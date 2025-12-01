Уиткофф и Кушнер могут повлиять на судьбу украинского мирного плана, - The Times

Визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву ставит под сомнение украинские интересы в мирном плане США–РФ и вызывает беспокойство союзников Украины.

Издание отмечает, что в воскресенье во Флориде, в гольф-клубе Майами, принадлежащем Уиткоффу, решали не спортивные вопросы, а будущее Украины. Но настоящая драма разворачивается впереди – в Москве, куда в ближайшие дни отправятся Уиткофф и Кушнер.

Коррупционный скандал влияет на переговоры с Россией

Отставка Андрея Ермака стала ударом для Киева в момент, когда Вашингтон готовится к ключевым консультациям с Москвой.

Российский президент Владимир Путин уже назвал Зеленского "воровским руководителем" и утверждает, что Украина якобы ворует деньги американских налогоплательщиков.

Дональд Трамп признал, что "ситуация с коррупцией" в Украине "не полезна".

В Киеве опасаются, что из-за коррупционного скандала Путин может еще сильнее давить на спецпосланцев США - Виткоффа и Кушнера - без участия Украины.

Скандал вокруг Уиткоффа

Позиция Уиткоффа как "честного посредника" понесла очередной удар после утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым.

В документе американский посланник якобы подсказывал России, как влиять на Трампа, а также советовал помешать встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером.

"Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю", - заявил Уиткофф, согласно стенограмме.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву, при этом он до сих пор ни разу не посетил Украину.

Союзники Украины обеспокоены предстоящим визитом в Москву

Во время визита в Москву существует риск, что Путин предложит Уиткоффу и Кушнеру выгодные бизнес-сделки, подобные тем, которые способствовали их роли в договоренностях по Газе.

Подозрения усиливает первоначальный вариант американо-российского мирного плана, разработанного ими в октябре. Среди наиболее спорных пунктов:

ограничение украинской армии до 600 тыс. военных;

передача России части территорий;

использование $100 млрд замороженных российских активов, из которых США получают 50% прибыли;

создание совместного американо-российского инвестиционного фонда.

Европейским партнерам предлагали просто внести еще $100 млрд - без какой-либо выгоды.

"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе", - заявил президент Польши Дональд Туск.

После критики со стороны Украины план сократили до 19 пунктов, а сенатор Марко Рубио пытался взять процесс под контроль. Однако именно Уиткофф и Кушнер, а не Рубио, отправятся в Москву на ключевую встречу с Путиным.

Предыдущие заявления Путина и реакция Дональда Трампа создают напряженный и потенциально опасный контекст перед визитом американских представителей в Москву.

Как отмечает издание, главная угроза для Украины заключается в том, что Рубио "не будет в комнате, когда с другой стороной будут консультироваться по поводу соглашения". Это открывает возможность для кулуарных договоренностей без участия Киева.

Аналитики предполагают, что Путин будет пытаться не отпускать американских посланцев без определенного "результата" — и этот результат может оказаться резко невыгодным для Украины. У Кремля есть соблазн использовать политическую уязвимость Вашингтона и разногласия внутри американской команды.