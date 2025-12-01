США стремятся к миру, но Россия должна ответить за военные преступления, - еврокомиссар Макграт

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что стремление США к миру в Украине не должно освобождать Россию от ответственности за военные преступления.

Как сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Макграт отметил, что стремление к прекращению огня не привело к избежанию Россией судебного преследования. И это должны обеспечить переговорщики.

"Я не думаю, что история будет милосердно судить любые попытки "вытереть" российские преступления в Украине. Они должны нести ответственность за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", - подчеркнул он.

И добавил, что безнаказанность за эти преступления - "семена для следующего раунда агрессии и следующего вторжения".

"И я считаю, что это будет исторической ошибкой огромных масштабов. Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были унесены или уничтожены, а люди принудительно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", - добавил еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф сегодня едет договариваться с Путиным - CNN

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Что пока не решено:

Вопросы долгосрочных гарантий безопасности для Украины, а также гарантий ее суверенитета, остаются нерешенными;

Противоречия по территориям под контролем РФ - будущий статус оккупированных земель остается спорным;

Переговоры названы "трудными, но конструктивными" — это означает, что хотя прогресс есть, договоренностей пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"