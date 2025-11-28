За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією.

А дія означає просте: за Єрмаком має піти і єрмаковщина — тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків.

Так само має піти і скомпрометований уряд", - написав Порошенко у фейсбуці.

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Політик наголосив: має запрацювати те, що будує державу - Конституція.

"Нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", - зазначив лідер "ЄС".

Звільнення Єрмака

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