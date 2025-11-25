РУС
Появился шанс достичь реального прогресса на пути к прочному миру в Украине, - Макрон

Макрон: о мире в Украине

Во время заседания "Коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас открывается реальная возможность достичь существенного прогресса в установлении длительного мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французский лидер подчеркнул необходимость сохранить динамику текущих дипломатических усилий.

Макрон отметил, что переговоры получили новый импульс, и сейчас есть "шанс продвинуться к прочному и справедливому мирному соглашению". По его словам, ключевым условием любого мирного решения должны стать гарантии безопасности для украинского народа.

Читайте: Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла

Гарантии безопасности как предпосылка мира

Макрон подчеркнул, что Украина уже получала обещания, которые впоследствии были разрушены российской агрессией. "Надежные, твердые гарантии безопасности - это необходимость", - подчеркнул он.

Президент Франции отметил, что именно обеспечение таких гарантий должно стать основной задачей всей международной коалиции, которая работает над поддержкой Украины и ее обороноспособности.

Читайте также: Зеленский и Мерц обсудили шаги для завершения войны и заседание "Коалиции желающих"

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Справедливый мир является приоритетом, но конституционные интересы - неизменны, - СВР

Женева (97) Макрон Эмманюэль (1496) переговоры с Россией (1374) Коалиция желающих (74)
Топ комментарии
+5
Досить вже маячню нести
показать весь комментарий
25.11.2025 18:30 Ответить
+3
Один вже приносив тривалий і справедливий мир
показать весь комментарий
25.11.2025 18:38 Ответить
+2
Що там охочі без Штатів-самі дивляться,щоб вони їх берегли.
показать весь комментарий
25.11.2025 18:33 Ответить
Досить вже маячню нести
25.11.2025 18:30 Ответить
Це до путлєра
25.11.2025 18:31 Ответить
Що там охочі без Штатів-самі дивляться,щоб вони їх берегли.
25.11.2025 18:33 Ответить
25.11.2025 18:35 Ответить
Один вже приносив тривалий і справедливий мир
25.11.2025 18:38 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!!

Меркель яка впарювала Мінськ коли 4 млн українців пройшли концтабори фільтрації пила в себе каву.

І Трамп і всі інші потім не будуть розплачуватись за триндеж. ЛИШЕ МИ потім будем мертві або в концтаборах
25.11.2025 18:39 Ответить
Клуб любителів попистіти ні про що завжди відкритий для всіх охочих.
25.11.2025 18:40 Ответить
Вже був міцний Брестський Мир, після якого Україна на 70 років опинилась у російській окупації. За мільйони вбитих тоді українців нікого засуджено не було. Після отримання незалежності Україна отримала менше третини своїх етнічних територій.
25.11.2025 18:44 Ответить
як же всі заїбали, поки існують кацапи ніякий мир не можливо, ці потори беруться за своє знову завжди
25.11.2025 18:46 Ответить
Поставте ЯЗ в Украiнi, як це зробили бульбашi i все. В чому проблема?
25.11.2025 18:58 Ответить
Росія не непала на бульбашів, бо поставила туди власну ядерну зброю? нам слід так само вчинити?
25.11.2025 20:07 Ответить
Эх Макроша, если бы вы ещё хоть что-то там решали и на что-то могли повлиять. По сути США на пару с Китаем (даже не с Рахой) сейчас просто расписывают между собой сферы влияния на ближайшие лет 20.
25.11.2025 19:02 Ответить
О, ещё один низкорослый! Как то подзабылся в эти дни.
25.11.2025 20:17 Ответить
 
 