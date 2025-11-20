Маркарова спростувала повідомлення про пропозицію очолити ОП: "Не відмовлялась і не пропонували"

Експослу України у США Оксані Маркаровій не пропонували посаду керівника Офісу президента.

Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

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"Не відмовлялась і не пропонували. Як я і написала раніше, я повернулась у приватний сектор", - сказала Маркарова, спростувавши інформацію.

Водночас в УП Маркарова наголосила, що такої пропозиції не отримувала.

14 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з Маркаровою та подякував їй за роботу. Тоді сторони обговорили можливі напрями майбутньої співпраці, зокрема у питаннях відновлення України та взаємодії з міжнародними інституціями.

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Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака.

Можливе звільнення Єрмака

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