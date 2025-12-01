РУС
Уиткофф сегодня едет договариваться с Путиным - CNN

В понедельник, 1 декабря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Его поездка в Россию должна состояться после встречи с украинской делегацией во Флориде, в которой также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последний, в частности, был привлечен к разработке мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

СМИ сообщают, что Уиткофф должен проинформировать российскую сторону, в частности главу Кремля Путина, о результатах переговоров, которые состоялись в США между американской и украинской сторонами.

Пока неизвестно, будет ли Кушнер сопровождать Уиткоффа в Кремле. Ранее Трамп предположил, что его зять может присоединиться к поездке. 26 ноября он заявил, что визит в Москву состоится "на следующей неделе", однако без уточнения конкретной даты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"

Что предшествовало?

По словам самого Уиткоффа, он планировал встретиться с российским диктатором 2 декабря. Пока детали этих переговоров неизвестны.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин сможет встретиться с Уиткоффом 4 или 5 декабря.

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по поводу соглашения о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому,что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Что пока не решено:

  • Вопросы долгосрочных гарантий безопасности для Украины, а также гарантий ее суверенитета, остаются нерешенными;

  • Противоречия по территориям под контролем РФ - будущий статус оккупированных земель остается спорным;

  • Переговоры названы "трудными, но конструктивными" - это означает, что хотя прогресс есть, договоренностей пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио о переговорах во Флориде: Продуктивная встреча, но впереди еще много работы

Автор: 

визит (3197) путин владимир (32492) Стив Уиткофф (184)
Топ комментарии
+8
Путін навіть дупу мить не буде. Вітькофф і так відполірує.
01.12.2025 07:22 Ответить
+4
Продовження трампівського блефу...імітація переговорів з серійним маньяком...
01.12.2025 08:07 Ответить
+3
Та скікі можна про це повідомляти?!
01.12.2025 07:24 Ответить
Путін навіть дупу мить не буде. Вітькофф і так відполірує.
01.12.2025 07:22 Ответить
Віткоф з путіним ДОМОВЛЯЄТЬСЯ ПРО УКРАЇНУ???
01.12.2025 07:39 Ответить
Та скікі можна про це повідомляти?!
01.12.2025 07:24 Ответить
Хутін приготував свій прутень
01.12.2025 07:30 Ответить
Хто куди, а с¥чка на случку.
01.12.2025 07:32 Ответить
Кацапська генетична відрижка їде домовлятися чи то з удмуртом чи то з ерзею...А Україні чи не покуй?
01.12.2025 07:53 Ответить
...викликали у КРЕМЛІВСЬКИЙ обком...
01.12.2025 08:03 Ответить
Як завжди все переплутає та наобіцяє ху"лу
01.12.2025 08:07 Ответить
Продовження трампівського блефу...імітація переговорів з серійним маньяком...
01.12.2025 08:07 Ответить
"Домовлятися"? Так ось як тепер називається інструктаж.
01.12.2025 08:53 Ответить
 
 