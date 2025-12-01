На переговорах во Флориде преимущественно обсуждали послевоенные границы, - Axios

Переговоры между делегациями Украины и США, состоявшиеся во Флориде, были почти полностью посвящены вопросу будущей границы между Украиной и РФ в рамках возможного мирного соглашения.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам одного из украинских чиновников, встреча была "напряженной, но не негативной"

"Мы действительно ценим серьезное участие США. Наша позиция заключается в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь США добиться успеха, не теряя нашу страну и предотвращая очередную агрессию", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что переговоры в воскресенье были "позитивными".

Территории

После около часа дискуссий в расширенном составе количество участников переговоров сократилось до трех представителей от каждой стороны.

Линия территориального контроля была практически единственным вопросом, который обсуждался, пишет издание.

Во встрече от США участвовали Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа, советник Джаред Кушнер.

Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий.

После основной части Умеров и Уиткофф провели отдельную встречу тет-а-тет. Впоследствии секретарь СНБО провел еще одну частную беседу с американским спецпосланником.

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

