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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмак був у нестямі, дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити, - The Economist

Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Заява Железняка

Андрій Єрмак був "у нестямі", коли дізнався про рішення президента Володимира Зеленського звільнити його з посади очільника Офісу президента.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак був у нестямі 

"Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну", - йдеться у статті.

Видання пише, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти". За словами інсайдерів, він був "у нестямі", дізнавшись про рішення президента звільнити його з посади глави ОП.

"Попри п’ятничні обшуки, які, за повідомленнями, були пов’язані з цією схемою (Міндічгейтом, - ред.), Єрмак не був названий фігурантом справи. Він заперечує будь-які правопорушення. Але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні, які, ймовірно, були спрямовані на припинення розслідування щодо Енергоатому. На демонстраціях, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, ім'я Єрмака з’явилося на плакатах", - пише The Economist.

У статті йдеться, що минулого тижня низка високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака.

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Однак Зеленський, проконсультувавшись із найближчим оточенням, "спочатку вирішив проігнорувати критику", а 22 листопада Єрмака було призначено головним переговірником "на критичному етапі мирного процесу", коли Україна отримала американсько-російський мирний план із проросійськими умовами.

The Economist також згадує, як Єрмак, колишній кінопродюсер, познайомився з майбутнім президентом у шоубізнесі, а на початку 2020 року змінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента, після чого "його зірка зійшла".

"(Єрмак) знайшов спосіб призначити на ключові посади лояльних йому людей, які підпорядковувалися йому безпосередньо. Ті, хто чинив опір цій ієрархії, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і главою військової розвідки Кирилом Будановим, стикнулися з проблемами", - йдеться у статті. 

"У нього є унікальна здатність об'єднувати людей — проти себе", — говорить один високопосадовець.

Також видання пише, що "різка й ухильна манера Єрмака також зробила його вкрай непопулярним серед деяких союзників України у Вашингтоні, що завдавало шкоди країні в критичні моменти переговорів".

Водночас прихильники Єрмака кажуть, що він став "жертвою непопулярних рішень, ухвалених самим президентом".

"Зеленський наділив його величезними повноваженнями у сфері безпеки та економічної політики, а також у переговорах, але інсайдери стверджують, що останнє слово завжди залишалося за президентом. Деякі стверджували, що він тримав Єрмака на посаді як можливу жертву в разі потреби", - пише The Economist.

Видання прогнозує, що жоден наступник Єрмака не матиме такої влади і впливу, й це стане ударом по політичній машині президента.

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Хто може замінити Єрмака?

The Economist також пише, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

На думку авторів статті, керівник ГУР Кирило Буданов може стати головним перемовником від України замість уже звільненого Єрмака. 

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Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28010) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+40
Так, Єрмак офіційно заявив, що йде на фронт, бо його ім'я зганьбили у Києві.

Йде на Альпійський фронт у третю горно-піхотну бригаду "Швейцарія"
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29.11.2025 03:36 Відповісти
+37
То Єрмак колишній кінопродюсер у нас, а не колишній ларьочник, що керував бойовиками Тадеєва на Антимайдані?
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29.11.2025 02:11 Відповісти
+32
"Активного суспільства" - так красиво дебілів ще ніхто не називав
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29.11.2025 06:22 Відповісти
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То що виходить, країна в нас взагалі без управління?
Чи єрмак свої повноваження зеленському передав?
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29.11.2025 08:30 Відповісти
Державний механізм чудово працюватиме і без паразитної шестерні, якою був цей вискочка.
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29.11.2025 08:36 Відповісти
Державний механізм в нас, на жаль, несправний, практично знищений...
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29.11.2025 10:49 Відповісти
Брехня.Це єрмак дозволив зеленському звільнити єрмака
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29.11.2025 08:42 Відповісти
Умора....віслюк оманський і його кинув.....як кинув в 19 році напризволяще всю країну....**** оманська...
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29.11.2025 08:44 Відповісти
Ну тепер теорії змов будуть плодитись як гриби після дощу!
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29.11.2025 08:50 Відповісти
Цей кримінальний авторитет і далі буде керувати зеленню як схоче , все показуха
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29.11.2025 09:10 Відповісти
Трамп і пуйло пʼють шампань. Єрмака удалілі. Ну і ми з ними порадіємо. Корупція!!!
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29.11.2025 09:17 Відповісти
Відомо, що Зеленський єврей і сповідує іудаїзм, Умєров татарин і сповідує іслам, а якої національності Єрмак і яку релігію сповідує, адже це важливо для нашої слов'янської православної країни.
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29.11.2025 09:20 Відповісти
Сповідує іудейсько мусульманський дерибан московського підріархату .
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29.11.2025 09:38 Відповісти
Він сам визнавав, що він атеїст. Хоча він стверджував, що піде разом з Єрмаком. Тобто пустозвон(балабол)
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29.11.2025 09:59 Відповісти
Це відомо, про Єрмака. Батько (полковник ГРУ) - жид, мати - кацапка.
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29.11.2025 10:37 Відповісти
Ви здівуєтесь,коли довідатись,яку релігію історично сповідали киримли.Там Зе у самий раз.
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29.11.2025 19:16 Відповісти
Нестямі ?!!
А шо хотів все життя до нестями других доводити !?
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29.11.2025 09:50 Відповісти
"став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу на тлі дипломатичного тиску на Україну" .
ВІН НЕ ЖЕРТВА А ІНІЦІАТОР КОРУПЦІЇ ТА АГЕНТ КРЕМЛЯ !!!
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29.11.2025 10:03 Відповісти
^The Economist також пише, що замінити Єрмака на посаді глави ОП можуть колишній посол України в США Оксана Маркарова або ж віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.^

Жеку з Кварталу95 садіть- не прогадаете. Хлоп файний, вгодований.
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29.11.2025 10:13 Відповісти
А от і ніфіга, - дайошь Пікалова, в Лисий... Лисий буде набивати косяки найвеличнішому з лідерів, адже тільки коли він добряче пихне, до нього і приходять найгеніальніші думки... в з ними іноді і рожеві крокодили і віконце кабінету залітають, але раніше, коли поряд був Алі-Баба їх залітало більше... Тойво крокодилів рожевих 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜🤕🤡🤡🤡🤡🤡
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29.11.2025 11:06 Відповісти
Снова "информационный шум"
Журналисты The Economist, как минимум, должны были бы быть рядом с Ермаком, что бы такое утверждать...
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29.11.2025 10:29 Відповісти
Хто-хто, а портрет вміє міняти лайно на ще більше лайно. Богдан - Ермак...
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29.11.2025 10:36 Відповісти
Очєрєдь безмозглої настала... Троєщина обома руками "За" 😝😝😝🤪😜
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29.11.2025 11:07 Відповісти
це просто каже що президент невіглас , він не може управляти державою
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29.11.2025 11:08 Відповісти
Злі язики твердять, що нікуди єрмак не йде, а просто переміщається в "тінь", бо з тіні краще управляти руками свириденко.
Ну, а лохам-гоям режисери 95-го кварталу і зє приготували цю пісну хуцпу, щоб лошари-гої випустили трішки пару. Лошарам-гоям даже розказали казочку на ніч,що єрмачидло йде до війська. Дійсно було б смішно, якби не було так боляче і сумно.
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29.11.2025 11:09 Відповісти
Отак, певне в нестями, Алла Борисівна і піде до війська... гроза рашкодибілізма, ***🤔🧐😁 Кацапи в тіхом ужжжжжосссє, ждутссс, вже почали массово штани шірінкою назад одягати 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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29.11.2025 11:11 Відповісти
А де зараз Андрій Богдан?
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29.11.2025 11:32 Відповісти
Бубочка міг звільнити Єрмака лише з дозволу козиря. А ваші оці "нестями" словоблудство. Могли б ще дописати, що щирий патріот Єрмак був у розпачі і втратив навіть сенс свого існування.
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29.11.2025 11:36 Відповісти
Не пойму всего этого возбуждения по поводу отставки Ермака.Ведь и так ясно,что Ермак ушёл по договору для отвода всех скандалов с коррупцией от Зе.Типа Зе решительный и святой в борьбе с коррупцией.Просто он не знал и его обманули
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29.11.2025 12:32 Відповісти
не так страшен чёрт, как его малютки....
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29.11.2025 13:00 Відповісти
Вірити шулеру - себе не поважати!
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29.11.2025 13:57 Відповісти
Зібрались якось у верховному ЗООСАДІ всі ті, в кого одночасно закінчились епохи бідності та гідності: Алі-Баба, 230 розбійників, 95 квартальщиків, декілька тисяч в'єтнамських «українок», Інтелектуальний клуб (імені Че Гевари №1 і Че Гевари №2), зейнаб, карлсон, шугармен, двушка-на-москву, сигізмунд, руда, веселий, кучерявий, сухач, шифер, тенісист, електронік, че гевара, дума, мідас, литвин, ботофермер, брекет, два професора різної статі, котигорошко, мисливець, пінгвін, «дарование», палички, термос, порноактриса, рейган, черчилль, голобородько, портрет, вирок, мівіна, скумбрія, алла борисівна, тимофєєв, діти кгбшників та грушників, брати фсбшників, чоловіки расіянок, піддуті робочі баби даа, кувшин, стюардеса, бублик, тенор, рокет, шлагбаум, антишлагбаум, рьошик (важко нести), тиса, фото рожевої фламінгі, безумна, авоська (гойко мітіч), мері поппінс, дуб, колима, буратіно, мос*кабєєва-чук, травневі шашлики, котлети, хачапурі, чебуреки і золоті яйця, товсті пачки кешу (в депут.конвертах, багажниках, скляних банках, незручних важких сумках і коробках, на диванах, столах і підлогах, в зливних бачках та спа-салонах, в медкабінетах і на універс.кафедрах тощо), один гігават генерації, декілька мільйонів 4-тисячідоларових вчителів, мільярд дерев, хламідія, цахес, мілікон, мецгер, ватрас, камельчук, касай, кузьміних, клочко, іванісов, арістов, дмитрук, куницький, одарченко, халімон, трухін, трубіцин, юрченко (що точно сидить ще з 2020р.!), щипач гусаків, чубакка-а-табу, лісапед, віслюк, одна мадам низької якості, багато вовків і тимошенків, один хряк, декілька бегемотів та з десяток кораб.сосен і вирішили заснувати в Україні нову НАЙВЕЛИЧНІШУ правлячу династію, щоби царювати вічно. Хотіли назватися «озеро», але передумали і назвалися «ДИНАСТІЯ». Для початку породичались з. і ч. і почали «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» 4-х великих козинських палаців для соправителів (за зразком геленджика). Але щось пішло не так…
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29.11.2025 14:15 Відповісти
Звісно, в нестямі - від такої жирнющої годівниці відсунули.
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29.11.2025 14:50 Відповісти
Єрмак був у нестямі: "І як я міг сам себе звільнити"?
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29.11.2025 16:54 Відповісти
У якій там нестямі, Бджоли проти меду? Це ж його гаманець
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29.11.2025 21:53 Відповісти
От прям в нестямі і той, хто це видав, сам і бачив? Пуйло з пєчєнєгамі відпочиває
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07.12.2025 09:25 Відповісти
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