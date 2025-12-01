Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".
Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, "переговоры продвигаются хорошо".
"Мы хотим предотвратить убийства людей", - заявил он.
Глава Белого дома сказал, что разговаривал с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками во Флориде.
"Я разговаривал с ними, и у них все хорошо. У Украины есть некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это (война, - ред.) закончилось", - сказал Трамп.
На уточнение журналистов, что он имел в виду, Трамп заявил:
"Коррупционная ситуация, которая не является полезной".
Дополняется...
