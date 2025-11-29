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Новини Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський 1 грудня зустрінеться з Макроном у Парижі

Зеленський зустрівся з Макрон

У понеділок, 1 грудня, президент Володимир Зеленський прибуде в Париж, де зустрінеться з очільником Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говоритимуть лідери?

Очікується, що Макрон та Зеленський "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

Крім того, лідери підсумують роботу, проведену щодо гарантій безпеки в межах Коаліції охочих.

Читайте також: Зеленський прибув до Парижа: очікуються нові оборонні домовленості з Францією

Автор: 

візит (1770) Зеленський Володимир (28010) Франція (3346) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+9
Зеленський це Кончана Тварина.
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29.11.2025 19:30 Відповісти
+9
Веховний ухилянт продовжує уникати президентських обовʼязків, перетворившись у туриста за державні кошти!
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29.11.2025 19:32 Відповісти
+8
ІДЕ ЖОРСТОКА ВІЙНА і я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА, а не туриста чи артиста. Вже остогидло читати--"обмінятись думками"
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29.11.2025 19:38 Відповісти
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піаніст хоч вдома буває
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29.11.2025 19:29 Відповісти
Коли нема обстрілів Києва.
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29.11.2025 20:10 Відповісти
зимно зараз Вові - нема з ким зігрітися
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29.11.2025 19:30 Відповісти
Зеленський це Кончана Тварина.
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29.11.2025 19:30 Відповісти
Давно бігають чутки, що Макрон готовий надати вовці притулок - на кшталт як хйло надавав Асаду або Шапоккраду ...
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29.11.2025 19:32 Відповісти
без мамкиної сісі Оманська Гнида побігло до таткової пісі?
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29.11.2025 19:32 Відповісти
Веховний ухилянт продовжує уникати президентських обовʼязків, перетворившись у туриста за державні кошти!
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29.11.2025 19:32 Відповісти
але коштів розпочав витрачати трошки менше - дЄрмаку не потрібно бронювати місце біля Найвеличнішого
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29.11.2025 20:30 Відповісти
"обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, Джерело: https://censor.net/ua/n3587759
ну звістно 4-х років було мало для обміну думками. Оце так коханець
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29.11.2025 19:32 Відповісти
Очікується, що Макрон та Зеленський "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, Чотири роки війни обмінюються думками,а кінцевий результат один і той самий....Іде війна.рашист вбиває українців.руйнує Україну і окуповує українську територію
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29.11.2025 19:33 Відповісти
Как не координация так согласование позиций, тяжкий труд пересидента. Кому сейчас легко, как говорится...
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29.11.2025 19:34 Відповісти
Позиція у Вови наразі одна - доггі-стайл
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29.11.2025 19:38 Відповісти
ДТ 29 листопад 2025 р
НЕТИПОВИЙ КРОК: ДЕРЖСЕКРЕТАР США МОЖЕ ПРОПУСТИТИ МІНІСТЕРСЬКУ ЗУСТРІЧ Причини неявки не розкриваються, але рішення виглядає незвичним для Вашингтона.

Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що запланована на 3 грудня у Брюсселі. Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/us/rubio-plans-skip-nato-meeting-key-moment-ukraine-sources-say-2025-11-28/ Reuters із посиланням на американських посадовців.

За їхніми даними, делегацію Вашингтона може очолити заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо не уточнюються, хоча джерела припускають, що його графік ще може змінитися.

Пропуск події збігається з активними https://zn.ua/ukr/POLITICS/peremovini-ukrajini-ta-ssha-vidbudutsja-zavtra-podrobitsi-vid-zelenskoho-.html переговорами США та України щодо шляхів завершення війни, що, за словами європейських дипломатів, відбуваються без достатньої участі союзників із ЄС. У Держдепартаменті ситуацію не коментують, але наголошують на стабільності контактів Рубіо з партнерами по Альянсу.

Аналітики відзначають: ігнорування такої важливої зустрічі здатне посилити сумніви щодо прихильності Вашингтона до європейської безпеки, які й так зростають після заяв Дональда

Нагадаємо, після переговорів у Женеві, наступна https://zn.ua/ukr/war/budanov-zamist-jermaka-zmi-diznalisja-u-jakomu-skladi-ukrajinska-delehatsija-pojikhala-na-peremovini-u-ssha-.html зустріч делегацій України та США відбудеться у Флориді 30 листопада. США на перегворах представлятимуть Стівен Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. У The Telegraph попереджали, що ці двоє https://zn.ua/ukr/POLITICS/vitkoff-ta-kushner-zaproponujut-putinu-viznannja-krimu-ta-donbasu-rosijskimi-the-telegraph.html можуть запропонувати Владіміру Путіну визнання Криму та Донбасу російськими. Раніше президент РФ заявляв, що це питання буде ключовим для завершення війни.
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29.11.2025 19:35 Відповісти
ІДЕ ЖОРСТОКА ВІЙНА і я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА, а не туриста чи артиста. Вже остогидло читати--"обмінятись думками"
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29.11.2025 19:38 Відповісти
Раптом, а де про "посилення ППО" і "збільшення тиску на ВВХ"?
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29.11.2025 19:38 Відповісти
Я вже не знаю як він набрид зарубіжним лідерам ,з Мароном зустріч була менше двох тижнів тому і що ?
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29.11.2025 19:49 Відповісти
Як же Зєля тепер Осиротілий без Єрмака і Міндіча.?
Бідоносець квартальний...

Красти тепер Зєлі важче буде...
Але то нічо - в нього ще Татаров, Федоров є - ну і стюардеса Свириденко з кабаном Стефанчуком допоможуть.
Зєля вже дорослий хлопчик - красти і сам зможе при такій допомозі.
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29.11.2025 19:52 Відповісти
Турист сраний... в країні мобілізацію справедливу організуй. Скоро нікому буде Україну боронити.
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29.11.2025 20:05 Відповісти
Зайорзав...
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29.11.2025 20:54 Відповісти
П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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30.11.2025 00:25 Відповісти
Побачити Париж і померти?❤️🇺🇦❤️
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30.11.2025 08:36 Відповісти
 
 