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Новини Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський прибув до Франції на зустріч із Макроном

Зеленський прибув до Парижу: очікується зустріч із Макроном

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

Про це пише BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

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За даними Суспільного, глава держави проведе зустріч із президентом Макроном у форматі віч-на-віч, а також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Що обговорюватимуть?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

Читайте: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Росію щодо перемир’я в Україні, - Єлисейський палац

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Париж (232) Франція (3347) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+6
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01.12.2025 10:47 Відповісти
+4
Французи, не підпускайте його до авіакосмічного виробництва, бо буде як з фламінгами. Там такі липкі ратиці, що песець.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
+3
Ні, там одрук. бл@ді..
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01.12.2025 11:08 Відповісти
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01.12.2025 10:47 Відповісти
Щоб знову Київ обстріляли...😡😡😡
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01.12.2025 12:43 Відповісти
Французи, не підпускайте його до авіакосмічного виробництва, бо буде як з фламінгами. Там такі липкі ратиці, що песець.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
Ой не будем горєвать, будем доляри в мішках збирать і макрона пригощать ...
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01.12.2025 10:50 Відповісти
Яка ше леді? - може пані? - в Польщі теж леді?
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01.12.2025 10:54 Відповісти
Ні, там одрук. бл@ді..
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01.12.2025 11:08 Відповісти
знов Собор палати буде
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01.12.2025 10:55 Відповісти
"крокодилы, бабы, баобабы..и жена французкого посла" (с)
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01.12.2025 11:07 Відповісти
Франція така потужна, що виробляє аж 5 крилатих ракет на місяць, як росія за день.

Одними потужними промовами і переговорами нічого не змінити.
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01.12.2025 11:16 Відповісти
підкажіть їбаньку на фото що в його френчі рукава задовгі
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01.12.2025 11:21 Відповісти
Тиждень назад туди само їздив. Щось не договорив, чи просто свою Скумбрію по паризьким бутикам повіз?
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01.12.2025 11:28 Відповісти
сьогодні cyber monday і можно непогано шопнутися
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01.12.2025 12:50 Відповісти
Аи хто оплачує тур поїздку,особливо "першої леді" Ми переказуємо на ЗСУ--пенсії,а воно прогулює в ресторанах.
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01.12.2025 14:36 Відповісти
 
 