Зеленский 1 декабря встретится с Макроном в Париже

Зеленский встретился с Макроном

В понедельник, 1 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет в Париж, где встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будут говорить лидеры?

Ожидается, что Макрон и Зеленский "обменяются мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, лидеры подведут итоги работы, проделанной в отношении гарантий безопасности в рамках Коалиции желающих.

Читайте также: Зеленский прибыл в Париж: ожидаются новые оборонные договоренности с Францией

+5
Зеленський це Кончана Тварина.
29.11.2025 19:30 Ответить
+5
ІДЕ ЖОРСТОКА ВІЙНА і я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА, а не туриста чи артиста. Вже остогидло читати--"обмінятись думками"
29.11.2025 19:38 Ответить
+3
Веховний ухилянт продовжує уникати президентських обовʼязків, перетворившись у туриста за державні кошти!
29.11.2025 19:32 Ответить
піаніст хоч вдома буває
29.11.2025 19:29 Ответить
Коли нема обстрілів Києва.
29.11.2025 20:10 Ответить
зимно зараз Вові - нема з ким зігрітися
29.11.2025 19:30 Ответить
Зеленський це Кончана Тварина.
29.11.2025 19:30 Ответить
Давно бігають чутки, що Макрон готовий надати вовці притулок - на кшталт як хйло надавав Асаду або Шапоккраду ...
29.11.2025 19:32 Ответить
без мамкиної сісі Оманська Гнида побігло до таткової пісі?
29.11.2025 19:32 Ответить
Веховний ухилянт продовжує уникати президентських обовʼязків, перетворившись у туриста за державні кошти!
29.11.2025 19:32 Ответить
"обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, Джерело: https://censor.net/ua/n3587759
ну звістно 4-х років було мало для обміну думками. Оце так коханець
29.11.2025 19:32 Ответить
Очікується, що Макрон та Зеленський "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, Чотири роки війни обмінюються думками,а кінцевий результат один і той самий....Іде війна.рашист вбиває українців.руйнує Україну і окуповує українську територію
29.11.2025 19:33 Ответить
Как не координация так согласование позиций, тяжкий труд пересидента. Кому сейчас легко, как говорится...
29.11.2025 19:34 Ответить
Позиція у Вови наразі одна - доггі-стайл
показать весь комментарий
ДТ 29 листопад 2025 р
НЕТИПОВИЙ КРОК: ДЕРЖСЕКРЕТАР США МОЖЕ ПРОПУСТИТИ МІНІСТЕРСЬКУ ЗУСТРІЧ Причини неявки не розкриваються, але рішення виглядає незвичним для Вашингтона.

Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що запланована на 3 грудня у Брюсселі. Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/us/rubio-plans-skip-nato-meeting-key-moment-ukraine-sources-say-2025-11-28/ Reuters із посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, делегацію Вашингтона може очолити заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо не уточнюються, хоча джерела припускають, що його графік ще може змінитися.

Пропуск події збігається з активними https://zn.ua/ukr/POLITICS/peremovini-ukrajini-ta-ssha-vidbudutsja-zavtra-podrobitsi-vid-zelenskoho-.html переговорами США та України щодо шляхів завершення війни, що, за словами європейських дипломатів, відбуваються без достатньої участі союзників із ЄС. У Держдепартаменті ситуацію не коментують, але наголошують на стабільності контактів Рубіо з партнерами по Альянсу.

Аналітики відзначають: ігнорування такої важливої зустрічі здатне посилити сумніви щодо прихильності Вашингтона до європейської безпеки, які й так зростають після заяв Дональда

Нагадаємо, після переговорів у Женеві, наступна https://zn.ua/ukr/war/budanov-zamist-jermaka-zmi-diznalisja-u-jakomu-skladi-ukrajinska-delehatsija-pojikhala-na-peremovini-u-ssha-.html зустріч делегацій України та США відбудеться у Флориді 30 листопада. США на перегворах представлятимуть Стівен Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. У The Telegraph попереджали, що ці двоє https://zn.ua/ukr/POLITICS/vitkoff-ta-kushner-zaproponujut-putinu-viznannja-krimu-ta-donbasu-rosijskimi-the-telegraph.html можуть запропонувати Владіміру Путіну визнання Криму та Донбасу російськими. Раніше президент РФ заявляв, що це питання буде ключовим для завершення війни.
29.11.2025 19:35 Ответить
ІДЕ ЖОРСТОКА ВІЙНА і я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА, а не туриста чи артиста. Вже остогидло читати--"обмінятись думками"
29.11.2025 19:38 Ответить
Ой ,мусью Макрон - вы дообнимаетесь !!
Когда в итоге всплывет вся страшная правда про Бубочку
Вам французы еще припомнят
Ваши обнимашки с Бубочкой
Бубочка крадет ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ у своего народа !!!!
И денюжку врагу отправляет !!!!
Сомневаюсь я, чтобы генерал де Голль
Обнимался бы с таким замаранным президентом
29.11.2025 19:38 Ответить
Раптом, а де про "посилення ППО" і "збільшення тиску на ВВХ"?
29.11.2025 19:38 Ответить
Я вже не знаю як він набрид зарубіжним лідерам ,з Мароном зустріч була менше двох тижнів тому і що ?
29.11.2025 19:49 Ответить
Як же Зєля тепер Осиротілий без Єрмака і Міндіча.?
Бідоносець квартальний...

Красти тепер Зєлі важче буде...
Але то нічо - в нього ще Татаров, Федоров є - ну і стюардеса Свириденко з кабаном Стефанчуком допоможуть.
Зєля вже дорослий хлопчик - красти і сам зможе при такій допомозі.
29.11.2025 19:52 Ответить
Турист сраний... в країні мобілізацію справедливу організуй. Скоро нікому буде Україну боронити.
29.11.2025 20:05 Ответить
 
 