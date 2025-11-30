РУС
Новости Увольнение Ермака
1 207 39

Зеленский еще не определился с кандидатурой на должность главы ОП, - советник Литвин

Кто возглавит ОП

Президент Владимир Зеленский пока не принял решение относительно кандидатуры на должность главы Офиса президента, которая должна заменить Андрея Ермака.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи", - сказал Литвин.

В то же время он добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.

Что предшествовало?

19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака. Позже Маркарова заявила, что ей не предлагали должность главы Офиса президента.

Увольнение Ермака

Ермак Андрей (1412) Офис Президента (1860) Литвин Дмитрий (25)
Топ комментарии
+7
Бо Новий агент ніяк не може перейти кордон та добратися у Київ!! Стріляють!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:55 Ответить
+5
Зе все ще обирає з ким буде спати
показать весь комментарий
30.11.2025 14:57 Ответить
+5
"Президент ... поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити д'Єрмака".
По Фрейду?..
показать весь комментарий
30.11.2025 15:00 Ответить
Это,что за посада?Круче чем президент.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:55 Ответить
Вам смешно? А представьте что в сортирах офиса вдруг закончится туалетная бумага. Это целая трагедия
показать весь комментарий
30.11.2025 15:34 Ответить
Тарифні розцінки за посади в опу, уже поміняли??
показать весь комментарий
30.11.2025 16:20 Ответить
Бо Новий агент ніяк не може перейти кордон та добратися у Київ!! Стріляють!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:55 Ответить
Насправді не агент, а куратор і зв'язковий. Агента.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:25 Ответить
Про що і мова-оп і далі буде країною керувати
показать весь комментарий
30.11.2025 14:57 Ответить
Зе все ще обирає з ким буде спати
показать весь комментарий
30.11.2025 14:57 Ответить
вальтом
показать весь комментарий
30.11.2025 15:27 Ответить
Вірний!
дЄрмак буде ревнувати!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:58 Ответить
Зрадник Литвин - шо за чмо?
показать весь комментарий
30.11.2025 14:58 Ответить
це його спічрайтер, він пише всі для Зелі промови і "голубчик"
показать весь комментарий
30.11.2025 15:05 Ответить
Дерьмо еще то, можете посмотреть в сети на его "перлы".
показать весь комментарий
30.11.2025 15:35 Ответить
"Президент ... поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити д'Єрмака".
По Фрейду?..
показать весь комментарий
30.11.2025 15:00 Ответить
Якщо вумна й красива - йому розірватись, чи що?)))
показать весь комментарий
30.11.2025 15:07 Ответить
Як так? Пару днів уже вся ОПа без завгоспа!
Як вони там в туалет ходять без туалетного паперу?
показать весь комментарий
30.11.2025 15:02 Ответить
З піпіфаксом)))
показать весь комментарий
30.11.2025 15:09 Ответить
Марина Нєчаєва #561431 - а Ви знаєте,як озвучується англійською мовою "туалетний папір" - ( транскрипція)! Сру пейпа!
показать весь комментарий
30.11.2025 15:27 Ответить
Та нехай Зеленський вже того гомосексуаліста Литвина і призначає - буде продовження ''славних'' традицій з Єрмаком....
''Горбата гора'' - сиквел....
показать весь комментарий
30.11.2025 15:02 Ответить
не знайшов ще гарного крадія
показать весь комментарий
30.11.2025 15:03 Ответить
Без няньки цей герой не може.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:04 Ответить
не може обрати посаду голови ОП,

все набагото простіше - зараз переставляють ліжка у ОПі, і все залишиться як було.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:07 Ответить
ЗЄля в траурі до кінця життя

.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:09 Ответить
на сайті президента https://www.president.gov.ua/administration/office-management

Дерьмак ще досі Керівник Офісу Президента України

показать весь комментарий
30.11.2025 15:09 Ответить
🤣 перевірила. Навіть зараз воно там
показать весь комментарий
30.11.2025 15:11 Ответить
Я думаю буде якась "членкиня"
показать весь комментарий
30.11.2025 15:13 Ответить
Допоки в президента будуть такі радники як литвин і лещенко, немає різниці хто буде головою ОП.
Це очевидно.
Головою ОП має бути сам президент і його відповідальність і розуміння своєї місії на цій посаді, тоді байдуже хто буде головою, бо прийде усвідомлення, що це СУТО ТЕХНІЧНА ПОСАДА, без жодного впливу на інші процеси в державі.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:16 Ответить
Не визначився бо тоскує по Єрмаку.
Ще чого повернути задумає. Як Шмигаль про Чернишова казав,що без нього робота Кабміна не робота.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:22 Ответить
Потужні менеджери накрались і скінчилися
показать весь комментарий
30.11.2025 15:22 Ответить
Координатором ротшильдо-соросів є Пінчук. Він поставить єрмака-2. Завадити йому може лише ЦРУ, якщо у Трампа з хабадниками є свій кандидат. Долю України традиційно вирішать на соросо-хабадному сходняку.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:23 Ответить
Шукає заповіт Єрмака
показать весь комментарий
30.11.2025 15:25 Ответить
Что так сложно подобрать человека, который по своим прямым обязанностям должен считать скрепки и карандаши? Других законных полномочий эта должность не несет.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:26 Ответить
Лена а де мої носки?
показать весь комментарий
30.11.2025 15:29 Ответить
Головна якість наступника - щоб міг на себе зібрати весь негатів, а наша Бубочка була не курсе.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:30 Ответить
Давайте говоритивідверто.
То не Zелена гнида не визначилась, то не визначився дЕрьмак який ляльці він вставить руку у сраку шоб та вставила руку у дупу Zеленій скотиняці щоб керувати їм.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:47 Ответить
ну не хочеться людині працювати президентом , а піде то скоро посадять
показать весь комментарий
30.11.2025 15:57 Ответить
Хто ж наступний буде керувати Зеленским, та буде винен во всiх негораздах?
показать весь комментарий
30.11.2025 16:13 Ответить
Ze зрадник повинен висіти на менорі,на Майдані.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:30 Ответить
"Зеленський ще не визначився "

так визначись! Бiгом слiдом за Дерьмаком!!
показать весь комментарий
30.11.2025 16:31 Ответить
Та посаду ОПУ зайнять може, хто-завгодно... Будь-яка людина, що знайома з канцелярською роботою...
А от на поссаду Єрмака кандидата знайти важко... Майже неможливо...
показать весь комментарий
30.11.2025 16:34 Ответить
 
 