Єрмак був у нестямі, дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити, - The Economist

Андрій Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про рішення президента Володимира Зеленського звільнити його з посади очільника Офісу президента.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак був у нестямі

"Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну", - йдеться у статті.

Видання пише, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти". За словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави ОП.

"Попри п’ятничні обшуки, які, за повідомленнями, були пов’язані з цією схемою (Міндічгейтом, - ред.), Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-які правопорушення. Але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні, які, ймовірно, були спрямовані на припинення розслідування щодо Енергоатому. На демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з’явилося на плакатах", - пише The Economist.

У статті йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака.

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Однак Зеленський, проконсультувавшись із найближчим оточенням, "спочатку вирішив проігнорувати критику", а 22 листопада Єрмака було призначено головним переговірником "на критичному етапі мирного процесу", коли Україна отримала американсько-російський мирний план із проросійськими умовами.

The Economist також згадує, як Єрмак, колишній кінопродюсер, познайомився з майбутнім президентом у шоубізнесі, а на початку 2020 року змінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента, після чого "його зірка зійшла".

"(Єрмак) знайшов спосіб призначити на ключові посади лояльних йому людей, які підпорядковувалися йому безпосередньо. Ті, хто чинив опір цій ієрархії, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і главою військової розвідки Кирилом Будановим, стикнулися з проблемами", - йдеться у статті.

"У нього є унікальна здатність об'єднувати людей — проти себе", — говорить один високопосадовець.

Також видання пише, що "різка й ухильна манера Єрмака також зробила його вкрай непопулярним серед деяких союзників України у Вашингтоні, що завдавало шкоди країні в критичні моменти переговорів".

Водночас прихильники Єрмака кажуть, що він став "жертвою непопулярних рішень, ухвалених самим президентом".

"Зеленський наділив його величезними повноваженнями у сфері безпеки та економічної політики, а також у переговорах, але інсайдери стверджують, що останнє слово завжди залишалося за президентом. Деякі стверджували, що він тримав Єрмака на посаді як можливу жертву в разі потреби", - пише The Economist.

Видання прогнозує, що жоден наступник Єрмака не матиме такої влади і впливу, й це стане ударом по політичній машині президента.

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Хто може замінити Єрмака?

The Economist також пише, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

На думку авторів статті, керівник ГУР Кирило Буданов може стати головним перемовником від України замість уже звільненого Єрмака.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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