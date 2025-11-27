Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Росію щодо перемир’я в Україні, - Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого державного візиту до Китаю на початку грудня має намір закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для досягнення перемир’я в Україні.

Про це повідомили на брифінгу в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У цей момент, коли ведуться інтенсивні переговори щодо виходу з кризи, ми хочемо, щоб Китай зміг переконати, вплинути на Росію і скерувати її до якнайшвидшого припинення вогню та закріплення цього перемир'я", - зазначили в канцелярії президента.

У Парижі назвали Китай одночасно "партнером" та "системним суперником" Європи. Візит Макрона, запланований на 3-5 грудня, стане вже його четвертою державною поїздкою до Китаю. Серед інших тем французька сторона планує закликати Пекін до "стриманості та дотримання статусу-кво" щодо Тайваню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Також Франція просуватиме "програму співпраці та рівноваги в економічній та торговельній сферах", що буде одним з пріоритетів її головування в G7 у 2026 році.

Раніше, у березні, Макрон уже закликав Китай до активнішої ролі у врегулюванні війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З’явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру в Україні, - Макрон