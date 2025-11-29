РУС
4 630 69

Готова взять Ермака в свой взвод, будет обычным бойцом без прошлого, - Чорновол

Ермак уйдет на фронт

Боевая офицер ВСУ Татьяна Черновол готова взять экс-главу ОП Андрея Ермака в свой взвод.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы - маленький взвод, отрезаны от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики", - уточнила Чорновол.

Поэтому, по ее словам, если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, она возьмет его к себе.

"Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность, как попасть на другую планету. Я могу ему это устроить. Нужен пилот Мавика со скидкой, почему-то думаю ему это понравится, азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белке в глаз", бегать за дроном, который не дотянул. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасами, выносить на взлет, работать штурманом", - добавила она.

Обыски и увольнение Ермака

чорновол про ермака скрин

Автор: 

Чорновол Татьяна (666) Ермак Андрей (1408)
+24
Ти представляєш скільки він їсть ? Весь взвод голодним буде бігати
29.11.2025 11:25 Ответить
+19
Немає що обговорювати.Єрмак в зсу точно не зявиться
29.11.2025 11:24 Ответить
+16
Та ні Тетяно пану завгоспу мінімум напрямком командувати. Це ж такий стратєг і військовий аналітик. Шучу чіпушило воно і ніяку армію він не піде.
29.11.2025 11:25 Ответить
Немає що обговорювати.Єрмак в зсу точно не зявиться
29.11.2025 11:24 Ответить
Ну почему? Хорошая схема ухода от наказания. Не даром они себе ее протащили через закон. Доказано совсем недавно тем-же Гайдаем. НАБУ и САП не имеют права заниматься военными. Только карманное ДБР. Найдут ему какую-нибудь тыловую должность и все у него будет пучком.
29.11.2025 11:34 Ответить
Числитися в ЗСУ чи Нацгвардії або ДержПрикСлужби, це не ОБОВЯЗКОВО бути на передовій в окопах!
Каровики за гроші, це добре знають і уміють з 2014 року, з керовніками і Насраловим!?!?!
Жінки прокурорських і суддівських !можуть це підтвердити, на прикладах своїх чоловіків!
29.11.2025 11:45 Ответить
Касьянов хвалився що в нього в підрозділі (звісно що на західному фронті) 4 прокурори "воювали" які чисто по закону мобілізацією кримінальні справи проти себе закрили.Ось і увесь фокус.Навіть якщо якийсь корупціонер,або по простому -****,попадає в сили оборони то це покарання не йому а самим силам оборони.Навіть якщо **** не знайшла місця теплого,то з вишом і військовою кафедрою буде нами командувати.Пох що долбайоб,головне -офіцер.
29.11.2025 12:07 Ответить
Та ні Тетяно пану завгоспу мінімум напрямком командувати. Це ж такий стратєг і військовий аналітик. Шучу чіпушило воно і ніяку армію він не піде.
29.11.2025 11:25 Ответить
Замінить Сирського )))
29.11.2025 11:55 Ответить
Ти представляєш скільки він їсть ? Весь взвод голодним буде бігати
29.11.2025 11:25 Ответить
А цей кнуряка, звик з 2019 року, до запареної Мівіни з Опу, але отим абдристовичем!?!?!
29.11.2025 11:46 Ответить
дайте йому хоч єфрейтора
29.11.2025 11:26 Ответить
Ти думаєш що єфрейтором так легко стати .
29.11.2025 11:48 Ответить
Її шо зовсім байдуже шо по цьому уроду тюрма плаче
29.11.2025 11:26 Ответить
ага, щаз. він в свою, російську армію, зібрався
29.11.2025 11:26 Ответить
"Не для того мама квіточку ростила..."
29.11.2025 11:27 Ответить
з такою пикою лопатою окопи рити , а не дрони запускати !
29.11.2025 11:27 Ответить
Хто там буде воювати, здрисне на росію, а нам повідомлять про героїчну загибель
29.11.2025 11:27 Ответить
дермак буде десь на складі тушонку жерти, та іноді з'являтися публічно
29.11.2025 11:28 Ответить
👍Підтримую, Тетяно!
29.11.2025 11:28 Ответить
«Блажен, хто вірує, йому на світі тепло» (дія І, ява І).
А злі язики твердять, що нікуди єрмак не йде, а просто переміщається в "тінь", бо з тіні краще руками свириденко управляти своїм ресурсом під назвою Україна.
Ну, а лохам-гоям зє та режисери 95-го кварталу приготували цю пісну хуцпу, щоб лошари-гої випустили трішки пару. Лошарам-гоям даже розказали казочку на ніч, що єрмачидло йде до війська. Дійсно було б смішно, якби не було так боляче і сумно.
29.11.2025 11:31 Ответить
Тетяна, нафига вам цей (г)єрмарой..
29.11.2025 11:32 Ответить
Раша по своєму агенту не буде стріляти і по взводу Чорновл
29.11.2025 11:46 Ответить
Може тепер Залужного до Міноборони повернуть замість міністрів, що за 3,5 роки війни ракети до мацкви не зробили
29.11.2025 11:33 Ответить
то, залужний і не був в міністерстві оборони.
29.11.2025 11:37 Ответить
Умеров зі Шмигалем теж
29.11.2025 12:00 Ответить
ці зелені падли мародери були і є.
пан генерал батько залужний був у військах!
29.11.2025 12:02 Ответить
Я помню тех двоих один из них понастроил линий обороны с плотнейшими минными полями а другой "поприколу" отправил армию штурмовать эти укрепления что бы сточить ее. плюнуть бы вам в лицо но пусть это сделают побратимы погибших в этих бессмысленных штурмах
29.11.2025 12:07 Ответить
Ти шо смішна? У нього вже звання є не нижче палковніка. І підрозділ у нього буде VIP. З шлюхами і блекджеком.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:34 Ответить
Не нижче полковника ФСБ. Якщо дивитись по аналогії на Бородая, так той, коли перебував на посаді прем'єр-міністра ДиНиРи, якого вважають московським політтехнологом, насправді є генерал-майором ФСБ та депутатом Держдуми рашки, членом партії «Єдім раССію».
Вважаю, що і агент "Козир" ("Тімофєєв") має звання не нижче генерал-майора ФСБ.
29.11.2025 12:12 Ответить
під мирноград, у саму дальню посадку, і забути там!
але ж, ****, здасться!
то, хай його рідні підари розстріляють! але, спочатку катують!
29.11.2025 11:35 Ответить
та він через лінію фронту до своїх чкурне, а там його ***** ще й ХЄРоєм расіі нагородить...
29.11.2025 11:35 Ответить
Яким там ще звичайним бійцем?. В нього люська абдрістовіч була підполковником. Дєрьмак тільки на командира дивізії мітить
29.11.2025 11:37 Ответить
А раптом снайпер?
Дегенерата Кошевого тільки це зупинило. І орден.
29.11.2025 11:37 Ответить
А може Зе-оманський підвалить йому як і зраднику бакану лейтенанта з генеральською посадою... Воно і у ЗСУ можна добряче нажитися .....
29.11.2025 11:37 Ответить
у єрмака звання є не тільки в Україні в Ізраелі та в московії 100% ...як і 🤡 зеленський з трампом , з однієї кухні фсб..це потрійні агенти ,але в Україні вони просто смітт'я ...
29.11.2025 11:40 Ответить
брати таку гниду у свій підрозділ - це підставляти усих під удар чи полон..... дермак просто побачив, що на передовій у нього найкоротший шлях до своїх, у кремлі...
місце дермака не на волі, а на нарах і без ніякого грошового залогу...
29.11.2025 11:40 Ответить
29.11.2025 11:58 Ответить
От тепер було б цікаво почути, як д'Єрмак "даватиме задню" 😂
29.11.2025 11:41 Ответить
Ой, та запросто, скаже, що отримав купу пропозицій і заховається в якомусь зеленому штабі
29.11.2025 11:43 Ответить
Ага! Він якраз про це і мріє, звичайним бійцем…
29.11.2025 11:41 Ответить
Не дай Боже цю мерзоту взяти собі в підрозділ, краще нехай йде розміновувати перед «потужним наступом на Крим»
29.11.2025 11:42 Ответить
Тет'янко , скоро татаров підтягниця до фронту блище ...
29.11.2025 11:42 Ответить
татаров піде до білецького нач штабом!
29.11.2025 11:45 Ответить
Гара у неї буде компанія
29.11.2025 12:38 Ответить
Службу у ЗСУ ще треба заслужити ! А за Дєрмаком довічна параша плаче!!!
29.11.2025 11:44 Ответить
По перше, фсбешник без минулого, це його мрія. По друге, за минуле його хіба що прикопати десь...
29.11.2025 11:49 Ответить
Так він тобі такою обузою буде, шо капець
Пишу з власного досвіду. Я був в учебкі і в нас був такий товстоватий армянин, який добре грав на акордеоні і співав. Нас готували в ВВ МВС при совку начальниками радііостанцій середньої потужностію в учебкі в Шауляї
Сиділи в основному в класах, але раз за тиждень бігали в повній викладкі крос, 6 км. Так після 500 метрів в нього забирали автомат, потім речовий мішок, а потім реміінь, на якомув була саперна лопалка, магазини і щось ще, вже не памятаю. Загалом, останній кілометр його брали під руки і практично несли. Так ми були молоді, 18-20 років. А тут кабан вагою 100 кг. Це буде ще та заморока.
29.11.2025 11:49 Ответить
Невже вірмени служили в армії?
Якщо і було таке диво, то мабуть теж переховувалися від покарання.
29.11.2025 12:02 Ответить
Так це при совку, і на цю військову спеціалізацію потрібен бути музикальний слух. А потім, коли я був в роті, що охороняла зону, це село Губнік, Тростянецького р-н Вінницької обл, там були специ як я, 3 мої радисти, собаководи, писар, санінструктор, художник затесався, 3 водія це був взвод уравління і там була українці і 2 кацапа. А ще були 2 взвода вишкарів, це ті що ходили на зону і на гранкарьер,зеків охороняти, то там були кавказці. "моя твоя не понимает, твоя бежит моя стреляет"
29.11.2025 12:22 Ответить
Самий реальний варіант, який озвучив "амандрапапупа" вище, що просто засяде у підпілля та буде продовжувати свою роботу, бо без нього бубачька може і передоз піймати з горя.
29.11.2025 11:50 Ответить
Це звичайний маневр від єрмачіли, черговий развод, щоб його справу у НАБУ забрали і передали підконтрольному ДБР, бо саме ДБР займається справами "звичайних" військових.
29.11.2025 11:54 Ответить
Можливо що десь ще й стєеька разін блукає у пошуках свого підрозділу?
29.11.2025 11:56 Ответить
Воно повинно сидіти пожиттєво!!! Красти під час війни злочин якому нема виправдовування!!
29.11.2025 11:58 Ответить
За тиждень - зниклий.
За три тижні підуть фотки з пітєра.
29.11.2025 12:02 Ответить
29.11.2025 12:03 Ответить
ВІн володіє державними секретами,тому про передову не може бути й мови. Ви уявляєте,що буде ,якщо він потрапить у полон!?
29.11.2025 12:03 Ответить
Дуже смішно!)
Вже колись потрапив !
Він там кожного дня, з моменту призначення ))
29.11.2025 12:12 Ответить
ПРодовжуйте сміятися далі!
29.11.2025 12:41 Ответить
Мосий Шило -
29.11.2025 12:27 Ответить
Порожня болотня, Єрмак воювати не буде, якщо тільки в генштабі кілька місяців просидить, і кілька разів з'їздить на фронт, щоб отримати статус учасника.
Щоб втратити інтерес до теми, її треба заговорити.
29.11.2025 12:04 Ответить
Він скоріше всього сховається в Буданова, як і його брат. Буду дома сидіти і рахуватися на завданні.
29.11.2025 12:06 Ответить
Хто був всім ,а став ніким, солдатом в 45 таких небагато, таким найважче. Хто був ніким, став хоть кимось простіше.
29.11.2025 12:16 Ответить
Не важко їй буде додаткову плиту на спині тягати?
29.11.2025 12:16 Ответить
здійснилася мрія всіх тут крикунів сцикунів-у**тів:
єрмак іде їх спасати від московських фашистів-окупантів..
29.11.2025 12:24 Ответить
Господи,чому люди такі наївні?! Та хто того Єрмака ближче ніж 500 км. до фронту допустить???!!! Він же носій державних таємниць під грифом "цілком таємно,для особистого користування"! В мене слів немає...
29.11.2025 12:25 Ответить
ну да, скільки вкрав зеленський це дійсно таємниця.
29.11.2025 12:34 Ответить
Є спеціальний батальйон БПЛА при ГШ, де "служать" усі покидьки, які ухиляються від покарання. Пряме підпорядкування Сирку. Там і буде служити наш персонаж. Або в НГУ разом з Кошевим і Пікаловим.
29.11.2025 12:33 Ответить
це взагалі то наклеп. ти прямо кажеш, що за бабло можна "служити" під прямим підпорядкуванням Сирка, типу він гроші за це бере.
29.11.2025 12:41 Ответить
дивно, людина добровольцем хоче піти, а диванні воїни цензора агряться. чи ще є трохи сорому? що навіть дєрьмак піде на фронт, а ви не підете?

я ржу з вас
29.11.2025 12:39 Ответить
 
 