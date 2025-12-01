Уиткофф и Кушнер могут повлиять на судьбу украинского мирного плана, - The Times
Визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву ставит под сомнение украинские интересы в мирном плане США–РФ и вызывает беспокойство союзников Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Издание отмечает, что в воскресенье во Флориде, в гольф-клубе Майами, принадлежащем Уиткоффу, решали не спортивные вопросы, а будущее Украины. Но настоящая драма разворачивается впереди – в Москве, куда в ближайшие дни отправятся Уиткофф и Кушнер.
Коррупционный скандал влияет на переговоры с Россией
Отставка Андрея Ермака стала ударом для Киева в момент, когда Вашингтон готовится к ключевым консультациям с Москвой.
Российский президент Владимир Путин уже назвал Зеленского "воровским руководителем" и утверждает, что Украина якобы ворует деньги американских налогоплательщиков.
Дональд Трамп признал, что "ситуация с коррупцией" в Украине "не полезна".
В Киеве опасаются, что из-за коррупционного скандала Путин может еще сильнее давить на спецпосланцев США - Виткоффа и Кушнера - без участия Украины.
Скандал вокруг Уиткоффа
Позиция Уиткоффа как "честного посредника" понесла очередной удар после утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым.
В документе американский посланник якобы подсказывал России, как влиять на Трампа, а также советовал помешать встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером.
"Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю", - заявил Уиткофф, согласно стенограмме.
Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву, при этом он до сих пор ни разу не посетил Украину.
Союзники Украины обеспокоены предстоящим визитом в Москву
Во время визита в Москву существует риск, что Путин предложит Уиткоффу и Кушнеру выгодные бизнес-сделки, подобные тем, которые способствовали их роли в договоренностях по Газе.
Подозрения усиливает первоначальный вариант американо-российского мирного плана, разработанного ими в октябре. Среди наиболее спорных пунктов:
-
ограничение украинской армии до 600 тыс. военных;
-
передача России части территорий;
-
использование $100 млрд замороженных российских активов, из которых США получают 50% прибыли;
-
создание совместного американо-российского инвестиционного фонда.
Европейским партнерам предлагали просто внести еще $100 млрд - без какой-либо выгоды.
"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе", - заявил президент Польши Дональд Туск.
После критики со стороны Украины план сократили до 19 пунктов, а сенатор Марко Рубио пытался взять процесс под контроль. Однако именно Уиткофф и Кушнер, а не Рубио, отправятся в Москву на ключевую встречу с Путиным.
Предыдущие заявления Путина и реакция Дональда Трампа создают напряженный и потенциально опасный контекст перед визитом американских представителей в Москву.
Как отмечает издание, главная угроза для Украины заключается в том, что Рубио "не будет в комнате, когда с другой стороной будут консультироваться по поводу соглашения". Это открывает возможность для кулуарных договоренностей без участия Киева.
Аналитики предполагают, что Путин будет пытаться не отпускать американских посланцев без определенного "результата" — и этот результат может оказаться резко невыгодным для Украины. У Кремля есть соблазн использовать политическую уязвимость Вашингтона и разногласия внутри американской команды.
