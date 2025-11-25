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Новини Мирний план
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З’явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру в Україні, - Макрон

Макрон: про мир в Україні

Під час засідання "Коаліції охочих" президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі відкривається реальна можливість досягти суттєвого прогресу у встановленні тривалого миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, французький лідер наголосив на необхідності зберегти динаміку поточних дипломатичних зусиль.

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Макрон зазначив, що переговори отримали новий імпульс і зараз є "шанс просунутися до міцної та справедливої мирної угоди". За його словами, ключовою умовою будь-якого мирного рішення мають стати гарантії безпеки для українського народу.

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Гарантії безпеки як передумова миру

Макрон підкреслив, що Україна вже отримувала обіцянки, які згодом були зруйновані російською агресією. "Надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність", – наголосив він.

Президент Франції зазначив, що саме забезпечення таких гарантій має стати основним завданням усієї міжнародної коаліції, яка працює над підтримкою України та її обороноздатності.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Женева (100) Макрон Емманюель (1770) переговори з Росією (1612) Коаліція охочих (139)
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Топ коментарі
+5
Досить вже маячню нести
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25.11.2025 18:30 Відповісти
+3
Один вже приносив тривалий і справедливий мир
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25.11.2025 18:38 Відповісти
+2
Що там охочі без Штатів-самі дивляться,щоб вони їх берегли.
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25.11.2025 18:33 Відповісти
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25.11.2025 18:30 Відповісти
Це до путлєра
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25.11.2025 18:31 Відповісти
Що там охочі без Штатів-самі дивляться,щоб вони їх берегли.
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25.11.2025 18:33 Відповісти
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25.11.2025 18:35 Відповісти
Один вже приносив тривалий і справедливий мир
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25.11.2025 18:38 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!!

Меркель яка впарювала Мінськ коли 4 млн українців пройшли концтабори фільтрації пила в себе каву.

І Трамп і всі інші потім не будуть розплачуватись за триндеж. ЛИШЕ МИ потім будем мертві або в концтаборах
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25.11.2025 18:39 Відповісти
Клуб любителів попистіти ні про що завжди відкритий для всіх охочих.
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25.11.2025 18:40 Відповісти
Вже був міцний Брестський Мир, після якого Україна на 70 років опинилась у російській окупації. За мільйони вбитих тоді українців нікого засуджено не було. Після отримання незалежності Україна отримала менше третини своїх етнічних територій.
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25.11.2025 18:44 Відповісти
як же всі заїбали, поки існують кацапи ніякий мир не можливо, ці потори беруться за своє знову завжди
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25.11.2025 18:46 Відповісти
Поставте ЯЗ в Украiнi, як це зробили бульбашi i все. В чому проблема?
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25.11.2025 18:58 Відповісти
Росія не непала на бульбашів, бо поставила туди власну ядерну зброю? нам слід так само вчинити?
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25.11.2025 20:07 Відповісти
Эх Макроша, если бы вы ещё хоть что-то там решали и на что-то могли повлиять. По сути США на пару с Китаем (даже не с Рахой) сейчас просто расписывают между собой сферы влияния на ближайшие лет 20.
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25.11.2025 19:02 Відповісти
О, ещё один низкорослый! Как то подзабылся в эти дни.
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25.11.2025 20:17 Відповісти
 
 