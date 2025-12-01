США прагнуть миру, але Росія має відповісти за воєнні злочини, - єврокомісар Макграт

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що прагнення США до миру в Україні не має звільняти Росію від відповідальності за воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у інтерв’ю Politico.

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Макграт зазначив, що прагнення до припинення вогню не призвело до уникнення Росією судового переслідування. І це мають забезпечити переговорники.

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", - наголосив він.

Та додав, що безкарність за ці злочини - "насіння для наступного раунду агресії та наступного вторгнення".

"І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів. Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів було забрано або знищено, а людей примусово виселено, і ми маємо достатньо доказів", – додав єврокомісар.

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Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Що поки не вирішено:

Питання довгострокових гарантій безпеки для України, а також гарантій її суверенітету, залишаються невирішеними;

Суперечності щодо територій під контролем РФ - майбутній статус окупованих земель залишається спірним;

Перемовини названі "важкими, але конструктивними" - це означає, що хоча прогрес є, домовленостей поки немає.

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