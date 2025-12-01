Каллас о переговорах во Флориде: Участие Европы сделало бы позиции Украины значительно сильнее
Украинско-американские переговоры в США были "сложными, но продуктивными".
Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, министры обороны и иностранных дел Украины проинформируют коллег из ЕС о результатах встреч, состоявшихся накануне во Флориде. Каллас подчеркнула, что Украине пришлось вести переговоры самостоятельно.
Она отметила, что участие европейских представителей сделало бы позиции Киева значительно сильнее. "Если бы они были вместе с европейцами, то однозначно были бы значительно сильнее. Но я верю, что украинцы способны постоять за себя", - сказала дипломат.
Что известно о переговорах во Флориде?
30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.
Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.
як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?
Але коли прийдеться голосувати "за - проти" - там буде не все так однозначно....
67 голосів не буде в Сенаті США