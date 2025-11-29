Готова взять Ермака в свой взвод, будет обычным бойцом без прошлого, - Чорновол
Боевая офицер ВСУ Татьяна Черновол готова взять экс-главу ОП Андрея Ермака в свой взвод.
Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы - маленький взвод, отрезаны от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики", - уточнила Чорновол.
Поэтому, по ее словам, если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, она возьмет его к себе.
"Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность, как попасть на другую планету. Я могу ему это устроить. Нужен пилот Мавика со скидкой, почему-то думаю ему это понравится, азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белке в глаз", бегать за дроном, который не дотянул. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасами, выносить на взлет, работать штурманом", - добавила она.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Каровики за гроші, це добре знають і уміють з 2014 року, з керовніками і Насраловим!?!?!
Жінки прокурорських і суддівських !можуть це підтвердити, на прикладах своїх чоловіків!
А злі язики твердять, що нікуди єрмак не йде, а просто переміщається в "тінь", бо з тіні краще руками свириденко управляти своїм ресурсом під назвою Україна.
Ну, а лохам-гоям зє та режисери 95-го кварталу приготували цю пісну хуцпу, щоб лошари-гої випустили трішки пару. Лошарам-гоям даже розказали казочку на ніч, що єрмачидло йде до війська. Дійсно було б смішно, якби не було так боляче і сумно.
пан генерал батько залужний був у військах!
Вважаю, що і агент "Козир" ("Тімофєєв") має звання не нижче генерал-майора ФСБ.
але ж, ****, здасться!
то, хай його рідні підари розстріляють! але, спочатку катують!
Дегенерата Кошевого тільки це зупинило. І орден.
місце дермака не на волі, а на нарах і без ніякого грошового залогу...
Пишу з власного досвіду. Я був в учебкі і в нас був такий товстоватий армянин, який добре грав на акордеоні і співав. Нас готували в ВВ МВС при совку начальниками радііостанцій середньої потужностію в учебкі в Шауляї
Сиділи в основному в класах, але раз за тиждень бігали в повній викладкі крос, 6 км. Так після 500 метрів в нього забирали автомат, потім речовий мішок, а потім реміінь, на якомув була саперна лопалка, магазини і щось ще, вже не памятаю. Загалом, останній кілометр його брали під руки і практично несли. Так ми були молоді, 18-20 років. А тут кабан вагою 100 кг. Це буде ще та заморока.
Якщо і було таке диво, то мабуть теж переховувалися від покарання.
За три тижні підуть фотки з пітєра.
Вже колись потрапив !
Він там кожного дня, з моменту призначення ))
Щоб втратити інтерес до теми, її треба заговорити.
єрмак іде їх спасати від московських фашистів-окупантів..
я ржу з вас