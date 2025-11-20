Маркарова спростувала повідомлення про пропозицію очолити ОП: "Не відмовлялась і не пропонували"
Експослу України у США Оксані Маркаровій не пропонували посаду керівника Офісу президента.
Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Не відмовлялась і не пропонували. Як я і написала раніше, я повернулась у приватний сектор", - сказала Маркарова, спростувавши інформацію.
Водночас в УП Маркарова наголосила, що такої пропозиції не отримувала.
14 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з Маркаровою та подякував їй за роботу. Тоді сторони обговорили можливі напрями майбутньої співпраці, зокрема у питаннях відновлення України та взаємодії з міжнародними інституціями.
Що передувало?
19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака.
Можливе звільнення Єрмака
- Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що глава ОП Андрій Єрмак фігурує на записах НАБУ.
- За даними ЗМІ, ключові представники влади радять президенту Зеленському звільнити Єрмака.
- Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що глава ОП має подати у відставку.
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid09ThFanNjaQCGHZLd9iUq9V3RR72MkxcsWLdC27isVyPbgB8MvX6R9zZ4CGsaMYJWl?__cft__[0]=AZWpLLtePoDN2ymy975iTaDx9LTpynFc-cITqgip5fnaWyPwxg3KKdegiBmX-MNZ7RxZXjXCkkEEbjM7AR50NM54GECCb5HE618UN-8****************-******************************************************************-frwebPGE&__tn__=%2CO%2CP-R 6 дн. ·У мене часто питають: чому ви підтримуєте «зелену владу».
Я підтримую владу. Так сталося, що колір цієї влади «зелений». Якби був жовтий підтримував би жовтий.
Я був проти помаранчевої влади Ющенка , проти біло-синьої влади Януковича . Бо тоді не було війни. Опозиція - це розвага для мирного часу.
Проти влади Порошенка ми не боролися не тому що нам подобався Порошенко (зовсім ні), але тому що вже почалася війна.
На виборах ми підтримали Порошенка, бо Зеленський не здавався достатньо проукраїнським.
Я підтримав його коли почалося повномасштабне вторгнення.
Під час великої війни треба підтримувати владу навіть, якщо вона неефективна, навіть якщо злодійкувата, навіть, якщо не подобається, навіть якщо вдається до помилок.
Бо будь-яка влада в часи війни краща, ніж безвладдя. Погане командування - це краще, ніж відсутність командування.
Бунт недопустимий
А коли ще смердить і від бені з пинчуком ?
До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреямиhttps://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
І саме цей персонаж колись завів наївних у Придністров'я битися за інтереси кацапії (на боці кацапії) проти Молдови. І саме цей персонаж засідав у мАскві з кацапськими_шовіністами, які навіть не вважають українців за людей, навчаючи їх як боротися проти майданів.
Тому не треба про більшість. Ідеться про "корчинського".
ЗМІ Ще і Свободу і Фаріон звинувачували у праці на мацкву.
Зараз Корч не у владі, не у депутатах.
А ось у владі іновірці- Арахамії та Найеми , і геттманцев руйнує економіку країни.
Давайте витрачати енергію на цих потвор , а не на корчинського чи Фаріон ( як тут на форумі було)
Адже саме "корчинський" захищає "арахамій+нейемів" з блаЗЄнським укупі. Хіба не про це йдеться в цитованому Вами висловлюванні?
Табакерка, чи шарф?
Аякже, працював тоді на Яника аж ус€равсь...