Зеленський 1 грудня зустрінеться з Макроном у Парижі
У понеділок, 1 грудня, президент Володимир Зеленський прибуде в Париж, де зустрінеться з очільником Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говоритимуть лідери?
Очікується, що Макрон та Зеленський "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".
Крім того, лідери підсумують роботу, проведену щодо гарантій безпеки в межах Коаліції охочих.
Топ коментарі
+9 Yurii #603620
показати весь коментар29.11.2025 19:30 Відповісти Посилання
+9 Погрібний Олександр
показати весь коментар29.11.2025 19:32 Відповісти Посилання
+8 Василь Казімко
показати весь коментар29.11.2025 19:38 Відповісти Посилання
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ну звістно 4-х років було мало для обміну думками. Оце так коханець
НЕТИПОВИЙ КРОК: ДЕРЖСЕКРЕТАР США МОЖЕ ПРОПУСТИТИ МІНІСТЕРСЬКУ ЗУСТРІЧ Причини неявки не розкриваються, але рішення виглядає незвичним для Вашингтона.
Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що запланована на 3 грудня у Брюсселі. Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/us/rubio-plans-skip-nato-meeting-key-moment-ukraine-sources-say-2025-11-28/ Reuters із посиланням на американських посадовців.
За їхніми даними, делегацію Вашингтона може очолити заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо не уточнюються, хоча джерела припускають, що його графік ще може змінитися.
Пропуск події збігається з активними https://zn.ua/ukr/POLITICS/peremovini-ukrajini-ta-ssha-vidbudutsja-zavtra-podrobitsi-vid-zelenskoho-.html переговорами США та України щодо шляхів завершення війни, що, за словами європейських дипломатів, відбуваються без достатньої участі союзників із ЄС. У Держдепартаменті ситуацію не коментують, але наголошують на стабільності контактів Рубіо з партнерами по Альянсу.
Аналітики відзначають: ігнорування такої важливої зустрічі здатне посилити сумніви щодо прихильності Вашингтона до європейської безпеки, які й так зростають після заяв Дональда
Нагадаємо, після переговорів у Женеві, наступна https://zn.ua/ukr/war/budanov-zamist-jermaka-zmi-diznalisja-u-jakomu-skladi-ukrajinska-delehatsija-pojikhala-na-peremovini-u-ssha-.html зустріч делегацій України та США відбудеться у Флориді 30 листопада. США на перегворах представлятимуть Стівен Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. У The Telegraph попереджали, що ці двоє https://zn.ua/ukr/POLITICS/vitkoff-ta-kushner-zaproponujut-putinu-viznannja-krimu-ta-donbasu-rosijskimi-the-telegraph.html можуть запропонувати Владіміру Путіну визнання Криму та Донбасу російськими. Раніше президент РФ заявляв, що це питання буде ключовим для завершення війни.
Бідоносець квартальний...
Красти тепер Зєлі важче буде...
Але то нічо - в нього ще Татаров, Федоров є - ну і стюардеса Свириденко з кабаном Стефанчуком допоможуть.
Зєля вже дорослий хлопчик - красти і сам зможе при такій допомозі.
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