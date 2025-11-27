УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога Україні від Франції Припинення вогню між Україною та РФ
873 16

Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Росію щодо перемир’я в Україні, - Єлисейський палац

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого державного візиту до Китаю на початку грудня має намір закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для досягнення перемир’я в Україні.

Про це повідомили на брифінгу в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У цей момент, коли ведуться інтенсивні переговори щодо виходу з кризи, ми хочемо, щоб Китай зміг переконати, вплинути на Росію і скерувати її до якнайшвидшого припинення вогню та закріплення цього перемир'я", - зазначили в канцелярії президента.

У Парижі назвали Китай одночасно "партнером" та "системним суперником" Європи. Візит Макрона, запланований на 3-5 грудня, стане вже його четвертою державною поїздкою до Китаю. Серед інших тем французька сторона планує закликати Пекін до "стриманості та дотримання статусу-кво" щодо Тайваню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Також Франція просуватиме "програму співпраці та рівноваги в економічній та торговельній сферах", що буде одним з пріоритетів її головування в G7 у 2026 році.

Раніше, у березні, Макрон уже закликав Китай до активнішої ролі у врегулюванні війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З’явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру в Україні, - Макрон

Автор: 

Сі Цзіньпін (432) Макрон Емманюель (1772) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дивні люди самі не хочуть нічого робити, а все просять то Трампа, то Сі за них щось зробити.
показати весь коментар
27.11.2025 17:30 Відповісти
+3
Тепер почали їздити до Китаю - на поклон - Сі почує?
показати весь коментар
27.11.2025 17:26 Відповісти
+3
А китайцям воно треба ? 🤭
показати весь коментар
27.11.2025 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер почали їздити до Китаю - на поклон - Сі почує?
показати весь коментар
27.11.2025 17:26 Відповісти
А китайцям воно треба ? 🤭
показати весь коментар
27.11.2025 17:27 Відповісти
Правильно США мають відчувати шо вони не монополісти.
показати весь коментар
27.11.2025 17:30 Відповісти
Дивні люди самі не хочуть нічого робити, а все просять то Трампа, то Сі за них щось зробити.
показати весь коментар
27.11.2025 17:30 Відповісти
Просто європейці занадто рано повірили в "рожевих поні".
показати весь коментар
27.11.2025 17:33 Відповісти
******* європейці надто слабкі, щоб щось робити
показати весь коментар
27.11.2025 17:48 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Просити маніпулятора вплинути на свою маріонетку при тому що маніпулятора і так все влаштовує.
показати весь коментар
27.11.2025 17:31 Відповісти
Правильно, це для рожевоокулярних українців Європа то шось могутнє, а по факту є великі держави, а є просто країни. От США і КНР - великі держави. А решта думає, як пропетлять за чийсь рахунок. Це ще якщо розум є.
показати весь коментар
27.11.2025 17:35 Відповісти
Можливо це показовий виступ для Трампа ? Якщо рудий так відверто зневажає Європу - що заважає європейцям дружити з китайцями ?
показати весь коментар
27.11.2025 17:41 Відповісти
Може й таке, чисто показати шо вони теж не шось аби як, а дуже навіть огого.
показати весь коментар
27.11.2025 18:03 Відповісти
На коліна нехай ще стане і попросить. Може так хан всєя китайщини зверне увагу.
показати весь коментар
27.11.2025 17:36 Відповісти
Як ще прогнетесь перед пуйлом? Несубʼєктні обʼєкти!
показати весь коментар
27.11.2025 17:39 Відповісти
марон буде просити китайця не чіпати тайвань-бо їм усім тоді -торба)
показати весь коментар
27.11.2025 18:08 Відповісти
Друзья наши решительные.. Трампа просят, Путина просят, до китайцев добрались.
показати весь коментар
27.11.2025 18:15 Відповісти
 
 