нас!
показати весь коментар
28.11.2025 19:57 Відповісти
Петро, ипашь их всех!
показати весь коментар
28.11.2025 19:49 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 19:49 Відповісти
це зєліні яєчка?
показати весь коментар
28.11.2025 19:50 Відповісти
курей мабуть спирулиною кормлять?
показати весь коментар
28.11.2025 19:51 Відповісти
чисто скумбрією
показати весь коментар
28.11.2025 19:55 Відповісти
курей ЗЕленкою поять ...
показати весь коментар
28.11.2025 20:21 Відповісти
Зелені, бо недосмажені. Смажені вже будуть коричневі і скручені какашками
показати весь коментар
28.11.2025 19:53 Відповісти
видно сіль не той сістєми.
показати весь коментар
28.11.2025 19:59 Відповісти
Якісь вони неукраїнські...
показати весь коментар
28.11.2025 19:55 Відповісти
ЦЕ ПО 17 ?????
показати весь коментар
28.11.2025 21:37 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 19:51 Відповісти
АліБаба та його розбійник, замаскований під "наполеона"
показати весь коментар
28.11.2025 20:23 Відповісти
то он як звали віслюка алі баби.... наполєон
показати весь коментар
28.11.2025 20:26 Відповісти
Если радость на всех одна - на всех и беда одна;

В море встает за волной волна, а за спиной - спина.

Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг,

Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.



Его не надо просить ни о чем, друг все поймет без слов.

Друг - это третье мое плечо, третье мое крыло.

А если случится, что он влюблен, а я на его пути;

Уйду с дороги, таков закон - третий должен уйти.
показати весь коментар
28.11.2025 21:01 Відповісти
дурня
у коханні та на війні усі засоби гарні
показати весь коментар
29.11.2025 04:37 Відповісти
Алі- Баба і віслючок, уявивши себе конякою.
показати весь коментар
28.11.2025 21:39 Відповісти
А ти пішов за свинарчуком?!
показати весь коментар
28.11.2025 19:54 Відповісти
а мав? то була звичайна спецоперація, щоб отримати рідкісні деталі, за таке медалі дають
показати весь коментар
28.11.2025 19:56 Відповісти
свинарчуки та їхні кражі це міф який був створений для тупорилого населення.
показати весь коментар
28.11.2025 19:58 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 20:01 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 20:02 Відповісти
Свинарчук і єрмак, це як Українець і москаль!
показати весь коментар
28.11.2025 20:44 Відповісти
Сподіваюсь, ця зелена фсбешна падла здорова і придатна? Чекаємо на повістку чи краще зразу в бусік?
показати весь коментар
28.11.2025 19:55 Відповісти
Не в бусік. В буцегарню.
показати весь коментар
28.11.2025 20:02 Відповісти
На розмінування!!!
показати весь коментар
28.11.2025 20:03 Відповісти
Теж варіант.
показати весь коментар
28.11.2025 20:06 Відповісти
Если Ермак просто пересядет из одного кабинета в другой, но сохранит интимные отношения с Боневтиком - это ж..па!
Но петля стает уже...
Це добре!
показати весь коментар
28.11.2025 19:57 Відповісти
Саме жопа для них і є прєдмєтом удовлєтворєнія)))
показати весь коментар
28.11.2025 20:19 Відповісти
"єрмаковщина " в переносному-"рашистська агентура"
показати весь коментар
28.11.2025 19:57 Відповісти
100%. Бо "єрмак" це на сьогодні вже корумпована система, яка тримається на людяї Єрмака, яких він за 6,5 років розставив на всі гілки та потоки від енергетики та МЗС до Міноборони та Нафтогазу. Від АРМА до митниці та погранслужби. Єрмак це мафіозна система, яка була створена як паралельна держава, яка підмінила собою державні механізми, які працювали до 2019 року та на яких трималася українська дердава. І лише Зеленський вирішив зруйнувати всі державні інституції, підмінивши їх мафіозними звязками свого найближчого оточення. Бо з прослушки НАБУ ми бачимо, як Міндіч та його ОЗУ роздає вказівки посадовим особам, при цьому Міндіч не є держслужбовцем, не займає жодної державної посади, але його кришував Єрмак-АліБаба а Єрмака покривав Зеленський і лише зі згоди та з дозволу Зеленського працювала вся ця мафіозна піраміда. І звісно, що Зеленський і в тємє і в долє. І має сидіти пожиттєво, або в разі бикування проти народу, має повторити "Чаушеску-челендж"...
показати весь коментар
28.11.2025 20:00 Відповісти
За Єрмаком має піти сам Зе. Єрмак - табуретка Зеленського, він на ній стоїть (стояв). Ця табуретка вже розвалена. Позиції Зеленського значно послаблені.
Єрмака демонізували і він, будучи у суспільній свідомості (в т.ч. завдяки ЗМІ) тісно прив'язаний до Зеленського, потягнув і ще довго тягтиме на дно його рейтинг. Зеленський довго цього не хотів розуміти. Він мав раніше скинути цей баласт, менші збитки він би отримав для свого рейтингу та політичної репутації. Інша справа - причини, через які він цього не робив Але ж є елементарні закони політтехнологій, і вони зараз почнуть демонструвати самі себе, як вони працюють.
показати весь коментар
28.11.2025 20:01 Відповісти
Д"Єрмак - не "табуретка"... Він "ляльковод"... А "Блазень" - його маріонетка... Коли зі сцени піде "ляльковод", який "смикає за ниточки" - маріонетка не зможе рухаться , і стане просто набором дерев"них планок, обтягнутих шматками тканини...
показати весь коментар
28.11.2025 21:09 Відповісти
До цього все йшло - злодійський клан окупував Україну
показати весь коментар
28.11.2025 20:01 Відповісти
Люди здуріли?
Яке звільнити? Посадити до кінця життя.
показати весь коментар
28.11.2025 20:08 Відповісти
а якби не здурілі хіба б вони 4 рази клована вибрали б гетьманом?
здуріли...
показати весь коментар
28.11.2025 20:16 Відповісти
Я б сказав голобородьщина!
показати весь коментар
28.11.2025 20:08 Відповісти
кляті Біндеровці єрмака свалілі......

показати весь коментар
28.11.2025 20:08 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2025 20:09 Відповісти
Воно його знало Андрюшік?
показати весь коментар
28.11.2025 20:20 Відповісти
73 всі на місці - там розому не прибавилось.
показати весь коментар
28.11.2025 20:10 Відповісти
зебіла видно здалеку
показати весь коментар
28.11.2025 20:18 Відповісти
Дєрьмак звільнений, але гроші ботві за вкиди все одно капають
показати весь коментар
28.11.2025 20:24 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17805 Ростислав Павленко:

Відставки Єрмака, як і перед тим - двох міністрів-відбувайлів - недостатньо!

Мають піти геть усі замішані в корупційному скандалі.
Бо цей скандал - лише ілюстрація, до чого довели безвідповідальність, безкарність і некомпетентність.

Тож зробити «карусельку», знов помінявши на посадах тих самих людей - не вийде.
показати весь коментар
28.11.2025 20:14 Відповісти
Ага. Навіть Єрмак нікуди не дінеться, не те що Єрмаковщина. Буде числитись позаштатним радником позаштатного радника. І керувати всім так само.
показати весь коментар
28.11.2025 20:14 Відповісти
Нужны Полные Перевыборы - и Президента и Рады!!!
показати весь коментар
28.11.2025 20:16 Відповісти
неможливо, вибори до ВР заборонені Конституцією, а президента хоч і можна переобрати, але навіть опозиція не хоче цим займатися
показати весь коментар
28.11.2025 20:21 Відповісти
Нужни полниє переводкі затворов!✌️
показати весь коментар
28.11.2025 20:22 Відповісти
Та щас. Не для того дєрьмак "звільнився".
показати весь коментар
28.11.2025 20:21 Відповісти
Земля Зеля тебе или колба
показати весь коментар
28.11.2025 20:34 Відповісти
Все ж здоровий політичний глузд переміг і Зеленський вимушено довелося позбутися токсичного Єрмака.
Припустимо, Свириденко або Маркарова замінять Єрмака в його (ще вчора) кріслі і кабінеті. Вони не мають такої величезної політичної та особистої негативної харизми; але вони не мають адміністративної харизми, щоб контролювати буквально все в країні та мати свою частку (в т.ч. в корупційних процесах, які, безумовно продовжаться і будуть). Тобто Зеленський зараз перетворюється на менеджера, а голова його канцелярії - на завідувача, відповідального за наявність "клею та скрепок"; і не буде сірим кардиналом, котрий тримає в корупційних заручниках усю країну. Тому це однозначно крок уперед і тому його вітає і Захід, і опозиція.
Тепер опозиція почне з новою силою вимагати уряду національної єдності та звільнення всіх токсичних персонажів у владі. Падіння начебто вічного Єрмака надихає.
Яким менеджером виявиться Зеленський - невідомо, але скоро дізнаємось та оцінимо. Тим, хто чекає на відставку Зеленського - то дарма.. Це так не працює (якщо не втече, звісно, як овощ). А от будуть колись вибори - народ вирішить.
Щодо дипломатичного процесу, то він не зміниться і не постраждає. Європа за нами!
показати весь коментар
28.11.2025 20:36 Відповісти
Потихеньку і до зєлі доберемося!
показати весь коментар
28.11.2025 20:45 Відповісти
І КАВУНІЗМ!
показати весь коментар
28.11.2025 21:32 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17801 Володимир Арʼєв:
Єрмак принесений в жертву. Значить, справи кепські. Але не Єрмаком єдиним.
А тепер соратник Януковича, вже раз врятований від НАБУ і САП Татаров.
А тепер прес-обслуга Януковича і брат ГРУшника Подоляк.
Тепер соратниця Медведчука, яка запускала шаттли на Крим, Верещук, а тепер віце-премʼєр Кулеба, а тепер замішана в брудних справах премʼєрка-стюардеса Свириденко…
І уряд формувати не з Банкової, а з нової коаліції національної єдності.
Хороший план дій? Тільки цього не буде. Зеленський готовий рятувати себе, звільнивши Єрмака, але не готовий відмовитися від власної корупційної вертикалі одноосібної влади. Знову буде велике ліжкопересувництво - і так до наступного мародерського скандалу, який неодмінно народить створена Зеленським вертикаль.
показати весь коментар
28.11.2025 21:56 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17803 нардепка «ЄС» Іванна Климпуш-Цинцадзе:

Перший пішов, але ним відставки мають лише початися. Бо все це не лише про персоналії. Це про зміну підходу до управління державою, повернення субʼєктності парламенту, створення суб'єктності уряду через його повне перезавантаження і підзвітність парламенту.

Конституцію треба терміново знімати з паузи. А ще перезавантажити ДБР, Держфінмоніторинг, АМКУ, повернути конкурси в прокуратуру, позвільняли і притягти до відповідальності всіх, на кого впала корупційна тінь і залучити до державного управління не лояльних, а професійних.
показати весь коментар
28.11.2025 21:59 Відповісти
Дай Боже сили фракції ЄС...та підтримкі від народу ...Геть 🤡 зеленського чорта !!!
показати весь коментар
28.11.2025 23:43 Відповісти
 
 