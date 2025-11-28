"Президентство Зеленського буде принесено в жертву спробам врятувати Єрмака", - "слуга народу" Яременко

Народний депутат Богдан Яременко відреагував на інформацію про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, заявивши, що спроби його "врятувати" можуть завдати шкоди репутації президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Пару разів у своєму житті мені доводилось говорити підлеглим - я розумію, що є спокуса і можливість, що до Вашої руки щось прилипне: так ось - я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонене і т.д., але якщо це станеться і вилізе назовні - я не докладу найменших зусиль для Вашого порятунку, а можливо і навпаки - допоможу Вас закопати...", - написав він.

Він додав, що нинішня ситуація не залишає шансів для порятунку очільника ОПУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ

"Єрмака врятувати неможливо. Ще пару годин зволікань і наступне президентство, як і добре ім'я Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Єрмака. Немає такої дружби, яка би вартувала доброго імені", - зазначив Яременко.

Обшуки у Єрмака

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк