Віткофф сьогодні їде домовлятися з Путіним - CNN

У понеділок, 1 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на неназваного американського посадовця.

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Його поїздка до Росії має відбутися після зустрічі з українською делегацією у Флориді, в якій також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній, зокрема, був залучений до розробки мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

ЗМІ повідомляють, що Віткофф має поінформувати російську сторону, зокрема очільника Кремля Путіна щодо результатів переговорів, котрі відбулись у США між американською та українською сторонами.

Наразі невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер Віткоффа у Кремлі. Раніше Трамп припустив, що його зять може долучитися до поїздки. 26 листопада він заявив, що візит до Москви відбудеться "наступного тижня", проте без уточнення конкретної дати.

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Що передувало?

За словами самого Віткоффа, він планував зустрітися з російським диктатором 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Як раніше повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня.

Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Що поки не вирішено:

Питання довгострокових гарантій безпеки для України, а також гарантій її суверенітету, залишаються невирішеними;

Суперечності щодо територій під контролем РФ - майбутній статус окупованих земель залишається спірним;

Перемовини названі "важкими, але конструктивними" - це означає, що хоча прогрес є, домовленостей поки немає.

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