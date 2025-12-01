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Новини Мирні перемовини Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф сьогодні їде домовлятися з Путіним - CNN

Віткофф проведе переговори з Путіним у Москві 1 грудня

У понеділок, 1 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на неназваного американського посадовця.

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Його поїздка до Росії має відбутися після зустрічі з українською делегацією у Флориді, в якій також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній, зокрема, був залучений до розробки мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

ЗМІ повідомляють, що Віткофф має поінформувати російську сторону, зокрема очільника Кремля Путіна щодо результатів переговорів, котрі відбулись у США між американською та українською сторонами.

Наразі невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер Віткоффа у Кремлі. Раніше Трамп припустив, що його зять може долучитися до поїздки. 26 листопада він заявив, що візит до Москви відбудеться "наступного тижня", проте без уточнення конкретної дати.

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Що передувало?

За словами самого Віткоффа, він планував зустрітися з російським диктатором  2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Як раніше повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня.

Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо  угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Що поки не вирішено:

  • Питання довгострокових гарантій безпеки для України, а також гарантій її суверенітету, залишаються невирішеними;

  • Суперечності щодо територій під контролем РФ - майбутній статус окупованих земель залишається спірним;

  • Перемовини названі "важкими, але конструктивними" - це означає, що хоча прогрес є, домовленостей поки немає.

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Автор: 

візит (1771) путін володимир (25485) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+16
Путін навіть дупу мить не буде. Вітькофф і так відполірує.
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01.12.2025 07:22 Відповісти
+11
Продовження трампівського блефу...імітація переговорів з серійним маньяком...
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01.12.2025 08:07 Відповісти
+7
Хто куди, а с¥чка на случку.
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01.12.2025 07:32 Відповісти
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Путін навіть дупу мить не буде. Вітькофф і так відполірує.
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01.12.2025 07:22 Відповісти
Віткоф з путіним ДОМОВЛЯЄТЬСЯ ПРО УКРАЇНУ???
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01.12.2025 07:39 Відповісти
Вітаємо з пробудженням!
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01.12.2025 09:48 Відповісти
Віткофф - професійний продавець України Пуйлу.
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01.12.2025 15:09 Відповісти
Та скікі можна про це повідомляти?!
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01.12.2025 07:24 Відповісти
Хутін приготував свій прутень
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01.12.2025 07:30 Відповісти
Хто куди, а с¥чка на случку.
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01.12.2025 07:32 Відповісти
Кацапська генетична відрижка їде домовлятися чи то з удмуртом чи то з ерзею...А Україні чи не покуй?
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01.12.2025 07:53 Відповісти
...викликали у КРЕМЛІВСЬКИЙ обком...
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01.12.2025 08:03 Відповісти
Як завжди все переплутає та наобіцяє ху"лу
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01.12.2025 08:07 Відповісти
Продовження трампівського блефу...імітація переговорів з серійним маньяком...
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01.12.2025 08:07 Відповісти
"Домовлятися"? Так ось як тепер називається інструктаж.
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01.12.2025 08:53 Відповісти
Агент їде отримувати нові інструкції від шефа.
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01.12.2025 09:38 Відповісти
Старый *****
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01.12.2025 10:17 Відповісти
Щоб ця мразь фашистська до кобзона приїхала. Дай Бог щоб хтось літак збив з цим виродком.
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01.12.2025 10:54 Відповісти
От якби Бог замінив місцями Канаду і рашу!
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01.12.2025 11:01 Відповісти
Мошки стараються !!! Втовкти грошенят. Гешефт, тому що !!!
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01.12.2025 11:09 Відповісти
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися.
Україну змушуютьдо капітуляції, уявляю який пісець робиться на московії.
Українцям затягнути пояси і протриматися як найдовше, думаю від кацапівки нічого не залишиться через рік - два.
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01.12.2025 12:16 Відповісти
Цього дибіла ще не прогнали? Тугодум цей Трампушко...
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01.12.2025 12:36 Відповісти
...питання укр.суверенититу, як і гарантії безпеки невирішені так, что ж вирішено? ...план капітуляції?
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01.12.2025 16:18 Відповісти
 
 