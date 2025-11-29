Готова взяти Єрмака у свій взвод, буде звичайним бійцем без минулого, - Чорновол
Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол готова взяти ексочільника ОП Андрія Єрмака у свій взвод.
Про це вона написала у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми - маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики", - уточнила Чорновол.
Тому, за її словами, якщо Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати, вона візьме до себе.
"Буде звичайним бійцем без минулого...Це як інше життя, як паралельна реальність, як попасти на іншу планету. Я можу йому це влаштувати. Потрібний пілот Мавіка зі скидом, чомусь думаю йому це зайде, ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув . Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", - додала вона.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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я ржу з вас
я вірю в те що люди можуть виправлятися, і єрмак може в принципі піти на фронт. а диванні воєни - ні
А по Мавіках рєзніков спеціаліст !
так як тут же здасть наші позиціі кацапам !!
Краще б ці гроші, що він накрав у владі, вклав у безпілотники для власного підрозділа. Була б повага
Сезон 3, серія 1 під назвою "Голобородько реформує ОПу"
Мені більш до вподоби сама остання серія останнього сезону "Голобородько і "Доброго врємєні суток,гаспада сідєльци".
Банкова КОРУПЦІЮ називає єдністю🎪 Знов БРЕХНЯ про єднання навколо прапора❓ Звільнили🤡 де покарання❓]
https://www.youtube.com/watch?v=uHVLZAWZyBg
Нет... как минимум два уголовных дела власть украины избрания мудрым народом
Очень хотела вас посадить на долго...
Первый раз за майдан.
Второй .. за то что вы и пашинский..
Украли ракеты для птрк.
Что бы защитить Киев от освободителей
Пока зеля мирно спал в конче заспе.
Ярмак если и появится на фронте....
То только после того как пооетит фламинга зели...
То есть ....никогда.
А вот орденов у ермачья и ему подобного зе дерьма ..
Будет аакму северокорейских маршалов
ПІВМІСЯЦЯ ДАЛИ НА ПІДЧИСТКУ, ЩОБ АНІ ЗА ЄРМАКОМ КАЦАПСЬКОГО СЛІДУ НЕ ЗНАЙШЛОСЯ, І ЗВ'ЯЗОК НАЙВЕЛИЧНІШОГО З КОРУПЦІЄЮ ПІД НОСОМ - НЕ ЗНАЙШОВСЯ...
А тепер: ОООООБШУКИ У ЄРМАКА!!
Цирк з конями, бл%ть!!!
Буде підносити ракети до стугни.
Топ троллінг від Чорновіл!