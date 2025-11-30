Зеленський ще не визначився з кандидатурою на посаду голови ОП, - радник Литвин

Президент Володимир Зеленський поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити Андрія Єрмака.

Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", - сказав Литвин.

Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

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Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака

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