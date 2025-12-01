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США прагнуть миру, але Росія має відповісти за воєнні злочини, - єврокомісар Макграт

Макграт про Україну: відповідальність РФ за воєнні злочини понад мирні домовленості

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що прагнення США до миру в Україні не має звільняти Росію від відповідальності за воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у інтерв’ю Politico.

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Макграт зазначив, що прагнення до припинення вогню не призвело до уникнення Росією судового переслідування. І це мають забезпечити переговорники.

"Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби "витирати" російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", - наголосив він.

Та додав,  що безкарність за ці злочини - "насіння для наступного раунду агресії та наступного вторгнення".

"І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів. Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів було забрано або знищено, а людей примусово виселено, і ми маємо достатньо доказів", – додав єврокомісар.

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Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Що поки не вирішено:

  • Питання довгострокових гарантій безпеки для України, а також гарантій її суверенітету, залишаються невирішеними;

  • Суперечності щодо територій під контролем РФ - майбутній статус окупованих земель залишається спірним;

  • Перемовини названі "важкими, але конструктивними" - це означає, що хоча прогрес є, домовленостей поки немає.

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росія (70423) Україна (7417) воєнні злочини (2005)
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США вимагають повного виходу ЗСУ з Донбасу: Україна відповіла, що це - неможливо через Конституцію, позицію суспільства та реалії фронту, - «РБК-Україна»
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01.12.2025 08:54 Відповісти
Таке сказали.. Легітимний Кремлівський маніак зі слів американського бариги - гарний хлопець а ще з ним мона добре озолотилися. А в Україні негідники які не хочуть підкорятися оркам, розвели корупцію та не бажають виборів. Козирів не мають та надто горді та вперті. Одним словом - погані хлопці та дівчата.
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01.12.2025 08:58 Відповісти
США ПРАГНУТЬ ДО БАБОК. Якщо для цього треба щоб окупували 10 млн укрів то так і буде, якщо треба здати естонців чи поляків то так і буде.

Всім уже треба зрозуміти що США це гопота і грабіжники і сугубо про бабки
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01.12.2025 09:03 Відповісти
США прагнуть грошей.
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01.12.2025 09:16 Відповісти
Якщо хтивий під×уйловик Трампон вважає, що балалайня відповідатиме за воєнні злочини тільки через його труп, то я обома руками "за", включно з трупом.
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01.12.2025 09:17 Відповісти
Агрессор должен быть объявлен/признан жертвой и вознагражден - прецедент "зимняя война", когда Финляндия Маннергейма "вероломно напала на беззащитный СССР"; Мюнхен38, когда "агрессивный запад" "обложил со всех сторон миролюбивый рейх № 3" и еденственным другом Гитлера случился только т. Сталин..
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01.12.2025 10:13 Відповісти
Трибунал над злочинами російськой федерації невідворотній.
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01.12.2025 10:20 Відповісти
США вели і ведуть політику виключно в своїх інтересах, а ЄС тільки **********, бо на більше в даній ситуації не здатні. Єдине, що стало добре зрозумілим для мене за ці останні 4 роки, що усі політики то брехуни, лицеміри і піздуни, і то є нормальне явище, а не виключення з правил.
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01.12.2025 10:54 Відповісти
 
 