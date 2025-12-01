Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак до последнего не верил, что Владимир Зеленский уволит его с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

В одном из секретных чатов влиятельные члены правящей команды ОП координировали свои действия, чтобы отстранить Ермака от должности, пишет издание.

Полный круг участников установить пока не удалось, однако известно, что речь идет о высшем звене государственного управления.

"Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех", - говорит один из собеседников.

УП отмечает, что глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.

"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский. - Ред.) его снимет. Да еще и так - поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно то, что президент его бросил", - рассказал источник.

"Разрыв был ужасным. Но круто, что президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял. Как Кай после Снежной королевы", - добавил другой собеседник.

Увольнение Ермака

