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Новини Звільнення Єрмака
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Зеленський ще не визначився з кандидатурою на посаду голови ОП, - радник Литвин

Хто очолить ОП

Президент Володимир Зеленський поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити Андрія Єрмака.

Про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", - сказав Литвин.

Водночас він додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій поки не стосується кадрових призначень у керівництві Офісу президента.

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Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2100) Литвин Дмитро (35)
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Топ коментарі
+14
Бо Новий агент ніяк не може перейти кордон та добратися у Київ!! Стріляють!
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30.11.2025 14:55 Відповісти
+10
Дерьмо еще то, можете посмотреть в сети на его "перлы".
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30.11.2025 15:35 Відповісти
+8
Зе все ще обирає з ким буде спати
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30.11.2025 14:57 Відповісти
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Это,что за посада?Круче чем президент.
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30.11.2025 14:55 Відповісти
Вам смешно? А представьте что в сортирах офиса вдруг закончится туалетная бумага. Это целая трагедия
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30.11.2025 15:34 Відповісти
Тарифні розцінки за посади в опу, уже поміняли??
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30.11.2025 16:20 Відповісти
а давайте я пойду керуваты Офисом.воровать не буду-ну как не буду.буду-но немного.если надо-так и быть,сделаю обрезание.чего уж там. так шо-В.А.-думай-Те!!
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30.11.2025 18:28 Відповісти
Бо Новий агент ніяк не може перейти кордон та добратися у Київ!! Стріляють!
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30.11.2025 14:55 Відповісти
Насправді не агент, а куратор і зв'язковий. Агента.
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30.11.2025 15:25 Відповісти
Про що і мова-оп і далі буде країною керувати
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30.11.2025 14:57 Відповісти
Зе все ще обирає з ким буде спати
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30.11.2025 14:57 Відповісти
вальтом
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30.11.2025 15:27 Відповісти
Вірний!
дЄрмак буде ревнувати!
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30.11.2025 14:58 Відповісти
Зрадник Литвин - шо за чмо?
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30.11.2025 14:58 Відповісти
це його спічрайтер, він пише всі для Зелі промови і "голубчик"
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30.11.2025 15:05 Відповісти
Дерьмо еще то, можете посмотреть в сети на его "перлы".
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30.11.2025 15:35 Відповісти
"Президент ... поки що не ухвалив рішення щодо кандидата на посаду керівника Офісу президента, яка має замінити д'Єрмака".
По Фрейду?..
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30.11.2025 15:00 Відповісти
Якщо вумна й красива - йому розірватись, чи що?)))
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30.11.2025 15:07 Відповісти
Як так? Пару днів уже вся ОПа без завгоспа!
Як вони там в туалет ходять без туалетного паперу?
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30.11.2025 15:02 Відповісти
З піпіфаксом)))
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30.11.2025 15:09 Відповісти
Марина Нєчаєва #561431 - а Ви знаєте,як озвучується англійською мовою "туалетний папір" - ( транскрипція)! Сру пейпа!
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30.11.2025 15:27 Відповісти
Та нехай Зеленський вже того гомосексуаліста Литвина і призначає - буде продовження ''славних'' традицій з Єрмаком....
''Горбата гора'' - сиквел....
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30.11.2025 15:02 Відповісти
не знайшов ще гарного крадія
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30.11.2025 15:03 Відповісти
Без няньки цей герой не може.
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30.11.2025 15:04 Відповісти
не може обрати посаду голови ОП,

все набагото простіше - зараз переставляють ліжка у ОПі, і все залишиться як було.
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30.11.2025 15:07 Відповісти
ЗЄля в траурі до кінця життя

.
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30.11.2025 15:09 Відповісти
на сайті президента https://www.president.gov.ua/administration/office-management

Дерьмак ще досі Керівник Офісу Президента України

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30.11.2025 15:09 Відповісти
🤣 перевірила. Навіть зараз воно там
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30.11.2025 15:11 Відповісти
Я думаю буде якась "членкиня"
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30.11.2025 15:13 Відповісти
Ще не зрозуміло, однак кандидатів попередили що застава не повертається
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30.11.2025 17:14 Відповісти
Допоки в президента будуть такі радники як литвин і лещенко, немає різниці хто буде головою ОП.
Це очевидно.
Головою ОП має бути сам президент і його відповідальність і розуміння своєї місії на цій посаді, тоді байдуже хто буде головою, бо прийде усвідомлення, що це СУТО ТЕХНІЧНА ПОСАДА, без жодного впливу на інші процеси в державі.
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30.11.2025 15:16 Відповісти
Не визначився бо тоскує по Єрмаку.
Ще чого повернути задумає. Як Шмигаль про Чернишова казав,що без нього робота Кабміна не робота.
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30.11.2025 15:22 Відповісти
Потужні менеджери накрались і скінчилися
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30.11.2025 15:22 Відповісти
Шукає заповіт Єрмака
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30.11.2025 15:25 Відповісти
Что так сложно подобрать человека, который по своим прямым обязанностям должен считать скрепки и карандаши? Других законных полномочий эта должность не несет.
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30.11.2025 15:26 Відповісти
Лена а де мої носки?
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30.11.2025 15:29 Відповісти
Головна якість наступника - щоб міг на себе зібрати весь негатів, а наша Бубочка була не курсе.
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30.11.2025 15:30 Відповісти
Давайте говоритивідверто.
То не Zелена гнида не визначилась, то не визначився дЕрьмак який ляльці він вставить руку у сраку шоб та вставила руку у дупу Zеленій скотиняці щоб керувати їм.
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30.11.2025 15:47 Відповісти
ну не хочеться людині працювати президентом , а піде то скоро посадять
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30.11.2025 15:57 Відповісти
А в Хайфі за що саджатимуть? Чи ти думаєш, що він на фронт піде за єрмаком?
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30.11.2025 16:43 Відповісти
буде 4 ухилянтом , не привикать , або все як в його кіно
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30.11.2025 19:50 Відповісти
Хто ж наступний буде керувати Зеленским, та буде винен во всiх негораздах?
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30.11.2025 16:13 Відповісти
Ze зрадник повинен висіти на менорі,на Майдані.
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30.11.2025 16:30 Відповісти
До речі, цього року будуть мінору ставити? По єрмаку...
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30.11.2025 16:41 Відповісти
"Зеленський ще не визначився "

так визначись! Бiгом слiдом за Дерьмаком!!
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30.11.2025 16:31 Відповісти
Невже і цього разу збрехав? "Я з ним прийшов, з ним і піду" (с). І не пішов...
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30.11.2025 16:40 Відповісти
Та посаду ОПУ зайнять може, хто-завгодно... Будь-яка людина, що знайома з канцелярською роботою...
А от на поссаду Єрмака кандидата знайти важко... Майже неможливо...
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30.11.2025 16:34 Відповісти
Тю, так будь-яка прибиральниця може бути головою охфісу. Але ж ні - хто ж буде мутити схеми та керувати тіньовим кабінетом міндічстров? Та й де ви бачили #идівок-прибиральниць, бо з іншими національностями і розмови не буде
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30.11.2025 16:38 Відповісти
А Мар'яну нє?
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30.11.2025 17:16 Відповісти
Нелох жде хто йому мішок долярів занесе
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30.11.2025 17:35 Відповісти
Безуглу - ото буде весело...
Всі ж зє-виборці бажали сміятись...
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30.11.2025 18:05 Відповісти
у коміка (згідно Вікіпедії) два варіанти : разумкоф або подляк а для "хєндерної рівності" - "карабєльная сасна" і мендель
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30.11.2025 18:26 Відповісти
Яка може бути голова в жОПи?
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30.11.2025 18:47 Відповісти
"Офис"(служебное помещение) вместо уместного здесь "Администрация президента" - это, я так понимаю, креатура Потужно-Брехливого, чтобы как-то дистанцироваться от Петруся?
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30.11.2025 19:29 Відповісти
Портнікова на посаду Директора офісу і буде норм !
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30.11.2025 22:54 Відповісти
 
 