Маркарова опровергла сообщение о предложении возглавить ОП: "Не отказывалась, и не предлагали"

Экс-послу Украины в США Оксане Маркаровой не предлагали должность главы Офиса президента.

Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Не отказывалась и не предлагали. Как я и написала ранее, я вернулась в частный сектор", - сказала Маркарова, опровергнув информацию.

В то же время в УП Маркарова подчеркнула, что такого предложения не получала.

14 ноября президент Владимир Зеленский встретился с Маркаровой и поблагодарил ее за работу. Тогда стороны обсудили возможные направления будущего сотрудничества, в частности в вопросах восстановления Украины и взаимодействия с международными институтами.

Что предшествовало?

19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака.

Возможное увольнение Ермака

Топ комментарии
+2
Канешно, цікаво...А в нас по конституції є офіс президента? І які в нього повноваження, від кого?
20.11.2025 15:08 Ответить
+1
Цікавий комент

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid09ThFanNjaQCGHZLd9iUq9V3RR72MkxcsWLdC27isVyPbgB8MvX6R9zZ4CGsaMYJWl?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=%2CO%2CP-R 6 дн. ·У мене часто питають: чому ви підтримуєте «зелену владу».

Я підтримую владу. Так сталося, що колір цієї влади «зелений». Якби був жовтий підтримував би жовтий.

Я був проти помаранчевої влади Ющенка , проти біло-синьої влади Януковича . Бо тоді не було війни. Опозиція - це розвага для мирного часу.

Проти влади Порошенка ми не боролися не тому що нам подобався Порошенко (зовсім ні), але тому що вже почалася війна.

На виборах ми підтримали Порошенка, бо Зеленський не здавався достатньо проукраїнським.

Я підтримав його коли почалося повномасштабне вторгнення.

Під час великої війни треба підтримувати владу навіть, якщо вона неефективна, навіть якщо злодійкувата, навіть, якщо не подобається, навіть якщо вдається до помилок.

Бо будь-яка влада в часи війни краща, ніж безвладдя. Погане командування - це краще, ніж відсутність командування.

Бунт недопустимий
20.11.2025 15:07 Ответить
+1
Від "корчинського" завжди смерділо мАсквою.
20.11.2025 15:10 Ответить
А від більшості українських политиків НЕ СМЕРДИЛО ? Назвить від кого не смерділо
А коли ще смердить і від бені з пинчуком ?

До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреямиhttps://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
20.11.2025 15:17 Ответить
пані, ті, про кого Ви говорите, ніколи не позиціонували себе націоналістами, як "корчинський".

І саме цей персонаж колись завів наївних у Придністров'я битися за інтереси кацапії (на боці кацапії) проти Молдови. І саме цей персонаж засідав у мАскві з кацапськими_шовіністами, які навіть не вважають українців за людей, навчаючи їх як боротися проти майданів.

Тому не треба про більшість. Ідеться про "корчинського".
20.11.2025 15:22 Ответить
Тобто назвати тих від кого у владі і політики не смерділо мацквою ви не можете
ЗМІ Ще і Свободу і Фаріон звинувачували у праці на мацкву.
Зараз Корч не у владі, не у депутатах.
А ось у владі іновірці- Арахамії та Найеми , і геттманцев руйнує економіку країни.
Давайте витрачати енергію на цих потвор , а не на корчинського чи Фаріон ( як тут на форумі було)
20.11.2025 15:31 Ответить
Щось у Вас з логікою...

Адже саме "корчинський" захищає "арахамій+нейемів" з блаЗЄнським укупі. Хіба не про це йдеться в цитованому Вами висловлюванні?
20.11.2025 15:35 Ответить
Тут він не прав
У нього в макітрі один бунт. А без бунта обійтись неможливо?
Табакерка, чи шарф?
20.11.2025 15:11 Ответить
У кожного свої таракани у макітрі
20.11.2025 15:18 Ответить
Каже проти кого він був.За кого він був не каже.
20.11.2025 15:17 Ответить
Але хлопці з БРАТСТВА виконують досі дерзки завдання розвідки і багато гіне
20.11.2025 15:20 Ответить
Корч був проти біло-синьої влади Януковича?
Аякже, працював тоді на Яника аж ус€равсь...
20.11.2025 15:18 Ответить
Даже не буду сперечатись , бо не в курсі.
20.11.2025 15:21 Ответить
Канешно, цікаво...А в нас по конституції є офіс президента? І які в нього повноваження, від кого?
20.11.2025 15:08 Ответить
"Нет у вас методов против Ермака, pardon, Кости Сапрыкина"!
20.11.2025 15:08 Ответить
Вона не зможе контролювати "потоки" - ресторан теж часу потребує....
20.11.2025 15:15 Ответить
Має в США "забігайлівку" - для чого її політика?
20.11.2025 15:27 Ответить
Кабатчицю хтось чекає в Україні?
20.11.2025 15:29 Ответить
"Не відмовлялась і не пропонували"чисто "зелене поняття"" сойтісь гдє-то по сєредінє"
20.11.2025 16:28 Ответить
 
 