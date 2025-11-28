"Президентство Зеленского будет принесено в жертву попыткам спасти Ермака", - "слуга народа" Яременко
Народный депутат Богдан Яременко отреагировал на информацию об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, заявив, что попытки его "спасти" могут нанести ущерб репутации президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пару раз в своей жизни мне приходилось говорить подчиненным - я понимаю, что есть соблазн и возможность, что к вашей руке что-то прилипнет: так вот - я не буду говорить банальные вещи, запрещать запрещенное и т.д., но если это произойдет и вылезет наружу - я не приложу ни малейших усилий для Вашего спасения, а возможно и наоборот - помогу Вас закопать...", - написал он.
Он добавил, что нынешняя ситуация не оставляет шансов для спасения главы ОПУ.
"Ермака спасти невозможно. Еще пару часов промедления и следующее президентство, как и доброе имя Зеленского, будут принесены в жертву попыткам спасти Ермака. Нет такой дружбы, которая стоила бы доброго имени", - отметил Яременко.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Анал не табу!
Не бачу, що тут варто порятунку
Который ****** любит?
Он еще кукарекает до сих пор?????
Якщо у цього персонажа й є якась репутація, то лише ганебна. Сім років ганьби.
всім такі крупненькi потрібні...
А якщо серйозно - колись поважний дипломат, патріот та людина з яйцями, який не боявсь похерити кар'єру в часи Януковича - тепер чекав занадто довго. Вовина ганьба впаде на Вас. Все Ви знали. І мовчали. І голосували за знищення Антикору. Ну, наостанок можна повестись гідно. Але повністю відмитись - навряд.
Пропоную реалізувати обидва варіанти стосовно блазня
- Це шанс;
- По приколу;
- Хоч поржем.
Вибори ЗЕленського це загальний проєкт "Квартала" і Коломойського.
ДУМАЙ-ТЕ!