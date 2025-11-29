Зеленский 1 декабря встретится с Макроном в Париже

В понедельник, 1 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет в Париж, где встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будут говорить лидеры?

Ожидается, что Макрон и Зеленский "обменяются мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, лидеры подведут итоги работы, проделанной в отношении гарантий безопасности в рамках Коалиции желающих.

