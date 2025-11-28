Єврокомісія про відставку Єрмака: Стежимо за ситуацією, антикорупційні органи працюють

Відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака на тлі обшуків НАБУ та САП свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу. Боротьба з корупцією є центральним елементом для євроінтеграції.

Про це на брифінгу заявили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Мерсьє прокоментував звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які показують, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу. Ми бачили новини про відставку голови Офісу президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - наголосив він.

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У ЄС також нагадали, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС, і у Брюсселі продовжать уважно стежити за ситуацією.

"Це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Дозвольте зазначити, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це — ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому. Тому ми будемо і надалі дуже уважно стежити за ситуацією", - додав речник ЄК.

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