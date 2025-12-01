Зеленський прибув до Франції на зустріч із Макроном

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

Про це пише BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

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За даними Суспільного, глава держави проведе зустріч із президентом Макроном у форматі віч-на-віч, а також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Що обговорюватимуть?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

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