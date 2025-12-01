Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Є шанси на укладення угоди

За словами Трампа, "переговори просуваються добре".

"Ми хочемо запобігти вбивствам людей", - заявив він.

Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.

"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.

На уточнення журналістів, що він мав на увазі, говорячи про "складні проблеми", Трамп відповів:

"Корупційна ситуація, що не є корисним".

Наостанок він повторив, що "є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду".

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".

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