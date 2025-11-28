РУС
"Президентство Зеленского будет принесено в жертву попыткам спасти Ермака", - "слуга народа" Яременко

яременко

Народный депутат Богдан Яременко отреагировал на информацию об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, заявив, что попытки его "спасти" могут нанести ущерб репутации президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пару раз в своей жизни мне приходилось говорить подчиненным - я понимаю, что есть соблазн и возможность, что к вашей руке что-то прилипнет: так вот - я не буду говорить банальные вещи, запрещать запрещенное и т.д., но если это произойдет и вылезет наружу - я не приложу ни малейших усилий для Вашего спасения, а возможно и наоборот - помогу Вас закопать...", - написал он.

Он добавил, что нынешняя ситуация не оставляет шансов для спасения главы ОПУ.

"Ермака спасти невозможно. Еще пару часов промедления и следующее президентство, как и доброе имя Зеленского, будут принесены в жертву попыткам спасти Ермака. Нет такой дружбы, которая стоила бы доброго имени", - отметил Яременко.

Яременко заявил, что "врятувати Єрмака неможливо"

Обыски у Ермака

Зеленский Владимир (22750) Яременко Богдан (150) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+12
Анал-чуйка там розвинута ідеально
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11
+11
Добре ім'я? Смішно.))
показать весь комментарий
28.11.2025 15:06
+11
У зеленського є якась репутація? Смішно,дуже смішно.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:10
Добре ім'я? Смішно.))
показать весь комментарий
28.11.2025 15:06
Єрмак!
Анал не табу!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:06
Якщо заговорив так Єременко, то відчуває великий шухер у владі.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:06
Анал-чуйка там розвинута ідеально
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11
Шо за чел? - вийшов з лісу і зразу зайшов
показать весь комментарий
28.11.2025 15:08
Ц е ж Бодя Анал табу! Що в сесійній залі шлюху замовляв, а журналюги (нелюді) попалили!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:16
показать весь комментарий
28.11.2025 15:41
Ермак табу тебе разве не пояснил зеленый поц ?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:09
У зеленського є якась репутація? Смішно,дуже смішно.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:10
Колись його "репутація" була відносно смішною, а останні майже сім років - ганебна.
Не бачу, що тут варто порятунку
показать весь комментарий
28.11.2025 15:22
Этот тот БЫВШИЙ ПОСОЛ
Который ****** любит?
Он еще кукарекает до сих пор?????
показать весь комментарий
28.11.2025 15:10
"Добре ім'я" потужного це як лайно в глазурі на палочці
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11
То не паличка....
показать весь комментарий
28.11.2025 15:40
Зелений бубуїн настільки тупий і лінивий, що без алібаби просто не зможе надалі імітувати виконання президентських функцій. Тому без справжнього керівника держави цей персонаж швидко перетвориться на весільного генерала, який нічого не вирішує і нікому особливо не потрібний. Держава почне швидко деградувати, поки хтось не підбере владу, яка просто лежатиме на підлозі, при цьому самозакохане чмо перетвориться на перешкоду для подальшого розвитку держави.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11
Я думаю что власть быстро подберет Рада которая сможет сформировать что то адекватное для управления государством. По образцу 2014. Мы же не считаем что ОП и имеющийся Кабмин - адекватные? Хуже быть не может.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:15
Верховна Рада зобов'язана перехопити владу....
показать весь комментарий
28.11.2025 15:16
Ще майже два роки тому!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:24
Зеленський свого куратора не звільнить, Козиря тиеба валити , бо втікне в Фрашку і буде там губернатором чи сенаторм, а може і вище
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11
Дерьмака и зелю взяли за зелёное очело!ФБР!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:12
В тебе капуста в бороді застрягла. Мабуть, зі щщєй позавчорашніх.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:25
Зеленый моносброд по моему очевидно сделал вывод что с "Моникой Левински" надо кончать. Больше уже они не являются абсолютной крышей, но под воду утащить вместе с собой могут.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:14
еще с миндичгейта появились первые перебежчики, их становится все больше и больше, избавляются от токсичного баласта на котором черная метка на западе
показать весь комментарий
28.11.2025 15:17
Яременко - это тот, который проституток заказывал во время заседания ВР?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:15
Так, Анал-табу...
показать весь комментарий
28.11.2025 15:17
имейте ввиду господа, что ростов не резиновый! Поэтому валите своим еврейским кодлом в израиль а еще лучше сектор газа
показать весь комментарий
28.11.2025 15:16
анал все щє табу чи пробито?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:18
папік, ну у вас і харя....
показать весь комментарий
28.11.2025 15:19
показать весь комментарий
28.11.2025 15:20
"можуть завдати шкоди репутації президента володимира зеленського" - 🤣
Якщо у цього персонажа й є якась репутація, то лише ганебна. Сім років ганьби.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:21
показать весь комментарий
28.11.2025 15:27
щє трохі і ви зможете стефана замініти,
всім такі крупненькi потрібні...
показать весь комментарий
28.11.2025 15:22
Українською - зарити. ЗакОпати (кОпнув, копняк) - це забуцати ногами. Брутально якось.
А якщо серйозно - колись поважний дипломат, патріот та людина з яйцями, який не боявсь похерити кар'єру в часи Януковича - тепер чекав занадто довго. Вовина ганьба впаде на Вас. Все Ви знали. І мовчали. І голосували за знищення Антикору. Ну, наостанок можна повестись гідно. Але повністю відмитись - навряд.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:24
Ми копАємо землю а не риємо, тому закопАти - правильно.
Пропоную реалізувати обидва варіанти стосовно блазня
показать весь комментарий
28.11.2025 15:44
показать весь комментарий
28.11.2025 15:24
Смішно.Як можна рятувати те чого немає?Щось анал табу загнув
показать весь комментарий
28.11.2025 15:25
Анал Яременка почав відчувати шухєр
показать весь комментарий
28.11.2025 15:25
Це той, якому про "табу" повідомляли?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:28
Яке добре ім'я? На питання "за кого голосувати ще?" Були відповіді
- Це шанс;
- По приколу;
- Хоч поржем.
Вибори ЗЕленського це загальний проєкт "Квартала" і Коломойського.
ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:33
Що воно верзе? Яку ще шкоду репутації крадія, брехуна, ліцемера, вбивці українців, зрадника, сцікуна та покілка Z, може принести наприклад арешт завгоспа-крадія?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:36
Борода!!!! Наступне Президенство і добре ім"я Зе??? Так ви ще дурніший , ніж я думав! Хоча anal kiss у вас потужний!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:40
Не можно врятувати те чого ніколи не було...
показать весь комментарий
28.11.2025 15:44
Нічого ви "не розумієте, в ковбасних обрізках"... Щури відчули"течу в дні корабля", і починають "пакувать "чумадани"... На даний момент - шляхом спроб відмежування від "Блазня" з д"Єрмаком... (Просто не хочуть, щоб їхповісили, "за компанію"...).
показать весь комментарий
28.11.2025 16:21
Там же давно нет ни рейтинга ни доброго имени, ни тем более шансов на второй срок при честных выборах. Нельзя потерять то, чего нет. А вот то что есть, терять болезненно. Так что выбор очевиден.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:25
 
 