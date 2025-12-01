РУС
Зеленский, Макрон и Стармер провели разговор с Уиткоффом

Зеленский поговорил с Виткоффом: что известно?

Президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде.

Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – отметил президент.

Что предшествовало?

По данным AFP, Умеров и Стив Уиткофф провели еще одну встречу 1 декабря.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Зеленский Владимир (22785) Макрон Эмманюэль (1503) Умеров Рустем (696) Стив Уиткофф (191)
Попереджають Вітькоффа перед польотом до расєї - польоти в повітряному просторі расєї небезпечні - як доказ: посадка в Смоленську польської делегації...
01.12.2025 16:22 Ответить
Було б непогано
01.12.2025 16:29 Ответить
Нафіга такий брєд писати. Дід в 80 років хоче домогтися для нас миру. Йому то персонально 300 років не потрібно.
01.12.2025 16:39 Ответить
Якого "миру", кацапського? Та пішов той дід... за курсом корабля.
01.12.2025 17:12 Ответить
Зачем Зеленский годами беспрерывно ездит по Европе? Для душевного спокойствия?
01.12.2025 16:27 Ответить
А ви би не їздили якби у вас був приватний літак супер бізнес класу і необмежений бюджет на подорожі? І у вас ніхто би не питав а чого ти там домігся в тій поїздці на що гроші потратив. Він бере від життя все що може кайфує.
01.12.2025 17:15 Ответить
Хоч морду набили віткоффу чи аби зустрітись?
01.12.2025 16:36 Ответить
 
 