"Президентство Зеленского будет принесено в жертву попыткам спасти Ермака", - "слуга народа" Яременко

Народный депутат Богдан Яременко отреагировал на информацию об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, заявив, что попытки его "спасти" могут нанести ущерб репутации президента Владимира Зеленского.

передает Цензор.НЕТ.

"Пару раз в своей жизни мне приходилось говорить подчиненным - я понимаю, что есть соблазн и возможность, что к вашей руке что-то прилипнет: так вот - я не буду говорить банальные вещи, запрещать запрещенное и т.д., но если это произойдет и вылезет наружу - я не приложу ни малейших усилий для Вашего спасения, а возможно и наоборот - помогу Вас закопать...", - написал он.

Он добавил, что нынешняя ситуация не оставляет шансов для спасения главы ОПУ.

"Ермака спасти невозможно. Еще пару часов промедления и следующее президентство, как и доброе имя Зеленского, будут принесены в жертву попыткам спасти Ермака. Нет такой дружбы, которая стоила бы доброго имени", - отметил Яременко.

Обыски у Ермака

