РУС
869 9

США стремятся к миру, но Россия должна ответить за военные преступления, - еврокомиссар Макграт

Макграт об Украине: ответственность РФ за военные преступления превыше мирных договоренностей

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что стремление США к миру в Украине не должно освобождать Россию от ответственности за военные преступления.

Как сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Макграт отметил, что стремление к прекращению огня не привело к избежанию Россией судебного преследования. И это должны обеспечить переговорщики.

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытереть" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", - подчеркнул он.

И добавил, что безнаказанность за эти преступления - "семена для следующего раунда агрессии и следующего вторжения".

"И я считаю, что это будет исторической ошибкой огромных масштабов. Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были унесены или уничтожены, а люди принудительно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", - добавил еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф сегодня едет договариваться с Путиным - CNN

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Что пока не решено:

  • Вопросы долгосрочных гарантий безопасности для Украины, а также гарантий ее суверенитета, остаются нерешенными;

  • Противоречия по территориям под контролем РФ - будущий статус оккупированных земель остается спорным;

  • Переговоры названы "трудными, но конструктивными" — это означает, что хотя прогресс есть, договоренностей пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"

Автор: 

россия (98205) Украина (45231) военные преступления (1540)
США вимагають повного виходу ЗСУ з Донбасу: Україна відповіла, що це - неможливо через Конституцію, позицію суспільства та реалії фронту, - «РБК-Україна»

01.12.2025 08:54
показать весь комментарий
01.12.2025 08:54
Таке сказали.. Легітимний Кремлівський маніак зі слів американського бариги - гарний хлопець а ще з ним мона добре озолотилися. А в Україні негідники які не хочуть підкорятися оркам, розвели корупцію та не бажають виборів. Козирів не мають та надто горді та вперті. Одним словом - погані хлопці та дівчата.

01.12.2025 08:58
показать весь комментарий
01.12.2025 08:58
США ПРАГНУТЬ ДО БАБОК. Якщо для цього треба щоб окупували 10 млн укрів то так і буде, якщо треба здати естонців чи поляків то так і буде.

Всім уже треба зрозуміти що США це гопота і грабіжники і сугубо про бабки
показать весь комментарий
01.12.2025 09:03
США прагнуть грошей.
показать весь комментарий
01.12.2025 09:16
Якщо хтивий під×уйловик Трампон вважає, що балалайня відповідатиме за воєнні злочини тільки через його труп, то я обома руками "за", включно з трупом.

01.12.2025 09:17
показать весь комментарий
01.12.2025 09:17
Агрессор должен быть объявлен/признан жертвой и вознагражден - прецедент "зимняя война", когда Финляндия Маннергейма "вероломно напала на беззащитный СССР"; Мюнхен38, когда "агрессивный запад" "обложил со всех сторон миролюбивый рейх № 3" и еденственным другом Гитлера случился только т. Сталин..

01.12.2025 10:13
показать весь комментарий
01.12.2025 10:13
Трибунал над злочинами російськой федерації невідворотній.

01.12.2025 10:20
показать весь комментарий
01.12.2025 10:20
США вели і ведуть політику виключно в своїх інтересах, а ЄС тільки **********, бо на більше в даній ситуації не здатні. Єдине, що стало добре зрозумілим для мене за ці останні 4 роки, що усі політики то брехуни, лицеміри і піздуни, і то є нормальне явище, а не виключення з правил.

01.12.2025 10:54
показать весь комментарий
01.12.2025 10:54 Ответить
 
 