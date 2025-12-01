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Новини Зустріч Зеленського та Віткоффа
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Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ

Зеленський та Віткофф не зустрінуться 2 грудня
Фото: колаж РБК-Україна

У мережі поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом в Ірландії. В ОП це заперечили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio NV.

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Зустрічі не буде

Два співрозмовники видання зазначили, що зустріч Зеленського з Віткоффом 2 грудня не запланована.

Однак, як додали вони, зустріч Віткоффа з українськими представниками може відбутись на зворотньому шляху американського спецпредставника з Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Макрон і Стармер провели розмову із Віткоффом

Зазначимо, що вдень низка телеграм-каналів з посиланням на AFP повідомляли, що Зеленський завтра в Ірландії зустрінеться з Віткоффом та Умєровим.

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Ірландія (202) Віткофф Стів (318)
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https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=1773s https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=Переговоры Украины и США в Майами / Путин работает на договорняк с Трампом /№1055/ Юрий Швец
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01.12.2025 17:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI https://www.youtube.com/watch?v=Осиновый клин в договорняк Путина с Белым домом /№1056/ Юрий Швец
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01.12.2025 17:33 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО НАБАТ НА СПОЛОХ ПРО УМЕРОВСЬКУ ЗРАДУ Й ЩО З ЦИМ РОБИТИ
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01.12.2025 17:35 Відповісти
"Підпис тут і підпис тут"
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01.12.2025 17:43 Відповісти
❗️Зараз особливі дні, коли дуже багато може змінитися, - Зеленський
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01.12.2025 17:49 Відповісти
Зеленський провів розмову з посланцем Трампа Віткоффом за участі Макрона та Стармера
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01.12.2025 17:50 Відповісти
Чого бігати по всьому світу на ті зустрічи. Хай побалакають десь або в Харкові або у Чернігові.
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01.12.2025 17:59 Відповісти
 
 