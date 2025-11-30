Зеленский еще не определился с кандидатурой на должность главы ОП, - советник Литвин
Президент Владимир Зеленский пока не принял решение относительно кандидатуры на должность главы Офиса президента, которая должна заменить Андрея Ермака.
Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи", - сказал Литвин.
В то же время он добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.
Что предшествовало?
19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака. Позже Маркарова заявила, что ей не предлагали должность главы Офиса президента.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
дЄрмак буде ревнувати!
По Фрейду?..
Як вони там в туалет ходять без туалетного паперу?
''Горбата гора'' - сиквел....
все набагото простіше - зараз переставляють ліжка у ОПі, і все залишиться як було.
.
Дерьмак ще досі Керівник Офісу Президента України
Це очевидно.
Головою ОП має бути сам президент і його відповідальність і розуміння своєї місії на цій посаді, тоді байдуже хто буде головою, бо прийде усвідомлення, що це СУТО ТЕХНІЧНА ПОСАДА, без жодного впливу на інші процеси в державі.
Ще чого повернути задумає. Як Шмигаль про Чернишова казав,що без нього робота Кабміна не робота.
То не Zелена гнида не визначилась, то не визначився дЕрьмак який ляльці він вставить руку у сраку шоб та вставила руку у дупу Zеленій скотиняці щоб керувати їм.
так визначись! Бiгом слiдом за Дерьмаком!!
А от на поссаду Єрмака кандидата знайти важко... Майже неможливо...