Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

Об этом пишет BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным Суспільного, глава государства проведет встречу с президентом Макроном в формате один на один, а также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

Что будут обсуждать?

У президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.

Читайте: Макрон во время визита в Китай будет просить Си Цзиньпина повлиять на Россию в отношении перемирия в Украине, - Елисейский дворец