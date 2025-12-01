РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9724 посетителя онлайн
Новости Увольнение Ермака Обыск у Ермака
4 621 30

Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Ермак не верил, что его уволят: подробности

Глава Офиса Президента Андрей Ермак до последнего не верил, что Владимир Зеленский уволит его с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В одном из секретных чатов влиятельные члены правящей команды ОП координировали свои действия, чтобы отстранить Ермака от должности, пишет издание. 

Полный круг участников установить пока не удалось, однако известно, что речь идет о высшем звене государственного управления.

"Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех", - говорит один из собеседников.

Читайте: "Монокоалиции "Слуг народа" не существует. Надо обсудить новую коалицию", - "слуга народа" Яременко

УП отмечает, что глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.

"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский. - Ред.) его снимет. Да еще и так - поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно то, что президент его бросил", - рассказал источник.

"Разрыв был ужасным. Но круто, что президент в конце концов увидел, кого он пригрел, и сейчас все понял. Как Кай после Снежной королевы", - добавил другой собеседник.

Читайте: Зеленский еще не определился с кандидатурой на пост главы ОП, - советник Литвин

Увольнение Ермака

Читайте также: "Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски!" - "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) увольнение (2737) Ермак Андрей (1425) Офис Президента (1860)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Який зворушливий жабо-гадюкинг. Через сльози не бачу, що пишу. ))
показать весь комментарий
01.12.2025 09:28 Ответить
+8
Хочеться захистити його від жорстокого світу... подушкою на обличчя.
показать весь комментарий
01.12.2025 09:32 Ответить
+5
шкода прямо цього довірливого, чесного патріота
показать весь комментарий
01.12.2025 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак перед звільненням добивався відставки голови СБУ Малюка - УП
показать весь комментарий
01.12.2025 09:27 Ответить
І навіщо? Хіба не Малюк допомагав смарагдовим мародерам "топити" НАБУ та САП?
показать весь комментарий
01.12.2025 09:36 Ответить
лаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями. Джерело: http
если бы я был Тарантино.итак-озвучка гундявым голосом с прищепкой на носу.."ты чьто,нигер криворожский-берега попутал? ты забыл,с чьей руки мацу ел? нигер,ты запамятовал что именно я делал тебе обрезание??" а потом-бах-бабах!!и дальше в кадре"Склад дохлых нигеров".все.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:43 Ответить
Дурня це все.Підозрюю що єрмак просто в тінь на деякий час відійшов.Можливо хоче руками умерова якусь хєрню з рашкою і американцями узгодити і підписати.А помім повернеться "рятувати" ситуацію
показать весь комментарий
01.12.2025 09:27 Ответить
бідний бубочка був введений в оману підступною змією пригрітою на накачаних грудях
показать весь комментарий
01.12.2025 09:28 Ответить
Який зворушливий жабо-гадюкинг. Через сльози не бачу, що пишу. ))
показать весь комментарий
01.12.2025 09:28 Ответить
шкода прямо цього довірливого, чесного патріота
показать весь комментарий
01.12.2025 09:29 Ответить
Хочеться захистити його від жорстокого світу... подушкою на обличчя.
показать весь комментарий
01.12.2025 09:32 Ответить
Ви там обережніше - щоб від сліз клавіатуру не коротнуло
показать весь комментарий
01.12.2025 09:32 Ответить
Якщо "потужний"приніс навіть Єрмака в жертву, то значить, справи були зовсім кепські...
показать весь комментарий
01.12.2025 09:29 Ответить
Кай?
Коли вже цей "кай" складе нарешті свої кубики і зрозуміє до чого довів країну?
показать весь комментарий
01.12.2025 09:30 Ответить
як не крути кругом дупа
показать весь комментарий
01.12.2025 09:31 Ответить
Мудрі люди ще в 19-му про це криком кричали, але більшість українців їх не почули
показать весь комментарий
01.12.2025 09:37 Ответить
"Мудрі люди" це хто?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:37 Ответить
Ой, да!
Такий наївний !
показать весь комментарий
01.12.2025 09:38 Ответить
Вся країна на четвертому році війни активно обговорює звільнення завгоспа, це якийсь обкурений шизофренічний пиндець.
показать весь комментарий
01.12.2025 09:33 Ответить
дЄрмак пішов - а вся дєрмаківська шобла залишилася!!!
Чи це перемога? Результат: 50 на 50
"Щупальця" теж потрібно відрізати, щоб дЄрмаківська гідра не відновилася...
показать весь комментарий
01.12.2025 09:40 Ответить
Єрмак невіруючий
показать весь комментарий
01.12.2025 09:35 Ответить
Одним словом ДЕРЬМАК спасся!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 09:44 Ответить
Віримо, віримо. Ніхто ж не буде бачити, як дєрьмак керує із під килимка у кабінеті вави
показать весь комментарий
01.12.2025 09:46 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 09:46 Ответить
Як казали узбеки коли я служив строкову:
- Я плакаю...
Яка романтична історія! "Горбата гора" відпочиває.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:04 Ответить
А що там із "кріслом завгоспа"? Призначив підібрав уже Найвеличніший собі напарника чи всі притомні люди відмовляються?
Закуповувати туалетний папір і йоршики в убиральні ОПи дуже невдячна і ризикована справа - можна і на фронт потрапити, навіть без БЗВП...
показать весь комментарий
01.12.2025 09:49 Ответить
а як ми не вірили
показать весь комментарий
01.12.2025 10:11 Ответить
Ліжко Єрмака вже викинули з бункера чи тільки перенесли в іншу кімнату?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:19 Ответить
Як казав Станіславський: "НЕ вірю!". Я впевнений, що це просто інформаційний вкид, для відбілювання президента.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:24 Ответить
Як казала Вєрка Смердючка А я нєзнала пачєму но ти мнє нравішся ...
показать весь комментарий
01.12.2025 10:32 Ответить
"круто, що президент врешті-решт побачив, кого він пригрів, і зараз все зрозумів" - всього лише 5 років пішло на швидке прозріння...
показать весь комментарий
01.12.2025 10:59 Ответить
Навіщо розганяти фуфло ??? Невірив, невірив. Порадились і вирішили.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:00 Ответить
Може ще трохи "поштовхалися", доводячи, хто в хаті господар..)
показать весь комментарий
01.12.2025 11:07 Ответить
 
 