Ермак был вне себя, узнав о решении Зеленского уволить его, - The Economist

Андрей Ермак был "вне себя", когда узнал о решении президента Владимира Зеленского уволить его с должности главы Офиса президента.

Об этом пишет издание The Economist

"Глава Офиса президента Андрей Ермак, накопивший огромную власть и множество врагов, стал самой заметной жертвой коррупционного скандала на фоне дипломатического давления на Украину", - говорится в статье.

Издание пишет, что Ермака годами считали "человеком слишком могущественным, чтобы пасть". По словам инсайдеров, он был "вне себя", узнав о решении президента уволить его с поста главы ОП.

"Несмотря на пятничные обыски, которые, по сообщениям, были связаны с этой схемой (Миндичгейтом, - ред.), Ермак не был назван фигурантом дела. Он отрицает какие-либо правонарушения. Но его огромный статус в центре украинской политики сделал его очевидной мишенью для тех, кто хотел его крови. Сообщения также предполагают, что он сыграл центральную роль в необдуманных шагах по лишению антикоррупционных органов независимости в июле, которые, вероятно, были направлены на прекращение расследования в отношении "Энергоатома". На демонстрациях, заставивших правительство отменить это решение в течение нескольких дней, имя Ермака появилось на плакатах", - пишет The Economist.

В статье говорится, что на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников и депутатов призвал президента уволить Ермака.

Однако Зеленский, проконсультировавшись с ближайшим окружением, "сначала решил проигнорировать критику", а 22 ноября Ермак был назначен главным переговорщиком "на критическом этапе мирного процесса", когда Украина получила американо-российский мирный план с пророссийскими условиями.

The Economist также упоминает, как Ермак, бывший кинопродюсер, познакомился с будущим президентом в шоу-бизнесе, а в начале 2020 года сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента, после чего "его звезда взошла".

"(Ермак) нашел способ назначить на ключевые должности лояльных ему людей, которые подчинялись ему напрямую. Те, кто сопротивлялся этой иерархии, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу военной разведки Кирилла Буданова, столкнулись с проблемами", - говорится в статье.

"У него есть уникальная способность объединять людей - против себя", - говорит один высокопоставленный чиновник.

Также издание пишет, что "резкая и уклончивая манера Ермака также сделала его крайне непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, что наносило ущерб стране в критические моменты переговоров".

В то же время сторонники Ермака говорят, что он стал "жертвой непопулярных решений, принятых самим президентом".

"Зеленский наделил его огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах, но инсайдеры утверждают, что последнее слово всегда оставалось за президентом. Некоторые утверждали, что он держал Ермака на должности как возможную жертву в случае необходимости", - пишет The Economist.

Издание прогнозирует, что ни один преемник Ермака не будет иметь такой власти и влияния, и это станет ударом по политической машине президента.

