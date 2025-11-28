Фракція "Слуга народу" підтримує рішення Зеленського звільнити Єрмака, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" підтримує рішення президента Володимира Зеленського звільнити Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента.

Про це в телеграм повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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"Команда президента підтримує його рішення"

"Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що президент "чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України".

"Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця", - сказав парламентар.

Також Арахамія додав, що "для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України".

"Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини", - додав голова фракції більшості.

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