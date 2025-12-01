Віткофф сьогодні їде домовлятися з Путіним - CNN
У понеділок, 1 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на неназваного американського посадовця.
Його поїздка до Росії має відбутися після зустрічі з українською делегацією у Флориді, в якій також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній, зокрема, був залучений до розробки мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.
ЗМІ повідомляють, що Віткофф має поінформувати російську сторону, зокрема очільника Кремля Путіна щодо результатів переговорів, котрі відбулись у США між американською та українською сторонами.
Наразі невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер Віткоффа у Кремлі. Раніше Трамп припустив, що його зять може долучитися до поїздки. 26 листопада він заявив, що візит до Москви відбудеться "наступного тижня", проте без уточнення конкретної дати.
Що передувало?
За словами самого Віткоффа, він планував зустрітися з російським диктатором 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.
Як раніше повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня.
Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді
30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.
Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.
Що поки не вирішено:
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Питання довгострокових гарантій безпеки для України, а також гарантій її суверенітету, залишаються невирішеними;
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Суперечності щодо територій під контролем РФ - майбутній статус окупованих земель залишається спірним;
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Перемовини названі "важкими, але конструктивними" - це означає, що хоча прогрес є, домовленостей поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Україну змушуютьдо капітуляції, уявляю який пісець робиться на московії.
Українцям затягнути пояси і протриматися як найдовше, думаю від кацапівки нічого не залишиться через рік - два.