Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ
У мережі поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом в Ірландії. В ОП це заперечили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio NV.
Зустрічі не буде
Два співрозмовники видання зазначили, що зустріч Зеленського з Віткоффом 2 грудня не запланована.
Однак, як додали вони, зустріч Віткоффа з українськими представниками може відбутись на зворотньому шляху американського спецпредставника з Москви.
Зазначимо, що вдень низка телеграм-каналів з посиланням на AFP повідомляли, що Зеленський завтра в Ірландії зустрінеться з Віткоффом та Умєровим.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наталия Гончар
показати весь коментар01.12.2025 17:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар01.12.2025 17:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар01.12.2025 17:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар01.12.2025 17:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.12.2025 17:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.12.2025 17:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Marina Dmitrenko
показати весь коментар01.12.2025 17:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль