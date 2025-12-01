Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак до последнего не верил, что Владимир Зеленский уволит его с должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
В одном из секретных чатов влиятельные члены правящей команды ОП координировали свои действия, чтобы отстранить Ермака от должности, пишет издание.
Полный круг участников установить пока не удалось, однако известно, что речь идет о высшем звене государственного управления.
"Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех", - говорит один из собеседников.
УП отмечает, что глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.
"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский. - Ред.) его снимет. Да еще и так - поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно то, что президент его бросил", - рассказал источник.
"Разрыв был ужасным. Но круто, что президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял. Как Кай после Снежной королевы", - добавил другой собеседник.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
если бы я был Тарантино.итак-озвучка гундявым голосом с прищепкой на носу.."ты чьто,нигер криворожский-берега попутал? ты забыл,с чьей руки мацу ел? нигер,ты запамятовал что именно я делал тебе обрезание??" а потом-бах-бабах!!и дальше в кадре"Склад дохлых нигеров".все.
Коли вже цей "кай" складе нарешті свої кубики і зрозуміє до чого довів країну?
Такий наївний !
Чи це перемога? Результат: 50 на 50
"Щупальця" теж потрібно відрізати, щоб дЄрмаківська гідра не відновилася...
- Я плакаю...
Яка романтична історія! "Горбата гора" відпочиває.
Призначивпідібрав уже Найвеличніший собі напарника чи всі притомні люди відмовляються?
Закуповувати туалетний папір і йоршики в убиральні ОПи дуже невдячна і ризикована справа - можна і на фронт потрапити, навіть без БЗВП...