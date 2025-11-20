Маркарова опровергла сообщение о предложении возглавить ОП: "Не отказывалась, и не предлагали"
Экс-послу Украины в США Оксане Маркаровой не предлагали должность главы Офиса президента.
Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Не отказывалась и не предлагали. Как я и написала ранее, я вернулась в частный сектор", - сказала Маркарова, опровергнув информацию.
В то же время в УП Маркарова подчеркнула, что такого предложения не получала.
14 ноября президент Владимир Зеленский встретился с Маркаровой и поблагодарил ее за работу. Тогда стороны обсудили возможные направления будущего сотрудничества, в частности в вопросах восстановления Украины и взаимодействия с международными институтами.
Что предшествовало?
19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
