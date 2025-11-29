Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт, - New York Post
Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак через кілька годин після обшуків та звільнення заявив, що вирушає на фронт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у повідомленні для видання New York Post.
"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина.
Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт.
Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - написав Єрмак.
За даними видання, Єрмак вибачився перед тими, кому більше не зможе відповідати на дзвінки. Однак він не уточнив, як і коли саме планує долучитися до бойових дій, а також не повідомив, чи вступатиме до лав Збройних сил України.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського - я йду на фронт. ,БЕЗЧЕСТЯ.ЗАВЖДИ ВИХВАЛЯЄ СВОЮ "ЧЕСНІСТЬ.Чого ж , чесно ,не пішов на фрон 24 лютого 2022 року,а до позавчорашнього дня не створював проблеми "зезраднику" ,а створював їх для України і її народу..???? ..Всі "зеленограї" чесні,а держава в корупційному лайні по -вуха,,,Це що за така куйня ???
Колись у Древній Персіїодин суддя брав налапу. Правитель довідався і наказав з того судді з живого зняти шкіру і обтянути тією шкірою суддівське крісло. А туди посадити нового суддю - сина старого. І кажуть допомогло!
А в нас - болонка, на яку хазяїн не гримає, сре йому на голову! Як слуги сруть на голову ЄДИНОМУ НОСІЮ СУВЕРЕНІТЕТУ і Єдиному ДЕРЕЛУ ВЛАДИ - народу України! І хто ми після цього? Нація бомжів, які пропили і продали генеральну довіренність на право володіти країною корчмарю Лейбі!
Горе мені, горе,
Нещаслива доле!
Що зорала бідна вдова
Та мислоньками поле.
Чорними очима
Та заволочила,
Дрібними сльозами
Все поле змочила.
Горе мені, горе,
Що я вродилася.
Тепер мені як день, так ніч,
Щоб я журилася.