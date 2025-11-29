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Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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Готова взяти Єрмака у свій взвод, буде звичайним бійцем без минулого, - Чорновол

Єрмак піде на фронт

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол готова взяти ексочільника ОП Андрія Єрмака у свій взвод.

Про це вона написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми - маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики", - уточнила Чорновол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт, - New York Post

Тому, за її словами, якщо Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати, вона візьме до себе.

"Буде звичайним бійцем без минулого...Це як інше життя, як паралельна реальність, як попасти на іншу планету. Я можу йому це влаштувати. Потрібний пілот Мавіка зі скидом, чомусь думаю йому це зайде, ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув . Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", - додала вона.

Читайте також: Туск про звільнення Єрмака: "Політична криза в Києві"

Обшуки та звільнення Єрмака

Читайте також: За Єрмаком має піти "єрмаковщина" та скомпрометований уряд, - Порошенко

чорновол про єрмака скрін

Автор: 

Чорновол Тетяна (275) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+51
Немає що обговорювати.Єрмак в зсу точно не зявиться
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29.11.2025 11:24 Відповісти
+49
Ти представляєш скільки він їсть ? Весь взвод голодним буде бігати
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29.11.2025 11:25 Відповісти
+41
Ну почему? Хорошая схема ухода от наказания. Не даром они себе ее протащили через закон. Доказано совсем недавно тем-же Гайдаем. НАБУ и САП не имеют права заниматься военными. Только карманное ДБР. Найдут ему какую-нибудь тыловую должность и все у него будет пучком.
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29.11.2025 11:34 Відповісти
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.. не звертайте уваги на дурноголові видумки про якійсь батальони БПЛА при ГШ...Та ще й напряму підпорядковані Сирському. Дитина фантазує...)))
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29.11.2025 13:52 Відповісти
а ти будеш стверджувати тут, що у нас нема батальйонів "Монако" і "Ужгород"? клоун зелений, згинь звідси
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29.11.2025 14:25 Відповісти
..так..полудурок... Є і батальон Монако і батальон Ужгород.... А от батальона БПЛА при Генштабі нема... Як би ти ..дурноголове не хотіло.... ))) Я навіть впевнений...що ти..дурноголове... у 2019 році голосувало за зелену паскуду.... А зараз просто перефарбувалося... Але мозку як не було..так і не буде!!)))
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29.11.2025 23:55 Відповісти
як цікаво дивитися на еволюцію зелених вишкребків: "я за нього не голосував" і т.і. Вже давненько вони почали перевзуватися у повітрі.
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30.11.2025 08:30 Відповісти
424 окремий батальйон безпілотних систем
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30.11.2025 08:35 Відповісти
дивно, людина добровольцем хоче піти, а диванні воїни цензора агряться. чи ще є трохи сорому? що навіть дєрьмак піде на фронт, а ви не підете?

я ржу з вас
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29.11.2025 12:39 Відповісти
Не пускай людям локшину на вуха. Ні на який фронт ця падла не піде і не збирався йти. Йому дорога тільки на нари і довічно.
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29.11.2025 12:56 Відповісти
я не стверджую що він 100% піде, ти читати навчись для початку і розуміти навчись, що саме написали.
я вірю в те що люди можуть виправлятися, і єрмак може в принципі піти на фронт. а диванні воєни - ні
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29.11.2025 12:59 Відповісти
Ніт, хороший Єрмак - це мертвий Єрмак. Нехай іде штурмовики разом Петровим та Галущенком.
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29.11.2025 12:49 Відповісти
Так.
А по Мавіках рєзніков спеціаліст !
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29.11.2025 12:55 Відповісти
Ха! Потім полон/повернення і, та дам! Зустрічайте національного героя!
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29.11.2025 13:03 Відповісти
В реальності буде сидіти в тилу біля свого брата і стукати Пуйлу про обстановку на фронті.
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29.11.2025 15:14 Відповісти
Этот "боец" скоро будет как не в Израиле так на Кипре(ЮАР и т.д.).
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29.11.2025 12:51 Відповісти
Це все понти зеленобобіків. Нікуди він від світловеликого не дінеться.
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29.11.2025 12:54 Відповісти
Та ні, нахєр всі ці варіанти індульгенцій. Слідство, суд, вирок, посадка
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29.11.2025 12:55 Відповісти
Якщо перед тим вириє хоч один окоп - вже добре.
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30.11.2025 14:03 Відповісти
Недобра радість.
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29.11.2025 12:55 Відповісти
Ну ось, перший з можновладців йде на фронт добровільно. У понеділок схожу до військомату подивитися,, чи є вже чеги з свинопасів-ухилянтів, такі,які були створені у лютому 22-го справжніми чоловіками-воїнами?Та тільки здається мені,що даремно тільки ноги вб*ю.У холопа -свинопаса від однієї думки про ризик для його нікчемного життя,так стискається сфінктер,що геморой вилазить!!!!!
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29.11.2025 12:56 Відповісти
От із себе, чорт, і починай, чи ноги вбити боїшся))....p.s. в укр. мові , чепушило, ім'я Мосій через ''і'' пишеться, холопе луб'янський....
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30.11.2025 11:48 Відповісти
Чого так збудилося,лайно на піхві?
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30.11.2025 16:57 Відповісти
"Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною - президент". Служилі два таваріщя в адном і том палкє...
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29.11.2025 12:58 Відповісти
Аґа...
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29.11.2025 13:38 Відповісти
Хай ****** и зеленский з ним
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29.11.2025 13:09 Відповісти
Ага, керував цілою країною, а тут у взвод простим солдатом. Наївні...
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29.11.2025 13:13 Відповісти
Єрмак - носій особливо секретних державних таємниць України!! Який фронт?? Його треба ПОСТІЙНО охороняти...або тримати у в,язниці!! Будь яка втеча його,навіть законний виїзд чи залишення без нагляду,викрадення - ставить реальну загрозу національної безпеки!! Збіжати(перебігти) з фронту - не проблема взагалі...Чорновола,як завжди,дає "розумні" пропозиції....Слава Україні!!
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29.11.2025 13:18 Відповісти
а може надійніше пристрелити цего носія державних таемниць?
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29.11.2025 20:02 Відповісти
Не заважайте вовці відмазувати Єрмака
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29.11.2025 13:25 Відповісти
Цар добрий, єрмаки погані
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29.11.2025 13:33 Відповісти
він буде у постійному відрядженні в м. Київ
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29.11.2025 13:41 Відповісти
Он, что дурак, идти в окопы и погибать за Украину? Там столько грошей накрадено, что и внукам буде, и правнукам останется. Госпоже Черновол респект.
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29.11.2025 13:42 Відповісти
Так у нього ж дітей немає, які онуки? 3,14дари з жопи народжувати ще не навчились
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29.11.2025 15:45 Відповісти
Чарли Чаплин когда-то учредил премию в миллион долларов мужчине, который сможет родить ребенка. Может рискнуть.
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29.11.2025 17:27 Відповісти
Не можна допускати агента Єрмака до позицій нашої Арміі ,
так як тут же здасть наші позиціі кацапам !!
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29.11.2025 14:05 Відповісти
У якості ішака його, яе непридатного до меча! Боеприпаси підносити, за пивом бігати - по чоловічим здібностя!
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29.11.2025 14:06 Відповісти
Он лучше вступит в батальон Цукермана, будут с Миндичем держать оборону Хайфы.👶
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29.11.2025 14:07 Відповісти
На порукі до старших товаришів, так би мовити )
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29.11.2025 14:16 Відповісти
М'яч на боці Єрмака. Як він вчинить. Людина наварила у владі мільярд піде звичайним військовиком?

Краще б ці гроші, що він накрав у владі, вклав у безпілотники для власного підрозділа. Була б повага
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29.11.2025 14:36 Відповісти
Доречі і приклад для інших зелених крадунів
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29.11.2025 14:37 Відповісти
Они бы рады, но родина в опасности, Хуситы на пороге. Да и укрепы на израильском побережье лучше, пляж, коктейли, загорелые красотки.
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29.11.2025 14:41 Відповісти
Кожен може назвати людину Літором. Але для цього потрібні підстави. Поки м'яч у Єрмака. Як він вчинить
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29.11.2025 14:50 Відповісти
Зелёные прохиндеи воровали миллиарды, чтобы потом нырнуть в окопы и наслаждаться прилётами ФАБов? С большим трудом в это верится.
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29.11.2025 15:03 Відповісти
Ніхто не може заборонити людині бути людиною. Будемо подивитись
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29.11.2025 15:19 Відповісти
Смотри не просмотри.
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29.11.2025 15:21 Відповісти
Даже если Ермак объявит что отправился на фронт и начнёт выкладывать фотки в камуфляже, рано или поздно выяснится что он балдеет с подельниками в Израиле, ну а кагал поступит в свойственной ему манере. У нас нет зелёного ворья, но если вы потребуете их выдачи, мы вам откажем.
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29.11.2025 15:34 Відповісти
Ще щось не бачили?
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29.11.2025 15:47 Відповісти
Ага, смотрел видосик, Ермак жопой танк остановил, феерическое зрелище.
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29.11.2025 16:24 Відповісти
Може мали на увазі - клітором?
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30.11.2025 10:13 Відповісти
Дєрьмака вже перетнув ************ кордон і прямує в СанктЬ Членіноград на аудієнцію з ******.Памагі атєц радной лішілі сана і почєсьтєй.
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29.11.2025 14:52 Відповісти
Продовжується серіал про Голобородька.
Сезон 3, серія 1 під назвою "Голобородько реформує ОПу"
Мені більш до вподоби сама остання серія останнього сезону "Голобородько і "Доброго врємєні суток,гаспада сідєльци".
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29.11.2025 14:53 Відповісти
Занавіс!
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29.11.2025 14:54 Відповісти
Ну, якщо Тетяна хоче, щоб їй хтось вистрілив у спину....
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29.11.2025 15:02 Відповісти
ЗСУ це що метод сховатися від правосуддя?
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29.11.2025 15:14 Відповісти
Сірий кардинал ніколи не стане конюхом
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29.11.2025 15:23 Відповісти
Спачатку на БЗВП навчіть його переносити стугнівські ракети
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29.11.2025 15:25 Відповісти
Так він же і їх с3,14здить
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29.11.2025 15:42 Відповісти
Готовий на пляшку віскі закластись, що цей коннік-будьоннік до пані Чорновол не піде - засцить. Більше того, він на фронт взагалі не піде - у нього плоскостопіє головного мозгу
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29.11.2025 15:40 Відповісти
Опаздала ты Таня. Он уже в горнострелковую бригаду "Монблан" записался
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29.11.2025 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/@DanaYarova Dana Yarova
Банкова КОРУПЦІЮ називає єдністю🎪 Знов БРЕХНЯ про єднання навколо прапора❓ Звільнили🤡 де покарання❓]
https://www.youtube.com/watch?v=uHVLZAWZyBg
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29.11.2025 15:48 Відповісти
Так неначасі ж. Сам Єрмак сказав
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29.11.2025 15:55 Відповісти
Спочатку суд, вирок, конфіскація майна та активів.
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29.11.2025 15:49 Відповісти
гарно придумала, з таким солдатом по її взводу жоден лаптєногий нічим ніколи не вистрілить!😂
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29.11.2025 15:55 Відповісти
Ну в принципі брат його, воював в Ато, в свій час, та був снайпером
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29.11.2025 16:10 Відповісти
Шанці нехай, ****, риє до кров'яних мозолів. Без перекурів!
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29.11.2025 17:50 Відповісти
Хай до Пастора іде у відділення
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29.11.2025 16:17 Відповісти
Бо може хутко пропасти безвісти
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29.11.2025 16:18 Відповісти
Єрмак буде захищати Україну з автоматом у руках? Не смішіть, садіть його за державну зраду і крапка.
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29.11.2025 16:35 Відповісти
Швидже до Ляшка, в ББС 63омбр, піде.😊
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29.11.2025 17:23 Відповісти
Как сбитый российский агент, Ермак пойдёт в какой-нибудь штрафной батальон российского бандформирование.
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29.11.2025 17:35 Відповісти
Більше користі буде, якщо пристрелити цього чорта до того, як почне стріляти в спину!
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29.11.2025 18:32 Відповісти
Татьяна... у вас есть медали ордена...
Нет... как минимум два уголовных дела власть украины избрания мудрым народом
Очень хотела вас посадить на долго...
Первый раз за майдан.
Второй .. за то что вы и пашинский..
Украли ракеты для птрк.
Что бы защитить Киев от освободителей
Пока зеля мирно спал в конче заспе.
Ярмак если и появится на фронте....
То только после того как пооетит фламинга зели...
То есть ....никогда.
А вот орденов у ермачья и ему подобного зе дерьма ..
Будет аакму северокорейских маршалов
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29.11.2025 20:15 Відповісти
Ві же там всю тушенку покраде.й продавати буде вам же..Спочатку Суд повинен розібратись..
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29.11.2025 20:47 Відповісти
Скоріше небо впаде на землю, ніж Єрмак облишить свою владну посаду!
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29.11.2025 22:33 Відповісти
Дермаку та усім ворогам =;смертна кара
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29.11.2025 23:15 Відповісти
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29.11.2025 23:37 Відповісти
Це зразу в генерали
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30.11.2025 00:21 Відповісти
"Танька-Фас" мріє помститися за Пашинського. Це вам не якась Лізка, клімактерична чемпіонка по "лізінгу", Багуцкая.
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30.11.2025 02:06 Відповісти
Якщо головний путінський шпигун піде воювати, то московія просто капітулює і війна закінчиться. Коли Прігожин збунтувався, бункерний суть не ус...рався!
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30.11.2025 08:18 Відповісти
Був віце-президент а стане віце-взводний. Це, звичайно, жарт бо цей воїн невидимого фронту дуже швидко з'явиться на одному із фронтів для таких ********* як і він: монакський чи віденський, є ще є Ізраїльським. Саме там найчастіше опиняються потужні менеджери наймогутнішого лідора **********.
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30.11.2025 09:06 Відповісти
Та ще Кошового з собою хай бере
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30.11.2025 09:26 Відповісти
Ну от навіщо Танюсі писати таку муйню? Щоб що, постібатись з дєрмака?
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30.11.2025 10:20 Відповісти
Кхм... какой фронт, какой взвод, это серый кардинал Украины, у него в башке масса сверхсекретных сведений обо всём и обо всех. Его и после войны охранять надо )
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30.11.2025 10:22 Відповісти
У мафії багато дієвих засобів зберегти секрети у голові свідка назавжди.
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30.11.2025 12:16 Відповісти
Можна взяти людину, яка хоче воювати й згодиться на ті важкі умови, в яких перебувають наші воїни. Але Єрмак це не така людина. Розпочати нове життя з нуля й почати жити чесно - це для нього занадто. Горбатого ...
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30.11.2025 10:53 Відповісти
самий кращий хід Тетяни....розумниця
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30.11.2025 10:59 Відповісти
Я ж не єдиний бачу, що це класичний приклад виводу бандюка з-під удару???
ПІВМІСЯЦЯ ДАЛИ НА ПІДЧИСТКУ, ЩОБ АНІ ЗА ЄРМАКОМ КАЦАПСЬКОГО СЛІДУ НЕ ЗНАЙШЛОСЯ, І ЗВ'ЯЗОК НАЙВЕЛИЧНІШОГО З КОРУПЦІЄЮ ПІД НОСОМ - НЕ ЗНАЙШОВСЯ...
А тепер: ОООООБШУКИ У ЄРМАКА!!
Цирк з конями, бл%ть!!!
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30.11.2025 12:11 Відповісти
О супер ідея.
Буде підносити ракети до стугни.
Топ троллінг від Чорновіл!
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30.11.2025 12:13 Відповісти
Краще забери желєзняка, костенка і гончаренка до себе
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07.12.2025 09:23 Відповісти
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