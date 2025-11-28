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Новини Звільнення Єрмака
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Відставка Єрмака – заслуга суспільства, але без підозри – це цирк, - Симороз

єрмак

Ветеран Олег Симороз прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента, назвавши це "заслугою суспільства". Водночас він зауважив, що звільнення Єрмака без оголошення  підозри виглядає "цирком".

Про це Симороз написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Відставки без підозри - замало. Єрмак без підозри - це цирк. Його відставка, це заслуга суспільства, яке роками вимагало звільнення цього ларьочника! Що там Татаров? Як справи у Умєрова? Як там уряд Єрмака?Якщо хтось просто вирішив переставляти ліжка, то це мало, що змінить", - написав ветеран російсько-української війни.

Симороз додав, що "віра суспільства повернеться тоді, коли Єрмак опиниться в тюрмі".

"Уряд Єрмака в повному складі має бути відправлений у відставку, так само як і його голови ОВА. Після чого мають пройти реальні зміни в армії з вектором на активну оборону та людей в армії, яких зараз дефіцит", - наголосив він.

допис

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Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780) підозра (1019) Симороз Олег (12)
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https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun?__cft__[0]=AZUN0Mj2k-egxNgvoO7YiFK7TjMqVrBwgGLYLum6cQIBb9l1kD9Ng4K76UNBH5VIw1_hXfyhMC99c5ozyIQq6jfFVzZEfoPgPcAgaBewgEmlbaf8OdHXzU_bnR4p2Fm4oo9QCd1PwGyGVD2AQQV1uFrYC07i2HVHsvwXJntg1gu-Nc6oAGssaNL2Gyx5A65Dw34&__tn__=-UC%2CP-R Kostiantyn Korsun
Ми почуємо ще більш цікаві "плівки": "Плівки Алі-Баби",а може й "Плівки Портрета"https://republic.com.ua/article/mi-pochu%d1%94mo-shhe-bilsh-czikavi-plivki-plivki-ali-babia-mozhe-j-plivki-portreta.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/opinion

Давайте я поясню за обшуки, бо багато хто не розуміє навіщо їх проводити, якщо фігуранти про них знають та чекають їх та "все вже сховали".

По-перше, "все сховати" досить важко. Можна якісь матеріальні штуки (наприклад, ноутбуки чи валізи з доларами) вивезти з одного приміщення і помістити в інше.

Але якщо уся злочинна група вже давно знаходиться під щільним візуальним спостереженням - ці "інші приміщення" також відомі, і там теж проведуть обшуки, одночасно з "основними" приміщеннями".

І банківські чарунки чи схованка в лісі теж ніяк не врятують.

По-друге. Досить часто обшуки мають ритуальний характер, суто формальний

"Для галочки", простіше кажучи.

Просто їх проведення вимагає процесуальне законодавство. Щоб виконати усі можливі дії для збору доказів.

Інколи під час очікувано-безглуздого обшуку знаходять предмети або документи, які допомагають розслідуванню, причому сам обшукуваний не усвідомлював значення знайденого, і тому не ховав їх.

Особливо це стосується всілякої техніки.

І ось тут у нас по-третє. Основне, що вилучається під час обшуків - це техніка, носії інформації: смартфони, планшети, лептопи, комп'ютери, флешки, зовнішні диски, сервери, тощо. Зрозуміло, що заздалегідь попереджені про обшуки підозрювані обов'язково все "почистять" або знищать техніку.

Але це допомагає далеко не завжди.

Правильно знищити той самий лаптоп - це буквально його розплавити, а у домашніх умовах зробити це проблематично.

Програмно видалити інформацію з пристрою - ще гірший (для корупціонера) варіант.

НАБУ оснащене ************** американськими та европейськими засобами відновлення даних, про які одноклітинні організми не мають найменшого поняття. І підлеглим їм правопохеронцям (типу кишенькового ДБР) ці засоби не надаються і не продаються. Оскільки партнери прекрасно знають ху-із-ху в українській політиці.

А запрошувати до себе навіть найлояльнішого працівника, скажімо, УДО, щоб той професійно почистив твої девайси - це ініші ризики. Наприклад, що він пізніше буде свідком проти тебе. Або таємно скопіює компромат і буде шантажувати. Або що насправді він не набагато вправніший, ніж ти.

Тому, як то кажуть: "хочеш щось зробити добре - зроби це сам". От вони і роблять.

Але ж вони усі тупенькі та криворукі. Вірять, що їхній ватажок "фартовий" і думати більше ні ж на крок вперед - це нудно, немає шоу, не смішно.

Приблизно ті ж самі цілі переслідує під час обшуків і так звана "політична поліція" - але з іншою метою. Їх не цікавить питання припинення скоєння злочинів.

Вони використовують обшуки як засіб залякування та примусу замовкнути. Для тиску на активістів, журналістів, працівників антикорупційних структур, просто незгодних з несправедливістю людей. Тому обшуки проводять максимально свавільно, з численними порушеннями. Майже завжди обшукуваних просто грабують, забираючі цінності і не вносячи їх у протокол обшуку. У таких випадках головна ціль - викликати максимальний стрес у жертви обшуку та стійке бажання "давайте домовлятися".

Добре, що НАБУ у нас переслідують прямо протилежні цілі і проводять обшуки максимально коректно. Їхня мета -припинення масштабній корупції топового політичного рівня. Для чого, власне, і створювалися НАБУ, САП та ВАКС.

І ще сподіваюся, що зовсім скоро ми почуємо ще більш шокуючі нові цікаві "плівки". "Плівки Алі-Баби", наприклад. А може й "Плівки Портрета".

Тому не радив би не викидати картонки з посилок Нової пошти, кожної хвилини ситуація може понестися за будь-яким сценарієм.
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28.11.2025 22:31 Відповісти
+10
Уряд Єрмака в повному складі має бути відправлений у відставку, так само як і його голови ОВА. Джерело: https://censor.net/ua/n3587652

Краще відправити їх в тюрму!
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28.11.2025 22:30 Відповісти
+6
а ще є дуже хитрий спосіб - зробити "шухер" і відслідкувати хто і куди буде "перевозити" докази
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28.11.2025 22:34 Відповісти
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Уряд Єрмака в повному складі має бути відправлений у відставку, так само як і його голови ОВА. Джерело: https://censor.net/ua/n3587652

Краще відправити їх в тюрму!
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28.11.2025 22:30 Відповісти
Так ОВА+як уряд - це ядро послуху мафії Алібаби -криша Міндіч
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28.11.2025 22:32 Відповісти
чи мафії МІндіч-криша Алібаба - да какая разніца
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28.11.2025 22:33 Відповісти
то довго і затратно для держави Україна. Дешевше купити білет до Тель-авіва, там розберуться швидше, хто кому гой!
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28.11.2025 23:10 Відповісти
Там не тільки уряд 😂😂😂 ось невеличкий перелік ляльок з його мапет шоу
https://youtu.be/SsUHsT5Hb70?si=71093HkEjWgTkZy-
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29.11.2025 01:27 Відповісти
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun?__cft__[0]=AZUN0Mj2k-egxNgvoO7YiFK7TjMqVrBwgGLYLum6cQIBb9l1kD9Ng4K76UNBH5VIw1_hXfyhMC99c5ozyIQq6jfFVzZEfoPgPcAgaBewgEmlbaf8OdHXzU_bnR4p2Fm4oo9QCd1PwGyGVD2AQQV1uFrYC07i2HVHsvwXJntg1gu-Nc6oAGssaNL2Gyx5A65Dw34&__tn__=-UC%2CP-R Kostiantyn Korsun
Ми почуємо ще більш цікаві "плівки": "Плівки Алі-Баби",а може й "Плівки Портрета"https://republic.com.ua/article/mi-pochu%d1%94mo-shhe-bilsh-czikavi-plivki-plivki-ali-babia-mozhe-j-plivki-portreta.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/opinion

Давайте я поясню за обшуки, бо багато хто не розуміє навіщо їх проводити, якщо фігуранти про них знають та чекають їх та "все вже сховали".

По-перше, "все сховати" досить важко. Можна якісь матеріальні штуки (наприклад, ноутбуки чи валізи з доларами) вивезти з одного приміщення і помістити в інше.

Але якщо уся злочинна група вже давно знаходиться під щільним візуальним спостереженням - ці "інші приміщення" також відомі, і там теж проведуть обшуки, одночасно з "основними" приміщеннями".

І банківські чарунки чи схованка в лісі теж ніяк не врятують.

По-друге. Досить часто обшуки мають ритуальний характер, суто формальний

"Для галочки", простіше кажучи.

Просто їх проведення вимагає процесуальне законодавство. Щоб виконати усі можливі дії для збору доказів.

Інколи під час очікувано-безглуздого обшуку знаходять предмети або документи, які допомагають розслідуванню, причому сам обшукуваний не усвідомлював значення знайденого, і тому не ховав їх.

Особливо це стосується всілякої техніки.

І ось тут у нас по-третє. Основне, що вилучається під час обшуків - це техніка, носії інформації: смартфони, планшети, лептопи, комп'ютери, флешки, зовнішні диски, сервери, тощо. Зрозуміло, що заздалегідь попереджені про обшуки підозрювані обов'язково все "почистять" або знищать техніку.

Але це допомагає далеко не завжди.

Правильно знищити той самий лаптоп - це буквально його розплавити, а у домашніх умовах зробити це проблематично.

Програмно видалити інформацію з пристрою - ще гірший (для корупціонера) варіант.

НАБУ оснащене ************** американськими та европейськими засобами відновлення даних, про які одноклітинні організми не мають найменшого поняття. І підлеглим їм правопохеронцям (типу кишенькового ДБР) ці засоби не надаються і не продаються. Оскільки партнери прекрасно знають ху-із-ху в українській політиці.

А запрошувати до себе навіть найлояльнішого працівника, скажімо, УДО, щоб той професійно почистив твої девайси - це ініші ризики. Наприклад, що він пізніше буде свідком проти тебе. Або таємно скопіює компромат і буде шантажувати. Або що насправді він не набагато вправніший, ніж ти.

Тому, як то кажуть: "хочеш щось зробити добре - зроби це сам". От вони і роблять.

Але ж вони усі тупенькі та криворукі. Вірять, що їхній ватажок "фартовий" і думати більше ні ж на крок вперед - це нудно, немає шоу, не смішно.

Приблизно ті ж самі цілі переслідує під час обшуків і так звана "політична поліція" - але з іншою метою. Їх не цікавить питання припинення скоєння злочинів.

Вони використовують обшуки як засіб залякування та примусу замовкнути. Для тиску на активістів, журналістів, працівників антикорупційних структур, просто незгодних з несправедливістю людей. Тому обшуки проводять максимально свавільно, з численними порушеннями. Майже завжди обшукуваних просто грабують, забираючі цінності і не вносячи їх у протокол обшуку. У таких випадках головна ціль - викликати максимальний стрес у жертви обшуку та стійке бажання "давайте домовлятися".

Добре, що НАБУ у нас переслідують прямо протилежні цілі і проводять обшуки максимально коректно. Їхня мета -припинення масштабній корупції топового політичного рівня. Для чого, власне, і створювалися НАБУ, САП та ВАКС.

І ще сподіваюся, що зовсім скоро ми почуємо ще більш шокуючі нові цікаві "плівки". "Плівки Алі-Баби", наприклад. А може й "Плівки Портрета".

Тому не радив би не викидати картонки з посилок Нової пошти, кожної хвилини ситуація може понестися за будь-яким сценарієм.
показати весь коментар
28.11.2025 22:31 Відповісти
а ще є дуже хитрий спосіб - зробити "шухер" і відслідкувати хто і куди буде "перевозити" докази
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28.11.2025 22:34 Відповісти
НАБУ повинно йти до кінця
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28.11.2025 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UJEKwq4qXPU

Козир був битий джокером - це велика перемога УКРАЇНИ
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28.11.2025 22:37 Відповісти
у грішників нема сили йти до кінця, їх теж можна зламать
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28.11.2025 22:55 Відповісти
Артист розмовного жарту не вміє по іншому - "цирк" теж із тієї області розваги глядачів, але надіюся що НАБУ і САП готовлять доказову базу, щоби не було оскаржень в суді....
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28.11.2025 22:32 Відповісти
Які оскарження в суді? Алі Баба власноруч написав заяву на звільнення.
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29.11.2025 02:08 Відповісти
Власне, татаров й займе місце єрмака
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28.11.2025 22:38 Відповісти
Якщо і Єрмак дивним чином виїде з України - то,безумовно, буде показник професійності НАБУ....Подивимось....
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28.11.2025 22:43 Відповісти
Ну а толку з того, що він пішов у відставку?! У голови ОП, взагалі не було, будь яких владних повноважень! Повноваження йому негласно надав найвеличніший. Бо саме воно розумово не витягує.... Більше ніж впевнений, що найвеличніший зробе його якимось радником, жоб той мав доступ до всіх кабінетів, що й мав до цього. І Єрмак, продовжить так само керувати всією країною!
А якщо скандал не вчухне і діло піде до арешту Єрмака, то йому дадуть втекти. Бо воно забагато знає і потопить найвеличнішого
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28.11.2025 22:43 Відповісти
может грохнут?
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29.11.2025 00:19 Відповісти
так точно! Карлсон он теж був ніким для державного апарату, а призначеннями у міністерства непогано так керував
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29.11.2025 01:30 Відповісти
Никаких подозрений не будет, иначе бы Ермак уже сделал ноги к югу...
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28.11.2025 22:44 Відповісти
З пикою яка відома мільйонам куди тікати? Сьогодні це неможливо. Навіть до лісу з Києва непомітно не дійдеш.
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28.11.2025 22:54 Відповісти
Це якщо його звільнили значить він безробітний на даний час, якщо він безробітний значить в нього немає броні, якщо в нього немає броні значит його можна мобілізувати ???
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28.11.2025 22:48 Відповісти
Є кращий варіант. Якщо немає державної охорони то можна вставити в дупу паяльник, забрати всі офшорні активи і "подякувати" за роки плідної праці від душі...
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28.11.2025 22:55 Відповісти
він багато знає, його треба охороняти як і всі секрети
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28.11.2025 22:57 Відповісти
ага вова сьогодні вже в бункері йому наплічник готує
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28.11.2025 23:05 Відповісти
Внештатным советником будет. В белых перчатках во время войны правду не ищут. Не черпайте бортами лодки воду в сильный шторм. Мы в лодке все. Выплывем---разберёмся. Ведь фронт затрещал сильно---вот где тема главная.
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28.11.2025 22:48 Відповісти
Нах....уй гнати тих "ефективних менеджерів" і їхніх всіх міндічів. Військові ризикують життям, здоров'ям, значить вони і повинні приймати рішення в державі.
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28.11.2025 23:00 Відповісти
Звільнення крота - це не покарання за корупцію і роботу на рашистів.
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28.11.2025 23:11 Відповісти
А чи найжирніш то був кріт? 😉
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29.11.2025 01:31 Відповісти
А вже є кримінальна справа на єрмака? В чому саме його звинувачують?
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28.11.2025 23:43 Відповісти
Зелохам зайде)) знов дадуть п..ару 60%. Дебіли, .лять!)))
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29.11.2025 00:51 Відповісти
Кхм....Симороз не раз був помічений на подпєвках у землі і єрмака, та сама контора
Ніби і вороги, але одну лінію тримали
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29.11.2025 08:13 Відповісти
Симороз виповз раняного лева попиняти.
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29.11.2025 09:57 Відповісти
 
 