Зеленський 1 грудня зустрінеться з Макроном у Парижі

У понеділок, 1 грудня, президент Володимир Зеленський прибуде в Париж, де зустрінеться з очільником Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говоритимуть лідери?

Очікується, що Макрон та Зеленський "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

Крім того, лідери підсумують роботу, проведену щодо гарантій безпеки в межах Коаліції охочих.

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