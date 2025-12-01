1 767 7
Зеленский, Макрон и Стармер провели разговор с Уиткоффом
Президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде.
Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – отметил президент.
Что предшествовало?
По данным AFP, Умеров и Стив Уиткофф провели еще одну встречу 1 декабря.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий01.12.2025 16:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Amber
показать весь комментарий01.12.2025 16:29 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Andy #608717
показать весь комментарий01.12.2025 16:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий01.12.2025 17:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
IDFDavid #601622
показать весь комментарий01.12.2025 16:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Andy #608717
показать весь комментарий01.12.2025 17:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий01.12.2025 16:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль