Еврокомиссия об отставке Ермака: Следим за ситуацией, антикоррупционные органы работают

Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ и САП свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу. Борьба с коррупцией является центральным элементом для евроинтеграции.

Об этом на брифинге заявили спикеры Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Мерсье прокомментировал увольнение Ермака с должности главы Офиса президента Украины.

"Мы понимаем, что расследования продолжаются, и мы очень уважаем эти расследования, которые показывают, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу. Мы видели новости об отставке главы Офиса президента. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - подчеркнул он.

В ЕС также напомнили, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления Украины в ЕС, и в Брюсселе продолжат внимательно следить за ситуацией.

"Это точно показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют и имеют возможность функционировать. Позвольте отметить, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий и мощного потенциала для борьбы с коррупцией. Это — ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Поэтому мы будем и в дальнейшем очень внимательно следить за ситуацией", — добавил спикер ЕК.

Увольнение Ермака

