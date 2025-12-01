РУС
Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной". 

Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, "переговоры продвигаются хорошо".

"Мы хотим предотвратить убийства людей", - заявил он. 

Глава Белого дома сказал, что разговаривал с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками во Флориде.

"Я разговаривал с ними, и у них все хорошо. У Украины есть некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это (война, - ред.) закончилось", - сказал Трамп.

На уточнение журналистов, что он имел в виду, Трамп заявил:

"Коррупционная ситуация, которая не является полезной".

Дополняется... 

коррупция Трамп Дональд
Слово США не варте нічого. Я більше гопнику повірю.

США

- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв

- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували

- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті

- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку

- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку

- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку

......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
Також в топку пішла двостороння безпекова угода між Україною і сша від 13 червня 2024 року підписана Байденом і Зеленським, і яку вже чомусь ніхто не згадує. Угода розрахована на 10 років і передбачає довгострокову військову допомогу, співпрацю у сфері оборонного виробництва, а також підтримку майбутнього вступу України до НАТО
Добре що на Сосії корупції немає і їй нічого не заважає. Але після слів що Сосія хоче припинити війну, далі рижого обмудка вже не варто слухати
Знайшли золотий ключик до Українського народу.
Цена ошибки. 2.0

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence Israel Intelligence

https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
про що говорити з трампом який не читає мирні угоди які підсовує йому путін, хто ббще говорив про корупцію
Огляд від ШІ

«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.

Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.

Джерело: Поема «Кавказ».

Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.

Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.
Також в топку пішла двостороння безпекова угода між Україною і сша від 13 червня 2024 року підписана Байденом і Зеленським, і яку вже чомусь ніхто не згадує. Угода розрахована на 10 років і передбачає довгострокову військову допомогу, співпрацю у сфері оборонного виробництва, а також підтримку майбутнього вступу України до НАТО
Світ занадто маленький, було б у нас ще з 10 великих сильних країн ми б знайшли з ким побудувати союз. А так купка підарасів створили собі монополії на безпеку і на тобі.
Тоді про які гарантії безпеки можна вести мову? Єдина гарантія безпеки це ядерна зброя яку Україна повинна повернути. Остальні фейкові гарантії що нам пропонують не потрібно даже ніде згадувати. Тим більше )(уйло сам сказав що він боїться тільки що в Україні може з'явитися ЯЗ.
яку вже чомусь ніхто не згадує.
- так , можливо , не згадують навмисне ? Можливо ми взагалі не позумієм про що вчора розмовляли в Майямі ?
Добре що на Сосії корупції немає і їй нічого не заважає. Але після слів що Сосія хоче припинити війну, далі рижого обмудка вже не варто слухати
Те ж саме про вбивства людей які начебто Тампон хотів би припинити. Брехло і ще раз брехло. Тампон ніразу не засудив обстріли рашистами цивільних будинків і об'єктів України. Тампон даже не засудив знищення американських підприємств рашистами. Тампон даже не дав Україні ППО для захисту мирних людей. Бо Тампону насрати на людей.
США самі бомбили Хіросіму, тому вони розуміють путіна як ніхто інший. Адже ціль і в тому і в нашому випадку одна. Навіть важко сказати що гірше 2 атомних удари по Хіросимі і Нагасакі чи безперевнне бомбардування нашої землі звичайними засобами.
показать весь комментарий
В рашці ситуація з корупцією значно гірша ніж в Україні. У світовому антикорупційному рейтингу за 2024 рік в України 105 місце, у росії - 154 місце.
Як бачиму у Тампона до Сосії 0 притензій. Тампон давить тільки на тих кого він вважає слабшим.. Сосія ж не пішла на жоден компроміс
З тією різницею, що в рашці не крадуть допомогу партнерів, призначену на боротьбу з агресором.
До речі, з мацкви до Києва ніхто "двушки" не надсилає. Чому так?
Бо нема в них ніякої допомоги.
Китайці і корейці продають їм все за гроші, а китайці ще й скуповують їх жижу з дикими знижками.
Подоляцька ботва повилазили кошерних мародерів захищати
Та це ж перемога, між нами майже 50 позицій!!! А те, що між нами і першою країною більше 100 позицій, то це Трамп винен!!!
Там у перших в списку поковирятися треба. Просто вони набагато розумніші і не кічаться своїм багатствои, як наші дебіли.
Замість пустопорожніх коментарів, краще б Tрамп підкинув українцям літаків з ракетами - для прискорення мирної угоди.
кацапам скоріш підкине.
SIPRI
З початку вторгнення в Україну у 2022 році російське виробництво озброєнь залишається на високому рівні, особливо в сегментах випуску ***********, бронетехніки, артилерійських систем, ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зазначають аналітики.
Наприклад, випуск 152-мм артилерійських снарядів зріс більш ніж у чотири рази - з 250 000 у 2022 році до 1,3 млн у 2024 році.
Виробництво ракет «Іскандер» збільшилося з 250 у 2023 році до 700 у 2024 році.
Ха..а наші можновладці зато три авіаносця сп..ли. За оцінками американських експертів банда міндіча зеленського вкрала 48 мільярдів доларів. А ціна авіносця класу Джеральд Форд 13 мільярдів. Такого взагалі ніхто в світі не робив. Унікальне досягнення.
Думаю що більше.
А вони, ті літаки з ракетами, до українців долетять? Їх точно не перехоплять міндичі, щоб перетворити на золоті унітази та "двушечки на москву"? До речі, чомусь ніхто не згадує, що окрім "двушечки на москву" у розмовах справжніх хазяїв України фігурує ще чимала купа бабла у Ізраїль, країну, яка не дуже дружня до українців, де керівник їздить до путіна, стоїть на параді з колорадкою. Чи цю тему піднімати зась? А ті ж трампи, які б довбнуті вони не були, бачать багато і знають теж набагато більше про справи міндичів, які у 2019 році остаточно захопили владу в Україні, і мародерять, як ніхто раніше.
А от у Трампа і його сімʼї корупційна ситуація є дуже корисною,
як ми бачимо !!
Йому літак подарували! Він, *****, вже забув про нього!? А ми ніт!
Заздриш?)
Кремлівські сраколизи у владі америки теж не є занадто корисними. Зате маємо "мудрий нарід", що в Україні, що в америці…
Зрівняти х#й з трамвайною ручкою? Ну а чому би і ні? Копати дно заради абсурдної фантазії про Нобелівську премію миру ше ніхто не відміняв.
старість бере своє. Майже 80 років як не як
та ми і самі вже бачимо ,результати свого вибору 19р...а от ти трамп ,дякуй Богу та своїм консерваторам ,шо тобі імпічмент досі не втюхали , під* філ хроничний...
Ми хочемо запобігти вбивствам людей", потвора американськс трамп ...ти продаєш Україну за кусок свого компромата ,який є у ху* ла на тебе ,тобі пох...шо українців вбивають , ліцемір - збочений...
Навіть якщо вважати, що він продає Україну (що зовсім не так), то які претензії до нього, він не українець (негідник звісно, якщо продає). Більше виникає питань до вас, ви теж плюнули на Україну і поїхали там де краще (я не засуджую, це не моя справа), тому краще такі розмови вам не починати.
Хоч би ото не пи.. тралялякало. Так, у нас є корупція і ми її розвели, а тепер платимо кровʼю((. Але корупцію можна побороти і тицьніть де її нема. На Трампові і прихвостнях проби нема де ставити, таких шахраїв світ не бачив, пів Європи сидить на путінських грошових потоках. Бувшого президента Франції судять, Натаньяху під слідством, Орбани/Фіцо без коментарів, якась там міністерка з Австрії здається весілля з ****** святкувала - це тільки ті що відразу згадалися. Про Азію та Африку я взагалі мовчу, там тупо людожери при владі.
"корупційна ситуація в Україні не є корисною", на росії вона більш корисна, тому і бізнес-клімат на росії значно перспективніший, і саме тому вітьков знов їде до маскви укладати чудові перспективні економічні угоди.
В кацапів корупція - гарантована державою ! Звісно там не може бути й мови про якісь "плівкиміндича" , а головне - трампісти вірять , що влада ***** надовго , а отже - укладені угоди гарантовано будуть дотримуваттсь !
я ж і кажу - на росії бізнеси перспективніші і надійніші. Доказано різними ексон мобілами.
Буде примушувати нас капітулювати, щоб ***** поближче до Європи підібралось та почало там наводити кіпіш та сво. Трампу не потрібна демократична Європа він взагалі прийшов до влади, щоб зруйнувати світовий порядок та демократію. Його ж жаба душить, коли він бачить безмежну владу *****, чучхе та си.
Де ж ви такої маячні нахапалися??? Почитати тут коменти (та й наші новини), то трамп світове зло якесь.
Світове не світове, а що виродок ще той зрозуміли всі! Больне створіння. "Цар")
А воно добро?
Просто, треба ще один рік вистояти, чого б це не коштувало. Довибори в США все поміняють.
А ВІКТОР теж буде "вистоювати", чи на дивані "висиджувати"???
В рахе конечно и своей коррупции хватает. И даже хуже, но есть нюанс. Они пилят свое и внешнему миру пох на это, наоборот, внешний мир пилит вместе с касапской верхушкой. А наши пилят чужое и взять с нас как с козла молока. Наоборот, ещё и кормить нужно. Вот отсюда и разница в подходе. Такие дела... Можно было бы конечно брать помощь и просто не воровать, но для нас это оказалось намного сложнее чем ********* кацапов под Киевом.
Так давно было сказано ----, в России тырят с прибылей, а в Украине с убытков,. Отсюда нищета пенсов, отток молодежи! Вдумайтесь все---- на сегодня минималка пенсия 2,361 гр, почти 3 мил её получают, и ещё 2 мил получают до 3,100 гр! Минималка зарплата на руки примерно 5,200 гр! Валить надо даже в Албанию!
І саме тому москалі вславилися крадіжками унітазів з українських хат.
Я б ще, на місці Трампа, нагадав виборцям гниди, якою кожноденною брехнею, вже скіки років, гнида кормить українців своєю брехнею про різні безпекові угоди(24 рік), про різні тисячі ракет(Трембіти, Паляниці, Фламінго), міліарди дерев, 20 міліонів дронів - а військові відкривають кожного дня збори коштів на дрони.
Додайте ще сюди колосальне мародерство міндичів, яке кришує міндич на найвищій посаді, і усе це мародерство, масове вбивство військових, здача територій, загибель цивільних продовжується під оплески тих же виборців гниди хрипатої.
Воно і буде брехати йому потрібно лише розмародерити Україну і у свій Ізраїль до своїх с атися,
Запам'ятай : мине час - трампа розберуть на атоми а Зе ще більш набере поваги у світі!
У лучшего єго друґа, Путіна корупції звісно ж немає. І сам Трамп агельскими крилами махає. Те що в нас кварталівський бардак ми знаємо, але знаємо і про ядерну зброю і Будапештський меморандум, а от Трампа сліпить німб навколо лоба і він бачить на одне око - чи то Кушнера, чи то Віткоффа.
Вони не посилають кацапам сотні мільярдів доларів, а навпаки крадуть у них сотні мільярдів. Це дві великі різниці.
А хто корупцію розплоджує в державі ? Правильно влада ..І така влада повинна сидіти в тюрмі , а не в кабінетах .
Послухати американського баригу, кремлівського ***. ла чи істоту орбана - головна проблема для України це корупція! Ти ба які хвилювальники та янголи...
Трамп найбільший корупціонер світу, Х-уйло - другий, але їх, окрім знищення України, хвилює ще й українська корупція.
Старый маразматик та барига! Кремлівський маніак 100 разів не легитимний, злочинець та корупціонер вищої категорії але з ним все добре.. Гарний хлопака! Інша справа Зе та Україна. Тут все погано! Пішов до біса разом з ******!
