Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".
Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Є шанси на укладення угоди
За словами Трампа, "переговори просуваються добре".
"Ми хочемо запобігти вбивствам людей", - заявив він.
Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.
"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.
На уточнення журналістів, що він мав на увазі, говорячи про "складні проблеми", Трамп відповів:
"Корупційна ситуація, що не є корисним".
Наостанок він повторив, що "є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду".
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
- Держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.
- Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".
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«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.
Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.
Джерело: Поема «Кавказ».
Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.
Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.
США
- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв
- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували
- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті
- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку
- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку
- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку
......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
- так , можливо , не згадують навмисне ? Можливо ми взагалі не позумієм про що вчора розмовляли в Майямі ?
До речі, з мацкви до Києва ніхто "двушки" не надсилає. Чому так?
Китайці і корейці продають їм все за гроші, а китайці ще й скуповують їх жижу з дикими знижками.
З початку вторгнення в Україну у 2022 році російське виробництво озброєнь залишається на високому рівні, особливо в сегментах випуску ***********, бронетехніки, артилерійських систем, ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зазначають аналітики.
Наприклад, випуск 152-мм артилерійських снарядів зріс більш ніж у чотири рази - з 250 000 у 2022 році до 1,3 млн у 2024 році.
Виробництво ракет «Іскандер» збільшилося з 250 у 2023 році до 700 у 2024 році.
як ми бачимо !!
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw
Трампушка-лукавушка, ты чего об этом не вспомнил?
пуйло не разрешает?
«24 травня 1626 року голландець Петер Мінуїт уклав угоду про купівлю острова Манхеттен у індіанців племені Канарсі за товари (скляне намисто, ковдри, текстиль, залізні вироби) на суму 60 гульденів. На наші гроші це десь близько тисячі доларів ( в інтернетах ходить цифра 24 долари, але вона неправдива).
Коли Марко Рубіо розказує нам про свій мирний план і неймовірний економічний розвиток України і наш величезний потенціал, він, на відміну від своїх попередників, не дає нам навіть те всрате скляне намисто і ковдри, за які у індіанців купили Манхеттен.
Це просто тупі, нічим не підкріплені обіцянки, про наше неймовірне багатство, як тільки віддамо путіну все що він хоче, які будуть оформлені в чергові Плани Прекрасного Чудового Неймовірного МИРУ від Найкращого Президента Всіх Часів - Трампушкі!!!!
Ми знову напідписуємо ******* якихось "безпекових" угод, як напідписували в минулому році і вони знову НІЧОГО не будуть варті.
Зараз багато говорять про тиск на президента з боку суспільства. Але не буде ніякого тиску, якщо наша переговорна позиція буде враховувати наші національні інтереси. Навпаки, люди згуртуються навколо спільних інтересів, миру, покарання агресора.
Суспільству критично бракує інформації, що президент робить на зовнішньому треку і про що веде перемовини. Якось так склалося, що він дає інтерв'ю виключно ІНОЗЕМНИМ медіа і посилає меседжі Трампу, Європі, їх виборцям - кому завгодно, крім українців.
І коли вам не подобається, що суспільство тисне, бо воно не розуміє, що відбувається, треба просто говорити із суспільством. Як з дорослими. Як з рівними. Дуже простий рецепт, спробуйте.
Сергій Марченко»