Макрон во время визита в Китай будет просить Си Цзиньпина повлиять на Россию в отношении перемирия в Украине, - Елисейский дворец

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего государственного визита в Китай в начале декабря намерен призвать Си Цзиньпина оказать влияние на Россию для достижения перемирия в Украине.

Об этом сообщили на брифинге в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В этот момент, когда ведутся интенсивные переговоры по выходу из кризиса, мы хотим, чтобы Китай смог убедить, повлиять на Россию и направить ее к скорейшему прекращению огня и закреплению этого перемирия", - отметили в канцелярии президента.

В Париже назвали Китай одновременно "партнером" и "системным соперником" Европы. Визит Макрона, запланированный на 3-5 декабря, станет уже его четвертой государственной поездкой в Китай. Среди других тем французская сторона планирует призвать Пекин к "сдержанности и соблюдению статуса-кво" в отношении Тайваня.

Также Франция будет продвигать "программу сотрудничества и равновесия в экономической и торговой сферах", что будет одним из приоритетов ее председательства в G7 в 2026 году.

Ранее, в марте, Макрон уже призвал Китай к более активной роли в урегулировании войны против Украины.

+5
Дивні люди самі не хочуть нічого робити, а все просять то Трампа, то Сі за них щось зробити.
27.11.2025 17:30 Ответить
+3
Тепер почали їздити до Китаю - на поклон - Сі почує?
27.11.2025 17:26 Ответить
+3
А китайцям воно треба ? 🤭
27.11.2025 17:27 Ответить
Тепер почали їздити до Китаю - на поклон - Сі почує?
27.11.2025 17:26 Ответить
А китайцям воно треба ? 🤭
27.11.2025 17:27 Ответить
Та звісно що ні. Щоб Китай щось почав робити, їм потрібно щось вагоме запропонувати. Як мінімум щось економічно вигідніше ніж з росією. Що Франція чи Європа може запропонувати Китаю? Хитрожопі європейці нічого не хочуть робити самі. Війна на їх континенті, а у них то на сша надія, тепер на Китай.
27.11.2025 18:34 Ответить
Правильно США мають відчувати шо вони не монополісти.
27.11.2025 17:30 Ответить
Дивні люди самі не хочуть нічого робити, а все просять то Трампа, то Сі за них щось зробити.
27.11.2025 17:30 Ответить
Просто європейці занадто рано повірили в "рожевих поні".
27.11.2025 17:33 Ответить
******* європейці надто слабкі, щоб щось робити
27.11.2025 17:48 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Просити маніпулятора вплинути на свою маріонетку при тому що маніпулятора і так все влаштовує.
27.11.2025 17:31 Ответить
Правильно, це для рожевоокулярних українців Європа то шось могутнє, а по факту є великі держави, а є просто країни. От США і КНР - великі держави. А решта думає, як пропетлять за чийсь рахунок. Це ще якщо розум є.
27.11.2025 17:35 Ответить
Можливо це показовий виступ для Трампа ? Якщо рудий так відверто зневажає Європу - що заважає європейцям дружити з китайцями ?
27.11.2025 17:41 Ответить
Може й таке, чисто показати шо вони теж не шось аби як, а дуже навіть огого.
27.11.2025 18:03 Ответить
На коліна нехай ще стане і попросить. Може так хан всєя китайщини зверне увагу.
27.11.2025 17:36 Ответить
Як ще прогнетесь перед пуйлом? Несубʼєктні обʼєкти!
27.11.2025 17:39 Ответить
марон буде просити китайця не чіпати тайвань-бо їм усім тоді -торба)
27.11.2025 18:08 Ответить
Друзья наши решительные.. Трампа просят, Путина просят, до китайцев добрались.
27.11.2025 18:15 Ответить
Для Китаю Франція в особі макрону то чесотка, бруд під нігтями. Треба не просити, а самим робити щось. Чому одразу не ввести найжорстокіші санкції? Достатньо буде перестати торгувати з росією, не купувати їхньої нафти, газу, металів, вугілля та зернових. Вони б через рік вовком завили і приповзли домовлятися. А ті санкції які є, то курям на сміх. Китай тут ніяким боком. Їм начхати на Україну, на Францію, на макрона, та і на росію. Чий Крим чи Донбас їм тричі начхати. Самі винуваті. Допоки Китай розвивався, будував армію, зміцнював позиції в світі, ви переживали за нацменшинства та їх права. А тепер щоб Китай щось зробив, має бути їх інтерес. Що Франція чи Україна можуть їм запропонувати? Мабуть відповідь очевидна.
27.11.2025 18:28 Ответить
 
 