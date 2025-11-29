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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт, - New York Post

Андрій Єрмак заявив про рішення піти на фронт: перша реакція після звільнення

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак через кілька годин після обшуків та звільнення заявив, що вирушає на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у повідомленні для видання New York Post.

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"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина.

Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт.

Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", - написав Єрмак.

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За даними видання, Єрмак вибачився перед тими, кому більше не зможе відповідати на дзвінки. Однак він не уточнив, як і коли саме планує долучитися до бойових дій, а також не повідомив, чи вступатиме до лав Збройних сил України.

Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

звільнення (2768) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+45
щоб "чесно та порядно"здавати рашистам позиції ЗСУ...
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29.11.2025 08:18 Відповісти
+36
Ким? Замість Сирського ?
Нехай йде у підпорядкування до Забродського. Солдатіком
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29.11.2025 08:14 Відповісти
+33
Єрмак та чесна та порядна людина-поняття не сумісні...
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29.11.2025 08:15 Відповісти
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На нари, пі да Ра!
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29.11.2025 10:16 Відповісти
"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я - чесна й порядна людина.

Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського - я йду на фронт. ,БЕЗЧЕСТЯ.ЗАВЖДИ ВИХВАЛЯЄ СВОЮ "ЧЕСНІСТЬ.Чого ж , чесно ,не пішов на фрон 24 лютого 2022 року,а до позавчорашнього дня не створював проблеми "зезраднику" ,а створював їх для України і її народу..???? ..Всі "зеленограї" чесні,а держава в корупційному лайні по -вуха,,,Це що за така куйня ???
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29.11.2025 10:18 Відповісти
Згадалося-"дайте йому парабелум"
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29.11.2025 10:20 Відповісти
Буде в тилу вареники ліпити...(Таким чином мабуть вони хотіли підняти мотивацію українців, але вийшло навпаки )
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29.11.2025 10:26 Відповісти
Цирк продовжується. Ні! Ти краще будеш виглядати в буцегарні і надовго
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29.11.2025 10:33 Відповісти
Так і бачу як животноє буде танки тягнути із болота хряк переросток...
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29.11.2025 10:33 Відповісти
Зараз дуже цікава ситуація намічається. Величезна частина суспільства і більшість із нас тут, на Цензорі, вважають що великі проблеми в державі з-за Єрмака. Ось він пішов. І що ми будемо робити коли нічого не зміниться в кращу сторону?.
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29.11.2025 10:35 Відповісти
Історію треба вчити! І робити висновки...
Колись у Древній Персіїодин суддя брав налапу. Правитель довідався і наказав з того судді з живого зняти шкіру і обтянути тією шкірою суддівське крісло. А туди посадити нового суддю - сина старого. І кажуть допомогло!
А в нас - болонка, на яку хазяїн не гримає, сре йому на голову! Як слуги сруть на голову ЄДИНОМУ НОСІЮ СУВЕРЕНІТЕТУ і Єдиному ДЕРЕЛУ ВЛАДИ - народу України! І хто ми після цього? Нація бомжів, які пропили і продали генеральну довіренність на право володіти країною корчмарю Лейбі!
Горе мені, горе,
Нещаслива доле!
Що зорала бідна вдова
Та мислоньками поле.

Чорними очима
Та заволочила,
Дрібними сльозами
Все поле змочила.

Горе мені, горе,
Що я вродилася.
Тепер мені як день, так ніч,
Щоб я журилася.
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29.11.2025 12:52 Відповісти
Цю гниду єрмака на зону
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29.11.2025 10:38 Відповісти
Яка ця потвора "аля браток з 90х" кончена.На кого розрахован його висер.
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29.11.2025 10:53 Відповісти
Здрисне в москву, а нам скажуть що загинув
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29.11.2025 10:57 Відповісти
сумно що ЗСУ стали прихистком для всеї мерзоти яка ховается від вязниці
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29.11.2025 10:57 Відповісти
Ой,*****...
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29.11.2025 11:02 Відповісти
Через місяць пропаде десь на фронті безвісти, а потім об'явиться в рідній кацапії в чині полковника ФСБ
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29.11.2025 11:02 Відповісти
невже посадки штурмувати
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29.11.2025 11:02 Відповісти
А він не хоче прихопити з собою Гройсмана, Гончарука, Яценюка, Галущенка, Гринчук та інших? Чи може вони вже просилися, а їх не взяли?
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29.11.2025 11:04 Відповісти
Хіба що на "диванний" фронт? Нехай відразу готує двомісний. Раптом Зеленський згадає про свою обіцянку піти разом.)
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29.11.2025 11:07 Відповісти
Интересно на какой?
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29.11.2025 11:11 Відповісти
наверное на Швейцарский в батальон Монако.
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29.11.2025 12:06 Відповісти
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29.11.2025 15:49 Відповісти
Давай ****** на ноль,как ты послал журналиста .Опять ПИАРасты .
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29.11.2025 11:14 Відповісти
Яке може мати військове звання і посаду людина яка не служила у війську. Солдат і штурмовик після двухнедільної військової підготовки в учбовому центрі і вперед під Покровськ.
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29.11.2025 11:21 Відповісти
на чиїм боці?
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29.11.2025 11:22 Відповісти
Я передумав йти, я тут потрібен, да і Зеленський проти цього. Я тут принесу у Києві на високій посаді більше користі, чим простим солдатом на фронті.
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29.11.2025 11:37 Відповісти
Падаль
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29.11.2025 12:31 Відповісти
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29.11.2025 12:40 Відповісти
Спочатку доведи свою чесність і невинність в суді, бажано не Печерському і йому подібних, а потім до війська бо в нас як тільки заводять справу так відразу стають незламними патріотами і всі рвуться в обоз поближче до кухні.
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29.11.2025 12:43 Відповісти
95 квартал
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29.11.2025 12:44 Відповісти
Спочатку, я так думаю, треба, щоб йому була вручена підозра за корупційну діяльність, як Алі-баби, отримати вирок суду, повернути все накрадене за 6-ть років свого керування офісом Зе-президента( під його прикриттям), відсидіти в колонії свій термін позбавлення волі, а вже потім йти на фронт, якщо до того часу війна в Україні ще не закінчиться. А то я бачу він хоче втікти та сховатись від правосуддя прикриваючись службою в ЗСУ. От падло. Правильно казав Жиглов у відомому фільмі: " Злодій має сидіти в тюрмі!", інакше бути не може.
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29.11.2025 13:05 Відповісти
На який *** фронт що ти *** верзеш опудало ти ж БЗВП не переживеш, на фронт воно зібралось
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29.11.2025 14:27 Відповісти
А що слідство вже закінчилося, що Алі-Баба намилився кудись?
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29.11.2025 15:14 Відповісти
Так ТЦК вже за ним виїхало? Епілепсія буде?
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29.11.2025 16:12 Відповісти
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