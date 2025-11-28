"Президентство Зеленського буде принесено в жертву спробам врятувати Єрмака", - "слуга народу" Яременко
Народний депутат Богдан Яременко відреагував на інформацію про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, заявивши, що спроби його "врятувати" можуть завдати шкоди репутації президента Володимира Зеленського.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пару разів у своєму житті мені доводилось говорити підлеглим - я розумію, що є спокуса і можливість, що до Вашої руки щось прилипне: так ось - я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонене і т.д., але якщо це станеться і вилізе назовні - я не докладу найменших зусиль для Вашого порятунку, а можливо і навпаки - допоможу Вас закопати...", - написав він.
Він додав, що нинішня ситуація не залишає шансів для порятунку очільника ОПУ.
"Єрмака врятувати неможливо. Ще пару годин зволікань і наступне президентство, як і добре ім'я Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Єрмака. Немає такої дружби, яка би вартувала доброго імені", - зазначив Яременко.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
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Анал не табу!
ракомледі.
Не бачу, що тут варто порятунку
У нас поділ влади - Президент "відповідає" за силовиків, прокуратуру і зовнішню політику, ВР за усе інше.
Відповідно, вони ділять міністрів.
Тобто, Зе-Президент має зайнятися своїми прямими функціями - керувати ЗСУ, їздити по світу, домовлятися (і не виступати кожного дня).
Якщо у цього персонажа й є якась репутація, то лише ганебна. Сім років ганьби.
всім такі крупненькi потрібні...
А якщо серйозно - колись поважний дипломат, патріот та людина з яйцями, який не боявсь похерити кар'єру в часи Януковича - тепер чекав занадто довго. Вовина ганьба впаде на Вас. Все Ви знали. І мовчали. І голосували за знищення Антикору. Ну, наостанок можна повестись гідно. Але повністю відмитись - навряд.
Пропоную реалізувати обидва варіанти стосовно блазня
- Це шанс;
- По приколу;
- Хоч поржем.
Вибори ЗЕленського це загальний проєкт "Квартала" і Коломойського.
ДУМАЙ-ТЕ!
ПОТУЖНА сміливість...
ПОТУЖНА сміливість...
Ми ментів не викликали, ми замовляли простітуток для аналу!
Нас викликали ваші сусіди!
Ось хай наші сусіди вас і є.уть!!!
це не гарсони - це парад уродів!
Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе:
- Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф - Градостроитель!"
- Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф - военачальник!"
- Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф - завоеватель!"
- Но стоило мне один раз трахнуть овцу…