Готова взяти Єрмака у свій взвод, буде звичайним бійцем без минулого, - Чорновол

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол готова взяти ексочільника ОП Андрія Єрмака у свій взвод.

Про це вона написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми - маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики", - уточнила Чорновол.

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Тому, за її словами, якщо Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати, вона візьме до себе.

"Буде звичайним бійцем без минулого...Це як інше життя, як паралельна реальність, як попасти на іншу планету. Я можу йому це влаштувати. Потрібний пілот Мавіка зі скидом, чомусь думаю йому це зайде, ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув . Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", - додала вона.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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