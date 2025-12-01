Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.
Об этом пишет BFMTV, передает Цензор.НЕТ.
По данным Суспільного, глава государства проведет встречу с президентом Макроном в формате один на один, а также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.
Что будут обсуждать?
У президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.
