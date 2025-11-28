Відставка Єрмака – заслуга суспільства, але без підозри – це цирк, - Симороз

Ветеран Олег Симороз прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента, назвавши це "заслугою суспільства". Водночас він зауважив, що звільнення Єрмака без оголошення підозри виглядає "цирком".

Про це Симороз написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Відставки без підозри - замало. Єрмак без підозри - це цирк. Його відставка, це заслуга суспільства, яке роками вимагало звільнення цього ларьочника! Що там Татаров? Як справи у Умєрова? Як там уряд Єрмака?Якщо хтось просто вирішив переставляти ліжка, то це мало, що змінить", - написав ветеран російсько-української війни.

Симороз додав, що "віра суспільства повернеться тоді, коли Єрмак опиниться в тюрмі".

"Уряд Єрмака в повному складі має бути відправлений у відставку, так само як і його голови ОВА. Після чого мають пройти реальні зміни в армії з вектором на активну оборону та людей в армії, яких зараз дефіцит", - наголосив він.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" підтримує рішення Зеленського звільнити Єрмака, - Арахамія

Обшуки та звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа, - Axios