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Зеленський, Макрон і Стармер провели розмову із Віткоффом

Зеленський поговорив із Віткоффом: що відомо?

Президент Володимир Зеленський провів розмову із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", - зазначив президент.

Що передувало?

За даними AFP, Умєров та Стів Віткофф провели ще одну зустріч 1 грудня.

Читайте: Віткофф і Кушнер можуть вплинути на долю українського мирного плану, - The Times

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Макрон Емманюель (1773) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (318)
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Попереджають Вітькоффа перед польотом до расєї - польоти в повітряному просторі расєї небезпечні - як доказ: посадка в Смоленську польської делегації...
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01.12.2025 16:22 Відповісти
Було б непогано
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01.12.2025 16:29 Відповісти
Нафіга такий брєд писати. Дід в 80 років хоче домогтися для нас миру. Йому то персонально 300 років не потрібно.
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01.12.2025 16:39 Відповісти
Якого "миру", кацапського? Та пішов той дід... за курсом корабля.
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01.12.2025 17:12 Відповісти
Зачем Зеленский годами беспрерывно ездит по Европе? Для душевного спокойствия?
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01.12.2025 16:27 Відповісти
А ви би не їздили якби у вас був приватний літак супер бізнес класу і необмежений бюджет на подорожі? І у вас ніхто би не питав а чого ти там домігся в тій поїздці на що гроші потратив. Він бере від життя все що може кайфує.
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01.12.2025 17:15 Відповісти
Ну любить скотина за державний кошт подорожі і що ти йому зробиш.
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01.12.2025 17:22 Відповісти
Хоч морду набили віткоффу чи аби зустрітись?
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01.12.2025 16:36 Відповісти
опять домой, в Маями по работе.
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01.12.2025 19:07 Відповісти
 
 