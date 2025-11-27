Макрон во время визита в Китай будет просить Си Цзиньпина повлиять на Россию в отношении перемирия в Украине, - Елисейский дворец

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего государственного визита в Китай в начале декабря намерен призвать Си Цзиньпина оказать влияние на Россию для достижения перемирия в Украине.

Об этом сообщили на брифинге в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В этот момент, когда ведутся интенсивные переговоры по выходу из кризиса, мы хотим, чтобы Китай смог убедить, повлиять на Россию и направить ее к скорейшему прекращению огня и закреплению этого перемирия", - отметили в канцелярии президента.

В Париже назвали Китай одновременно "партнером" и "системным соперником" Европы. Визит Макрона, запланированный на 3-5 декабря, станет уже его четвертой государственной поездкой в Китай. Среди других тем французская сторона планирует призвать Пекин к "сдержанности и соблюдению статуса-кво" в отношении Тайваня.

Также Франция будет продвигать "программу сотрудничества и равновесия в экономической и торговой сферах", что будет одним из приоритетов ее председательства в G7 в 2026 году.

Ранее, в марте, Макрон уже призвал Китай к более активной роли в урегулировании войны против Украины.

