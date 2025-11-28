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Новини Обшук у Єрмака Підозра Єрмаку
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"Президентство Зеленського буде принесено в жертву спробам врятувати Єрмака", - "слуга народу" Яременко

яременко

Народний депутат Богдан Яременко відреагував на інформацію про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, заявивши, що спроби його "врятувати" можуть завдати шкоди репутації президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Пару разів у своєму житті мені доводилось говорити підлеглим - я розумію, що є спокуса і можливість, що до Вашої руки щось прилипне: так ось - я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонене і т.д., але якщо це станеться і вилізе назовні - я не докладу найменших зусиль для Вашого порятунку, а можливо і навпаки - допоможу Вас закопати...", - написав він.

Він додав, що нинішня ситуація не залишає шансів для порятунку очільника ОПУ.

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"Єрмака врятувати неможливо. Ще пару годин зволікань і наступне президентство, як і добре ім'я Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Єрмака. Немає такої дружби, яка би вартувала доброго імені", - зазначив Яременко.

Яременко заявив, що "врятувати Єрмака неможливо"

Обшуки у Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Яременко Богдан (141) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+53
Анал-чуйка там розвинута ідеально
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28.11.2025 15:11 Відповісти
+50
Ц е ж Бодя Анал табу! Що в сесійній залі шлюху замовляв, а журналюги (нелюді) попалили!
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28.11.2025 15:16 Відповісти
+47
У зеленського є якась репутація? Смішно,дуже смішно.
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28.11.2025 15:10 Відповісти
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Добре ім'я? Смішно.))
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28.11.2025 15:06 Відповісти
"добре ім'я Зеленського" це мабуть мем якийсь, чую як тремтять оці всяляки слуги бо розуміють що кожний може отримати персональний каштан на Хрещатику...
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29.11.2025 01:48 Відповісти
Єрмак!
Анал не табу!
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28.11.2025 15:06 Відповісти
"...руки щось прилипне...допоможу закопати.." А як під час роботи ВР в тебе прутень до аналу прилипав і друг Зеленський тебе за це не закопав . Не справедливо, не по Зеленськи.
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29.11.2025 06:45 Відповісти
Якщо заговорив так Єременко, то відчуває великий шухер у владі.
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28.11.2025 15:06 Відповісти
Анал-чуйка там розвинута ідеально
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28.11.2025 15:11 Відповісти
Уже не табу до розпечатали
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Шо за чел? - вийшов з лісу і зразу зайшов
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28.11.2025 15:08 Відповісти
Ц е ж Бодя Анал табу! Що в сесійній залі шлюху замовляв, а журналюги (нелюді) попалили!
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28.11.2025 15:16 Відповісти
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28.11.2025 15:41 Відповісти
Угу..Хотів з неї леді зробити...через анал.Шлюха злякалась і не захотіла ставати раком леді.
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28.11.2025 23:37 Відповісти
Ермак табу тебе разве не пояснил зеленый поц ?
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28.11.2025 15:09 Відповісти
У зеленського є якась репутація? Смішно,дуже смішно.
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28.11.2025 15:10 Відповісти
Колись його "репутація" була відносно смішною, а останні майже сім років - ганебна.
Не бачу, що тут варто порятунку
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28.11.2025 15:22 Відповісти
...якій другий термін?! Що за маячня?!
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28.11.2025 16:48 Відповісти
Це у же-кодли настала фаза прийняття. Наймудріші скоро почнуть каятися, просити пробачення і здавати спільників. 😊
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28.11.2025 17:01 Відповісти
Точно. Він ще перший довічний не почав відсиджувати, а йому вже другий пхають.
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28.11.2025 19:55 Відповісти
Є. Клоуна Петрушки.
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28.11.2025 16:58 Відповісти
Не смішно,а плакати хочеться 😭🤡🤮
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28.11.2025 17:31 Відповісти
обліко моралє
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28.11.2025 20:26 Відповісти
"Добре ім'я" потужного це як лайно в глазурі на палочці
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28.11.2025 15:11 Відповісти
То не паличка....
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28.11.2025 15:40 Відповісти
І не глазурь.
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28.11.2025 17:21 Відповісти
Але лайно.
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Зелений бубуїн настільки тупий і лінивий, що без алібаби просто не зможе надалі імітувати виконання президентських функцій. Тому без справжнього керівника держави цей персонаж швидко перетвориться на весільного генерала, який нічого не вирішує і нікому особливо не потрібний. Держава почне швидко деградувати, поки хтось не підбере владу, яка просто лежатиме на підлозі, при цьому самозакохане чмо перетвориться на перешкоду для подальшого розвитку держави.
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28.11.2025 15:11 Відповісти
Я думаю что власть быстро подберет Рада которая сможет сформировать что то адекватное для управления государством. По образцу 2014. Мы же не считаем что ОП и имеющийся Кабмин - адекватные? Хуже быть не может.
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28.11.2025 15:15 Відповісти
Верховна Рада зобов'язана перехопити владу....
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28.11.2025 15:16 Відповісти
Ще майже два роки тому!
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28.11.2025 15:24 Відповісти
Та Рада, де Арахамія і Стефанчук?
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28.11.2025 17:24 Відповісти
Якщо "систему" трясе - то землетрус відчувають всі, і ці теж відчують...
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28.11.2025 17:32 Відповісти
Не перебільшуйте.
У нас поділ влади - Президент "відповідає" за силовиків, прокуратуру і зовнішню політику, ВР за усе інше.
Відповідно, вони ділять міністрів.
Тобто, Зе-Президент має зайнятися своїми прямими функціями - керувати ЗСУ, їздити по світу, домовлятися (і не виступати кожного дня).
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28.11.2025 17:34 Відповісти
"керувати ЗСУ"?! ти ******** остаточно?
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28.11.2025 19:07 Відповісти
Молотобоєц ... перерахуй обов"язки Президента
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28.11.2025 20:47 Відповісти
Як перешкода для подальшого розвитку держави, точніше, перешкода для існування держави, може перетворитися на перешкоду? А зараз те чмо обдовбане - що?
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28.11.2025 19:57 Відповісти
Зеленський свого куратора не звільнить, Козиря тиеба валити , бо втікне в Фрашку і буде там губернатором чи сенаторм, а може і вище
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28.11.2025 15:11 Відповісти
Дерьмака и зелю взяли за зелёное очело!ФБР!
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28.11.2025 15:12 Відповісти
Зеленый моносброд по моему очевидно сделал вывод что с "Моникой Левински" надо кончать. Больше уже они не являются абсолютной крышей, но под воду утащить вместе с собой могут.
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28.11.2025 15:14 Відповісти
еще с миндичгейта появились первые перебежчики, их становится все больше и больше, избавляются от токсичного баласта на котором черная метка на западе
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28.11.2025 15:17 Відповісти
Яременко - это тот, который проституток заказывал во время заседания ВР?
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28.11.2025 15:15 Відповісти
Так, Анал-табу...
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28.11.2025 15:17 Відповісти
имейте ввиду господа, что ростов не резиновый! Поэтому валите своим еврейским кодлом в израиль а еще лучше сектор газа
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28.11.2025 15:16 Відповісти
та щас! на пожизненное, здесь в Украине!
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28.11.2025 19:08 Відповісти
анал все щє табу чи пробито?
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28.11.2025 15:18 Відповісти
папік, ну у вас і харя....
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28.11.2025 15:19 Відповісти
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28.11.2025 15:20 Відповісти
"можуть завдати шкоди репутації президента володимира зеленського" - 🤣
Якщо у цього персонажа й є якась репутація, то лише ганебна. Сім років ганьби.
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28.11.2025 15:21 Відповісти
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28.11.2025 15:27 Відповісти
Відать на останньому рандеву в Женеві Дерьмака Рубіо показав червону картку. Не проста д'Єрмак через Аксіос звертався до Рудого - прийми нас, ми стараємось.
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28.11.2025 19:34 Відповісти
щє трохі і ви зможете стефана замініти,
всім такі крупненькi потрібні...
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28.11.2025 15:22 Відповісти
Українською - зарити. ЗакОпати (кОпнув, копняк) - це забуцати ногами. Брутально якось.
А якщо серйозно - колись поважний дипломат, патріот та людина з яйцями, який не боявсь похерити кар'єру в часи Януковича - тепер чекав занадто довго. Вовина ганьба впаде на Вас. Все Ви знали. І мовчали. І голосували за знищення Антикору. Ну, наостанок можна повестись гідно. Але повністю відмитись - навряд.
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28.11.2025 15:24 Відповісти
Ми копАємо землю а не риємо, тому закопАти - правильно.
Пропоную реалізувати обидва варіанти стосовно блазня
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28.11.2025 15:44 Відповісти
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28.11.2025 15:24 Відповісти
Смішно.Як можна рятувати те чого немає?Щось анал табу загнув
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28.11.2025 15:25 Відповісти
Анал Яременка почав відчувати шухєр
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28.11.2025 15:25 Відповісти
Це той, якому про "табу" повідомляли?
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28.11.2025 15:28 Відповісти
Яке добре ім'я? На питання "за кого голосувати ще?" Були відповіді
- Це шанс;
- По приколу;
- Хоч поржем.
Вибори ЗЕленського це загальний проєкт "Квартала" і Коломойського.
ДУМАЙ-ТЕ!
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28.11.2025 15:33 Відповісти
Що воно верзе? Яку ще шкоду репутації крадія, брехуна, ліцемера, вбивці українців, зрадника, сцікуна та покілка Z, може принести наприклад арешт завгоспа-крадія?
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28.11.2025 15:36 Відповісти
Борода!!!! Наступне Президенство і добре ім"я Зе??? Так ви ще дурніший , ніж я думав! Хоча anal kiss у вас потужний!!!
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28.11.2025 15:40 Відповісти
Не можно врятувати те чого ніколи не було...
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28.11.2025 15:44 Відповісти
Нічого ви "не розумієте, в ковбасних обрізках"... Щури відчули"течу в дні корабля", і починають "пакувать "чумадани"... На даний момент - шляхом спроб відмежування від "Блазня" з д"Єрмаком... (Просто не хочуть, щоб їхповісили, "за компанію"...).
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28.11.2025 16:21 Відповісти
Там же давно нет ни рейтинга ни доброго имени, ни тем более шансов на второй срок при честных выборах. Нельзя потерять то, чего нет. А вот то что есть, терять болезненно. Так что выбор очевиден.
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28.11.2025 16:25 Відповісти
Репутація?? 🤣 🤣 Воно вже давно знає, що її нема. І президентом йому не бути😏Втікати будуть разом
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28.11.2025 17:00 Відповісти
О проснулось чуварло,яке замовляло "дівчат по визову".Невже перестали давати навіть за гроші.
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Зелі вже нічого втрачати окрім Єрмака, тому він буде триматися за нього зубами
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28.11.2025 17:12 Відповісти
анал-табу щось розговорився
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28.11.2025 17:15 Відповісти
Політика Зе нагадує мені фільм "Володар кілець", де правитель "Рохана" знаходиться під чарами злого чарівника "дєрьмака"!
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28.11.2025 17:16 Відповісти
Ну так і йому тоді треба йти,вінже запевняв,що з ним прийшов,з ним і піде!! А Богдан ще тоді застерігав про це шобло,але не дослухались,мало того,щей дав добро на пережовування Богдана,тепер наслідки набагато ганебніші!!
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28.11.2025 17:33 Відповісти
Разом прийшли-разом і підемо Ну ідіть обидва(для початку)-гірше не буде
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28.11.2025 17:44 Відповісти
Яка РЕПУТАЦІЯ? В кого??? Репутація КОЖНОГО зеленого урода - нижча за нуль. Товсті СЛУГИ товстих конвертів...
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28.11.2025 17:47 Відповісти
"Аналтабу" рєчь толкнул.
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28.11.2025 17:54 Відповісти
репутація і зеленський речі несумістні .
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28.11.2025 18:15 Відповісти
ANAL-TABlUn подав на 7й рік голос?
ПОТУЖНА сміливість...
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28.11.2025 18:39 Відповісти
ANAL-TABlUn подав на 7й рік голос?
ПОТУЖНА сміливість...
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28.11.2025 18:41 Відповісти
извращенец, как и вся эта власть
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28.11.2025 18:49 Відповісти
аналтабун
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Єрмак табу!
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28.11.2025 19:07 Відповісти
Согни палец!,
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Це той, що проституток замовляв прямо на засіданні ради?
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28.11.2025 20:07 Відповісти
Ще анальників забули запитати!!!
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28.11.2025 20:08 Відповісти
Єрмака звільняють, кажуть. Натомість, залишається умєров зі своїми 8 маєтками родини в Америці..
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28.11.2025 20:08 Відповісти
Потрібен такий переговорник?
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28.11.2025 20:09 Відповісти
У квартирі шум-гам, крики, гучний музон… стук у двері - відчиніть негайно це поліція!
Ми ментів не викликали, ми замовляли простітуток для аналу!
Нас викликали ваші сусіди!
Ось хай наші сусіди вас і є.уть!!!
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28.11.2025 20:14 Відповісти
Депутат яременко - це сором нації.
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28.11.2025 22:02 Відповісти
пішка товста виповзла....
це не гарсони - це парад уродів!
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28.11.2025 22:39 Відповісти
Зє казав що "єрмак зі мною прийшов і зі мною піде". Виходить що зє має подати у відставку? думаю в нього інший план. Єрмак "натягнув" на себе масу негативу. Тепер потрібно позбавитись єрмака разом з негативом, а те що цей лох вважав себе недоторканим, то зє виявився хитрішим. Зараз зє розведе руками як Сара ногами і скаже "мєня обманулі і іспользовалі". Для зє найкраще якщо єрмак, як і Епштейн при Трампі, раптово закінчить життя самогубством в тюремній камері...
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29.11.2025 00:48 Відповісти
попав він з тим табу..непоганий взагалі чоловік.порівняно з іншими депутатами

Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе:
- Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф - Градостроитель!"
- Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф - военачальник!"
- Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф - завоеватель!"
- Но стоило мне один раз трахнуть овцу…
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29.11.2025 04:01 Відповісти
Нафіга взагалі писати, що там сказав цей заднєпріводний
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29.11.2025 12:17 Відповісти
Перелицювання старого пальта -- це перелицювання і нічого більше. Слуга народу - старе пальто, пошите в 95 році. Пора викинути.
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29.11.2025 18:32 Відповісти
У зеленх вірус якийсь що що, розпухає іпало
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30.11.2025 19:25 Відповісти
 
 