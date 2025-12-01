Зеленський прибув до Франції на зустріч із Макроном
Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.
Про це пише BFMTV, передає Цензор.НЕТ.
За даними Суспільного, глава держави проведе зустріч із президентом Макроном у форматі віч-на-віч, а також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.
Що обговорюватимуть?
У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.
Топ коментарі
+6 Olena Olena #512149
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+4 Luka Lukich #363772
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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