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Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"

Трамп оцінив ймовірність припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною". 

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Є шанси на укладення угоди 

За словами Трампа, "переговори просуваються добре".

"Ми хочемо запобігти вбивствам людей", - заявив він. 

Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.

"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.

На уточнення журналістів, що він мав на увазі, говорячи про "складні проблеми", Трамп відповів:

"Корупційна ситуація, що не є корисним".

Наостанок він повторив, що "є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду".

Читайте також: Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
  • Держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.
  • Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".

Читайте також: Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США

Автор: 

корупція (5091) перемовини (3820) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+39
Слово США не варте нічого. Я більше гопнику повірю.

США

- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв

- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували

- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті

- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку

- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку

- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку

......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
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01.12.2025 00:27 Відповісти
+36
Добре що на Сосії корупції немає і їй нічого не заважає. Але після слів що Сосія хоче припинити війну, далі рижого обмудка вже не варто слухати
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01.12.2025 00:29 Відповісти
+33
Також в топку пішла двостороння безпекова угода між Україною і сша від 13 червня 2024 року підписана Байденом і Зеленським, і яку вже чомусь ніхто не згадує. Угода розрахована на 10 років і передбачає довгострокову військову допомогу, співпрацю у сфері оборонного виробництва, а також підтримку майбутнього вступу України до НАТО
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01.12.2025 00:39 Відповісти
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Знайшли золотий ключик до Українського народу.
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01.12.2025 00:25 Відповісти
Цена ошибки. 2.0

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence Israel Intelligence

https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
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01.12.2025 00:45 Відповісти
про що говорити з трампом який не читає мирні угоди які підсовує йому путін, хто ббще говорив про корупцію
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01.12.2025 07:15 Відповісти
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01.12.2025 12:10 Відповісти
6:0
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01.12.2025 07:29 Відповісти
Огляд від ШІ

«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.

Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.

Джерело: Поема «Кавказ».

Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.

Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.
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01.12.2025 01:55 Відповісти
США - це інвалід ******** політики. В'єтнам і Афганістан не дадуть збрехати.
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01.12.2025 14:58 Відповісти
Слово США не варте нічого. Я більше гопнику повірю.

США

- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв

- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували

- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті

- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку

- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку

- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку

......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
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01.12.2025 00:27 Відповісти
Також в топку пішла двостороння безпекова угода між Україною і сша від 13 червня 2024 року підписана Байденом і Зеленським, і яку вже чомусь ніхто не згадує. Угода розрахована на 10 років і передбачає довгострокову військову допомогу, співпрацю у сфері оборонного виробництва, а також підтримку майбутнього вступу України до НАТО
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01.12.2025 00:39 Відповісти
Світ занадто маленький, було б у нас ще з 10 великих сильних країн ми б знайшли з ким побудувати союз. А так купка підарасів створили собі монополії на безпеку і на тобі.
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01.12.2025 00:48 Відповісти
Тоді про які гарантії безпеки можна вести мову? Єдина гарантія безпеки це ядерна зброя яку Україна повинна повернути. Остальні фейкові гарантії що нам пропонують не потрібно даже ніде згадувати. Тим більше )(уйло сам сказав що він боїться тільки що в Україні може з'явитися ЯЗ.
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01.12.2025 01:02 Відповісти
яку вже чомусь ніхто не згадує.
- так , можливо , не згадують навмисне ? Можливо ми взагалі не позумієм про що вчора розмовляли в Майямі ?
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01.12.2025 01:06 Відповісти
Добре що на Сосії корупції немає і їй нічого не заважає. Але після слів що Сосія хоче припинити війну, далі рижого обмудка вже не варто слухати
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01.12.2025 00:29 Відповісти
Те ж саме про вбивства людей які начебто Тампон хотів би припинити. Брехло і ще раз брехло. Тампон ніразу не засудив обстріли рашистами цивільних будинків і об'єктів України. Тампон даже не засудив знищення американських підприємств рашистами. Тампон даже не дав Україні ППО для захисту мирних людей. Бо Тампону насрати на людей.
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01.12.2025 00:33 Відповісти
США самі бомбили Хіросіму, тому вони розуміють путіна як ніхто інший. Адже ціль і в тому і в нашому випадку одна. Навіть важко сказати що гірше 2 атомних удари по Хіросимі і Нагасакі чи безперевнне бомбардування нашої землі звичайними засобами.
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01.12.2025 06:06 Відповісти
В рашці ситуація з корупцією значно гірша ніж в Україні. У світовому антикорупційному рейтингу за 2024 рік в України 105 місце, у росії - 154 місце.
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01.12.2025 00:34 Відповісти
Як бачиму у Тампона до Сосії 0 притензій. Тампон давить тільки на тих кого він вважає слабшим.. Сосія ж не пішла на жоден компроміс
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01.12.2025 00:42 Відповісти
З тією різницею, що в рашці не крадуть допомогу партнерів, призначену на боротьбу з агресором.
До речі, з мацкви до Києва ніхто "двушки" не надсилає. Чому так?
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01.12.2025 00:43 Відповісти
Бо нема в них ніякої допомоги.
Китайці і корейці продають їм все за гроші, а китайці ще й скуповують їх жижу з дикими знижками.
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01.12.2025 01:17 Відповісти
Подоляцька ботва повилазили кошерних мародерів захищати
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01.12.2025 05:57 Відповісти
Та це ж перемога, між нами майже 50 позицій!!! А те, що між нами і першою країною більше 100 позицій, то це Трамп винен!!!
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01.12.2025 01:25 Відповісти
Там у перших в списку поковирятися треба. Просто вони набагато розумніші і не кічаться своїм багатствои, як наші дебіли.
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01.12.2025 07:34 Відповісти
Замість пустопорожніх коментарів, краще б Tрамп підкинув українцям літаків з ракетами - для прискорення мирної угоди.
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01.12.2025 00:29 Відповісти
кацапам скоріш підкине.
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01.12.2025 00:36 Відповісти
SIPRI
З початку вторгнення в Україну у 2022 році російське виробництво озброєнь залишається на високому рівні, особливо в сегментах випуску ***********, бронетехніки, артилерійських систем, ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зазначають аналітики.
Наприклад, випуск 152-мм артилерійських снарядів зріс більш ніж у чотири рази - з 250 000 у 2022 році до 1,3 млн у 2024 році.
Виробництво ракет «Іскандер» збільшилося з 250 у 2023 році до 700 у 2024 році.
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01.12.2025 01:17 Відповісти
Ха..а наші можновладці зато три авіаносця сп..ли. За оцінками американських експертів банда міндіча зеленського вкрала 48 мільярдів доларів. А ціна авіносця класу Джеральд Форд 13 мільярдів. Такого взагалі ніхто в світі не робив. Унікальне досягнення.
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01.12.2025 02:11 Відповісти
Думаю що більше.
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01.12.2025 08:31 Відповісти
А вони, ті літаки з ракетами, до українців долетять? Їх точно не перехоплять міндичі, щоб перетворити на золоті унітази та "двушечки на москву"? До речі, чомусь ніхто не згадує, що окрім "двушечки на москву" у розмовах справжніх хазяїв України фігурує ще чимала купа бабла у Ізраїль, країну, яка не дуже дружня до українців, де керівник їздить до путіна, стоїть на параді з колорадкою. Чи цю тему піднімати зась? А ті ж трампи, які б довбнуті вони не були, бачать багато і знають теж набагато більше про справи міндичів, які у 2019 році остаточно захопили владу в Україні, і мародерять, як ніхто раніше.
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01.12.2025 06:42 Відповісти
А от у Трампа і його сімʼї корупційна ситуація є дуже корисною,
як ми бачимо !!
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01.12.2025 00:30 Відповісти
Йому літак подарували! Він, *****, вже забув про нього!? А ми ніт!
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01.12.2025 01:07 Відповісти
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01.12.2025 09:18 Відповісти
Кремлівські сраколизи у владі америки теж не є занадто корисними. Зате маємо "мудрий нарід", що в Україні, що в америці…
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01.12.2025 00:31 Відповісти
Зрівняти х#й з трамвайною ручкою? Ну а чому би і ні? Копати дно заради абсурдної фантазії про Нобелівську премію миру ше ніхто не відміняв.
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01.12.2025 00:36 Відповісти
старість бере своє. Майже 80 років як не як
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01.12.2025 00:38 Відповісти
та ми і самі вже бачимо ,результати свого вибору 19р...а от ти трамп ,дякуй Богу та своїм консерваторам ,шо тобі імпічмент досі не втюхали , під* філ хроничний...
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01.12.2025 00:39 Відповісти
Луиза, что в США что в Украине правят людий одной национальности и веры. Им жизни и Украина до одного места.
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01.12.2025 14:48 Відповісти
Ми хочемо запобігти вбивствам людей", потвора американськс трамп ...ти продаєш Україну за кусок свого компромата ,який є у ху* ла на тебе ,тобі пох...шо українців вбивають , ліцемір - збочений...
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01.12.2025 00:49 Відповісти
ви геть з глузду з'їхали , шо кажете про всіх українців ,таким як ви ,треба було думати в 19р. коли ви зробили свій вибір ,( це не моя справа ) ,ви зробили своє житт'я самі , і хочете морально обов'язати других взяти та розділити вашу провину на себе ...
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01.12.2025 10:06 Відповісти
А разве не лицемерием весь мир занимается с конца 1945 года? Мировой порядок и прочая канитель это всего лишь для идиотов разговоры. Порядок и право международное есть только у того у кого есть ядерная бомба.
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01.12.2025 14:50 Відповісти
Хоч би ото не пи.. тралялякало. Так, у нас є корупція і ми її розвели, а тепер платимо кровʼю((. Але корупцію можна побороти і тицьніть де її нема. На Трампові і прихвостнях проби нема де ставити, таких шахраїв світ не бачив, пів Європи сидить на путінських грошових потоках. Бувшого президента Франції судять, Натаньяху під слідством, Орбани/Фіцо без коментарів, якась там міністерка з Австрії здається весілля з ****** святкувала - це тільки ті що відразу згадалися. Про Азію та Африку я взагалі мовчу, там тупо людожери при владі.
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01.12.2025 00:59 Відповісти
"корупційна ситуація в Україні не є корисною", на росії вона більш корисна, тому і бізнес-клімат на росії значно перспективніший, і саме тому вітьков знов їде до маскви укладати чудові перспективні економічні угоди.
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01.12.2025 01:02 Відповісти
В кацапів корупція - гарантована державою ! Звісно там не може бути й мови про якісь "плівкиміндича" , а головне - трампісти вірять , що влада ***** надовго , а отже - укладені угоди гарантовано будуть дотримуваттсь !
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01.12.2025 01:09 Відповісти
я ж і кажу - на росії бізнеси перспективніші і надійніші. Доказано різними ексон мобілами.
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01.12.2025 01:12 Відповісти
Буде примушувати нас капітулювати, щоб ***** поближче до Європи підібралось та почало там наводити кіпіш та сво. Трампу не потрібна демократична Європа він взагалі прийшов до влади, щоб зруйнувати світовий порядок та демократію. Його ж жаба душить, коли він бачить безмежну владу *****, чучхе та си.
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01.12.2025 01:04 Відповісти
Де ж ви такої маячні нахапалися??? Почитати тут коменти (та й наші новини), то трамп світове зло якесь.
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01.12.2025 01:31 Відповісти
Світове не світове, а що виродок ще той зрозуміли всі! Больне створіння. "Цар")
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01.12.2025 08:50 Відповісти
А воно добро?
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01.12.2025 08:54 Відповісти
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01.12.2025 09:19 Відповісти
Просто, треба ще один рік вистояти, чого б це не коштувало. Довибори в США все поміняють.
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01.12.2025 01:11 Відповісти
А ВІКТОР теж буде "вистоювати", чи на дивані "висиджувати"???
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01.12.2025 01:33 Відповісти
В рахе конечно и своей коррупции хватает. И даже хуже, но есть нюанс. Они пилят свое и внешнему миру пох на это, наоборот, внешний мир пилит вместе с касапской верхушкой. А наши пилят чужое и взять с нас как с козла молока. Наоборот, ещё и кормить нужно. Вот отсюда и разница в подходе. Такие дела... Можно было бы конечно брать помощь и просто не воровать, но для нас это оказалось намного сложнее чем ********* кацапов под Киевом.
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01.12.2025 01:18 Відповісти
Так давно было сказано ----, в России тырят с прибылей, а в Украине с убытков,. Отсюда нищета пенсов, отток молодежи! Вдумайтесь все---- на сегодня минималка пенсия 2,361 гр, почти 3 мил её получают, и ещё 2 мил получают до 3,100 гр! Минималка зарплата на руки примерно 5,200 гр! Валить надо даже в Албанию!
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01.12.2025 05:54 Відповісти
І саме тому москалі вславилися крадіжками унітазів з українських хат.
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01.12.2025 08:55 Відповісти
Я б ще, на місці Трампа, нагадав виборцям гниди, якою кожноденною брехнею, вже скіки років, гнида кормить українців своєю брехнею про різні безпекові угоди(24 рік), про різні тисячі ракет(Трембіти, Паляниці, Фламінго), міліарди дерев, 20 міліонів дронів - а військові відкривають кожного дня збори коштів на дрони.
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01.12.2025 02:25 Відповісти
Додайте ще сюди колосальне мародерство міндичів, яке кришує міндич на найвищій посаді, і усе це мародерство, масове вбивство військових, здача територій, загибель цивільних продовжується під оплески тих же виборців гниди хрипатої.
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01.12.2025 06:49 Відповісти
Воно і буде брехати йому потрібно лише розмародерити Україну і у свій Ізраїль до своїх с атися,
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01.12.2025 07:54 Відповісти
Запам'ятай : мине час - трампа розберуть на атоми а Зе ще більш набере поваги у світі!
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01.12.2025 08:46 Відповісти
У лучшего єго друґа, Путіна корупції звісно ж немає. І сам Трамп агельскими крилами махає. Те що в нас кварталівський бардак ми знаємо, але знаємо і про ядерну зброю і Будапештський меморандум, а от Трампа сліпить німб навколо лоба і він бачить на одне око - чи то Кушнера, чи то Віткоффа.
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01.12.2025 03:15 Відповісти
Вони не посилають кацапам сотні мільярдів доларів, а навпаки крадуть у них сотні мільярдів. Це дві великі різниці.
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01.12.2025 04:37 Відповісти
А хто корупцію розплоджує в державі ? Правильно влада ..І така влада повинна сидіти в тюрмі , а не в кабінетах .
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01.12.2025 07:14 Відповісти
Послухати американського баригу, кремлівського ***. ла чи істоту орбана - головна проблема для України це корупція! Ти ба які хвилювальники та янголи...
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01.12.2025 08:43 Відповісти
Трамп найбільший корупціонер світу, Х-уйло - другий, але їх, окрім знищення України, хвилює ще й українська корупція.
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01.12.2025 08:49 Відповісти
Старый маразматик та барига! Кремлівський маніак 100 разів не легитимний, злочинець та корупціонер вищої категорії але з ним все добре.. Гарний хлопака! Інша справа Зе та Україна. Тут все погано! Пішов до біса разом з ******!
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01.12.2025 09:14 Відповісти
Коли Потужного вигнали з Овального кабінету, американці вже знали, що перед ними мародер, який приїхав знову просити грошей для крадіжок, а не закінчувати війну. Трамп про це говорив, але холопи знову обєднались навколо Потужного Мародера в гімнастерці
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01.12.2025 09:39 Відповісти
Боже, яке кончене
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01.12.2025 09:45 Відповісти
довобойобе, при чому тут корупція до війни? Корупція в нас була і до війни, як не сумно і після буде
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01.12.2025 09:54 Відповісти
Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною" Якщо добре потрясти нинішнє рашистське оточення "трамбона" , то місця ставити корупційні печатки на американському прапорі ,буде надзвичайно мало....А "трамбону" запросто можна вліпити на груди бляху"світовий корупційний лідер "
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01.12.2025 10:25 Відповісти
А ось що каже про ці переговори Юрій Швець :

https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw
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01.12.2025 10:29 Відповісти
А обстрелы Киева и других городов с многочисленными жертвами среди гражданского населения полезные?
Трампушка-лукавушка, ты чего об этом не вспомнил?
пуйло не разрешает?
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01.12.2025 10:59 Відповісти
"Ми хочемо запобігти вбивствам людей", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3587877, а для цього, треба в першу чергу знищити вбивць! А не рекомендувати касабам вбивати далі! Зрозумів ************ краснов - трампакс?
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01.12.2025 11:20 Відповісти
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01.12.2025 13:06 Відповісти
Ой не Трампу розповідати про корупцію. Він її американське втілення.
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01.12.2025 13:10 Відповісти
В США ситуація з корупцією теж так собі, Дональд Фредович... Ви вже визначайтеся, ви розумні чи красиві.
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01.12.2025 13:59 Відповісти
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01.12.2025 14:10 Відповісти
Я з України https://t.me/Ukraine1_000 @Ukraine1_000

«24 травня 1626 року голландець Петер Мінуїт уклав угоду про купівлю острова Манхеттен у індіанців племені Канарсі за товари (скляне намисто, ковдри, текстиль, залізні вироби) на суму 60 гульденів. На наші гроші це десь близько тисячі доларів ( в інтернетах ходить цифра 24 долари, але вона неправдива).

Коли Марко Рубіо розказує нам про свій мирний план і неймовірний економічний розвиток України і наш величезний потенціал, він, на відміну від своїх попередників, не дає нам навіть те всрате скляне намисто і ковдри, за які у індіанців купили Манхеттен.

Це просто тупі, нічим не підкріплені обіцянки, про наше неймовірне багатство, як тільки віддамо путіну все що він хоче, які будуть оформлені в чергові Плани Прекрасного Чудового Неймовірного МИРУ від Найкращого Президента Всіх Часів - Трампушкі!!!!

Ми знову напідписуємо ******* якихось "безпекових" угод, як напідписували в минулому році і вони знову НІЧОГО не будуть варті.

Зараз багато говорять про тиск на президента з боку суспільства. Але не буде ніякого тиску, якщо наша переговорна позиція буде враховувати наші національні інтереси. Навпаки, люди згуртуються навколо спільних інтересів, миру, покарання агресора.

Суспільству критично бракує інформації, що президент робить на зовнішньому треку і про що веде перемовини. Якось так склалося, що він дає інтерв'ю виключно ІНОЗЕМНИМ медіа і посилає меседжі Трампу, Європі, їх виборцям - кому завгодно, крім українців.

І коли вам не подобається, що суспільство тисне, бо воно не розуміє, що відбувається, треба просто говорити із суспільством. Як з дорослими. Як з рівними. Дуже простий рецепт, спробуйте.

Сергій Марченко»
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01.12.2025 15:07 Відповісти
 
 