Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт, - New York Post

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак через кілька годин після обшуків та звільнення заявив, що вирушає на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у повідомленні для видання New York Post.

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"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина.

Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт.

Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - написав Єрмак.

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За даними видання, Єрмак вибачився перед тими, кому більше не зможе відповідати на дзвінки. Однак він не уточнив, як і коли саме планує долучитися до бойових дій, а також не повідомив, чи вступатиме до лав Збройних сил України.

Обшуки та звільнення Єрмака

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