Готова взять Ермака в свой взвод, будет обычным бойцом без прошлого, - Чорновол

Боевая офицер ВСУ Татьяна Черновол готова взять экс-главу ОП Андрея Ермака в свой взвод.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы - маленький взвод, отрезаны от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой работой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики", - уточнила Чорновол.

Поэтому, по ее словам, если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, она возьмет его к себе.

"Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность, как попасть на другую планету. Я могу ему это устроить. Нужен пилот Мавика со скидкой, почему-то думаю ему это понравится, азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белке в глаз", бегать за дроном, который не дотянул. Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасами, выносить на взлет, работать штурманом", - добавила она.

