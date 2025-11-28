Еврокомиссия об отставке Ермака: Следим за ситуацией, антикоррупционные органы работают
Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ и САП свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу. Борьба с коррупцией является центральным элементом для евроинтеграции.
Об этом на брифинге заявили спикеры Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.
Мерсье прокомментировал увольнение Ермака с должности главы Офиса президента Украины.
"Мы понимаем, что расследования продолжаются, и мы очень уважаем эти расследования, которые показывают, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу. Мы видели новости об отставке главы Офиса президента. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - подчеркнул он.
В ЕС также напомнили, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления Украины в ЕС, и в Брюсселе продолжат внимательно следить за ситуацией.
"Это точно показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют и имеют возможность функционировать. Позвольте отметить, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий и мощного потенциала для борьбы с коррупцией. Это — ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Поэтому мы будем и в дальнейшем очень внимательно следить за ситуацией", — добавил спикер ЕК.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
