Зеленский 1 декабря встретится с Макроном в Париже
В понедельник, 1 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет в Париж, где встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
О чем будут говорить лидеры?
Ожидается, что Макрон и Зеленский "обменяются мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".
Кроме того, лидеры подведут итоги работы, проделанной в отношении гарантий безопасности в рамках Коалиции желающих.
Топ комментарии
+5 Yurii #603620
показать весь комментарий29.11.2025 19:30 Ответить Ссылка
+5 Василь Казімко
показать весь комментарий29.11.2025 19:38 Ответить Ссылка
+3 Погрібний Олександр
показать весь комментарий29.11.2025 19:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну звістно 4-х років було мало для обміну думками. Оце так коханець
НЕТИПОВИЙ КРОК: ДЕРЖСЕКРЕТАР США МОЖЕ ПРОПУСТИТИ МІНІСТЕРСЬКУ ЗУСТРІЧ Причини неявки не розкриваються, але рішення виглядає незвичним для Вашингтона.
Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що запланована на 3 грудня у Брюсселі. Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/us/rubio-plans-skip-nato-meeting-key-moment-ukraine-sources-say-2025-11-28/ Reuters із посиланням на американських посадовців.
За їхніми даними, делегацію Вашингтона може очолити заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо не уточнюються, хоча джерела припускають, що його графік ще може змінитися.
Пропуск події збігається з активними https://zn.ua/ukr/POLITICS/peremovini-ukrajini-ta-ssha-vidbudutsja-zavtra-podrobitsi-vid-zelenskoho-.html переговорами США та України щодо шляхів завершення війни, що, за словами європейських дипломатів, відбуваються без достатньої участі союзників із ЄС. У Держдепартаменті ситуацію не коментують, але наголошують на стабільності контактів Рубіо з партнерами по Альянсу.
Аналітики відзначають: ігнорування такої важливої зустрічі здатне посилити сумніви щодо прихильності Вашингтона до європейської безпеки, які й так зростають після заяв Дональда
Нагадаємо, після переговорів у Женеві, наступна https://zn.ua/ukr/war/budanov-zamist-jermaka-zmi-diznalisja-u-jakomu-skladi-ukrajinska-delehatsija-pojikhala-na-peremovini-u-ssha-.html зустріч делегацій України та США відбудеться у Флориді 30 листопада. США на перегворах представлятимуть Стівен Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. У The Telegraph попереджали, що ці двоє https://zn.ua/ukr/POLITICS/vitkoff-ta-kushner-zaproponujut-putinu-viznannja-krimu-ta-donbasu-rosijskimi-the-telegraph.html можуть запропонувати Владіміру Путіну визнання Криму та Донбасу російськими. Раніше президент РФ заявляв, що це питання буде ключовим для завершення війни.
Когда в итоге всплывет вся страшная правда про Бубочку
Вам французы еще припомнят
Ваши обнимашки с Бубочкой
Бубочка крадет ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ у своего народа !!!!
И денюжку врагу отправляет !!!!
Сомневаюсь я, чтобы генерал де Голль
Обнимался бы с таким замаранным президентом
Бідоносець квартальний...
Красти тепер Зєлі важче буде...
Але то нічо - в нього ще Татаров, Федоров є - ну і стюардеса Свириденко з кабаном Стефанчуком допоможуть.
Зєля вже дорослий хлопчик - красти і сам зможе при такій допомозі.