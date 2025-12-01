Зеленський, Макрон і Стармер провели розмову із Віткоффом

Президент Володимир Зеленський провів розмову із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", - зазначив президент.

Що передувало?

За даними AFP, Умєров та Стів Віткофф провели ще одну зустріч 1 грудня.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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