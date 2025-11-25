З’явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру в Україні, - Макрон

Під час засідання "Коаліції охочих" президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі відкривається реальна можливість досягти суттєвого прогресу у встановленні тривалого миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, французький лідер наголосив на необхідності зберегти динаміку поточних дипломатичних зусиль.

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Макрон зазначив, що переговори отримали новий імпульс і зараз є "шанс просунутися до міцної та справедливої мирної угоди". За його словами, ключовою умовою будь-якого мирного рішення мають стати гарантії безпеки для українського народу.

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Гарантії безпеки як передумова миру

Макрон підкреслив, що Україна вже отримувала обіцянки, які згодом були зруйновані російською агресією. "Надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність", – наголосив він.

Президент Франції зазначив, що саме забезпечення таких гарантій має стати основним завданням усієї міжнародної коаліції, яка працює над підтримкою України та її обороноздатності.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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