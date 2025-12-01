Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом в Ірландії. В ОП це заперечили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio NV.

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Зустрічі не буде

Два співрозмовники видання зазначили, що зустріч Зеленського з Віткоффом 2 грудня не запланована.

Однак, як додали вони, зустріч Віткоффа з українськими представниками може відбутись на зворотньому шляху американського спецпредставника з Москви.

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Зазначимо, що вдень низка телеграм-каналів з посиланням на AFP повідомляли, що Зеленський завтра в Ірландії зустрінеться з Віткоффом та Умєровим.

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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