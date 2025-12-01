Уиткофф сегодня едет договариваться с Путиным - CNN

В понедельник, 1 декабря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Его поездка в Россию должна состояться после встречи с украинской делегацией во Флориде, в которой также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последний, в частности, был привлечен к разработке мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

СМИ сообщают, что Уиткофф должен проинформировать российскую сторону, в частности главу Кремля Путина, о результатах переговоров, которые состоялись в США между американской и украинской сторонами.

Пока неизвестно, будет ли Кушнер сопровождать Уиткоффа в Кремле. Ранее Трамп предположил, что его зять может присоединиться к поездке. 26 ноября он заявил, что визит в Москву состоится "на следующей неделе", однако без уточнения конкретной даты.

Что предшествовало?

По словам самого Уиткоффа, он планировал встретиться с российским диктатором 2 декабря. Пока детали этих переговоров неизвестны.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин сможет встретиться с Уиткоффом 4 или 5 декабря.

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по поводу соглашения о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому,что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Что пока не решено:

Вопросы долгосрочных гарантий безопасности для Украины, а также гарантий ее суверенитета, остаются нерешенными;

Противоречия по территориям под контролем РФ - будущий статус оккупированных земель остается спорным;

Переговоры названы "трудными, но конструктивными" - это означает, что хотя прогресс есть, договоренностей пока нет.

