Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

Зеленский прибыл в Париж: ожидается встреча с Макроном

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

Об этом пишет BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

По данным Суспільного, глава государства проведет встречу с президентом Макроном в формате один на один, а также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

Что будут обсуждать?

У президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.

Для чого ?
01.12.2025 10:47 Ответить
Французи, не підпускайте його до авіакосмічного виробництва, бо буде як з фламінгами. Там такі липкі ратиці, що песець.
01.12.2025 10:49 Ответить
Ой не будем горєвать, будем доляри в мішках збирать і макрона пригощать ...
01.12.2025 10:50 Ответить
Яка ше леді? - може пані? - в Польщі теж леді?
01.12.2025 10:54 Ответить
Ні, там одрук. бл@ді..
01.12.2025 11:08 Ответить
знов Собор палати буде
01.12.2025 10:55 Ответить
"крокодилы, бабы, баобабы..и жена французкого посла" (с)
01.12.2025 11:07 Ответить
 
 