Появился шанс достичь реального прогресса на пути к прочному миру в Украине, - Макрон

Во время заседания "Коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас открывается реальная возможность достичь существенного прогресса в установлении длительного мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французский лидер подчеркнул необходимость сохранить динамику текущих дипломатических усилий.

Макрон отметил, что переговоры получили новый импульс, и сейчас есть "шанс продвинуться к прочному и справедливому мирному соглашению". По его словам, ключевым условием любого мирного решения должны стать гарантии безопасности для украинского народа.

Гарантии безопасности как предпосылка мира

Макрон подчеркнул, что Украина уже получала обещания, которые впоследствии были разрушены российской агрессией. "Надежные, твердые гарантии безопасности - это необходимость", - подчеркнул он.

Президент Франции отметил, что именно обеспечение таких гарантий должно стать основной задачей всей международной коалиции, которая работает над поддержкой Украины и ее обороноспособности.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

