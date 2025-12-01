РУС
2 157 15

Уиткофф и Кушнер могут повлиять на судьбу украинского мирного плана, - The Times

Визит Виткоффа и Кушнера в Москву: риски мирного плана для Украины

Визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву ставит под сомнение украинские интересы в мирном плане США–РФ и вызывает беспокойство союзников Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что в воскресенье во Флориде, в гольф-клубе Майами, принадлежащем Уиткоффу, решали не спортивные вопросы, а будущее Украины. Но настоящая драма разворачивается впереди – в Москве, куда в ближайшие дни отправятся Уиткофф и Кушнер.

Коррупционный скандал влияет на переговоры с Россией

Отставка Андрея Ермака стала ударом для Киева в момент, когда Вашингтон готовится к ключевым консультациям с Москвой.

Российский президент Владимир Путин уже назвал Зеленского "воровским руководителем" и утверждает, что Украина якобы ворует деньги американских налогоплательщиков.

Дональд Трамп признал, что "ситуация с коррупцией" в Украине "не полезна".

В Киеве опасаются, что из-за коррупционного скандала Путин может еще сильнее давить на спецпосланцев США - Виткоффа и Кушнера - без участия Украины.

Скандал вокруг Уиткоффа

Позиция Уиткоффа как "честного посредника" понесла очередной удар после утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым.

В документе американский посланник якобы подсказывал России, как влиять на Трампа, а также советовал помешать встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером.

"Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю", - заявил Уиткофф, согласно стенограмме.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву, при этом он до сих пор ни разу не посетил Украину.

Союзники Украины обеспокоены предстоящим визитом в Москву

Во время визита в Москву существует риск, что Путин предложит Уиткоффу и Кушнеру выгодные бизнес-сделки, подобные тем, которые способствовали их роли в договоренностях по Газе.

Подозрения усиливает первоначальный вариант американо-российского мирного плана, разработанного ими в октябре. Среди наиболее спорных пунктов:

  • ограничение украинской армии до 600 тыс. военных;

  • передача России части территорий;

  • использование $100 млрд замороженных российских активов, из которых США получают 50% прибыли;

  • создание совместного американо-российского инвестиционного фонда.

Европейским партнерам предлагали просто внести еще $100 млрд - без какой-либо выгоды.

"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе", - заявил президент Польши Дональд Туск.

После критики со стороны Украины план сократили до 19 пунктов, а сенатор Марко Рубио пытался взять процесс под контроль. Однако именно Уиткофф и Кушнер, а не Рубио, отправятся в Москву на ключевую встречу с Путиным.

Предыдущие заявления Путина и реакция Дональда Трампа создают напряженный и потенциально опасный контекст перед визитом американских представителей в Москву.

Как отмечает издание, главная угроза для Украины заключается в том, что Рубио "не будет в комнате, когда с другой стороной будут консультироваться по поводу соглашения". Это открывает возможность для кулуарных договоренностей без участия Киева.

Аналитики предполагают, что Путин будет пытаться не отпускать американских посланцев без определенного "результата" — и этот результат может оказаться резко невыгодным для Украины. У Кремля есть соблазн использовать политическую уязвимость Вашингтона и разногласия внутри американской команды.

і ви хочете сказати ,шо Ізраель не має інтересів в тому шоб Україну окупувала московія ?!!! Після відкритих фактів міндічей ,можно казати ,шо Ізраель є ворогом України , підлим і цинічним ...шкода ...
То чому ж Європа не взяла "бразды управления" в свої руки а тільки безпокоїться?
ви чудово знаєте ,відсоток мудрого народу ,серед українців ,які є етнічною меншиною в Україні ,на фоні малоросів та змішаних не тількі фізично а і ментально суржиків ...
То чому ж Європа не взяла "бразды управления" в свої руки а тільки безпокоїться?
Чекають, поки Трамп сам, як завжди, обсереться.
і ви хочете сказати ,шо Ізраель не має інтересів в тому шоб Україну окупувала московія ?!!! Після відкритих фактів міндічей ,можно казати ,шо Ізраель є ворогом України , підлим і цинічним ...шкода ...
Ходять чутки що вони зацікавилися землею України, а може це і не чутки ...
такі да, іудейська секта в світі , це небезпечне угрупування для тих, хто не хоче на них працювати ,та хоче мати мир та свій добробут ...треба ділитися з Ізраелем ,бо вони рахують ваші гроші ...
та ну да, все виноваты, кроме мудрого наріду
ви чудово знаєте ,відсоток мудрого народу ,серед українців ,які є етнічною меншиною в Україні ,на фоні малоросів та змішаних не тількі фізично а і ментально суржиків ...
"ви чудово знаєте ,відсоток мудрого народу ,серед українців ,які є етнічною меншиною"

если украинцы этническое меньшинство, то какие тогда у вас претензии? тогда всё логично, не?
Гм, а чому "будуть"?
> відставка Андрія Єрмака стала ударом для Києва

Не ці два поца вирішують, а Трамп, *****, зєля і ЗСУ.
Україну може врятувати ,тільки ті Євреї які ******* Україну як свою державу ,та які мають геннетику культури та совісті, які не хочуть ставитися до інших людей , як пропонує їм їх віра ...такі Євреї були після війни 45р, сьогодні таких важко знайти ...
Україна повинна вийти з будь-яких переговорів і довести війну до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякі переговори миру не принесуть!
Якщо Україна скаже -НІ, ні вітькови, ні кушніри, ні рудий блазннь не зможуть нас нагнути. Але треба не бути прямолінейними, як сокира, а обережно саботувати ці нібито перемовини про капітуляцію України.
