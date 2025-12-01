РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9695 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
570 21

Каллас о переговорах во Флориде: Участие Европы сделало бы позиции Украины значительно сильнее

каллас

Украинско-американские переговоры в США были "сложными, но продуктивными".

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, министры обороны и иностранных дел Украины проинформируют коллег из ЕС о результатах встреч, состоявшихся накануне во Флориде. Каллас подчеркнула, что Украине пришлось вести переговоры самостоятельно.

Она отметила, что участие европейских представителей сделало бы позиции Киева значительно сильнее. "Если бы они были вместе с европейцами, то однозначно были бы значительно сильнее. Но я верю, что украинцы способны постоять за себя", - сказала дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах во Флориде преимущественно обсуждали послевоенные границы, - Axios

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США стремятся к миру, но Россия должна ответить за военные преступления, - еврокомиссар Макграт

Автор: 

Европа (2165) переговоры (5264) Каллас Кая (321)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Потрібно включати в Договір пункти, які потребують ратифікації в Сенаті США - договорняк "ушакова - віткоффа" не пройде!
показать весь комментарий
01.12.2025 10:43 Ответить
+2
Да, да такі ми вже сильні з тією європою, така вже нам надається сильна допомога, що скоро ми, напевно протягнемо ноги
показать весь комментарий
01.12.2025 10:41 Ответить
+2
"зелені зрадники" відрізали Європу і рашистсько- американський хер Україна отримає від США
показать весь комментарий
01.12.2025 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, да такі ми вже сильні з тією європою, така вже нам надається сильна допомога, що скоро ми, напевно протягнемо ноги
показать весь комментарий
01.12.2025 10:41 Ответить
Ти *********, тітко? Чи у зе-кодлі відкатом обділили?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:44 Ответить
То сутенер й...ся перерву дав
показать весь комментарий
01.12.2025 10:48 Ответить
Знаєш про розпорядок дня в сутенерів, користуєшся послугами.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:51 Ответить
Пішла на куй дебілка, ще одне гамно буде розповідати що мені писати
показать весь комментарий
01.12.2025 10:49 Ответить
Писати? Та твоїм тупим зеленим рилом лише зелене гівно розмішувати. )))
показать весь комментарий
01.12.2025 10:53 Ответить
Ну чому ти така зла зранку, чоловік не трахнув ? А ні, я зрозуміла, ти страшна, як смертний гріх, на мене може вилізти тільки кончений дебіл
показать весь комментарий
01.12.2025 11:07 Ответить
"зелені зрадники" відрізали Європу і рашистсько- американський хер Україна отримає від США
показать весь комментарий
01.12.2025 10:42 Ответить
ти навіщо за трампа голосував?

як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:46 Ответить
Ти навіщо за "зелене кодло голосував"???як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?" "зелене кодло " виконує американо- рашистський план по здачі національних і не виключено територіальних інтересів України і її народу...але ж то не для Твоєї голови .в якій все в "зеленому порядку"
показать весь комментарий
01.12.2025 10:58 Ответить
Потрібно включати в Договір пункти, які потребують ратифікації в Сенаті США - договорняк "ушакова - віткоффа" не пройде!
показать весь комментарий
01.12.2025 10:43 Ответить
оце ти наївний. американці роблять те що їм потрібно, і сенат в курсі.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:48 Ответить
... в курсі!
Але коли прийдеться голосувати "за - проти" - там буде не все так однозначно....
67 голосів не буде в Сенаті США
показать весь комментарий
01.12.2025 10:52 Ответить
Тому прокремлівська руда мерзота проти участі Європи. А українське зелене чмо з цим погоджується, а якби вперлися "ніяких перемовин без Європи", бо саме Європа, а не америка, зараз допомагає, але зелених цікавлять тільки свої шкурки.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:47 Ответить
що стримує Європу ось прямо зараз дати Україні купу зброї і ще й солдат своїх? це ОДРАЗУ призведе до того що Європа потрапить за стіл переговорів.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:49 Ответить
що стримує США НАДАТИ ЛЕНД- ЛІЗ УКРАЇНІ ,АНАЛОГІЧНИЙ ЛЕНД-ЛІЗУ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ????...АНУ ХЕР ДО НОСА КИНЬ....
показать весь комментарий
01.12.2025 11:00 Ответить
Як казав недавно Шеліговський, Європа приймає участь в конкурсі текстів мирного плану.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:49 Ответить
Репараційний кредит на 150 млрд., під контролем ЄС зробив би позицію України набагато сильнийшою. А також остаточна відмова від російських вуглеводнів та контроль за вже прийнятими санкціями. Європа тоне в бюрократії, популізмі та небажанні брати на себе відповідальність за свою долю. Надія на доброго дядько Сема тає як лід на пательні. Жирний ЄС викликає слиновиділення у рашистів, американських імперіалістів типу трампа, та китайських комунистів-реваншистів.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:50 Ответить
ЄС потрібне коли допомогає, в коли договорняки заключають, та гроші ділять , то тільки заважає
показать весь комментарий
01.12.2025 10:52 Ответить
Від авторів "Швидкий мир шкідливий для України".
показать весь комментарий
01.12.2025 10:53 Ответить
 
 