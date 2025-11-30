Зеленський ще не визначився з кандидатурою на посаду голови ОП, - радник Литвин
Президент Володимир Зеленський поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити Андрія Єрмака.
Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", - сказав Литвин.
Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.
Що передувало?
19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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дЄрмак буде ревнувати!
По Фрейду?..
Як вони там в туалет ходять без туалетного паперу?
''Горбата гора'' - сиквел....
все набагото простіше - зараз переставляють ліжка у ОПі, і все залишиться як було.
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Дерьмак ще досі Керівник Офісу Президента України
Це очевидно.
Головою ОП має бути сам президент і його відповідальність і розуміння своєї місії на цій посаді, тоді байдуже хто буде головою, бо прийде усвідомлення, що це СУТО ТЕХНІЧНА ПОСАДА, без жодного впливу на інші процеси в державі.
Ще чого повернути задумає. Як Шмигаль про Чернишова казав,що без нього робота Кабміна не робота.
То не Zелена гнида не визначилась, то не визначився дЕрьмак який ляльці він вставить руку у сраку шоб та вставила руку у дупу Zеленій скотиняці щоб керувати їм.
так визначись! Бiгом слiдом за Дерьмаком!!
А от на поссаду Єрмака кандидата знайти важко... Майже неможливо...
Всі ж зє-виборці бажали сміятись...