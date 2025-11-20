УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Звільнення Єрмака
1 499 23

Маркарова спростувала повідомлення про пропозицію очолити ОП: "Не відмовлялась і не пропонували"

маркарова

Експослу України у США Оксані Маркаровій не пропонували посаду керівника Офісу президента.

Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Не відмовлялась і не пропонували. Як я і написала раніше, я повернулась у приватний сектор", - сказала Маркарова, спростувавши інформацію.

Водночас в УП Маркарова наголосила, що такої пропозиції не отримувала.

14 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з Маркаровою та подякував їй за роботу. Тоді сторони обговорили можливі напрями майбутньої співпраці, зокрема у питаннях відновлення України та взаємодії з міжнародними інституціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака.

Можливе звільнення Єрмака

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією, - FT

Автор: 

Маркарова Оксана (501) Офіс Президента (2099)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Канешно, цікаво...А в нас по конституції є офіс президента? І які в нього повноваження, від кого?
показати весь коментар
20.11.2025 15:08 Відповісти
+1
Цікавий комент

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid09ThFanNjaQCGHZLd9iUq9V3RR72MkxcsWLdC27isVyPbgB8MvX6R9zZ4CGsaMYJWl?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=%2CO%2CP-R 6 дн. ·У мене часто питають: чому ви підтримуєте «зелену владу».

Я підтримую владу. Так сталося, що колір цієї влади «зелений». Якби був жовтий підтримував би жовтий.

Я був проти помаранчевої влади Ющенка , проти біло-синьої влади Януковича . Бо тоді не було війни. Опозиція - це розвага для мирного часу.

Проти влади Порошенка ми не боролися не тому що нам подобався Порошенко (зовсім ні), але тому що вже почалася війна.

На виборах ми підтримали Порошенка, бо Зеленський не здавався достатньо проукраїнським.

Я підтримав його коли почалося повномасштабне вторгнення.

Під час великої війни треба підтримувати владу навіть, якщо вона неефективна, навіть якщо злодійкувата, навіть, якщо не подобається, навіть якщо вдається до помилок.

Бо будь-яка влада в часи війни краща, ніж безвладдя. Погане командування - це краще, ніж відсутність командування.

Бунт недопустимий
показати весь коментар
20.11.2025 15:07 Відповісти
+1
Від "корчинського" завжди смерділо мАсквою.
показати весь коментар
20.11.2025 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікавий комент

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid09ThFanNjaQCGHZLd9iUq9V3RR72MkxcsWLdC27isVyPbgB8MvX6R9zZ4CGsaMYJWl?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=%2CO%2CP-R 6 дн. ·У мене часто питають: чому ви підтримуєте «зелену владу».

Я підтримую владу. Так сталося, що колір цієї влади «зелений». Якби був жовтий підтримував би жовтий.

Я був проти помаранчевої влади Ющенка , проти біло-синьої влади Януковича . Бо тоді не було війни. Опозиція - це розвага для мирного часу.

Проти влади Порошенка ми не боролися не тому що нам подобався Порошенко (зовсім ні), але тому що вже почалася війна.

На виборах ми підтримали Порошенка, бо Зеленський не здавався достатньо проукраїнським.

Я підтримав його коли почалося повномасштабне вторгнення.

Під час великої війни треба підтримувати владу навіть, якщо вона неефективна, навіть якщо злодійкувата, навіть, якщо не подобається, навіть якщо вдається до помилок.

Бо будь-яка влада в часи війни краща, ніж безвладдя. Погане командування - це краще, ніж відсутність командування.

Бунт недопустимий
показати весь коментар
20.11.2025 15:07 Відповісти
Від "корчинського" завжди смерділо мАсквою.
показати весь коментар
20.11.2025 15:10 Відповісти
А від більшості українських политиків НЕ СМЕРДИЛО ? Назвить від кого не смерділо
А коли ще смердить і від бені з пинчуком ?

До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреямиhttps://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
показати весь коментар
20.11.2025 15:17 Відповісти
пані, ті, про кого Ви говорите, ніколи не позиціонували себе націоналістами, як "корчинський".

І саме цей персонаж колись завів наївних у Придністров'я битися за інтереси кацапії (на боці кацапії) проти Молдови. І саме цей персонаж засідав у мАскві з кацапськими_шовіністами, які навіть не вважають українців за людей, навчаючи їх як боротися проти майданів.

Тому не треба про більшість. Ідеться про "корчинського".
показати весь коментар
20.11.2025 15:22 Відповісти
Тобто назвати тих від кого у владі і політики не смерділо мацквою ви не можете
ЗМІ Ще і Свободу і Фаріон звинувачували у праці на мацкву.
Зараз Корч не у владі, не у депутатах.
А ось у владі іновірці- Арахамії та Найеми , і геттманцев руйнує економіку країни.
Давайте витрачати енергію на цих потвор , а не на корчинського чи Фаріон ( як тут на форумі було)
показати весь коментар
20.11.2025 15:31 Відповісти
Щось у Вас з логікою...

Адже саме "корчинський" захищає "арахамій+нейемів" з блаЗЄнським укупі. Хіба не про це йдеться в цитованому Вами висловлюванні?
показати весь коментар
20.11.2025 15:35 Відповісти
Тут він не прав
показати весь коментар
20.11.2025 15:36 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2025 15:53 Відповісти
У нього в макітрі один бунт. А без бунта обійтись неможливо?
Табакерка, чи шарф?
показати весь коментар
20.11.2025 15:11 Відповісти
У кожного свої таракани у макітрі
показати весь коментар
20.11.2025 15:18 Відповісти
Каже проти кого він був.За кого він був не каже.
показати весь коментар
20.11.2025 15:17 Відповісти
Але хлопці з БРАТСТВА виконують досі дерзки завдання розвідки і багато гіне
показати весь коментар
20.11.2025 15:20 Відповісти
Корч був проти біло-синьої влади Януковича?
Аякже, працював тоді на Яника аж ус€равсь...
показати весь коментар
20.11.2025 15:18 Відповісти
Даже не буду сперечатись , бо не в курсі.
показати весь коментар
20.11.2025 15:21 Відповісти
Україна є парламентсько-президентською республікою, що означає поділ влади між президентом та парламентом. Ця форма правління передбачає, що президент обирається всенародно, а парламентська більшість і уряд несуть відповідальність перед Верховною Радою, Без гравця на піаніно Україна вистоїть.
показати весь коментар
20.11.2025 19:11 Відповісти
На той ВР клейма нема де ставити - як на зелених так і на опозиції А боров Стефанчук - це ж карикатура
показати весь коментар
20.11.2025 19:21 Відповісти
Канешно, цікаво...А в нас по конституції є офіс президента? І які в нього повноваження, від кого?
показати весь коментар
20.11.2025 15:08 Відповісти
"Нет у вас методов против Ермака, pardon, Кости Сапрыкина"!
показати весь коментар
20.11.2025 15:08 Відповісти
Вона не зможе контролювати "потоки" - ресторан теж часу потребує....
показати весь коментар
20.11.2025 15:15 Відповісти
Має в США "забігайлівку" - для чого її політика?
показати весь коментар
20.11.2025 15:27 Відповісти
Кабатчицю хтось чекає в Україні?
показати весь коментар
20.11.2025 15:29 Відповісти
"Не відмовлялась і не пропонували"чисто "зелене поняття"" сойтісь гдє-то по сєредінє"
показати весь коментар
20.11.2025 16:28 Відповісти
 
 