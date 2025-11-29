РУС
Новости Увольнение Ермака
22 838 99

Ермак был вне себя, узнав о решении Зеленского уволить его, - The Economist

Зеленский решил не увольнять Ермака. Заявление Железняка

Андрей Ермак был "вне себя", когда узнал о решении президента Владимира Зеленского уволить его с должности главы Офиса президента.

Об этом пишет издание The Economist, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак был вне себя 

"Глава Офиса президента Андрей Ермак, накопивший огромную власть и множество врагов, стал самой заметной жертвой коррупционного скандала на фоне дипломатического давления на Украину", - говорится в статье.

Издание пишет, что Ермака годами считали "человеком слишком могущественным, чтобы пасть". По словам инсайдеров, он был "вне себя", узнав о решении президента уволить его с поста главы ОП.

"Несмотря на пятничные обыски, которые, по сообщениям, были связаны с этой схемой (Миндичгейтом, - ред.), Ермак не был назван фигурантом дела. Он отрицает какие-либо правонарушения. Но его огромный статус в центре украинской политики сделал его очевидной мишенью для тех, кто хотел его крови. Сообщения также предполагают, что он сыграл центральную роль в необдуманных шагах по лишению антикоррупционных органов независимости в июле, которые, вероятно, были направлены на прекращение расследования в отношении "Энергоатома". На демонстрациях, заставивших правительство отменить это решение в течение нескольких дней, имя Ермака появилось на плакатах", - пишет The Economist.

В статье говорится, что на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников и депутатов призвал президента уволить Ермака.

Однако Зеленский, проконсультировавшись с ближайшим окружением, "сначала решил проигнорировать критику", а 22 ноября Ермак был назначен главным переговорщиком "на критическом этапе мирного процесса", когда Украина получила американо-российский мирный план с пророссийскими условиями.

The Economist также упоминает, как Ермак, бывший кинопродюсер, познакомился с будущим президентом в шоу-бизнесе, а в начале 2020 года сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента, после чего "его звезда взошла".

"(Ермак) нашел способ назначить на ключевые должности лояльных ему людей, которые подчинялись ему напрямую. Те, кто сопротивлялся этой иерархии, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу военной разведки Кирилла Буданова, столкнулись с проблемами", - говорится в статье. 

"У него есть уникальная способность объединять людей - против себя", - говорит один высокопоставленный чиновник.

Также издание пишет, что "резкая и уклончивая манера Ермака также сделала его крайне непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, что наносило ущерб стране в критические моменты переговоров".

В то же время сторонники Ермака говорят, что он стал "жертвой непопулярных решений, принятых самим президентом".

"Зеленский наделил его огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах, но инсайдеры утверждают, что последнее слово всегда оставалось за президентом. Некоторые утверждали, что он держал Ермака на должности как возможную жертву в случае необходимости", - пишет The Economist.

Издание прогнозирует, что ни один преемник Ермака не будет иметь такой власти и влияния, и это станет ударом по политической машине президента.

Обыски и увольнение Ермака

+33
То Єрмак колишній кінопродюсер у нас, а не колишній ларьочник, що керував бойовиками Тадеєва на Антимайдані?
29.11.2025 02:11
+31
Так, Єрмак офіційно заявив, що йде на фронт, бо його ім'я зганьбили у Києві.

Йде на Альпійський фронт у третю горно-піхотну бригаду "Швейцарія"
29.11.2025 03:36
+19
і тоді сяде біля Бені
29.11.2025 01:52
Зараз він зілле щось на ЗЕ.
29.11.2025 01:48
і тоді сяде біля Бені
29.11.2025 01:52
Зараз він тихесенько піде, лісом, за кордон. І вийде з лісу в Параші. В Санкт чЛенінграду. У нього там є житло. А двушичку він туди переводив регулярно. Тому на безбідне життя йому вистачить. да плюс до ордену надодут ще посаду. Сенатора. Деркач в курсі.
29.11.2025 05:59
*****, я бы тоже обхезался такого сладенького местя лишиться в одночасье
29.11.2025 01:50
Так ведь по идее его место не давало полномочий особых? И люди которых он назначал были его собственностью? Что им мешает хранить верность Ермаку и дальше?
29.11.2025 01:57
розум
29.11.2025 04:42
Питання - чи він в них є? В такої категорії люду переважає просто інстинкт.
29.11.2025 06:28
та ні, очко там жим-жим зара у всіх
29.11.2025 06:32
Може і жим-жим. От тоді інстинкт спрацює по повній - як би вижити? Наступні дні обіцяють бути цікавим. Марахфон не дасть збрехати...
29.11.2025 06:42
я був під слідством за самозахист
світило 7 років
повір, очко ще як жим-жим
бо нічого не гарантовано
29.11.2025 06:53 Ответить
Чим вище піднімаєшся, тим болючіше падати.
29.11.2025 07:12
Так блазень без няньки нічого не зможе!

Що робити?
29.11.2025 01:50
перші два тижні війни обхезаного дЄрмака не видно, не чутно було і бубочка тоді став схожим на нормальну людину
29.11.2025 02:48
Доби.
29.11.2025 06:07
у єрмака здатність об,єднувати проти себе, а от у зеленського, навпаки, дивовижна здатність поєднувати за себе...в 19 році він втілив одвічне гасло - схід і захід разом...по всій країні 73 відсотки активного суспільства, яке обирає главу держави, об,єднались навколо цієї фігури
29.11.2025 05:27
"Активного суспільства" - так красиво дебілів ще ніхто не називав
29.11.2025 06:22
29.11.2025 08:54
"Свята" дупа без руки кукловода не залишится. Кремль підбере кандидатуру.
29.11.2025 06:01
Уже не интересно. Я спать. Всем спокойной ночи
29.11.2025 01:51
Выходит зря детей 23 летних отпустили на шее сидеть у бюргеров?
29.11.2025 01:53
Перепрошую, а ось ви мабуть разом з матусей та татусем живете і нід них не зїжали.
29.11.2025 06:03
Зря тебе дибіла на шию американських латиносів посадили бездар і ухилянт.
29.11.2025 09:29
і зараз у Зелі нема найближчого друга якій підставить плече, щось підскаже
29.11.2025 01:53
І підставить і вставить і не лише плече
29.11.2025 06:23
А шо каже папаша єрмака з гру гш мо рф?
Двушечка вже не йде?
Арештувати кацапа!
29.11.2025 01:55
Злі язики казали, що Єрмак на мільярд$ наколядував в крипті.
29.11.2025 07:36
Хай не турбується, на заході обізнані ментальними проблемами гей-спільноти. Захистять.
29.11.2025 02:08
То Єрмак колишній кінопродюсер у нас, а не колишній ларьочник, що керував бойовиками Тадеєва на Антимайдані?
29.11.2025 02:11
"Людина" розвивалась в різних сферах.
29.11.2025 07:38
https://www.youtube.com/watch?v=CNj0pxNp7no

декілька годин тому- працювали морські дрони , один танкер напавнений нафтою
29.11.2025 02:22
👍
29.11.2025 02:56
"Париж вартий месси...". (А президентське крісло варте голови д"Єрмака...).
29.11.2025 02:22
Та ладно)) Чергова реприза ху.ового кварьалу))) Лохам зайде)))
29.11.2025 02:23
Цікаво де ЗЄ до кінця дня ховався від Єрмака. 😁
29.11.2025 02:32
Ніде він не ховався, то він шукав під столом ручку
29.11.2025 03:29
29.11.2025 06:24
По суті Єрмак нічого не вкрав, лише концентрував владу. В мене передчуття що Президент поплив і тепер напідписує разом з цим парламентом усіляких капітуляцій.
29.11.2025 02:52
Нє, не крав, упаси боже, тільки двушечку на болота відправляв
29.11.2025 06:26
Мільярд, це так дрібничка.
29.11.2025 07:39
Це не смертельно для мафіозі - ермака. Йому ЗЕ - оманський
підготував нове тепле містечко ... Так що красти він буде і
далі і не менше якщо не більше?
29.11.2025 02:55
❗️Я йду на фронт, - Єрмак
29.11.2025 03:27
Так, Єрмак офіційно заявив, що йде на фронт, бо його ім'я зганьбили у Києві.

Йде на Альпійський фронт у третю горно-піхотну бригаду "Швейцарія"
29.11.2025 03:36
А я вчера читал вроде в Вашингтон пост. что Ермак как будто заявил, что идёт на фронт в составе Первой еврейской казачьей бригады. Подхорунжим. На самый опасный участок Покровск.
29.11.2025 07:16
На боці кацапні?
29.11.2025 07:38
Ніззя йому на фронт! Дезертирує або наші пристрелять з "великої поваги". Він ще має злити все на зєлєнского і з потрохами його здати правосуддю. Он Мєндєль шустро написала мемуари. Якщо єрмак свої напише, то буде грандіозний шухєр... Висновок: живим це падло нікому не потрібне.
29.11.2025 04:54
Ад'ютантом до головнокомандувача
29.11.2025 07:26
"жертва корупційного скандалу" (с) це звиздець.....
29.11.2025 03:30
Віримо! Дуже ВІРИМО!
29.11.2025 03:58
"...прихильники Єрмака кажуть, що він став "жертвою непопулярних рішень, ухвалених самим президентом". Джерело: https://censor.net/ua/n3587672
Та в Україні кожна собака знає, що Зеленський - лише "підписант" тих документів, які створювалися під контролем та за вказівкою д"Єрмака!
29.11.2025 04:17
це була остання крапля , наїзд ермака на Арахамію та керівника САП Клименка.
29.11.2025 04:27
Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт: "Я - чесна й порядна людина"
29.11.2025 04:30
єфрейтором
29.11.2025 04:31
щуром в самому глибокому бункері...
29.11.2025 04:56
Чувачело, та не старайся ти так, більше не заплатять, шукай нову роботу
29.11.2025 06:28
Мафію він чудово організував, бандитський клан.
Але ж ви не для того зелю обирали, сподіваюсь.
29.11.2025 07:11
Цей санта на зарплатні у Єрмака.
29.11.2025 07:42
Язик не зітри об очко дєрьмака
29.11.2025 07:33
Алла Борисівна, сонечко ви наше, вас прям не впізнати під таким гарним нікнеймом.
Але щось все ж таки вас видає... можливо, та чухня, котру ви тут написали? 😂
29.11.2025 08:22
Чорти вже сантами називаються. Це так по слугонародськи.
29.11.2025 08:28
то оце лайно у якому ми живемо то результат орг здібностей дермака?
ти ********?
29.11.2025 04:44
То есть Зеленский выставлял Ермака могущественным, чтобы снять с него шкуру когда придет время? Хорош.
29.11.2025 06:35
Щоб через кордон не пустили...
29.11.2025 06:38
шо він як дівчинка... нестяма одразу
йому ж ще довічне сидіти... з такими нервами краще одразу повіситись
29.11.2025 07:00
не здригнулася з каблучками рука,
впало в гольфовую лунку ярмо ярмака !
29.11.2025 07:03
29.11.2025 07:06
Його в піхоту не можна. Але от в штурмовики Борисович був би топ
29.11.2025 07:16
у вєртухаї годєн
29.11.2025 07:53
Може єрмак уже втік з України
29.11.2025 07:09
Яка нестяма?! Він же сам заяву про відставку написав? Чи він розраховував, що його будуть умовляти залишитись?
29.11.2025 07:13
А Єлдак призовного віку ж ще. Дайте йому повістки. Хай попіздує трошки в Покровську поможе. Але треба бронік та карємат побільши
29.11.2025 07:15
Видання пише, що Єрмака роками вважали "людиною надто могутньою, щоб впасти".

Чим більше шкаф, тим гучніше падає, а Єлдак дуже великий по габарітам
29.11.2025 07:21
Це типу в запої?
29.11.2025 07:23
Судячи з завжди неголеної фізії і невдоволеного вигляду, він з нього ніколи не виходив.
29.11.2025 08:26
дєрмак - продукт безтолковості самого ішака. І не так буде багато зараз бажаючих, щоб його замінити. Те, що обкурене чмо повний нуль у всьому - відомо у цілому світі. Хоч трохи мисляча людина не ризикне брати на себе відповідальність замість безтолкового бездара. Погодиться лише якесь таке саме бидло, як і ішак.
29.11.2025 07:35
Який висновок можна зробити з цього всього. НАБУ та САП конкретно підісрали України. Не можна було виносіть сор із ізби, а треба було об"єднатися навколо лідора. Зараз через них нас штовхають до капітуляції. Хай би ті міндічи крали собі і далі. Все одно то копійки на фоні того що дають партнери. А так тепер і транші будуть під загрозою, бо *** що дадуть щоб не вкрали земразі
29.11.2025 07:35
Не здогадуєтесь, чому наш фронт весь у дірках та кацапня за добу вже не на міліметри просувається, а на кілометри? Тому, що ваші "безпечні" крадії залишили наших захисників без фортифікацій. Мабуть ви про це ще не знаєте, але невдовзі довідаєтесь з чергових розслідувань.
29.11.2025 08:10
- Я буду мстіть і мстя моя страшна )
29.11.2025 07:41
Він повинен розуміти, що не лише його підручні міндічі збирали "папочки" на політиків, силовиків та журналістів. У його недругів також є такі "папки", і якщо розпочнеться "війна компроматів", від того місця на Банковій каменя на камені не залишиться.
29.11.2025 08:29
А які мінуси?
29.11.2025 08:31
Рвав і метав
29.11.2025 07:49
срав і мазав
29.11.2025 09:33
агов, завгоспе, який "фронт"!? а як же підозра і підарешт!?
29.11.2025 08:04
"Єрмак був у нестямі " - ти ба який ніжний..
29.11.2025 08:22
Можливо, навіть знепритомнів! Нам не розповідають всю правду!
29.11.2025 08:31
То що виходить, країна в нас взагалі без управління?
Чи єрмак свої повноваження зеленському передав?
29.11.2025 08:30
Державний механізм чудово працюватиме і без паразитної шестерні, якою був цей вискочка.
29.11.2025 08:36
Брехня.Це єрмак дозволив зеленському звільнити єрмака
29.11.2025 08:42
Умора....віслюк оманський і його кинув.....як кинув в 19 році напризволяще всю країну....**** оманська...
29.11.2025 08:44
Ну тепер теорії змов будуть плодитись як гриби після дощу!
29.11.2025 08:50
Всі такі експерди ці вишиватники
29.11.2025 08:51
Цей кримінальний авторитет і далі буде керувати зеленню як схоче , все показуха
29.11.2025 09:10
Трамп і пуйло пʼють шампань. Єрмака удалілі. Ну і ми з ними порадіємо. Корупція!!!
29.11.2025 09:17
Відомо, що Зеленський єврей і сповідує іудаїзм, Умєров татарин і сповідує іслам, а якої національності Єрмак і яку релігію сповідує, адже це важливо для нашої слов'янської православної країни.
29.11.2025 09:20
 
 