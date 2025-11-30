Зеленский еще не определился с кандидатурой на должность главы ОП, - советник Литвин

Президент Владимир Зеленский пока не принял решение относительно кандидатуры на должность главы Офиса президента, которая должна заменить Андрея Ермака.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи", - сказал Литвин.

В то же время он добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.

Читайте также: "Монокоалиции "Слуг народа" не существует. Нужно обсудить новую коалицию", - "слуга народа" Яременко

Что предшествовало?

19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака. Позже Маркарова заявила, что ей не предлагали должность главы Офиса президента.

Увольнение Ермака

Читайте также: Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака